Подведомственный Роскомнадзору центр предложил легализовать доступ к порно — с подтверждением возраста на госуслугах Статьи редакции
Авторы предложили разделить порнографию на два типа: «не запрещённая законом» и «незаконная».
Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) составил перечень рекомендаций по распространению и ограничению порнографии в интернете. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Научно-технического центра ГРЧЦ.
«Не запрещённую законом» порнографию авторы доклада определили как материалы, представляемые в виде «натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера с участием совершеннолетних людей с их согласия».
Такие материалы предложили разрешить смотреть совершеннолетним — через системы верификации порносайтов или через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), с помощью которой россияне регистрируются на сайте Госуслуг.
Фильтровать порнографический трафик ГРЧЦ предлагает с помощью обязательного к установке оборудования на сетях операторов. Авторы доклада также считают, что такой трафик нужно запретить в школах и детских садах.
Исполняющий обязанности руководителя Научно-технического центра ГРЧЦ Роман Коросташов заявил, что использование Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), для верификации возраста приоритетно, так как именно эта система обладает юридической значимостью.
Авторы доклада ссылаются на США, где порнография легализована и защищается Первой поправкой, гарантирующей свободу слова. Что делать с «незаконной» порнографией, в центре не уточнили. К ней отнесли детскую порнографию и «явно оскорбительную», такую как изнасилования.
Российское законодательство не запрещает частный просмотр любой порнографии. Изготовление и оборот таких материалов запрещены по статье 242 УК РФ. как Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов рассказал, что эта статья фактически не работает.
Ну сделали бы вообще государственный порносайт с аккредитованными актрисами «госдосуги»
И не только актрисами
Собственно можно из думы ребят ещё набрать
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
вот чего я не понимаю, так это зачем детям запрещать, тем кому меньше 12 лет это неинтересно, а в 12-18 лет способны вздрочнуть за 3 секунды на фантазию о коленке старшеклассницы, в лучших средневековых традициях
Честной череп
Внатуре. Давайте детям оставим, а взрослым запретим! Отличная идея.
каршеринг сделали и до порно дойдет.. еще госпрограмму подключат по инновациям
Авторы доклада ссылаются на США, где порнография легализована и защищается Первой поправкой, гарантирующей свободу слова.
Может стоит начать с обычной свободы слова, а потом уж и до порнухи доберёмся?
Так у нас полная свобода слова. Президент Америки может у нас говорить все что угодно, не то что в США.
Потом ещё квоту введут, чтобы на сайтах было не менее 20% фильмов отечественного производства)
Либеральный Илья
Ответственной за это назначим Джину Джерсон и Лолу Тейлор
Лола тейлор совсем чот уже не товарного вида. Лакшери герл ок
Либеральный Илья
Ну так на такие должности и надо заслуженных назначать, как у нас принято -)
Честной череп
Не хотите статью написать про тонкости этого дела?) Чувствуется у вас опыт ))
Так у нас запрещена съемка порно материалов. Web камщиц отлавливают.
У нас нет. А когда органы до onlyfans доберутся, будет еще веселее.
Даешь лицензионную порнографию!
Аналог веб-браузера, поиска, и прочего запилили - ждем ГосПорн с авторизацией по паспорту
Авторизация по дикпик
Я дико извиняюсь, но это просто орево какое-то, а не законы.
было сложно
Да и сейчас нелегко
со ссылкой на исследование Научно-технического центра ГРЧЦ
Мне даже интересно, как они к этому пришли. В какой момент к ним пришло понимание, что порнуху надо поделить на две части и легализовать?
На очереди видать конопля
После оргазма полчаса ясный разум и фонтан (ха-ха) идей.
Так и пришли: вздрочнули — пришла идея.
Так надо же делать вид, что чем-то важным на работе занят. Вот люди и решили совместить приятное с полезным.
а там и наложик можно ввести какой - нибудь ...
Будет официальная база дротистов 🤷♂️
Это точно не новость от панорамы?
А это точно новость не про Озон?
Т е секс в стране есть!
Конечно, попробуйте узаконить какую-нибудь постройку или перепланировку.
Сериал "последний министр" 2020 серия 6.
Вроде как комедийный, теперь уже неясно.
Как такое вообще в голову прийти может? Им больше заняться нечем?
Понять их просто-бюджеты хотят осваивать.
Это жеж контроль и все спотвующее оно не бесплатно будет. Вот и заработают малость.
Попилят чутка, а там глядишь и на лаборджини с икрой хватит.
