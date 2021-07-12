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Медиа
Таня Боброва

«Яндекс» начнёт делиться со СМИ частью выручки за размещаемые в «Новостях» материалы Статьи редакции

Компания хочет делать дайджесты из отрывков новостей разных СМИ без перехода на сайт издания, пояснил источник.

14 14 комментариев
556 просмотров

«Яндекс.Новости» начали тестировать дайджест — подборку выдержек из сообщений СМИ, из которой можно быстро узнать основные подробности о событии. Об этом РБК рассказал директор бизнес-группы поиска, рекламных и облачных сервисов «Яндекса» Андрей Стыскин.

По его словам, компания готова вместе с партнёрами, которые передают свои материалы, делать новые форматы представления информации и делиться с ними выручкой от «Яндекс.Новостей». Сейчас у этого сервиса более 3 тысяч партнёров.

Сервис планирует делиться выручкой от рекламы с теми партнёрами, чьи материалы попадают в дайджест. Детали Стыскин не раскрыл, но отметил, что подборка выдержек для дайджеста формируется автоматически.

Подборку делает алгоритм, который анализирует все новости сюжета и находит важные детали. Рядом с каждой выдержкой есть ссылка на новость-источник, а размер выплат будет пропорционален показам в дайджесте.

Это не аттракцион, в котором просто раздаются деньги. В результате таких интеграций возникает дополнительная ценность для пользователей. Сейчас мы видим, что потребление информации переходит, например, в Telegram: очень много людей получают актуальные короткие обновления, потому что подписаны на большое количество Telegram-каналов.

Мы видим два пользовательских сценария: изучить все в деталях или сразу узнать суть — и хотим в рамках сервиса дать пользователям выбор. Те издания, которые быстро, фактурно, объективно и емко дают эту информацию, в конечном счете получают не только трафик, но и лояльность аудитории.

Андрей Стыскин
директор бизнес-группы поиска, рекламных и облачных сервисов «Яндекса»

По словам источника РБК на медиарынке, «Яндекс» рассказал партнёрам о планах тестировать дайджесты весной 2021 года. Компания намерена создавать текст из отрывков новостей разных СМИ, чтобы читателю не нужно было переходить по ссылке в первоисточник, пояснил собеседник.

Чтобы издатели были заинтересованы в этом, компания хочет предлагать монетизацию.

#новость #яндекс #яндексновости

14 14 комментариев
0
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Artem Gn

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Я.Переводчик, Билеты, Афиша, Маркет, Еда, Такси, Драйв, Работа, Деньги и т.д. и теперь даже новости "Без перехода на сайт издания". Осталось добавить Я.Рождение и Я.Погребение, без перехода на соответствующие сайты роддомов и пох.бюро.
Человек войдя однажды, должен остаться в этой экосистеме и оттуда в вечность.

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Бурный каякер

Artem
2

А как же Я.Еб***ься?

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Artem Gn

Бурный
1

Нее, с Яндексом лучше не еб***ся, а то тут не известно ты его или он тебя.
Тут на vc уже делились опытом.

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Бурный каякер

Artem
0

Нее, с Яндексом лучше не еб***ся, а то тут не известно ты его или он тебя.

Разнообразие ж!

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Artemy

Бурный
0

Yander 

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One Geek

1

Яндекс, конечно, молодцы: берут чужой контент, размещают у себя, не делают переход на сайт владельца контента и называют себя агрегаторами. Понятное дело, что в этом случае нужно делиться доходами, и очевидно, это не потому что Яндекс добрый и честный. И если бы не изменения в американском, европейском и австралийском законодательстве, эти "ребята" даже "не почесались" бы.

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Nikitinz

One
1

Спасибо, теперь понял, чего это Яша так "подобрел".

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Nikitinz

1

Баллами от Плюса начнёт делиться? Частью выручки за размещаемые в «Новостях» материалы - это и три копейки тоже) Зная Яндекс ничему не удивлюсь...

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Ilya Brin

1

Сейчас региональные СМИ ещё больше начнут писать желтые заголовки в духе «Жители города N в шоке! (читать подробности)»

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Маджид Гаджиев

1

Яндекс: Вы делаете новости, мы делаем вам сложности. 

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Бурный каякер

0

Нормально :)

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Константин Конверсиев

0

Что-то мне подсказывает, что малышей и неугодные СМИ оттуда быстро вытеснят...

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Алексей Штейн

Константин
0

Возможно так и будет, но с другой стороны только к лучшему, если медуза,дождь и подобные раковники левачков будут не в выборке

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Константин Суворов

0

Главная проблема Яндекса сегодня - это отсутствие доверия. Ребята раз за разом спотыкаются и палятся на том, как обманывают в свои сервисах.

Кэшбеки за счёт пользователей, сломанная логистика маркетплейса. Причем забавно - они вкладывают в рекламу, но не вкладывают в пересмотр концепции и развитие качества сервисов. В итоге активно всем рассказывают как всё у них плохо работает за свой же счёт.

На уровне идеи - экосистема Яндекса крута. Но реализация полный трэш. Ozon и Wildberries могут спать спокойно.

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