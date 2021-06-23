Медиа
Таня Боброва

Конкурирующие онлайн-кинотеатры Premier и Kion от МТС объединятся для создания сериала Статьи редакции

Подобное партнёрство — редкость для российского рынка.

  • Оригинальный сериал «Нереалити» снимут Kion, Premier, а также телеканал ТВ3 (входят в холдинг «Газпром-медиа»), пишут «Ведомости» со ссылкой на «МТС медиа». Гендиректор Валерий Федорович и генпродюсер ТВ3 Евгений Никишов выступят продюсерами проекта. Они подтвердили информацию.
  • Размер инвестиций и условия финансирования стороны не раскрывают.
  • «Нереалити» — сериал в жанре драмеди о бывшей звезде реалити-шоу, которая после 10 лет жизни «в телевизоре» вынуждена вернуться в родной город и начать новую жизнь.
  • Съёмки сериала уже начались, всего будет отснято восемь часовых эпизодов. В ivi Originals оценили стоимость производства одного эпизода подобного сериала в 20–25 млн рублей.
  • По плану премьера «Нереалити» состоится одновременно на Kion и Premier весной 2022 года и спустя какое-то время сериал выйдет в эфире канала ТВ3.
  • Опрошенные изданием эксперты отмечают, что участие нескольких партнёров в создании оригинального контента позволяет минимизировать финансовые риски каждой из сторон. От объединения «ради создания интересного и сильного контента» выиграет и зритель.

#новость #kion #premier

641 просмотров
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Михаил Шварц

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Как объединение Тома и Джерри. Так же мимолётно, и, возможно, с последующими спорами между друг другом

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Андрей Суслов

0

Конь Бо-Джек по-русски? Ну у МТС настоящий детектив по-русски более менее получился

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Maxim Petrukhin

Андрей
0

Если вы про Хрустальный, то отлично получился же. Шаблонов полно, оператор местами очень странно себя ведёт, но смотреть интересно. 

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useless uS

0

Кто-нибудь использует Kion? 
У меня на телике было приложение МТС, потом оно обновилось до Kion. 
Приложение МТС было не без косяков, но Kion это просто антипример юзабилити. Мне трудно понять, как компания МТС могла допустить такое.

Простой пример: смотрю передачу в записи, хочу промотать вперед или назад. Если вам кажется, что для этого надо нажать кнопку "вперед" или "назад" на пульте, вы ошибаетесь. Надо нажать кнопку "наверх", затем на кнопку "вниз" (или наоборот, путаю постоянно), затем уже зажать"вперед" или "назад". Цитируя Лебедева: Почему? Не почему.

Но главная проблема в том, что загружаться само приложение и программы/сериалы стали ужасно медленно, когда стали Kion. Иногда я по 30 секунд смотрю на черный экран. Иногда видео вообще не загружается даже с трех попыток. Хотя YouTube, например, в 1080 включает любое видео моментально.

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Raimond Vladimirov

0

драмеди  

А это что ещё за новый гибрид-мутант

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Radna

0

У Кинопоиска неплохие сериалы выходят, IVi и MoreTV.

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