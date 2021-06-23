Удалёнка на Бали: зима в тропиках, корона-прайс и рыбалка на акул

Кто не мечтал хоть раз перезимовать в тропиках? Чтобы пальмы за окном, свежие фрукты на завтрак, а в выходные — прыжки с водопада и рыбалка на акул. Похоже на отличный отпуск, но что если такими могут быть рабочие будни? Наш менеджер Сергей знает об этом не понаслышке, передаём слово.