Создатель проектов «Лето», «Петровы в гриппе» будет снимать сериалы приоритетно для онлайн-кинотеатра ivi Статьи редакции
Кинокомпания Hype Film подписала двухлетний контракт с видеосервисом.
- Hype Film покажет ivi сценарии и пилот не менее 20 сериалов, четыре из которых обязана будет снять за два года действия контракта, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей компаний. Если видеосервис отберёт больше проектов, то сроки производства каждого будут рассматриваться отдельно.
- В кинокомпании ответили, что создание сериалов — важный этап развития бизнеса. В ivi сообщили, что первый сериал Hype Film выйдет во второй половине 2022 или в начале 2023 года. Других подробностей стороны не раскрывают.
- Директор департамента производства оригинального контента подразделения компании ivi Originals Вадим Соколовский отмечает, что такие сделки обеспечивают видеосервису постоянное производство качественных сериалов и фильмов.
- Аналитик по телекоммуникациям и медиа «Райффайзенбанка» Сергей Либин связывает контентные сделки ivi с предстоящим IPO компании. Он отмечает, что сервис хочет создавать проекты на максимально широкую аудиторию, в том числе зарубежную. А производство собственного контента позволит оптимизировать расходы, что положительно повлияет на инвесторов, считает Либин.
- Hype Film основана продюсерами Ильей Стюартом и Мурадом Османном в 2011 году. Компания известна как производитель фильмов режиссёра Кирилла Серебренникова — «Ученик», «Лето» и его новой картины «Петровы в гриппе». Участие Кирилла Серебренникова в проектах для ivi, пока обсуждается, уточнили в видеосервисе.
- 8 июня в ivi сообщили о заключении сделки с кинокомпанией «Среда», известной проектами для «Первого канала»: «Метод», «Мажор», «Троцкий», «Триггер». Согласно трёхлетнему контракту, продюсерский центр с 2022 года будет снимать сериалы только для ivi.
- В ноябре 2020 года ivi подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на проведение IPO на Nasdaq, рассказывал РБК. Но в январе 2021 года Forbes сообщил, что ivi отложил IPO на неопределенный срок. По данным издания, причиной стал законопроект, который ограничивает долю иностранцев в аудиовизуальных сервисах до 20%.
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