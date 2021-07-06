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Nazigul Jusupova

SoftBank выкупил бессрочную лицензию на товарный знак Yahoo в Японии за $1,6 млрд Статьи редакции

Компания владеет популярным новостным сайтом Yahoo Japan и регулярно платила Verizon Media за использование товарного знака.

Подразделение SoftBank Group Z Holdings подписало соглашение с Verizon Media о продаже товарных знаков на японском рынке, связанных с брендом Yahoo и соответствующей инфраструктурой, сообщается в пресс-релизе компании.

Z Holdings владеет интернет-бизнесом SoftBank в Японии и самым посещаемым новостным сайтом Yahoo Japan. Yahoo Japan регулярно платила владельцу Yahoo Verizon Media за использование торговой марки Yahoo в стране. Теперь эти выплаты прекратятся.

В Z Holdings сообщили, что лицензионное соглашение с Verizon Media будет расторгнуто, но компании продолжат сотрудничать.

#новости #softbank #yahoo

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5 5 комментариев
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Илья Шишкунов

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Самые бесполезно потраченные 1.6 миллиарда. 
Мертвый торговый знак с брендом неудачников не нужен и бесплатно
Хотя учитывая уровень среднего японского сайта, не удивлюсь, что им это проще, чем названием сменить и сделать редизайн... 

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Всеволод Страх

Илья
3

что-то ты очень умный, наверное по горшкам дежурный

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Мучительный диод

Всеволод
0
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Алексей Сладков

Илья
1

в японии он вполне жив и популярн

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Max Payne

0

Назигул Жусупова это же женомужчина!

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