Создатели проектов «Содержанки», «Бывшие» объявили о запуске платного телеканала Статьи редакции
Работа телеканала в тестовом режиме начнётся в 2022 году.
- Канал онлайн-кинотеатра Start планирует войти в пакеты крупных телекомоператоров, основой сетки будут оригинальные проекты видеосервиса, пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора холдинга Юлию Миндубаеву.
- Название будущего канала и инвестиции в его запуск в компании не раскрыли. По словам Миндубаевой, пока у компании административные расходы, связанные с регистрацией телеканала как СМИ, лицензией и небольшой командой. Запуск телеканала планируется в 2022 году.
- Среди оригинальных проектов Start такие сериалы, как «Содержанки», «Вампиры средней полосы», «Бывшие». По словам Миндубаевой, создание собственного телеканала более экономически эффективный способ монетизация, а также это позволит расширить аудиторию и продвигать Start как платный премиальный бренд.
- Start был запущен осенью 2017 года. По данным «Ведомостей», в конце 2020 года с долей рынка 6% он стал шестым по величине игроком рынка. С 2017 года выручка компании увеличилась в 2,7 раза, пишет издание.
- До ноября 2020 года совладельцем Start и Yellow, Black and White (YBW) был холдинг «Газпром-медиа» (26%). Видеосервис приоритетно предлагал оригинальные проекты холдингу. Основатели Start, генпродюсеры YBW, в рамках сотрудничества управляли каналом «Супер». В конце 2020 года новым совладельцем Start стал «Мегафон», он консолидировал 50% видеосервиса.
- Эксперты, опрошенные «Ведомостями», считают решение о создании канала успешным с точки зрения бизнеса, так как видеосервис может расширить число подписчиков за счёт телевизионной аудитории. Но в то же время они отмечают высокую конкуренцию на рынке телевидения и для того, чтобы стать заметным игроком, нужно предложить хороший контент.
(sarcasm) ТВ? Вы что из 13 века!
Работа телеканала в тестовом режиме начнётся в 2022 году.
Профессиональные связи важная часть карьеры. По данным нашего опроса, 85% опрошенных жителей России хотели бы обзавестись полезными знакомствами для успешного продвижения.
Цифровые сервисы ускоряют и упрощают диалог с клиентами. Это актуально в любых сферах: от заказа такси и продуктов, до грузоперевозок удобрений и черных металлов. Однако удобство цифровых площадок очевидно не для всех. К тому же, сила привычки порой мешает осваивать новые инструменты. Разбирались в преимуществах ИТ-технологий на примере…
Возможно, самое ценное при обучении в школах дизайна — это обратная связь от крутых экспертов на практические работы. Если так, то почему бы не сделать из этого отдельный Убер-продукт? Я хочу запустить такой проект. В статье делюсь планом и приглашаю к партнерству
Soft skills необходимы не только для эффективной работы руководителя и его команды, но и влияют на экономику компании. Одним из важных управленческих навыков является проведение совещаний. Отсутствие регулярной практики в этой области может повлиять на работу большинства сотрудников. Постоянное обучение и отработка навыков — наоборот, позволит…
У Иннокентия свечной заводик, трешка в центре, крузак; у жены — ку5. В целом все хорошо: заводик работает, свечки продаются, какие-то деньги на счету копятся. Но Иннокентий понимает: бизнес неплохо бы увеличить — крузак пора обновить и дачу достроить. Да и дочь скоро вырастет, надо будет и ей квартиру покупать.
Приложение пока работает только на iOS.
Крик души! Делюсь своим опытом использования «Яндекс.Такси».
Я хотел бы рассказать о своём опыте продвижения плагинов для платформы Word Press на рынке США.
Робот контактного центра Сбера и виртуальные ассистенты семейства Салют разговаривают с людьми с помощью речевых технологий. Нейросетевые модели, на которых они работают, мы создали с нуля — так, чтобы система идеально понимала пользователей и давала качественные «человечные» ответы на русском языке. Теперь эти разработки может использовать…
Колоссальный убыток может быть связан со скачками цены на акции GameStop в январе.