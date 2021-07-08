Вслед за Артемием Лебедевым.

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«Сегодня я собрал вещи и переехал. Если вы ждали, что сейчас я начну писать, что ЖЖ умер, то нет. Я хочу сказать спасибо всей команде проекта и отдельно Наташе Арефьевой за то, что помогали все эти годы», — написал блогер.

Свой блог на сайте Варламов зарегистрировал 15 лет назад — 26 июля 2006 года.

Страница Ильи Варламова на Teletype Скриншот vc.ru

В декабре 2020 года на Teletype переехал Артемий Лебедев, один из самых известных пользователей блог-платформы LiveJournal, — он объявил, что сайт умер.

Teletype загружает страницы быстрее своих аналогов — за 1,5 секунды, говорят в компании. Сервис позволяет бесплатно привязать к блогу собственный домен.

Свою страницу можно персонализировать, изменив основной цвет в настройках. Кроме того, один блог могут вести несколько авторов, и один автор может писать в несколько разных. Весь контент отображается в одной ленте на главной странице. Также тексты можно разделить по темам и категориям, которые автор может создать сам.