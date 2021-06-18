Spotify приобрёл стартап Podz — он помогает создавать нарезки из подкастов с помощью ИИ Статьи редакции
Это упростит поиск подкастов для слушателей, а авторам позволит увеличить аудиторию.
- Авторы подкастов часто делают нарезки, чтобы продвигать своё шоу в соцсетях — но делают это вручную. Podz же вырезает моменты из шоу, используя модель машинного обучения, которая обучена на более 100 тысячах часов аудио, пишет The Verge.
- Сумму сделки не раскрывают, Spotify планирует интегрировать разработки Podz в свой сервис до конца года.
- Обычно один эпизод подкаста длится более 30 минут, поэтому слушателям сложно просматривать новые шоу. В Spotify считают, что новые технологии помогут упростить слушателям поиск нового контента, так как эпизод не нужно слушать целиком, чтобы ознакомиться с содержанием.
- Это также поможет авторам найти новую аудиторию. Как писал TechCrunch, в среднем слушатель подкаста подписывается на семь шоу, но на Podz следит за почти 30. Перед приобретением Podz привлёк $2,5 млн в в предпосевном раунде от M13, Canaan Partners, Charge Ventures и Humbition.
- По данным исследовательской компании eMarketer, у сервиса более 2,2 млн подкастов. Spotify потратил более $800 млн на покупку подкастинговых компаний, писал Bloomberg.
- В феврале 2019 года компания купила студии Gimlet Media и Anchor, а затем — Parcast и Ringer. В 2020 году Spotify приобрела эксклюзивные права на распространение подкаста Джо Рогана The Joe Rogan Experience и компанию для хостинга подкастов Megaphone.
- В России Spotify запустился в июле 2020 года. На этапе запуска подкастов в стране не было, но компания пообещала добавить их, «когда будет готова». В апреле сервис запустил платную подписку на подкасты в США.
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