Кассовые сборы российских кинотеатров на новогодних каникулах 2026 года впервые превысили 10 млрд рублей

Средняя стоимость билетов достигла 533 рублей.Кадр из фильма «Чебурашка 2», 6+. Источник: «Кинопоиск»РБК оценило данные Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино за 1-11 января с 2015 по 2026 год.Сборы российских кинотеатров за новогодние праздники в 2026 году составили 10,3 млрд рублей. Для сравнения: годом ранее за сопоставимый период — 6,9 млрд рублей, а в 2022-м, до ухода голливудских студий, — 3,7 млрд рублей.Всего на сеансы продали 18,8 млн билетов против 14,6 млн в начале января 2025 года. Предыдущий рекорд был в 2020 году, когда кинотеатры в новогодний период посетили 17,9 млн зрителей. Средняя стоимость билетов в кино в 2026 году достигла 533 рублей. В начале 2025-го она составляла в среднем 475 рублей.Среди лидеров — вторая часть «Чебурашки» (вышла в прокат 1 января 2026 года; на 14:00 мск 11 января сборы составили свыше 4,8 млрд рублей, продали более 9 млн билетов), «Простоквашино» и «Буратино» (примерно по 2 млрд рублей, аудитория первого — 4 млн зрителей, второго — 3,8 млн).Глава объединённой киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин назвал результаты 2026 года ожидаемыми: помогли более «длинные» выходные и погода, которая «сподвигала народ находиться в помещении», а также одновременный выход сразу трёх крупных премьер.