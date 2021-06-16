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TJ

Подведомственный Роскомнадзору центр предложил легализовать доступ к порно — с подтверждением возраста на госуслугах Статьи редакции

Авторы предложили разделить порнографию на два типа: «не запрещённая законом» и «незаконная».

138 138 комментариев
6137 просмотров

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) составил перечень рекомендаций по распространению и ограничению порнографии в интернете. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Научно-технического центра ГРЧЦ.

«Не запрещённую законом» порнографию авторы доклада определили как материалы, представляемые в виде «натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера с участием совершеннолетних людей с их согласия».

Такие материалы предложили разрешить смотреть совершеннолетним — через системы верификации порносайтов или через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), с помощью которой россияне регистрируются на сайте Госуслуг.

Фильтровать порнографический трафик ГРЧЦ предлагает с помощью обязательного к установке оборудования на сетях операторов. Авторы доклада также считают, что такой трафик нужно запретить в школах и детских садах.

Исполняющий обязанности руководителя Научно-технического центра ГРЧЦ Роман Коросташов заявил, что использование Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), для верификации возраста приоритетно, так как именно эта система обладает юридической значимостью.

Авторы доклада ссылаются на США, где порнография легализована и защищается Первой поправкой, гарантирующей свободу слова. Что делать с «незаконной» порнографией, в центре не уточнили. К ней отнесли детскую порнографию и «явно оскорбительную», такую как изнасилования.

Российское законодательство не запрещает частный просмотр любой порнографии. Изготовление и оборот таких материалов запрещены по статье 242 УК РФ. как Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов рассказал, что эта статья фактически не работает.

#новость #роскомнадзор

138 138 комментариев
28
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138 комментариев
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Олег Беспалов

107

Ну сделали бы вообще государственный порносайт с аккредитованными актрисами «госдосуги»

Ответить

MEGAtraXXXer666

Олег
2

И не только актрисами

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MEGAtraXXXer666

MEGAtraXXXer666
27

Собственно можно из думы ребят ещё набрать

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Вадим Швальняк

MEGAtra…
2

Онлифанс с Жириновским и Милоновым. 

Ответить

Ar AbduRashid

MEGAtraXXXer666
0

И актеры в кино с тверской?

Ответить

Mikhail Che

Олег
0

вот чего я не понимаю, так это зачем детям запрещать, тем кому меньше 12 лет это неинтересно, а в 12-18 лет способны вздрочнуть за 3 секунды на фантазию о коленке старшеклассницы, в лучших средневековых традициях

Ответить

Честной череп

Mikhail
1

Внатуре. Давайте детям оставим, а взрослым запретим! Отличная идея.

Ответить

Maks D

Олег
0

Например госпорно.рф с регистрацией по паспорту конечно

Ответить

Ivan Shmelev

Олег
0

каршеринг сделали и до порно дойдет.. еще госпрограмму подключат по инновациям

Ответить

Gidevan

44

Авторы доклада ссылаются на США, где порнография легализована и защищается Первой поправкой, гарантирующей свободу слова.

Может стоит начать с обычной свободы слова, а потом уж и до порнухи доберёмся?

Ответить

Канищев Максим

Gidevan
14

Так у нас полная свобода слова. Президент Америки может у нас говорить все что угодно, не то что в США.

Ответить

Сергей

Канищев
–3

А в русалочку вы верите ?

Ответить

Канищев Максим

Сергей
5
Ответить

Сергей

Канищев
0
Ответить

Антон Морозов

Сергей
0

А вы верите в теорию заговора?

