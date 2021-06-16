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Лиана Липанова

Соперник для «Матч ТВ»: зачем «Сбер» покупает Telesport и почему это важно для продавца Статьи редакции

Владелец Telesport давно искал покупателя, а «Сберу» нужны эксклюзивы для Okko, чтобы привлекать подписчиков.

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«Сбер» объявил, что планирует купить Telesport — компанию, которая занимается перепродажей прав на трансляции спортивных матчей на ТВ и в интернете. Стороны подписали предварительное соглашение, стоимость предстоящей сделки не назвали.

  • Качественный спортивный контент привлечёт на принадлежащий банку «Okko Спорт» новых пользователей, говорят в «Сбере».
  • Telesport ищет покупателя на фоне обострившейся конкуренции за спортивные права, считают эксперты.

Олимпийские игры, миллионы зрителей и собственный видеосервис

Telesport с 1994 года занимается привлечением спонсоров и рекламодателей для спортивных игр в России и других странах. Её основал бывший коммерческий директор РФС Пётр Макаренко — гендиректор и владелец 100% компании.

Первые годы работы компания закупала права на трансляцию различных соревнований для показа в эфире телеканалов.

Мы стали делать акцент сначала на рекламе на спортивных соревнованиях, а потом уже стали работать в более в широком смысле: приобретение телевизионных прав на различный контент, маркетинговые права, а в дальнейшем сосредоточились уже на том, чем мы сейчас занимаемся.

Пётр Макаренко
основатель и гендиректор Telesport (sports.ru)

Так, Telesport перепродавала права на матчи РФС, РФПЛ и ФНЛ, владела лицензиями на трансляции в России:

  • Летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
  • Зимней Олимпиады—2018 в Пхёнчхане.
  • Чемпионата Европы по футболу–2016 и других матчей.

Сейчас Telesport обладает эксклюзивными правами на трансляции матчей чемпионатов Италии и Испании по футболу на ближайшие пять сезонов — с 2021 по 2026 год.

Затраты на покупку трансляций компания не раскрывает. Права на показ Евро-2020 обошлись Telesport в €25 млн, писали в 2019 году «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров по покупке прав.

В октябре 2019 года компания запустила собственный видеосервис и обещала эксклюзивно показывать Чемпионаты Испании и Италии по футболу, чемпионаты мира и Европы по борьбе, чемпионаты мира по спортивной и художественной гимнастике и другие соревнования.

В отдельных случаях чемпионаты будут доступны на сторонних сайтах, а онлайн-показ самых популярных и дорогих соревнований компания разделит с телеканалами, уточнял генеральный продюсер Telesport Илья Рустамов.

Однако сотрудники двух телекомпаний, работающих с Telesport, анонимно заявляли «Ведомостям», что не видят угрозы в новом сервисе — крупнейшие соревнования Telesport и так будет делить с телеканалами.

Telesport планировала запустить подписку за 300 рублей в месяц и к 2021 году привлечь 300 тысяч подписчиков. Однако сейчас трансляции и видео на сайте бесплатные. Компания по-прежнему продаёт права на показ другим, например, Mail.ru Group, и зарабатывает на рекламе.

По собственным данным, в 2018 году в среднем в месяц трансляции Telesport на сторонних площадках смотрело 12 млн уникальных пользователей, ядро этой аудитории – мужчины 25–34 лет. Сейчас сайт компании насчитывает 35,5 млн уникальных пользователей в месяц, рассказали vc.ru в компании.

По данным базы «Контур.Фокус», выручка Telesport (АО «Телеспорт Груп») в 2020 году упала до 1,8 млрд рублей по сравнению с 3,8 млрд рублей в 2019 году. Прибыль в 2020 году — 53,3 млн рублей, в 2019 году — 268,4 млн рублей.

Зачем «Сберу» Telesport

За последние пару лет конкуренция за права на спортивные трансляция усилилась. Кроме «Матч ТВ» и Telesport в гонку включились интернет-компании: например, «Яндекс» купил эксклюзивные права на трансляцию матчей трёх сезонов НХЛ в России, Okko — права на показ матчей Английской премьер-лиги, Mail.ru Group приобрела у Telesport права на онлайн-трансляции нового сезона чемпионатов Испании и Италии и так далее.

