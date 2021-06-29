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Евгения Евсеева

Депутаты Госдумы убрали из законопроекта о видеосервисах ограничение иностранного владения Статьи редакции

Иностранцам разрешат владеть больше 20% в видеосервисе, но у них будет не больше половины решающих голосов.

  • Вместо этого водится запрет на контроль за стороны иностранных владельцев: они не должны влиять на принимаемые решения более чем чем 50% голосов, пишет «Коммерсантъ». По словам одного из источников издания, законопроект внесут в Госдуму осенью.
  • Требование распространяется на видеосервисы с суточной аудиторией от 10 тысяч посетителей. Иностранцы смогут владеть сервисами и получать прибыль, но не контролировать решения, пояснил автор законопроекта Антон Горелкин.
  • Сервисы, у которых доля российской аудитории меньше 50%, смогут открыть в России представительства, которые должны управляться с помощью специального международного фонда с российскими представителями.
  • При доработке учли пожелания рынка применить к видеосервисам модель, схожую с «Яндексом» — в 2019 году Горелкин предлагал не позволять иностранцам владеть или контролировать более 20% в значимых интернет-компаниях, в ответ компания создала специальный Фонд общественных интересов и передала ему часть управленческих функций.
  • Также правительственная комиссия сможет принимать «решения об ограничении» распространения контента, эксклюзив на который принадлежит иностранцам. Компании должны будут делиться контентом с другими сервисами, иначе им может грозить запрет на распространение через Smart TV и мобильные приложения.
  • В ivi сообщили изданию, что изучают поправки, в Okko и Megogo не ответили на запрос, в «Кинопоиске», МТС, Netflix и НМГ отказались от комментариев.

#новость #онлайнкинотеатры #видеосервисы

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15 комментариев
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Вадим Трушин

6

Верните меня в начало 2000х, власти мало чего знают про интернет, полное саморегулирование, ламповый IRC , нет соц сетей, свободный обмен любым контентом. И никто не умер ведь без их регулирования.

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Pavel Loginov

Вадим
5

В 2037 году вы будете с теплотой вспоминать 2021

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MyTxtWebPage

Pavel
0

Ты напомнил про 2038 (это шутка =)

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Nikolay Kapustin

MyTxtWe…
1

Уже на 64 бита перевели, выдыхаем

Ответить

Небольшой жёлтый робот

3

Что ж ты, фраер, сдал назад

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Сергей Щукин

0

Ну как обычно - наброс от Ъ:
- осведомлённый источник
- может внесут, а может не внесут осенью
- то ли свинья окотилась, то ли кот опоросился

Когда нечего писать - давайте пошуруем палкой в муравейнике 🤦‍♂️ не газета стала, а говнопровокаторы

Ответить

Maxim Petrukhin

Сергей
1

А как должно быть? Горелкин должен дать письменное обязательство внести в определенный день, что ли? Работа с источниками - нормальный журналистский стандарт. 

Ответить

Константин Полухтин

1

Чувствую заботу о себе.

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Andrey Kulakov

0

Кто-то из депутатов купил акции Нетфликса?))

Ответить

Pavel Loginov

Andrey
0

Неа, видать жена депутата подписалась на нетфликс

Ответить

MEGAtraXXXer666

0

Ну все, живееееем

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Ксения Долина

0

Иностранцам разрешат владеть больше 20% в видеосервисе, но у них будет не больше половины решающих голосов. И Это есть хорошо?

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限界 混沌

Ксения
0

Это не национальная дискриминация, это другое

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Алексей Штейн

0

Что значит  иностранцу? Что мешает условноному инвестору Джону Джоновичу принять русское гражданство и владеть 100% видеосервисом в РФ, но при этот не отказываться от второго гражданства с том же США?

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MyBigFamily

0

Проститутки бл*дь. Всё всем продадим.

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