Ответить

Mann Ivanov

39

Потом ещё квоту введут, чтобы на сайтах было не менее 20% фильмов отечественного производства)

Ответить

Либеральный Илья

Mann
2

Ответственной за это назначим Джину Джерсон и Лолу Тейлор

Ответить

Shlomo Goldenberg

Либеральный
1

Лола тейлор совсем чот уже не товарного вида. Лакшери герл ок

Ответить

Либеральный Илья

Shlomo
2

Ну так на такие должности и надо заслуженных назначать, как у нас принято -) 

Ответить

Shlomo

Либерал…
2

Не, лолка это трэш. Ни одного фильма с ней осилить не смог. А еще она на интимсити анкету имеет с ценником в 30тр, ну это совсем на любителей расчет, с учётом того что хорошие прикольные девицы там берут по 10-15тр

Ответить

Честной череп

Shlomo
0

Не хотите статью написать про тонкости этого дела?) Чувствуется у вас опыт ))

Ответить

Shlomo

Честной
0

а что там писать. рынок секс услуг в москве богат, выбор широкий, красивые девушки в основном от 10тр в час берут, ночь от 50 тр, есть салоны, есть индивидуалки, спектр услуг достаточно большой и покрывает большинство запросов

Ответить

semen

Shlomo
0

Нас бабы не интересуют. Интересен интимсити как маркетплейс. Доходность , траф гонят, платежи принимают и тд

Ответить

Shlomo

semen
0

ну я ж не устроитель, а пользователь, хз какая там кухня. самому интересно, но не в курсе деталей.
платежи напрямую налом или на карту девочке

Ответить

semen matrasov

Либерал…
0

Матвиенко?

Ответить

Evgeny Terentev

Mann
1

Их там уже 60%. Если баба зажатая с кислой рожей значит из СНГ.

Ответить

Канищев Максим

Mann
0

Так у нас запрещена съемка порно материалов. Web камщиц отлавливают.

Ответить

Илья М

Канищев
0

вэбкам - это порно? даже если они там соло?

Ответить

Канищев Максим

Илья
1

Ага. 
https://www.dp.ru/a/2021/04/08/MVD_zaderzhalo_organizator

МВД задержало организаторов сети порностудий в…
МВД задержало организаторов сети порностудий в Петербурге
www.dp.ru
Ответить

Либеральный Илья

Канищев
3

Хех -) 

Ответить

Илья М

Канищев
0

ок-ок. А то я тут посмотрел Хэппиэнд и уверовал в том что вэбкам - это милое невинное развлечение :)

Ответить

Канищев Максим

Илья
0

У нас нет. А когда органы до onlyfans доберутся, будет еще веселее.

Ответить

Илья М

Канищев
0

так сайт не наш, как до него доберутся?

Ответить

Канищев

Илья
0

У нас суверенный интернет, вы что  не знали?

Ответить

Илья М

Канищев
1

знаю, конечно. Т.е. речь просто про блокировки? я-то думал раскопают базу "актрис", накажут российских гражданок раз уж производство порно наказуемо. Заодно за неуплату налогов (вряд ли там кто-то засылает в казну). Всяко прибавка бюджету :)

Ответить

Kirk Louson

Mann
0

а вот это бы и неплохо)))

Ответить

kova7ev

19

Даешь лицензионную порнографию!
Аналог веб-браузера, поиска, и прочего запилили - ждем ГосПорн с авторизацией по паспорту

Ответить

Maxim Petrov

kova7ev
18

Авторизация по дикпик

Ответить

Честной череп

Maxim
0

А женщины, стало быть, по нюдсу?

Ответить

Gidevan

kova7ev
16

Госкорпорация «Росдроч»

Ответить

Судебный огонь

kova7ev
2

с авторизацией по паспорту

Ответить

Звенислав Николаевич

kova7ev
1

СберДосуг

Ответить

Arartem

18

Я дико извиняюсь, но это просто орево какое-то, а не законы.

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

Arartem
2

Орево-порево 

Ответить

Илья Плотников

2
Ответить

Anton Zhitarev

Илья
36

было сложно

Ответить

Andrew Kostin

Anton
16

Да и сейчас нелегко

Ответить

Николай

Andrew
7

Это был тяжёлый год

Ответить

semen matrasov

Николай
0

Пока вставали с колен

Ответить

Вася Пражкин

8

 со ссылкой на исследование Научно-технического центра ГРЧЦ

Мне даже интересно, как они к этому пришли. В какой момент к ним пришло понимание, что порнуху надо поделить на две части и легализовать?