В сентябре 2019 года «самым амбициозным» среди них «Ведомости» называли Okko от Rambler Group — тогда компания планировала собрать за три года 4 млн подписчиков. Сейчас количество подписчиков «Okko Спорт» в компании не раскрывают.

Telesport нужен «Сберу» ради спортивных прав для развития Okko, сообщал в январе 2021 года источник «Коммерсанта». Издание первым написало о переговорах. Стороны уже пришли к принципиальной договоренности о сделке, аудиторы банка занимаются проверкой показателей Telesport, в том числе уровня кредитной нагрузки, говорил один из источников газеты.

Макаренко останется гендиректором Telesport, сообщили в «Сбере». Собеседник «Коммерсанта» говорил, что Макаренко хочет сохранить «определённый пакет» акций и дальше заниматься операционным управлением.

Кроме того, «Okko Спорт» получит от Telesport эксклюзивные права на онлайн-показ Чемпионата Испании по футболу (La Liga) в России.

Настоящий триллер будет развиваться чуть позднее — когда Российская премьер-лига будет проводить аукцион на новый цикл. У «Матч ТВ» может появиться крайне грозный соперник за права на трансляцию, что в конце концов приведет к росту доходов лиги.

Борис Губкин
аналитик сайта «Рейтинг букмекеров»

В «Сбере» уточнили, что не все спортивные события будут транслироваться только на Okko. «По договорённости, существенная часть из них будет показана на федеральных телевизионных каналах», — пояснил вице-президент по корпоративному развитию «Сбера» Андрей Карташян.

Хайлайты всех спортивных событий Telesport будут доступны в электронных СМИ «Сбера»: championat.com, lenta.ru, gazeta.ru, rambler.ru и других.

Что сделка значит для Telesport и его владельца

«Рейтинг букмекеров» оценил сделку примерно в €3 млн. Для Telesport продажа «Сберу» — это гарантия финансовой стабильности, рассуждает Губкин.

Мы видим слияние двух весьма сильных игроков рынка — стремительно набирающего в последнее время обороты сервиса «Okko Спорт» и мастодонта российского спортивного медиарынка, Telesport.

Борис Губкин
аналитик сайта «Рейтинг букмекеров»

Конкуренция за права на спортивные трансляции растёт, на их покупку нужно всё больше кредитов и банковских гарантий, говорил собеседник «Коммерсанта» на букмекерском рынке.

В июне 2021 года Telesport подписал с Московским кредитным банком соглашение о финансировании покупки прав на телетрансляции в России чемпионата Европы по футболу, летних Олимпийских игр в Токио и зимних Олимпийских игр в Пекине.

Для Макаренко сделка это «огромный камень с плеч», заключает Губкин. Ещё в 2014 году глава компании пытался продать Telesport Роману Ротенбергу. Тогда «Ведомости» сообщали, что Ротенберг купил 80% компании. Однако в 2016 года потенциальный покупатель заявил, что сделка не состоялась.

На Telesport также претендовала «Газпром-медиа» — топ-менеджеры компании обсуждали такую идею, а затем перешли работать в «Сбербанк», говорил источник «Коммерсанта» в одной из медиакомпаний.

#telesport #сбер

6 6 комментариев
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Perviz Makhmudov

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Будут рад, если МатчТВ обосрется, Канделаки и Черданцев останутся без работы в спорте

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Антон Ковойцев

Perviz
0

ощущение, что так и будет 

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Станислав Назаров

Perviz
0

На наши налоги сложно обосраться. Тоже самое что ждать как Киселев с Соловьевым обосрутся.
Конечно интересно, как одна госкомпания с другой сражаются за наш счет. 

Ответить

Димитриан Иваненко

0

Не понял сумму сделки в 3 млн евро. Не ошибка ли?

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Key Lansky

Димитриан
0

"«Рейтинг букмекеров» оценил сделку примерно в €3 млн" - предполагаю, что з евро плюс долги.

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Дмитрий Шусов

0

Кто следующий? Давайте сбер ещё стриминговые площадки начнёт покупать. Ну или новые создавать. 

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