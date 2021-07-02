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Nazigul Jusupova

Создатели проектов «Содержанки», «Бывшие» объявили о запуске платного телеканала Статьи редакции

Работа телеканала в тестовом режиме начнётся в 2022 году.

  • Канал онлайн-кинотеатра Start планирует войти в пакеты крупных телекомоператоров, основой сетки будут оригинальные проекты видеосервиса, пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора холдинга Юлию Миндубаеву.
  • Название будущего канала и инвестиции в его запуск в компании не раскрыли. По словам Миндубаевой, пока у компании административные расходы, связанные с регистрацией телеканала как СМИ, лицензией и небольшой командой. Запуск телеканала планируется в 2022 году.
  • Среди оригинальных проектов Start такие сериалы, как «Содержанки», «Вампиры средней полосы», «Бывшие». По словам Миндубаевой, создание собственного телеканала более экономически эффективный способ монетизация, а также это позволит расширить аудиторию и продвигать Start как платный премиальный бренд.
  • Start был запущен осенью 2017 года. По данным «Ведомостей», в конце 2020 года с долей рынка 6% он стал шестым по величине игроком рынка. С 2017 года выручка компании увеличилась в 2,7 раза, пишет издание.
  • До ноября 2020 года совладельцем Start и Yellow, Black and White (YBW) был холдинг «Газпром-медиа» (26%). Видеосервис приоритетно предлагал оригинальные проекты холдингу. Основатели Start, генпродюсеры YBW, в рамках сотрудничества управляли каналом «Супер». В конце 2020 года новым совладельцем Start стал «Мегафон», он консолидировал 50% видеосервиса.
  • Эксперты, опрошенные «Ведомостями», считают решение о создании канала успешным с точки зрения бизнеса, так как видеосервис может расширить число подписчиков за счёт телевизионной аудитории. Но в то же время они отмечают высокую конкуренцию на рынке телевидения и для того, чтобы стать заметным игроком, нужно предложить хороший контент.

#новости #start

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4 4 комментария
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(sarcasm) ТВ? Вы что из 13 века! 

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Nick Chernykh

Raimond
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Проект содержанки, запустил тв содержанки. Всё логично.

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Медиа
Nazigul Jusupova
Создатели проектов «Содержанки», «Бывшие» объявили о запуске платного телеканала Статьи редакции

Работа телеканала в тестовом режиме начнётся в 2022 году.

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