Ответить

Ar AbduRashid

Вася
2

На очереди видать конопля

Ответить

Nikita Zhukov

Ar
0

Тоже на две части поделят. Свою часть легализуют, а вторую запретят.

Ответить

Александр Семёнов

Вася
1

После оргазма полчаса ясный разум и фонтан (ха-ха) идей.
Так и пришли: вздрочнули — пришла идея.

Ответить

Анатолий Хлебников

Вася
0

Так надо же делать вид, что чем-то важным на работе занят. Вот люди и решили совместить приятное с полезным.

Ответить

Leo Uvarov

Вася
0

а там и наложик можно ввести какой - нибудь ...

Ответить

Вася Пражкин

Leo
0

Ага, на сантиметры.

Ответить

Султанов Андрей

8

Смотреть порно без регистрации и смс и подтверждения через ЕСИА

Ответить

Alexey Chudenkov

7

Будет официальная база дротистов 🤷‍♂️

Ответить

Ar AbduRashid

Alexey
0

А может недостатков?

Ответить

Nikolay Ganin

6

Это точно не новость от панорамы?

Ответить

Тот самый партизан

Nikolay
0

А это точно новость не про Озон?

Ответить

Nikolay Ganin

Тот
0

И причём же тут озон?

Ответить

Alexander Dushkin

3

Т е секс в стране есть!

Ответить

Ar AbduRashid

Alexander
1

Не богохульствуй!!!

Ответить

Gidevan

Alexander
0

Уже 30 лет как появился. 

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

Gidevan
1

Я привёз 

Ответить

Вася Пражкин

Alexander
0

Конечно, попробуйте узаконить какую-нибудь постройку или перепланировку.

Ответить

Igor Drozdov

3

Сериал "последний министр" 2020 серия 6.
Вроде как комедийный, теперь уже неясно.

Ответить

Kirk Louson

Igor
0

ну там более одной серии имеет неприятное отражение в действительности)

Ответить

Game Topia

2

Как такое вообще в голову прийти может? Им больше заняться нечем?

Ответить

Fartesq Winch

Game
3

как это нечем - самокатчиков щемить. Других проблем нема.

Ответить

Владимир Кузьмин

Game
0

Понять их просто-бюджеты хотят осваивать.
Это жеж контроль и все спотвующее оно не бесплатно будет. Вот и заработают малость.
Попилят чутка, а там глядишь и на лаборджини с икрой хватит.
Будут новый проект придумывать. Деньги то бюджетные нужно осваивать.😊

Ответить

Стас Будда

0

А доступ в раздел «прочее» за прививку от ковида. )

Ответить

Antsiforov Stanislav

Стас
8

Уже почти

Ответить

Стас Будда

Antsiforov
0

Видел, улыбнуло)

Ответить

Antsiforov

Стас
0

В контексте этой картинки ответ читается двояко. Наверное речь про пост в телеге, а не «Орбиты»

Ответить

Anton Zhitarev

2

В каком окошке порнуху получали в то и... наслаждайтесь

Ответить

Николай

Anton
1

Для выдачи порнухи по записи приходите в ближайший МФЦ

Ответить

Олег Комаров

1

Ахахах не хватало еще чтобы фсб смотрело сколько вы дрочите. А потом и налог бы ввели XD

Ответить

Andrew Kostin

Олег
4

Штраф за растрату

Ответить

Кирилл Алексеев

Олег
0

В СССР был налог на бездетность... А теперь походу за растрату по подписЬке придется оплачивать. 

Ответить

Сергей

2

Какими то деревенскими средствами пытаются продвинуть госуслуги. Везде пытаются их запихать. 

