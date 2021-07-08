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Евгения Евсеева

Илья Варламов ушёл с ЖЖ на сервис Teletype после 15 лет публикаций Статьи редакции

Вслед за Артемием Лебедевым.

39 39 комментариев
2470 просмотров

«Сегодня я собрал вещи и переехал. Если вы ждали, что сейчас я начну писать, что ЖЖ умер, то нет. Я хочу сказать спасибо всей команде проекта и отдельно Наташе Арефьевой за то, что помогали все эти годы», — написал блогер.

Свой блог на сайте Варламов зарегистрировал 15 лет назад — 26 июля 2006 года.

Страница Ильи Варламова на Teletype Скриншот vc.ru

В декабре 2020 года на Teletype переехал Артемий Лебедев, один из самых известных пользователей блог-платформы LiveJournal, — он объявил, что сайт умер.

Teletype загружает страницы быстрее своих аналогов — за 1,5 секунды, говорят в компании. Сервис позволяет бесплатно привязать к блогу собственный домен.

Свою страницу можно персонализировать, изменив основной цвет в настройках. Кроме того, один блог могут вести несколько авторов, и один автор может писать в несколько разных. Весь контент отображается в одной ленте на главной странице. Также тексты можно разделить по темам и категориям, которые автор может создать сам.

Teletype принадлежит ИТ-компании Supercoin Corp. Его создали Евгений Муравьёв и Николай Иванушкин, на январь 2021 года сервисом пользовалось 6 млн человек.

«Автор приводит людей, мы даём поработать с…
Площадка планирует объединить функции Medium, Patreon и Substack, чтобы стать лучшей в мире…
vc.ru

#новость #teletype

39 39 комментариев
4
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39 комментариев
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One Geek

12

Бесплатно перешёл? Как будто и не про Варламова говорим ;)

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Pavel Loginov

One
5

Тоже не верю в это. Хорошая пиар акция - купили пару топов старой платформы. Что крашеный, что кудрявый - маму продадут

Ответить

Alexey Shabolkin

Pavel
0

А вы свою себе всё-таки оставили?

Ответить

Павел Евграфович

11

Вообще, это конечно СУПу и Мамуту учебник можно писать, как просрать самый крупный и влиятельный лонгрид-ресурс рунета. Про все эти попытки украшать разлагающийся труп 90-х элементами из Web 2.0 вместо того, чтобы переписать весть проект с нуля. Как просрать платную аудиторию инфлуенсеров, как забить на мобильные приложения в мире, где мобильный трафик превысил десктопный, как не суметь за 15 лет сделать поиск по тексту, как в прямом смысле выбросить в помойку крупнейший медийный бренд и загадить рекламой все остатки, чтобы выдоить хоть копейку. Им от Фицпатрика достался чуть устаревший, но крутейший проект с очень лояльной аудиторией, огромной базой пишущих людей, с внутренней экосистемой, с охренными возможностями монетизации и сравнительно небольшими расходами на хранение (благо, 90% контента — текст). Просто потрясающе. 

Правда, весь Рамблер-холдинг — это пример того, как слить в унитаз крупнейший меда-гигант, имевший первые в рунете поиск и онлайн-карту, одну из первых почт и даже свой телеканал. А кто сейчас пользуется Рамблером? Вот первая страница ПОИСКОВИКА 10 минут назад. Это уже за гранью добра и зла. 

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Артем Богданов

Павел
0

Почему сразу просрать. Мб просто не вперлось.

Ответить

Павел Евграфович

Артем
0

А зачем тогда покупали? Понятно, что была мысль взять под контроль фрондёрское СМИ под названием "ЖЖ", но как-то очень уж глупо вышло.

Ответить

Балабаев вячеслав

Павел
0

А вы не думали,что в этом и была задача?

Ответить

Павел Евграфович

Балабаев
0

Такое ощущение, что они думали, что не появится аналогов. "Купить, СМИ чтобы закрыть" — это работает только в мире советских начальников 60+, так как аудитория просто перейдёт на другие ресурсы. А они реально, купили сайт с огромным потенциалом и возможностью поднять с него прибыль, но развивать его не стали. Даже у Усманова хватает ума не убивать ВК. 

Ответить

Кигхриль Vselensky

Павел
0

Все так

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Загадочный турник

9

Наконец-то он перестаёт юзать это древнее говно

Ответить

Павел Евграфович

Загадочный
4

А ещё это древнее говно — громадный архив 20 лет жизни страны. Если Мамут решит закрыть этот проект, то дадут полгода сохранить что-нибудь и привет. Уйдут в небытие терабайты текстов, мыслей, путевых заметок, отчётов, споров, философии, политики и литературы. Вы даже не представляете, сколько миллионов ссылок на статьи в интернете станут мёртвыми. Причём обидней всего то, что информация во многом уникальна — ЖЖ появился до эпохи соцсетей, когда многие люди (включая известных) ещё старались писать что-то осмысленное.

