Илья Варламов ушёл с ЖЖ на сервис Teletype после 15 лет публикаций Статьи редакции
Вслед за Артемием Лебедевым.
«Сегодня я собрал вещи и переехал. Если вы ждали, что сейчас я начну писать, что ЖЖ умер, то нет. Я хочу сказать спасибо всей команде проекта и отдельно Наташе Арефьевой за то, что помогали все эти годы», — написал блогер.
Свой блог на сайте Варламов зарегистрировал 15 лет назад — 26 июля 2006 года.
В декабре 2020 года на Teletype переехал Артемий Лебедев, один из самых известных пользователей блог-платформы LiveJournal, — он объявил, что сайт умер.
Teletype загружает страницы быстрее своих аналогов — за 1,5 секунды, говорят в компании. Сервис позволяет бесплатно привязать к блогу собственный домен.
Свою страницу можно персонализировать, изменив основной цвет в настройках. Кроме того, один блог могут вести несколько авторов, и один автор может писать в несколько разных. Весь контент отображается в одной ленте на главной странице. Также тексты можно разделить по темам и категориям, которые автор может создать сам.
Teletype принадлежит ИТ-компании Supercoin Corp. Его создали Евгений Муравьёв и Николай Иванушкин, на январь 2021 года сервисом пользовалось 6 млн человек.
Бесплатно перешёл? Как будто и не про Варламова говорим ;)
Тоже не верю в это. Хорошая пиар акция - купили пару топов старой платформы. Что крашеный, что кудрявый - маму продадут
Вообще, это конечно СУПу и Мамуту учебник можно писать, как просрать самый крупный и влиятельный лонгрид-ресурс рунета. Про все эти попытки украшать разлагающийся труп 90-х элементами из Web 2.0 вместо того, чтобы переписать весть проект с нуля. Как просрать платную аудиторию инфлуенсеров, как забить на мобильные приложения в мире, где мобильный трафик превысил десктопный, как не суметь за 15 лет сделать поиск по тексту, как в прямом смысле выбросить в помойку крупнейший медийный бренд и загадить рекламой все остатки, чтобы выдоить хоть копейку. Им от Фицпатрика достался чуть устаревший, но крутейший проект с очень лояльной аудиторией, огромной базой пишущих людей, с внутренней экосистемой, с охренными возможностями монетизации и сравнительно небольшими расходами на хранение (благо, 90% контента — текст). Просто потрясающе.
Правда, весь Рамблер-холдинг — это пример того, как слить в унитаз крупнейший меда-гигант, имевший первые в рунете поиск и онлайн-карту, одну из первых почт и даже свой телеканал. А кто сейчас пользуется Рамблером? Вот первая страница ПОИСКОВИКА 10 минут назад. Это уже за гранью добра и зла.
Почему сразу просрать. Мб просто не вперлось.
А зачем тогда покупали? Понятно, что была мысль взять под контроль фрондёрское СМИ под названием "ЖЖ", но как-то очень уж глупо вышло.
А вы не думали,что в этом и была задача?
Такое ощущение, что они думали, что не появится аналогов. "Купить, СМИ чтобы закрыть" — это работает только в мире советских начальников 60+, так как аудитория просто перейдёт на другие ресурсы. А они реально, купили сайт с огромным потенциалом и возможностью поднять с него прибыль, но развивать его не стали. Даже у Усманова хватает ума не убивать ВК.
А ещё это древнее говно — громадный архив 20 лет жизни страны. Если Мамут решит закрыть этот проект, то дадут полгода сохранить что-нибудь и привет. Уйдут в небытие терабайты текстов, мыслей, путевых заметок, отчётов, споров, философии, политики и литературы. Вы даже не представляете, сколько миллионов ссылок на статьи в интернете станут мёртвыми. Причём обидней всего то, что информация во многом уникальна — ЖЖ появился до эпохи соцсетей, когда многие люди (включая известных) ещё старались писать что-то осмысленное.
Teletype загружает страницы быстрее своих аналогов — за 1,5 секунды, говорят в компании.
а гугл считает иначе
Ну ушли и ушли ничего страшного, тем более, что ЖЖ это уже кондовый пережиток времени.
Но там по-прежнему огромное количество ценной инфы лежит, которая поисковиками ищется )
Площадок много. Блогеров хороших мало...
Ну так Варламов это как раз вторичный продукт. Он перенял этот формат у Лебедева, своих мыслей, тем более умных, у него нет.
А кто без побъебов может мне объяснить, в чем прикол использовать Teletype? А не собственный сайт поднять на вордспрессе или той же эгеи — будь она не ладна? :)
На худой конец в дзене постить (говно, согласна), но там хоть приоритет в ранжировании есть в яндексе по понятным причинам.
Почему Teletype? А если Teletype так же умрет в скором времени?
О существовании ЖЖ я хотя бы знаю и думаю многие тоже (хоть и дико неудобный динозавр), а вот что за телетайп — слышу в первый раз.
Авторизация как?! Чтобы насрать в комментах кудрявому - регаться отдельно на его сайте?
Один засланный казачек на зарплате двинул за вторым казачком на зарплату в мертворожденный телетайп. кек
кто о чем, а вшивый о бане.
как многие тут знают, мы в MOAB любим покупать размещения наших рекламных текстов на внешних площадках, ставить туда нашу Метрику\пиксель, ну и дальше выстраивать вокруг публикации систему налива трафика и проч.
Так вот, пользуясь случаем, хочу сказать, что CTO Телетайпа Николай Иванушкин - замечательный человек, а его детище, в отличие от ЖЖ, весьма удобно.
Поскольку мы работаем на эту тему с Артемием Лебедевым, для Николая не составила труда поставить пиксель ФБ и нашу Метрику конкретно на страницы купленных нами публикаций.
Это позволит нам легко отслеживать цели по налитому нами трафику и делать ретаргетинг прочитавших статью на коммерческий оффер.
В ЖЖ таких возможностей не было.
Они успели открыть две площадки и планируют ещё четыре — до конца лета. Всего на проект надо 30 млн рублей.
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