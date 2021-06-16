«Сбер» купит оператора спортивных трансляций Telesport — владельца прав на чемпионат Испании по футболу Статьи редакции
Компании заключили соглашение о сотрудничестве — «Okko Спорт» будет эксклюзивно показывать Чемпионат Испании по футболу в России.
- «Сбербанк» и Telesport заключили предварительное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого «Сбер» планирует приобрести компанию. Сумма сделки не раскрывается. Глава Telesport Пётр Макаренко останется гендиректором компании.
- Также в рамках договора «Okko Спорт» будет эксклюзивно показывать Чемпионат Испании по футболу (La Liga) в России. Кроме того, читателям входящих в индустрию развлечений «Сбера» изданий будут доступны хайлайты всех спортивных событий Telesport.
- В «Сбере» считают, что качественный спортивный контент позволит увеличить аудиторию сервиса. По договорённости большую часть спортивных событий будут показывать на федеральных телевизионных каналах.
- «Сбер» задумался о покупке Telesport в январе — банк хотел встроить оператора в свою экосистему и использовать права компании на трансляции чемпионатов Европы по футболу, Олимпийских игр и других соревнований для развития «Okko Спорт», сообщали источники «Коммерсанта».
- В начале июня источники РБК сообщали, что «Сбер» отказался от покупки доли оператора крупнейших трансляций Telesport на фоне его долга в 4,45 млрд рублей. В Telesport заявляли, что изменений в переговорах нет.
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8 комментариев
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5
Буду рад расширению контрактов с лигами в Окко.
Шикарный сервис! Развивайтесь дальше =)
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1xbet надо покупать, а не вот это всё)
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0
За триллионы рублей?
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0
Можно сделать свой - сбербет)
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2
Электронные ставки - Сберебет.
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#сберкупил
Дабы внести в нечитаемые теги. #яндекскупил тоже.
зы, Начинаю понимать примерно ненависть к Путину. Просто - за и бал.
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