Ответить

Mircurt

8

Teletype загружает страницы быстрее своих аналогов — за 1,5 секунды, говорят в компании.

а гугл считает иначе

Ответить

Mircurt

Mircurt
3

time to interactive 20.4 сек. недурно

Ответить

Alex

Mircurt
0

А расскажите для деревни что всё это значит ?

Ответить

Артем Гарбарт

Alex
1

Время загрузки интерактивных элементов

Ответить

Mircurt

Alex
1

ну проще говоря полное время, которое необходимо, чтобы загрузилась вся страница со всеми скриптами и стилями

Ответить

Вера Гагарина

Mircurt
3

Ха-ха, они не думали, что кто-то полезет проверять :)

Ответить

Shlomo Goldenberg

5

новость года. срочно в горящие

Ответить

Алина Игоревна

4

Ну ушли и ушли ничего страшного, тем более, что ЖЖ это уже кондовый пережиток времени. 

Ответить

Георгий Михнов

Алина
0

Но там по-прежнему огромное количество  ценной инфы лежит, которая поисковиками ищется )

Ответить

KINCH

Георгий
2

 огромное количество ценной инфы

В жопе и то больше ценной инфы, а там сплетни графоманов

Ответить

Captain

3

Площадок много. Блогеров хороших мало... 

Ответить

One Geek

Captain
0

Вы не путаете хороших с профессиональными? :)

Ответить

Captain

One
1

Я люблю время от времени почитать интересно написанные вещи от умных людей на интересные темы. И кто их пишет - вторично. 

Ответить

Ar AbduRashid

Captain
2

Умные люди обычно молчаливы

Ответить

nochnoy.ru

Captain
0

Ну так Варламов это как раз вторичный продукт. Он перенял этот формат у Лебедева, своих мыслей, тем более умных, у него нет.

Ответить

Ivan Geletey

3

Что теперь будет? 

Ответить

Johnny Vorony

–5

Лучше бы он вообще ушёл из интернета!

Ответить

Вера Гагарина

1

А кто без побъебов может мне объяснить, в чем прикол использовать Teletype? А не собственный сайт поднять на вордспрессе или той же эгеи — будь она не ладна? :)

На худой конец в дзене постить (говно, согласна), но там хоть приоритет в ранжировании есть в яндексе по понятным причинам.

Почему Teletype? А если Teletype так же умрет в скором времени?

Ответить

Артём Иванов

Вера
5

О существовании ЖЖ я хотя бы знаю и думаю многие тоже (хоть и дико неудобный динозавр), а вот что за телетайп — слышу в первый раз.

Ответить

Pavel Loginov

Вера
1

Авторизация как?! Чтобы насрать в комментах кудрявому - регаться отдельно на его сайте?

Ответить

Вл В

2

Ушла эпоха. И пох, на.

Ответить

Антон Морозов

2

как говорит другой ушедший из жж в телетайп блогер, ну ушел и ушел

Ответить

Сергей Милосердов

1

Ну ушёл и ушёл, не он первый.

Ответить

Pyrrhula Pyrrhula

1

Почему это важно?

Ответить

Дмитрий Энтелис

1

Держите нас в курсе (нет).

Ответить

Pepe Smoke

0

действительно гораздо быстрее чем ЖЖ грузится, хорошее решение

Ответить

Nikolay Vavilov

0

Один засланный казачек на зарплате двинул за вторым казачком на зарплату в мертворожденный телетайп. кек

Ответить

Илья Исерсон

–3

кто о чем, а вшивый о бане. 
как многие тут знают, мы в MOAB любим покупать размещения наших рекламных текстов на внешних площадках, ставить туда нашу Метрику\пиксель, ну и дальше выстраивать вокруг публикации систему налива трафика и проч. 
Так вот, пользуясь случаем, хочу сказать, что CTO Телетайпа Николай Иванушкин - замечательный человек, а его детище, в отличие от ЖЖ, весьма удобно. 
Поскольку мы работаем на эту тему с Артемием Лебедевым, для Николая не составила труда поставить пиксель ФБ и нашу Метрику конкретно на страницы купленных нами публикаций. 
Это позволит нам легко отслеживать цели по налитому нами трафику и делать ретаргетинг прочитавших статью на коммерческий оффер. 
В ЖЖ таких возможностей не было. 

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