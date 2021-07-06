Компания владеет популярным новостным сайтом Yahoo Japan и регулярно платила Verizon Media за использование товарного знака.

Подразделение SoftBank Group Z Holdings подписало соглашение с Verizon Media о продаже товарных знаков на японском рынке, связанных с брендом Yahoo и соответствующей инфраструктурой, сообщается в пресс-релизе компании.

Z Holdings владеет интернет-бизнесом SoftBank в Японии и самым посещаемым новостным сайтом Yahoo Japan. Yahoo Japan регулярно платила владельцу Yahoo Verizon Media за использование торговой марки Yahoo в стране. Теперь эти выплаты прекратятся.

В Z Holdings сообщили, что лицензионное соглашение с Verizon Media будет расторгнуто, но компании продолжат сотрудничать.