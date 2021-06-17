Facebook запустит в соцсети сервис для подкастов с 22 июня Статьи редакции
Владельцы страниц подкастов в соцсети смогут указать RSS-канал своего шоу, а пользователи — послушать их на вкладке «Подкасты».
- Со временем Facebook также планирует добавить функцию, которая позволит пользователям создавать нарезки из своих любимых подкастов, пишет The Verge со ссылкой на письмо, разосланное владельцам страниц подкастов в соцсети.
- Авторы смогут связать RSS-канал своего шоу с Facebook — соцсеть по мере выхода новых эпизодов будет показывать сообщениях о них в новостной ленте пользователей. Доступ к шоу можно будет получить на новой вкладке «Подкасты».
- Ведущие, которые захотят публиковать свои подкасты на Facebook, должны будут подписать соглашение — оно даст соцсети, например, право создавать производный контент для распространения шоу.
- Кроме того, авторы подкастов могут решить решить, позволять ли пользователям соцсети создавать из шоу нарезки длительностью до одной минуты. По мнению Facebook, это повысит узнаваемость подкастов и заинтересованность в них.
- Письма о новой функции получило небольшое количество владельцев страниц подкастов — как указывает The Verge, непонятно, по какому принципу соцсеть определяет соответствие страницы и подкаста.
- Марк Цукерберг объявил о запуске в Facebook подкастов, аудиокомнат и других голосовых функций в апреле 2021 года. Он обещал, что подкасты станут доступны в соцсети в течение нескольких месяцев.
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