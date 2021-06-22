На сотрудничество с Universal она никак не повлияет.

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В рамках сотрудничества компания Стивена Спилберга Amblin Partners будет выпускать для Netflix по несколько фильмов в год, пишет Deadline.

При этом компания продолжит работать со студией Universal, выступающей одним из главных инвесторов Amblin Partners. Какие-то фильмы будут выпускать для кинотеатров, а какие-то — в стриминговом сервисе.

По данным The Hollywood Reporter, в условиях сделки не прописаны какие-либо ограничения по жанрам или бюджету фильмов. Вдобавок к этому картины могут получить ограниченный кинотеатральный прокат.

Как отмечают СМИ, ещё в 2019 году Стивен Спилберг призывал к тому, чтобы на «Оскаре» запретили стриминговым сервисам выдвигаться на премию. В том числе после того, как «Рома» от Netflix получила десять номинаций, включая категории «Лучший фильм» и «Лучший режиссёр».

Позже Спилберг пояснил свою позицию и заявил, что не пытался помешать победе Netflix на «Оскаре», а лишь хотел поддержать кинотеатры.