X5 Group запустила медиа Food.ru с блогами пользователей, обучающими видео и возможностью заработать на постах Статьи редакции
Медиаплатформа включает сайт, приложение, сеть пабликов и каналов в мессенджерах.
- Для запуска X5 Group купила сеть пабликов и каналов Bon Appetit, которые будут переименованы в Food.ru, рассказали vc.ru в компании.
- На Food.ru можно найти рецепты, участвовать в кулинарных мастер-классах, выбирать продукты и другое.
- В сервисе будут элементы социальной сети — зарегистрированные пользователи будут зарабатывать внутренний рейтинг и бейджи за достижения, получат особый доступ к обучающему контенту, смогут завести собственный кулинарный блог и зарабатывать деньги за контент.
- На момент написания заметки в компании не ответили на вопросы vc.ru о том, как платформа будет определять рейтинг пользователей и как они смогут зарабатывать на контенте.
- «Собственная медиаплатформа с информацией о продуктах и еде станет одним из направлений взаимодействия с нашими покупателями на этапе планирования покупок», — пояснил главный исполнительный директор X5 Group Игорь Шехтерман.
- В будущем из понравившегося рецепта на Food.ru можно будет перейти в онлайн-магазин или сервис экспресс-доставки и увидеть сформированную на базе этого рецепта корзину, рассказал представитель компании РБК.
- X5 Group управляет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» и «Чижик». В мае 2021 года компания провела первый полноценный ребрендинг за 15 лет.
Зачем блоггерам туда переходить с дзена и ютуба? Вот что их может сподвигнуть? Трафика нет, другого контента там нет, чтобы случайно зацепиться за еду, денег нет. Только если х5 едой будет платить
Пока работает криво. Со второго раза смог зарегистрироваться и с третьего раза смог сохранить данные о себе в профиле. Как писать рецепты непонятно. Я бы хотел написать рецепт одного ирландского коктейля, но так и не понял как это делать. Нет подборок, есть просто разделы. Нельзя выбрать несколько продуктов и поискать по ним необходимый рецепт. Нет цен в магазинах на рецепт. То есть я бы хотел знать приблизительную цену приготовленной еды и где дешевле можно купить компоненты.
Влюбленный звук
Дополню себя. Как и писалось выше, удалось зарегистрироваться лишь с 3-го раза. Информация в профиле тоже не сразу сохранилась. Фото в профиль загрузить нельзя (хотя желание кликнуть на "аватарку" серого человечка бешеное), не смог найти форму обратной связи на сайте.
Рецепт, как я понял, нужно отправлять им. Чувствую я со своим "экспериментальным" вкусом буду в пролете. Хотя дичь всегда людям нравилась.
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