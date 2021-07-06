Медиа
Маша Цепелева

X5 Group запустила медиа Food.ru с блогами пользователей, обучающими видео и возможностью заработать на постах Статьи редакции

Медиаплатформа включает сайт, приложение, сеть пабликов и каналов в мессенджерах.

  • Для запуска X5 Group купила сеть пабликов и каналов Bon Appetit, которые будут переименованы в Food.ru, рассказали vc.ru в компании.
  • На Food.ru можно найти рецепты, участвовать в кулинарных мастер-классах, выбирать продукты и другое.
  • В сервисе будут элементы социальной сети — зарегистрированные пользователи будут зарабатывать внутренний рейтинг и бейджи за достижения, получат особый доступ к обучающему контенту, смогут завести собственный кулинарный блог и зарабатывать деньги за контент.
  • На момент написания заметки в компании не ответили на вопросы vc.ru о том, как платформа будет определять рейтинг пользователей и как они смогут зарабатывать на контенте.
  • «Собственная медиаплатформа с информацией о продуктах и еде станет одним из направлений взаимодействия с нашими покупателями на этапе планирования покупок», — пояснил главный исполнительный директор X5 Group Игорь Шехтерман.
  • В будущем из понравившегося рецепта на Food.ru можно будет перейти в онлайн-магазин или сервис экспресс-доставки и увидеть сформированную на базе этого рецепта корзину, рассказал представитель компании РБК.
  • X5 Group управляет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» и «Чижик». В мае 2021 года компания провела первый полноценный ребрендинг за 15 лет.
Food.ru

#новость #x5group

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5 5 комментариев
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Сергей А.

1

Зачем блоггерам туда переходить с дзена и ютуба? Вот что их может сподвигнуть? Трафика нет, другого контента там нет, чтобы случайно зацепиться за еду, денег нет. Только если х5 едой будет платить

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Ramen Warrior

1

Пока работает криво. Со второго раза смог зарегистрироваться и с третьего раза смог сохранить данные о себе в профиле. Как писать рецепты непонятно. Я бы хотел написать рецепт одного ирландского коктейля, но так и не понял как это делать. Нет подборок, есть просто разделы. Нельзя выбрать несколько продуктов и поискать по ним необходимый рецепт. Нет цен в магазинах на рецепт. То есть я бы хотел знать приблизительную цену приготовленной еды и где дешевле можно купить компоненты. 

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Влюбленный звук

0

Ну, если реклама будет ложиться на плечи х5, то я нашел свою нишу)

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Влюбленный звук

Влюбленный
0

Дополню себя. Как и писалось выше, удалось зарегистрироваться лишь с 3-го раза. Информация в профиле тоже не сразу сохранилась. Фото в профиль загрузить нельзя (хотя желание кликнуть на "аватарку" серого человечка бешеное), не смог найти форму обратной связи на сайте.
Рецепт, как я понял, нужно отправлять им. Чувствую я со своим "экспериментальным" вкусом буду в пролете. Хотя дичь всегда людям нравилась.

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Jack Hammer

0

Еще один мёртвый проект, лол.

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Медиа
Маша Цепелева
X5 Group запустила медиа Food.ru с блогами пользователей, обучающими видео и возможностью заработать на постах Статьи редакции

Медиаплатформа включает сайт, приложение, сеть пабликов и каналов в мессенджерах.

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