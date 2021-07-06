Чем питаются сотрудники Райффайзен банка, Setters, OKKO, Skillbox и других российских компаний

Кухня на районе вместе с сервисом поиска работы Буду решили выяснить, что же сотрудники российских компаний заказывают на обед в рабочие дни, сколько это стоит и есть ли у них «офисные табу» на определенные блюда.