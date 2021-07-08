Журналисты заблокированного белорусского издания Tut.by запустили новое медиа Zerkalo.io Статьи редакции
Название нового проекта — это отсылка к не стартовавшему зеркалу Tut.by.
Журналисты одного из крупнейших независимых изданий Белоруссии запустили новое медиа, поскольку и дальше хотят освещать события в стране, если Tut.by признают экстремистским. Об этом сообщается на сайте Zerkalo.io.
Редакция также рассказала, что со временем социальные сети Tut.by поменяют своё название.
По словам журналистов, название нового медиа Zerkalo.io — это намёк на то, что оно отражает реальность. При этом авторы проекта заявляют, что оно не будет копией Tut.by: журналистам пришлось отказаться от некоторых рубрик из-за нехватки ресурсов. Редакция планирует сосредоточиться на социальной сфере, политике, экономике и аналитике.
- В мае к журналистам белорусского издания Tut.by пришли с обысками, сайт заблокировали, а против руководителей ООО «Тут бай медиа» завели дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
18 июня МВД Белоруссии попросило признать экстремистскими сайт и соцсети Tut.by. Позже из-за иска издание удалило из соцсетей посты за полтора года.
- Tut.by работает с 2000 года. По данным Brand Analytics на октябрь 2019 года, сайт занимал второе место в Белоруссии по уровни цитируемости средств массовой информации. В конце 2020 года суд Минска лишил издание статуса СМИ.
Можно смело предсказывать будущее: признают иностранным агентом, ограничат рекламодателей, заблокируют на территории страны. Короче, как в зеркало гляжу.
Zerkalo.io..... o.io...... o.io..... в жизни вселенной горе мое
Издеваешься на белорусами?
Они же не чернокожие афроамериканцы, чтобы обижаться на все подряд. Ты думаешь мой коммент вообще нес какой-то смысл?)
Батька - чорт
Хотя стоп. Он же тоже беларус.
Молодцы что запустили. Сил этих хорошим людям.
В Беларуси СМИ не нужны, там и так все понятно.
Ну если рашка перестанет спонсировать диктатора , может и у вас СМИ появятся
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Название нового проекта — это отсылка к не стартовавшему зеркалу Tut.by.