Теперь The Globe and Mail будет продавать технологию другим медиа.

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Газета The Globe and Mail создала систему с искусственным интеллектом Sophi, которая автоматизирует редакционные решения, пишет онлайн-журнал Digiday.

Прежде чем автоматизировать работу редакция газеты настроила систему так, что она давала рекомендации о подписке сотрудникам через Slack. После успешного тестирования программе позволили самостоятельно принимать решения, но только со статьями на второстепенные темы, которые не приносили большого трафика. Сейчас система работает и с популярными статьями.

Такой же этап внедрения был по подбору главных новостей. Каждые десять минут редактор сайта получал скриншот сайта, который был составлен сотрудниками, и вариант Sophi. Сейчас 99% статей на сайта подбираются системой.

Скриншот главной страницы The Globe and Mail

Последние два года алгоритм принимал решения о том, что публиковать на Facebook, это позволило изданию снизить расходы на соцсеть на 41%. Теперь редакция хочет подключить Sophi к Twitter.

По словам вице-президента Sophi Гордона Эдалла, в 2021 году систему запустят в 50 проектах 11 различных издательств. Сейчас издательства, которые хотят внедрить систему на своём сайте, могут получить доступ к демо-версии программы, отправив заявку. Кроме этого, Эдалл отметил, что компания хочет выйти за рамки медиабизнеса.