Будут новый проект придумывать. Деньги то бюджетные нужно осваивать.😊
А доступ в раздел «прочее» за прививку от ковида. )
Уже почти
Видел, улыбнуло)
В контексте этой картинки ответ читается двояко. Наверное речь про пост в телеге, а не «Орбиты»
В каком окошке порнуху получали в то и... наслаждайтесь
Ахахах не хватало еще чтобы фсб смотрело сколько вы дрочите. А потом и налог бы ввели XD
В СССР был налог на бездетность... А теперь походу за растрату по подписЬке придется оплачивать.
Какими то деревенскими средствами пытаются продвинуть госуслуги. Везде пытаются их запихать.
Я бы пошёл дальше, ввёл бы авторизацию через вебку, вдруг там ребёнок получил доступ к батиным госуслугам
Ждем сбер.дроч или Яндекс.Порно по подписке?
Т.е. предлагается упростить отслеживание людей, которые смотрят порно. В принципе, довольно логичный шаг в гебистской стране целиком и полностью стоящей на утонченных методах манипуляции и подавления личности.
В России, и в прочих неототалитарных режимах, распространение порнографии является таким же методом воздействия на массовую психику, как и тотальная пропаганда или примеры распространение наркотиков и порноматериалов в военных конфликтах 20го века.
Ничего нового, биополитика.
Причём камера обязательна для включения при просмотре данных сайтов. )
Сбор материалов для компромата и шантажа в сексуальной сфере - классический приём спецслужб.
Как будут делить легальное от нелегального?
Будет РосПорнНадзор с департаментом просмотра порно?
Надо же куда то девать 100500 дальнобойщиков когда введут беспилотные грузовики.
А потом будут сливать кто какое порно и с кем смотрел. Оппозиционеры напряглись
предложил легализовать доступ к порнографии
а просмотр порно у нас разве под запретом?
Только производство. Однако, когда это питерских останавливало или липецких (день студента)?
И как они запретят смотреть порно в интернете без регистрации, на любых сайтах? Никак
Лёжа ежедневно на кровати, у меня была мысль, что я занимаюсь самым ненужным делом, А тут у меня конкуренты
У меня только один вопрос: зачем государству знать на что дрочат россияне?
Такие материалы предложили разрешить смотреть совершеннолетним
Да совершеннолетним-то как раз душить удава уже и нет нужды, самый дроч приходится на подростковый возраст!
Судебный огонь
Да совершеннолетним-то как раз душить удава уже и нет нужды
Средний возраст посетителей Pornhub 35 лет.
Если есть законное порно, то его можно смотреть. Если незаконное, то нельзя никому. Зачем ещё допфильтр?
Сделают порно лицензируемое минкультом
Ждем духовного порно от Михалкова. Усатые суровые, харизматичные мужики. Крепкие бабы с изюминкой.
Не нужно больше ничего делать с порнухой. Даже в советское время умудрялись найти материалы. Кто ищет, тот найдет
Авторы предложили разделить порнографию на два типа: «ещё пока не запрещённая законом» и «незаконная».
Комментарий удален
@Инспектор зацени. Боты уже картинки по теме выкладывают. Случаем вы там нейронку не делаете?
Комментарий удален
Как я понял, не запрещены будут какие-то учебные пособия по сексу, а не те видеоматериалы, которые мы привыкли считать за полноценное порно. А смысл тогда запрещать этот трафик в школах?
Комментарий удален
Такими темпами и до монетизации сайта госуслуг дойдет🤣 Баннеры там всякие, интеграции, принудительный просмотр рекламы перед заказом госуслуги 👍
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Хе-хе, а будет ли создан орган, полномочный, как РАО, собирать налог на воспроизведение и уплаты актёрам причитающихся им сумм (платить будут копейки)?
Браво, надо еще разрешить снимать. Не понимаю почему целый сектор экономики запрещен, куча бабла мимо кассы.
Потому что порно это такая страшная опасная вещь, что ее нужно обязательно запретить
А потом у вас будет личный инспектор в роскомпозоре, и он такой в прошлом месяце вы смотрели порно с азиатками и лошадьми. Сделал вам подборку и выслал на имейл. В прошлый раз случайно вашей жене отправил, но в этом месяце такого не будет
Даёшь ГосПорнуху с исключительно российскими актёрами! Доколе россиянам смотреть на этих грудастых латинок и негров с полуметровыми детородными органами?! Пора взяться за импортозамещение и в этой сфере.
Пока система не заработала, будем фильтровать с помощью внештатных сотрудников.
Закон все равно не примут. Не захотят же депутаты сами себя палить на клубничке...
Ахахахахахх
Ой божечки! Я поставил минус и оно обиделось! Оно пошло и расставило минусы на куче моих комментов! Давно такого не встречал. Ты из какого детсадика, чудо? :)))))
Блоги компаний
Показать еще