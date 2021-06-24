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Медиа
Nazigul Jusupova

Канадская газета создала алгоритм, который выбирает главную страницу и материалы под пейволлом для каждого читателя Статьи редакции

Теперь The Globe and Mail будет продавать технологию другим медиа.

19 19 комментариев
1053 просмотров

Газета The Globe and Mail создала систему с искусственным интеллектом Sophi, которая автоматизирует редакционные решения, пишет онлайн-журнал Digiday.

Прежде чем автоматизировать работу редакция газеты настроила систему так, что она давала рекомендации о подписке сотрудникам через Slack. После успешного тестирования программе позволили самостоятельно принимать решения, но только со статьями на второстепенные темы, которые не приносили большого трафика. Сейчас система работает и с популярными статьями.

Такой же этап внедрения был по подбору главных новостей. Каждые десять минут редактор сайта получал скриншот сайта, который был составлен сотрудниками, и вариант Sophi. Сейчас 99% статей на сайта подбираются системой.

Скриншот главной страницы The Globe and Mail

Последние два года алгоритм принимал решения о том, что публиковать на Facebook, это позволило изданию снизить расходы на соцсеть на 41%. Теперь редакция хочет подключить Sophi к Twitter.

По словам вице-президента Sophi Гордона Эдалла, в 2021 году систему запустят в 50 проектах 11 различных издательств. Сейчас издательства, которые хотят внедрить систему на своём сайте, могут получить доступ к демо-версии программы, отправив заявку. Кроме этого, Эдалл отметил, что компания хочет выйти за рамки медиабизнеса.

В апреле исполнительный директор The Globe and MailФилип Кроули рассказал, что благодаря программе газета генерирует 70% своих доходов за счёт подписок, которых насчитывается 270 тысяч, а к 2023 году компания планирует набрать 350 тысяч подписчиков.

#новости

19 19 комментариев
8
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19 комментариев
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5

Назови алгоритм искусственным интеллектом и о тебе напишут все СМИ)

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Федор Чеботарев

d
5

Я пробовал, не получилось(

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Vasiliy Leytman

6

Так же в опен сурс опубликована версия для стран третьего мира)
Код попроще но тоже хорошо работает

if ( article.includes( 'Путин', 'величие', 'скрепы', 'можем повторить' ) ) {
  showPovyshe( article )
} else {
  remove( article )
  sendTo( 'колония-поселение', article.author )
}

Сами компании не подтвердили, но неназванные источники в агентстве ОБС сказали что алггоритм уже тестируют компании Яндекс и Мэйлру)))

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Graf De Lotarev

3

Походу главной темой алгоритм выберет Ковид 19

Ответить

Федор Чеботарев

Graf
0

А чего не переговоры Путина и Байдена?

Ответить

Graf De Lotarev

Федор
1

Не думаю что эта тема в фокусе Канады))

Ответить

Федор Чеботарев

Graf
0

 Мне кажется вы начали забывать классику

Ответить

Graf De Lotarev

Федор
0

Я в другом видимо эфире был, спасибо что показали, нам такого не нужно и ни кому не посоветовал бы))

Ответить

Raimond Vladimirov

0
Ответить

Artemy

Raimond
1

Откуда у вас Рая в таком хорошем разрешении?

Ответить

Михаил Октябрьский

0

Все СМИ должны так делать 

Ответить

Сергей Щукин

0

Ну, что, кожаные мешки, таксисты, говорили, уйдут первыми? А оказалось - сммщики и редактора

Ответить

Михаил Анюков

Сергей
0

Неожиданный поворот

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Виктор Петров

Сергей
0

А бюджетов хватит? На таксистов - точно.

Ответить

Ракетный каякер

0

Газета? Какой-то пережиток прошлого. Сегодня свою ленту в социальной сети каждый формирует сам, ну как сам ну почти сам ... Так что газета могла бы просто завести паблик в FaceBook и понять на сколько вообще это нужно все читателям, а вообще газеты как агрегаторы полностью вытеснили социальные сети.

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Denis Bystruev

Ракетный
0

В паблике Facebook ты не контролируешь ничего — ни монетизацию, ни аудиторию, ни сам факт того, что Facebook тебя не забанит по жалобе.

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Artemy

0

 Ждем эту технологию на vc.ru

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Вадим Кулибаба

0

лол, алгоритм, выбирающий самую интересную статью на vc, выбрал самой интересной именно эту статью

Ответить

Ivan Shmelev

0

А на VC.ru разве не так же?

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Читать все 19 комментариев
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Nazigul Jusupova
Канадская газета создала алгоритм, который выбирает главную страницу и материалы под пейволлом для каждого читателя Статьи редакции

Теперь The Globe and Mail будет продавать технологию другим медиа.

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