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Медиа
Евгения Евсеева

Sports.ru выпустил свой первый документальный фильм — о сборной России на Евро-2008 Статьи редакции

До конца 2022 года издание планирует выпустить как минимум 10 проектов — от фильмов до сериала-антологии российского спорта.

15 15 комментариев
533 просмотров

В центре сюжета — путь команды к третьему месту на чемпионате, когда в четвертьфинале Россия обыграла сборную Голландии. Фильм доступен эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.

Коммерческие условия сделки с Wink и затраты на фильм не раскрываются, пояснили vc.ru в Sports.ru. Издание занималось созданием и продакшеном, онлайн-кинотеатр — распространением фильма.

Фильм создала видеокоманда United. Автор идеи и сценария – журналист Sports.ru Александр Дорский. Режиссер – Солтан Сунгатуллин, снимавший ролики для футбольного клуба «Рубин». Главными героями фильма стали игроки и тренеры команды чемпионата, комментаторы матчей и другие.

Коммерческий директор Sports.ru Евгений Коврин пояснил vc.ru, что видео в Sports.ru – это уже полноценная команда с редакцией, продюсерами, продакшеном и технической инфраструктурой.

По его словам, Sports.ru «не фиксирует строгий бюджет» и вкладывает деньги в те проекты, которые интересны изданию и имеют спрос у аудитории.

До конца 2022 года Sports.ru планирует выпустить ещё как минимум 10 проектов — от отдельных фильмов до полноценного сериала-антологии российского спорта. Сейчас издание активно нанимает людей в штат и открыто к сотрудничеству с другими студиями.

Трейлер фильма

#новость #sportsru

15 15 комментариев
5
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15 комментариев
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Серёга Питер

1

По традиции спортса фильм напичкан рекламой букмекеров и содержанок?

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Alex A.

0

Я конечно очень рад за #sportsru, но мне вот как россиянину, увлекающемуся футболом, и проживающим сейчас в Беларуси, никак не посмотреть этот фильм при всем желании. В чем проблема выложить на YouTube, ну или ОККО какое? Или настолько "сладкий" контракт с Ростелекомом? Зрителей вы не доберёте конечно знатно...

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Николай Гончаров

Alex
0

Ну, есть конечно альтернатива, но возможно вам она не понравится) 

Ответить

Alex A.

Николай
0

Торрент?

Ответить

Николай Гончаров

Alex
1

Россия)

Ответить

Alex A.

Николай
0

Ну отчего же, на фоне последних событий здесь, Родина ещё милее выглядит. И нравится тоже:)

Ответить

Николай Гончаров

Alex
0

Вы планируете? 

Ответить

Alex A.

Николай
0

А что, не стоит?

Ответить

Николай

Alex
0

Да нет, я просто спрашиваю. 

Ответить

Alex A.

Николай
0

Всенепременно, сударь.

Ответить

Михаил Красный

0

Этот чемпионат был очень горячим. Но мне кажется за деньги мало кто захочет этот фильм смотреть

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Стас Глушко

Михаил
0

Ради него регистрироваться вряд ли будут, но как бонус для многих вполне приятная история. Хотя фильмы такого формата сейчас обычно на ютуб выкладывают)

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Alexey Balukhtin

Стас
0

Так промокод есть на бесплатный доступ же)

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Константин Рогов

–2

Кому то не похер что там было сто лет назад? На следующий день уже все забыли

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Printsessa Derevyashka

Константин
0

Деды, понимаешь, мяч за него пинали, а он не доволен!

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