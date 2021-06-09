До конца 2022 года издание планирует выпустить как минимум 10 проектов — от фильмов до сериала-антологии российского спорта.

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В центре сюжета — путь команды к третьему месту на чемпионате, когда в четвертьфинале Россия обыграла сборную Голландии. Фильм доступен эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.

Коммерческие условия сделки с Wink и затраты на фильм не раскрываются, пояснили vc.ru в Sports.ru. Издание занималось созданием и продакшеном, онлайн-кинотеатр — распространением фильма.

Фильм создала видеокоманда United. Автор идеи и сценария – журналист Sports.ru Александр Дорский. Режиссер – Солтан Сунгатуллин, снимавший ролики для футбольного клуба «Рубин». Главными героями фильма стали игроки и тренеры команды чемпионата, комментаторы матчей и другие.

Коммерческий директор Sports.ru Евгений Коврин пояснил vc.ru, что видео в Sports.ru – это уже полноценная команда с редакцией, продюсерами, продакшеном и технической инфраструктурой.

По его словам, Sports.ru «не фиксирует строгий бюджет» и вкладывает деньги в те проекты, которые интересны изданию и имеют спрос у аудитории.

До конца 2022 года Sports.ru планирует выпустить ещё как минимум 10 проектов — от отдельных фильмов до полноценного сериала-антологии российского спорта. Сейчас издание активно нанимает людей в штат и открыто к сотрудничеству с другими студиями.