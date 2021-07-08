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Медиа
TJ

Журналисты заблокированного белорусского издания Tut.by запустили новое медиа Zerkalo.io Статьи редакции

Название нового проекта — это отсылка к не стартовавшему зеркалу Tut.by.

14 14 комментариев
853 просмотров

Журналисты одного из крупнейших независимых изданий Белоруссии запустили новое медиа, поскольку и дальше хотят освещать события в стране, если Tut.by признают экстремистским. Об этом сообщается на сайте Zerkalo.io.

Потому что мы хотим, чтобы вы могли и дальше получать объективную информацию о ситуации в стране, не боясь протоколов, штрафов и суток, если Tut.by признают экстремистским. Поэтому, выбирая между вашей безопасностью и любимым брендом, мы выбрали первое.

бывшая команда Tut.by

Редакция также рассказала, что со временем социальные сети Tut.by поменяют своё название.

По словам журналистов, название нового медиа Zerkalo.io — это намёк на то, что оно отражает реальность. При этом авторы проекта заявляют, что оно не будет копией Tut.by: журналистам пришлось отказаться от некоторых рубрик из-за нехватки ресурсов. Редакция планирует сосредоточиться на социальной сфере, политике, экономике и аналитике.

Tut.by делали больше двух сотен сотрудников минской и региональных редакций. Сейчас нас меньше. При доступных ресурсах мы просто не сможем поддерживать на высоком, «тутбаевском» уровне полноценную работу портала со всеми его рубриками.

бывшая команда Tut.by
  • В мае к журналистам белорусского издания Tut.by пришли с обысками, сайт заблокировали, а против руководителей ООО «Тут бай медиа» завели дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

  • 18 июня МВД Белоруссии попросило признать экстремистскими сайт и соцсети Tut.by. Позже из-за иска издание удалило из соцсетей посты за полтора года.

  • Tut.by работает с 2000 года. По данным Brand Analytics на октябрь 2019 года, сайт занимал второе место в Белоруссии по уровни цитируемости средств массовой информации. В конце 2020 года суд Минска лишил издание статуса СМИ.

#новость #белоруссия

14 14 комментариев
13
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One Geek

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Можно смело предсказывать будущее: признают иностранным агентом, ограничат рекламодателей, заблокируют на территории страны. Короче, как в зеркало гляжу.

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Allexx3

6

Отличная идея. Белорусы, мы с вами.

Ответить

Roman Novikov

3

Они уехать хоть догадались?

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Airat Kafman

0

Zerkalo.io..... o.io...... o.io..... в жизни вселенной горе мое

Ответить

sugar free

Airat
–1

Издеваешься на белорусами?

Ответить

Airat Kafman

sugar
4

Они же не чернокожие афроамериканцы, чтобы обижаться на все подряд. Ты думаешь мой коммент вообще нес какой-то смысл?)

Батька - чорт
Хотя стоп. Он же тоже беларус.

Ответить

Hoken PWNZ

sugar
0

oio io io ioio

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Илья Кофеман

1

Ватаны то не в курсах еще , что их ждет тоже самое

Ответить

Valentin G

1

Молодцы что запустили. Сил этих хорошим людям.

Ответить

Marat Nigametzianov

Valentin
0

Со светлыми лицами хоть?

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Дарья Смолякова

0

В Беларуси СМИ не нужны, там и так все понятно. 

Ответить

One Geek

Дарья
1

СМИ нужны чтобы освещать то, что и так понятно.

Ответить

sugar free

Дарья
0

Ну если рашка перестанет спонсировать диктатора , может и у вас СМИ появятся

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Hoken PWNZ

Дарья
0

Лукашенко и так единолично освещает землю белорусскую 

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