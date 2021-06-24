Канадская газета создала алгоритм, который выбирает главную страницу и материалы под пейволлом для каждого читателя Статьи редакции
Теперь The Globe and Mail будет продавать технологию другим медиа.
Газета The Globe and Mail создала систему с искусственным интеллектом Sophi, которая автоматизирует редакционные решения, пишет онлайн-журнал Digiday.
Прежде чем автоматизировать работу редакция газеты настроила систему так, что она давала рекомендации о подписке сотрудникам через Slack. После успешного тестирования программе позволили самостоятельно принимать решения, но только со статьями на второстепенные темы, которые не приносили большого трафика. Сейчас система работает и с популярными статьями.
Такой же этап внедрения был по подбору главных новостей. Каждые десять минут редактор сайта получал скриншот сайта, который был составлен сотрудниками, и вариант Sophi. Сейчас 99% статей на сайта подбираются системой.
Последние два года алгоритм принимал решения о том, что публиковать на Facebook, это позволило изданию снизить расходы на соцсеть на 41%. Теперь редакция хочет подключить Sophi к Twitter.
По словам вице-президента Sophi Гордона Эдалла, в 2021 году систему запустят в 50 проектах 11 различных издательств. Сейчас издательства, которые хотят внедрить систему на своём сайте, могут получить доступ к демо-версии программы, отправив заявку. Кроме этого, Эдалл отметил, что компания хочет выйти за рамки медиабизнеса.
В апреле исполнительный директор The Globe and MailФилип Кроули рассказал, что благодаря программе газета генерирует 70% своих доходов за счёт подписок, которых насчитывается 270 тысяч, а к 2023 году компания планирует набрать 350 тысяч подписчиков.
Назови алгоритм искусственным интеллектом и о тебе напишут все СМИ)
Так же в опен сурс опубликована версия для стран третьего мира)
Код попроще но тоже хорошо работает
if ( article.includes( 'Путин', 'величие', 'скрепы', 'можем повторить' ) ) {
showPovyshe( article )
} else {
remove( article )
sendTo( 'колония-поселение', article.author )
}
Сами компании не подтвердили, но неназванные источники в агентстве ОБС сказали что алггоритм уже тестируют компании Яндекс и Мэйлру)))
Походу главной темой алгоритм выберет Ковид 19
А чего не переговоры Путина и Байдена?
Не думаю что эта тема в фокусе Канады))
Мне кажется вы начали забывать классику
Я в другом видимо эфире был, спасибо что показали, нам такого не нужно и ни кому не посоветовал бы))
Ну, что, кожаные мешки, таксисты, говорили, уйдут первыми? А оказалось - сммщики и редактора
Газета? Какой-то пережиток прошлого. Сегодня свою ленту в социальной сети каждый формирует сам, ну как сам ну почти сам ... Так что газета могла бы просто завести паблик в FaceBook и понять на сколько вообще это нужно все читателям, а вообще газеты как агрегаторы полностью вытеснили социальные сети.
В паблике Facebook ты не контролируешь ничего — ни монетизацию, ни аудиторию, ни сам факт того, что Facebook тебя не забанит по жалобе.
лол, алгоритм, выбирающий самую интересную статью на vc, выбрал самой интересной именно эту статью
Теперь The Globe and Mail будет продавать технологию другим медиа.
Правильнее, конечно, было бы перечислять в обратном порядке — человека и профессионала, потому что установки и черты характера первичны, но раз уж мы на профессиональном ресурсе, то будем соблюдать политес… :-)
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