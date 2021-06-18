До чего дошел прогресс: интеллектуальная система управления отделом. Умное пространство для руководителя и сотрудников

Цифровизация и умные алгоритмы — тренд на ближайшие 5 лет. Уже сейчас компании внедряют чат-ботов и автозвонки, подключают облачные технологии. В прошлом году Минтруд России запустил эксперимент по электронному кадровому документообороту, по результатам которого готовятся поправки в трудовое законодательство, — возможно, разрешат полностью…