Депутаты Госдумы убрали из законопроекта о видеосервисах ограничение иностранного владения Статьи редакции
Иностранцам разрешат владеть больше 20% в видеосервисе, но у них будет не больше половины решающих голосов.
- Вместо этого водится запрет на контроль за стороны иностранных владельцев: они не должны влиять на принимаемые решения более чем чем 50% голосов, пишет «Коммерсантъ». По словам одного из источников издания, законопроект внесут в Госдуму осенью.
- Требование распространяется на видеосервисы с суточной аудиторией от 10 тысяч посетителей. Иностранцы смогут владеть сервисами и получать прибыль, но не контролировать решения, пояснил автор законопроекта Антон Горелкин.
- Сервисы, у которых доля российской аудитории меньше 50%, смогут открыть в России представительства, которые должны управляться с помощью специального международного фонда с российскими представителями.
- При доработке учли пожелания рынка применить к видеосервисам модель, схожую с «Яндексом» — в 2019 году Горелкин предлагал не позволять иностранцам владеть или контролировать более 20% в значимых интернет-компаниях, в ответ компания создала специальный Фонд общественных интересов и передала ему часть управленческих функций.
- Также правительственная комиссия сможет принимать «решения об ограничении» распространения контента, эксклюзив на который принадлежит иностранцам. Компании должны будут делиться контентом с другими сервисами, иначе им может грозить запрет на распространение через Smart TV и мобильные приложения.
- В ivi сообщили изданию, что изучают поправки, в Okko и Megogo не ответили на запрос, в «Кинопоиске», МТС, Netflix и НМГ отказались от комментариев.
Верните меня в начало 2000х, власти мало чего знают про интернет, полное саморегулирование, ламповый IRC , нет соц сетей, свободный обмен любым контентом. И никто не умер ведь без их регулирования.
В 2037 году вы будете с теплотой вспоминать 2021
Ты напомнил про 2038 (это шутка =)
Ну как обычно - наброс от Ъ:
- осведомлённый источник
- может внесут, а может не внесут осенью
- то ли свинья окотилась, то ли кот опоросился
Когда нечего писать - давайте пошуруем палкой в муравейнике 🤦♂️ не газета стала, а говнопровокаторы
А как должно быть? Горелкин должен дать письменное обязательство внести в определенный день, что ли? Работа с источниками - нормальный журналистский стандарт.
Кто-то из депутатов купил акции Нетфликса?))
Иностранцам разрешат владеть больше 20% в видеосервисе, но у них будет не больше половины решающих голосов. И Это есть хорошо?
Что значит иностранцу? Что мешает условноному инвестору Джону Джоновичу принять русское гражданство и владеть 100% видеосервисом в РФ, но при этот не отказываться от второго гражданства с том же США?
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