Sports.ru выпустил свой первый документальный фильм — о сборной России на Евро-2008 Статьи редакции
До конца 2022 года издание планирует выпустить как минимум 10 проектов — от фильмов до сериала-антологии российского спорта.
В центре сюжета — путь команды к третьему месту на чемпионате, когда в четвертьфинале Россия обыграла сборную Голландии. Фильм доступен эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.
Коммерческие условия сделки с Wink и затраты на фильм не раскрываются, пояснили vc.ru в Sports.ru. Издание занималось созданием и продакшеном, онлайн-кинотеатр — распространением фильма.
Фильм создала видеокоманда United. Автор идеи и сценария – журналист Sports.ru Александр Дорский. Режиссер – Солтан Сунгатуллин, снимавший ролики для футбольного клуба «Рубин». Главными героями фильма стали игроки и тренеры команды чемпионата, комментаторы матчей и другие.
Коммерческий директор Sports.ru Евгений Коврин пояснил vc.ru, что видео в Sports.ru – это уже полноценная команда с редакцией, продюсерами, продакшеном и технической инфраструктурой.
По его словам, Sports.ru «не фиксирует строгий бюджет» и вкладывает деньги в те проекты, которые интересны изданию и имеют спрос у аудитории.
До конца 2022 года Sports.ru планирует выпустить ещё как минимум 10 проектов — от отдельных фильмов до полноценного сериала-антологии российского спорта. Сейчас издание активно нанимает людей в штат и открыто к сотрудничеству с другими студиями.
Я конечно очень рад за #sportsru, но мне вот как россиянину, увлекающемуся футболом, и проживающим сейчас в Беларуси, никак не посмотреть этот фильм при всем желании. В чем проблема выложить на YouTube, ну или ОККО какое? Или настолько "сладкий" контракт с Ростелекомом? Зрителей вы не доберёте конечно знатно...
Ну, есть конечно альтернатива, но возможно вам она не понравится)
Россия)
Этот чемпионат был очень горячим. Но мне кажется за деньги мало кто захочет этот фильм смотреть
Ради него регистрироваться вряд ли будут, но как бонус для многих вполне приятная история. Хотя фильмы такого формата сейчас обычно на ютуб выкладывают)
Кому то не похер что там было сто лет назад? На следующий день уже все забыли
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