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Медиа
DTF

Кинокомпания Стивена Спилберга заключила многолетнюю сделку с Netflix Статьи редакции

На сотрудничество с Universal она никак не повлияет.

4 4 комментария
189 просмотров

В рамках сотрудничества компания Стивена Спилберга Amblin Partners будет выпускать для Netflix по несколько фильмов в год, пишет Deadline.

При этом компания продолжит работать со студией Universal, выступающей одним из главных инвесторов Amblin Partners. Какие-то фильмы будут выпускать для кинотеатров, а какие-то — в стриминговом сервисе.

По данным The Hollywood Reporter, в условиях сделки не прописаны какие-либо ограничения по жанрам или бюджету фильмов. Вдобавок к этому картины могут получить ограниченный кинотеатральный прокат.

Как отмечают СМИ, ещё в 2019 году Стивен Спилберг призывал к тому, чтобы на «Оскаре» запретили стриминговым сервисам выдвигаться на премию. В том числе после того, как «Рома» от Netflix получила десять номинаций, включая категории «Лучший фильм» и «Лучший режиссёр».

Позже Спилберг пояснил свою позицию и заявил, что не пытался помешать победе Netflix на «Оскаре», а лишь хотел поддержать кинотеатры.

При этом в том же 2019 году Спилберг представил антологию «Удивительные истории» для онлайн-кинотеатра Apple TV+.

#netflix #новости

4 4 комментария
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David Blinov

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Бабло внезапно снова победило принципы.

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Raimond Vladimirov

0

Подождите щас окко перекупит :)

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Karen Buzhala

–1

Ну все, трындец. Мастер Йода теперь не традиционный афроамериканец.

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Григорий Соколов

Karen
0

Ой лишь бы написать)
Лукас ≠ Спилберг
P.S. Звездные войны как бы у диснея и у них есть свой сервис disney+ 

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