«Яндекс» начнёт делиться со СМИ частью выручки за размещаемые в «Новостях» материалы Статьи редакции
Компания хочет делать дайджесты из отрывков новостей разных СМИ без перехода на сайт издания, пояснил источник.
«Яндекс.Новости» начали тестировать дайджест — подборку выдержек из сообщений СМИ, из которой можно быстро узнать основные подробности о событии. Об этом РБК рассказал директор бизнес-группы поиска, рекламных и облачных сервисов «Яндекса» Андрей Стыскин.
По его словам, компания готова вместе с партнёрами, которые передают свои материалы, делать новые форматы представления информации и делиться с ними выручкой от «Яндекс.Новостей». Сейчас у этого сервиса более 3 тысяч партнёров.
Сервис планирует делиться выручкой от рекламы с теми партнёрами, чьи материалы попадают в дайджест. Детали Стыскин не раскрыл, но отметил, что подборка выдержек для дайджеста формируется автоматически.
Подборку делает алгоритм, который анализирует все новости сюжета и находит важные детали. Рядом с каждой выдержкой есть ссылка на новость-источник, а размер выплат будет пропорционален показам в дайджесте.
По словам источника РБК на медиарынке, «Яндекс» рассказал партнёрам о планах тестировать дайджесты весной 2021 года. Компания намерена создавать текст из отрывков новостей разных СМИ, чтобы читателю не нужно было переходить по ссылке в первоисточник, пояснил собеседник.
Чтобы издатели были заинтересованы в этом, компания хочет предлагать монетизацию.
Я.Переводчик, Билеты, Афиша, Маркет, Еда, Такси, Драйв, Работа, Деньги и т.д. и теперь даже новости "Без перехода на сайт издания". Осталось добавить Я.Рождение и Я.Погребение, без перехода на соответствующие сайты роддомов и пох.бюро.
Человек войдя однажды, должен остаться в этой экосистеме и оттуда в вечность.
А как же Я.Еб***ься?
Яндекс, конечно, молодцы: берут чужой контент, размещают у себя, не делают переход на сайт владельца контента и называют себя агрегаторами. Понятное дело, что в этом случае нужно делиться доходами, и очевидно, это не потому что Яндекс добрый и честный. И если бы не изменения в американском, европейском и австралийском законодательстве, эти "ребята" даже "не почесались" бы.
Баллами от Плюса начнёт делиться? Частью выручки за размещаемые в «Новостях» материалы - это и три копейки тоже) Зная Яндекс ничему не удивлюсь...
Сейчас региональные СМИ ещё больше начнут писать желтые заголовки в духе «Жители города N в шоке! (читать подробности)»
Что-то мне подсказывает, что малышей и неугодные СМИ оттуда быстро вытеснят...
Возможно так и будет, но с другой стороны только к лучшему, если медуза,дождь и подобные раковники левачков будут не в выборке
Главная проблема Яндекса сегодня - это отсутствие доверия. Ребята раз за разом спотыкаются и палятся на том, как обманывают в свои сервисах.
Кэшбеки за счёт пользователей, сломанная логистика маркетплейса. Причем забавно - они вкладывают в рекламу, но не вкладывают в пересмотр концепции и развитие качества сервисов. В итоге активно всем рассказывают как всё у них плохо работает за свой же счёт.
На уровне идеи - экосистема Яндекса крута. Но реализация полный трэш. Ozon и Wildberries могут спать спокойно.
Пока услуга доступна только в Москве.
Помимо уличных дельцов, которые подкарауливают наивных граждан возле театров, парков и цирков, найти подобных фотографов легко в интернете. Здесь около шести тысяч объявлений о фотосессиях с любыми птицами только в одной Москве — от ястребов и сов до экзотических попугаев и туканов.
В последнее время вы наверняка слышали про бурный рост маркетплейсов и Яндекс.Маркета или даже принимали участие в обсуждениях. Мы решили сделать серию статей, которые помогут разобраться, как устроен маркетплейс. Прочитайте до конца — вы больше не перепутаете FBS с DBS и точно определитесь, какая модель работы на Маркете подойдет для вашего…
Онлайн-обучение развивается в России почти 10 лет. Но школы игнорировали цифровые технологии, пока в прошлом году пандемия не столкнула их лбами.
У профессиональных блогеров YouTube, водителей такси, курьеров и фрилансеров есть немало общего. Они — представители гигономики, новой модели экономики «свободного заработка», которая получает все большее распространение в мире. Какие особенности имеет эта экономическая модель и какой бизнес в ней развивается? Какое будущее ждет гигономику в…
Признавайтесь, вы хоть раз брали чужие картинки для своего сайта или соцсетей? Многие люди вообще не видят в этом ничего такого. “Подумаешь, взял картинку из Яндекса. Если её кто-то выложил в открытый доступ, значит, её можно использовать всем”. Но юристы с этим не согласятся.
Подключить сайт к системе можно бесплатно, для этого надо заполнить заявку с подробной информацией.
Согласно данным опроса, пользователи хотели бы больше знать о кибербезопасности.
От первого в России мобильного эквайринга – до первого в США решения SoftPOS, превращающего смартфон в mPOS-терминал