Ответить

Путачок

2

Я бы пошёл дальше, ввёл бы авторизацию через вебку, вдруг там ребёнок получил доступ к батиным госуслугам

Ответить

Алексей Вербов

Путачок
0

Не подсказывай им

Ответить

Oleg Nikolenko

2

Ждем сбер.дроч или Яндекс.Порно по подписке? 

Ответить

Батин Воротила

Oleg
0

Поряндекс, сбдроч

Ответить

Непростой велосипед

2

Если легально, значит можно подать законную жалобу

Ответить

Леонид Белоус

0

Т.е. предлагается упростить отслеживание людей, которые смотрят порно. В принципе, довольно логичный шаг в гебистской стране целиком и полностью стоящей на утонченных методах манипуляции и подавления личности.

В России, и в прочих неототалитарных режимах, распространение порнографии является таким же методом воздействия на массовую психику, как и тотальная пропаганда или примеры распространение наркотиков и порноматериалов в военных конфликтах 20го века.

Ничего нового, биополитика.

Ответить

Sergei Timofeyev

Леонид
0

Причём камера обязательна для включения при просмотре данных сайтов. )

Ответить

Леонид Белоус

Sergei
–1

Сбор материалов для компромата и шантажа в сексуальной сфере - классический приём спецслужб.

Ответить

Sergei Timofeyev

Леонид
1

А биологические жидкости на анализ предоставлять?

Ответить

Илья М

Леонид
0

Т.е. предлагается упростить отслеживание людей, которые смотрят порно.

вы считаете что сейчас отследить посетителей того же порнхаба сложно?

Ответить

Херня Всё

1

Как будут делить легальное от нелегального? 

Будет РосПорнНадзор с департаментом просмотра порно? 

Ответить

Кирилл Алексеев

Херня
2

Надо же куда то девать 100500 дальнобойщиков когда введут беспилотные грузовики. 

Ответить

Канищев Максим

1

А потом будут сливать кто какое порно и с кем смотрел. Оппозиционеры напряглись

Ответить

Pavel Pavel

Канищев
1

Выбери своего кандидата по истории просмотров на pornhub

Ответить

Илья М

1

предложил легализовать доступ к порнографии

а просмотр порно у нас разве под запретом?

Ответить

Sergei Timofeyev

Илья
0

Только производство. Однако, когда это питерских останавливало или липецких (день студента)?

Ответить

Честной череп

Sergei
2

Курских

Ответить

Sergei Timofeyev

Честной
0

Спасибо за уточнение.

Ответить

Для закладок

1

И как они запретят смотреть порно в интернете без регистрации, на любых сайтах? Никак

Ответить

Иван Шеметов

1

Лёжа ежедневно на кровати, у меня была мысль, что я занимаюсь самым ненужным делом, А тут у меня конкуренты 

Ответить

Денис Романенко

1

Слыш, дрочи

Ответить

Андрей Браиловский

1

У меня только один вопрос: зачем государству знать на что дрочат россияне?

Ответить

Николай

Андрей
0

Чтоб распечатки лидеру нации в папочке подносить

Ответить

Владимир Кролико

1

РосПорнНадзор на подходе.

Ответить

semen matrasov

1

Ещё разок выложу этих бездельников

Ответить

Боря Бро

0

Такие материалы предложили разрешить смотреть совершеннолетним

Да совершеннолетним-то как раз душить удава уже и нет нужды, самый дроч приходится на подростковый возраст!

Ответить

Судебный огонь

Боря
2

Да совершеннолетним-то как раз душить удава уже и нет нужды

Средний возраст посетителей Pornhub 35 лет.

Ответить

Anton Zhitarev

0

Если есть законное порно, то его можно смотреть. Если незаконное, то нельзя никому. Зачем ещё допфильтр?

