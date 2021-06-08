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Nazigul Jusupova

Создатель проектов «Метод» и «Мажор» будет снимать сериалы только для онлайн-кинотеатра ivi Статьи редакции

Продюсерский центр «Среда» подписал трёхлетний контракт с видеосервисом.

  • Контракт начнёт действовать в 2022 году. На протяжении трёх лет продюсерский центр должен выпускать ежегодно восемь сериалов разного хронометража, жанра и серийности, пишут «Ведомости» со ссылкой на участников сделки.
  • Эксклюзивность будет распространяться не только для видеосервисов, но и для телеканалов. Других подробностей стороны не раскрывают.
  • По словам генерального продюсера Ивана Самохвалова, до вступления в силу контракта с ivi «Среда» завершит работу по текущим проектам, которые снимаются для других видеосервисов и телеканалов.
  • Гендиректор «МТС медиа» Игорь Мишин назвал сделку выгодной для обеих сторон. По его оценке, годовой объем гарантированного производства «Среды» для ivi может составить до 2 млрд рублей в год.
  • Продюсерская компания «Среда» основана Александром Цекало в 2008 году. Он её основной владелец и контролирует 70% доли в компании. 30% принадлежат генпродюсеру Ивану Самохвалову, приводит издание данные «СПАРК-Интерфакс». Выручка компании в 2020 году составила 1,2 млрд рублей, чистая прибыль – 132,8 млн рублей.
  • Продюсерский центр создавал проекты для «Первого канала»: «Метод», «Мажор», «Троцкий», «Триггер».
  • В 2019 году компания основала в Лос-Анджелесе дочернюю компанию Sreda Global, ориентированную на США и Канаду. Эксклюзивное партнерство с ivi не будет распространяться на Sreda Global, сказал Самохвалов «Ведомостям».

#ivi #новость

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Роман Александров

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Мажорный метод

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Ivan Ratnikov

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Сериалы кст довольно не плохие производят

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