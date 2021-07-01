Куала-Лумпур: как русскому программисту живётся в азиатском киберпанке

О еде, которой здесь очень много. О собаках, и почему их нельзя гладить. Об алкоголе, за которым выгодно летать на самолете. О том, почему в офисах всегда две кухни, а на крышах — две идентичные площадки для мангала. Про удивительно терпимую мусульманскую страну, жизнь в которой похожа на киберпанк.