Ответить

Канищев Максим

Anton
0

Сделают порно лицензируемое минкультом

Ответить

Алексей Кравцов

Канищев
4

Интересные обзоры будут от Бэдкомедиан) 

Ответить

Anton Zhitarev

Канищев
3

МинПорн

Ответить

Alex Lowen

Канищев
1

Ждем духовного порно от Михалкова. Усатые суровые, харизматичные мужики. Крепкие бабы с изюминкой.

Ответить

Алексей Дымов

0

Не нужно больше ничего делать с порнухой. Даже в советское время умудрялись найти материалы. Кто ищет, тот найдет

Ответить

Константин Арбузов

0

Денежки у нас не пахнут?))))

Ответить

Goddard Targarten

0

Авторы предложили разделить порнографию на два типа: «ещё пока не запрещённая законом» и «незаконная».

Ответить

Комментарий удален

Канищев Максим

dfgd
0

@Инспектор зацени. Боты уже картинки по теме выкладывают. Случаем вы там нейронку не делаете?

Ответить

Комментарий удален

Пинчук Анатолий

0

Как я понял, не запрещены будут какие-то учебные пособия по сексу, а не те видеоматериалы, которые мы привыкли считать за полноценное порно. А смысл тогда запрещать этот трафик в школах?

Ответить

Комментарий удален

Александр Романов

0

Такими темпами и до монетизации сайта госуслуг дойдет🤣 Баннеры там всякие, интеграции, принудительный просмотр рекламы перед заказом госуслуги 👍

Ответить

Комментарий удален

БАБКА В ЗАСАДЕ

0

Ну всё возвращаюсь в Россию!!!1!!1!1!1

Ответить

Анна Каренина

0

Продли подписку на pornhub в Госуслуги со скидкой 20%! 

Ответить

Либеральный Илья

0

Хоспадеблять какой же хуйней они занимаются... 

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Sergei Timofeyev

0

Хе-хе, а будет ли создан орган, полномочный, как РАО, собирать налог на воспроизведение и уплаты актёрам причитающихся им сумм (платить будут копейки)?

Ответить

Serega Ignatov

0

Браво, надо еще разрешить снимать. Не понимаю почему целый сектор экономики запрещен, куча бабла мимо кассы.

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

Потому что порно это такая страшная опасная вещь, что ее нужно обязательно запретить 

Ответить

Wonabeez Doratie

0

А потом у вас будет личный инспектор в роскомпозоре, и он такой в прошлом месяце вы смотрели порно с азиатками и лошадьми. Сделал вам подборку и выслал на имейл. В прошлый раз случайно вашей жене отправил, но в этом месяце такого не будет

Ответить

Данила Верещаков

0

В общем, государство теперь будет знать кто точно дрочит

Ответить

Георгий свет Ясонович

0

Большой брат решил собирать данные и по сексуальным предпочтениям?

Ответить

Жерар Мукунку

0

Даёшь ГосПорнуху с исключительно российскими актёрами! Доколе россиянам смотреть на этих грудастых латинок и негров с полуметровыми детородными органами?! Пора взяться за импортозамещение и в этой сфере.

Ответить

Alexey Levin

0

У меня есть лучше идея - разрешать смотреть порно только вакцинированным!

Ответить

Kirill Kirillov

0

Ждём Я.Дроч и СберПорно
Будут расхлёбывать тут проблемы пользователей

Ответить

Viktor Mann

0

Пока система не заработала, будем фильтровать с помощью внештатных сотрудников.

Ответить

Андрей Литовченко

0

Закон все равно не примут. Не захотят же депутаты сами себя палить на клубничке...

Ответить

Ivan Shmelev

0

Так в Порно хаб и так доступ через VK

Ответить

Влад Борщ

–1

Ахахахахахх

Ответить

nochnoy.ru

Влад
–1

Ой божечки! Я поставил минус и оно обиделось! Оно пошло и расставило минусы на куче моих комментов! Давно такого не встречал. Ты из какого детсадика, чудо? :)))))

Ответить

ilia

–1

З - забота. Скоро же выборы.

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