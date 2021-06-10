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Nazigul Jusupova

Роскомнадзор оштрафовал ivi, Megogo и «Кинопоиск» за сцены курения в сериалах без пометки о вреде табака Статьи редакции

Компании оспаривают штрафы, считая, что не обязаны соблюдать нормы для вещателей и организаторов трансляций.

  • Онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и ivi подали заявления 11 и 19 мая соответственно, чтобы оспорить решение Роскомнадзора в Арбитражном суде, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на базу суда.
  • Видеосервисы оштрафованы на 100 тысяч рублей. Заявление «Кинопоиска» принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства, ivi — оставлено без движения. Гендиректор Megogo в России Виктор Чеканов сообщил, что компания тоже обжалует полученный штраф.
  • С 2014 года вещатели обязаны показывать сцены с курением в фильмах и сериалах с пометкой о вреде табака. Но онлайн-кинотеатры не относят к себе это требование, так как не имеют лицензии на вещание, а видео на платформе запускает пользователь для личного или семейного просмотра.
  • Сотрудник одной из платформ отметил, что такие требования не распространяются на ролики в YouTube. В пресс-службе видеосервиса Start сообщили «Ъ», что онлайн-кинотеатры не обязаны размещать пометку о вреде табака. «Подписчики платят, чтобы смотреть фильмы и сериалы без рекламы и любых других информационных сообщений», — сказал собеседник «Ъ» из другого сервиса.
  • В Роскомнадзоре ответили, что к «организаторам трансляции» относятся все аудиовизуальные сервисы, на которых размещен контент владельца.
  • Эксперты, опрошенные «Ъ», считают, что массовое производство оригинального контента онлайн-кинотеатрами «налагает на них обязательства, как на телеканалы». «Видеосервисы избегали ответственности, так как практики наказания еще нет. Но вероятно, что в перспективе пробел законодательства будет восполнен», — отмечает председатель коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго.

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Vladislav Stan

22

Фильм Зоя от пропагандона мединского будут штрафовать?  или запрет на псов режима не распространяется?

В законе же есть норма запрещающая показ сцен курения в фильмах, снятых за бюджетные деньги?

А потом эти люди кричат: ко-ко-ко Моргенштерн, наркотики! А сами идут в ногу с идеями Гитлера, пропагандируя водку и табак

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Vladislav Stan

Vladislav
2

ну или вот. Чет я не вижу плашки о вреде курения. 
Возрастной рейтинг 12+

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Денис Мамаев

Vladislav
1

Кадр из фильма - это часть фильма.
Виси в этом комменте осуществил вещание фильма со сценой курения.
Решение: именем Ноля взыскать с Виси штраф 100500 тыщ!

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Mariya Belokopytova

Vladislav
1

Когда уже их всех запретят

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Vladislav Stan

Mariya
0

Нужен только камень желанного случая...

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Murat Oshroev

Vladislav
1

Это другое 

Ответить

Denchis Позитива

8

Роскомпозор опять пытается копеечку выудить из чего получится...

По факту, когда в фильме или сериале "замыливают" алко или сигары - это бред лютый!

Вы новости на центральных каналах смотрели? Так там перед запуском вообще надо огромными буквами писать: ОСТОРОЖНО ЭТО РФ И ВАША ПСИХИКА МОЖЕТ ПОСТРАДАТЬ, А ТАК ЖЕ НЕ ИСКЛЮЧЕНЫ ПРИСТУПЫ ЭПИЛЕПСИИ ". 😎👍

Онлайн киношники не сдавайтесь, оспаривайте, не допустите прецендента ...

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Black Jack

8

Обязать каждого курильщика носить на шее табличку о вреде курения.

Ответить

Михаил

1

Я не знаю, как вы, а я побежал на загнивающий Netflix.

Ответить

Алексей Кравцов

Михаил
7

Спасибо, что держите в курсе. 

Ответить

Shlomo Goldenberg

Михаил
0

Там и с веществами все в порядке 

Ответить

умный человек

Михаил
0

Легко сдаетесь

Ответить

Alex Black

Михаил
0

+1

Ответить

Alex Black

3

VC за гифки оштрафуют, интересно? 🤔

Ответить

Viacheslav Semenchuk

2

Роскомнадзор:

Хорошо - уговорили. Будут вам обязательные лицензии на вещание 🤝 

Ответить

Ленинский браслет

1

Следующий этап - фильмы как то касается WWII(и при этом не касается России)? Добавьте информационное сообщение + в рекомендуемый фильмы один из рекомендованных.
Фильм можно расценить как нарушающий семейные ценности - добавьте информационное сообщение (если сами не понимает - Роскомнадзор предоставит список, правда может оказаться что у старые диснеевские мультики про зверушек их нарушают) 
...
следующий этап:
в электронные версии книг продаваемых в россии "попросят" дописать о вреде курения
(а то вспоминается Олега Авраменко одна книга - там персонаж рассуждает что курение успокаивает нервы а вреда ему (и таким как он) НЕ наносит (почему - на тот момент вполне себе понятно), в отличии от обычных людей) 

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Viktor Mann

1

эй, роскомпозор, думаешь, можешь обосрать мне жизнь? Давай, хуярь, полный вперед, бля!

Ответить

Роман Куприн

0

Вы лучше Соловьёва и Скабееву запретите пользы больше будет.

Ответить

Ленинский браслет

0

Если считать что Роскомнадзор прав - то почему эти же нормы НЕ касаются Youtube и Facebook(видео ж там можно выкладывать)?
Только потому что там обычно user-generated content и если заставить Youtube вешать предупреждения и они решат это выполнить - то явно не руками будут размечать а прикрутят очередную нейросетевую распозновалку, у которой разумеется будут ложные срабатывания, часть из которых будет в ну очень некрасивых местах...
(нет - можно и на выкладывающих видео пользователей переложить - так будут игнорировать)

p.s.
Я не курю и меня сильно раздражает когда рядом со мной курят.

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Александр Привалов

0

В это время ivi, Megogo и «Кинопоиск»:

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Сергей Лукьянчиков

0

Неплохой у ребят бизнес

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