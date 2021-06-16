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Евгения Евсеева

«Сбер» купит оператора спортивных трансляций Telesport — владельца прав на чемпионат Испании по футболу Статьи редакции

Компании заключили соглашение о сотрудничестве — «Okko Спорт» будет эксклюзивно показывать Чемпионат Испании по футболу в России.

  • «Сбербанк» и Telesport заключили предварительное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого «Сбер» планирует приобрести компанию. Сумма сделки не раскрывается. Глава Telesport Пётр Макаренко останется гендиректором компании.
  • Также в рамках договора «Okko Спорт» будет эксклюзивно показывать Чемпионат Испании по футболу (La Liga) в России. Кроме того, читателям входящих в индустрию развлечений «Сбера» изданий будут доступны хайлайты всех спортивных событий Telesport.
  • В «Сбере» считают, что качественный спортивный контент позволит увеличить аудиторию сервиса. По договорённости большую часть спортивных событий будут показывать на федеральных телевизионных каналах.
  • «Сбер» задумался о покупке Telesport в январе — банк хотел встроить оператора в свою экосистему и использовать права компании на трансляции чемпионатов Европы по футболу, Олимпийских игр и других соревнований для развития «Okko Спорт», сообщали источники «Коммерсанта».
  • В начале июня источники РБК сообщали, что «Сбер» отказался от покупки доли оператора крупнейших трансляций Telesport на фоне его долга в 4,45 млрд рублей. В Telesport заявляли, что изменений в переговорах нет.

#новость #сбер #telesport

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8 комментариев
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Ринат Гайсин

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Буду рад расширению контрактов с лигами в Окко.
Шикарный сервис! Развивайтесь дальше =)

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badResistor

1

1xbet надо покупать, а не вот это всё)

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Иван Шеметов

badResistor
0

За триллионы рублей? 

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badResistor

Иван
0

Можно сделать свой - сбербет)

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Вася Пражкин

badResi…
2

Электронные ставки - Сберебет.

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N N

Вася
1

Не даром у них теперь логотип выглядит, как нога сбера в очке клиента

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Усталый Влад

0

#сберкупил
Дабы внести в нечитаемые теги. #яндекскупил тоже.

зы, Начинаю понимать примерно ненависть к Путину. Просто - за и бал.

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Rayford Coles

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bare bare ar asa hobe na!!

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