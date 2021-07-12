Больше всего пользователи готовы рекомендовать Netflix — этот сервис лидирует по индексу потребительской лояльности.

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Рейтингом онлайн-кинотеатров в России за второй квартал 2021 года поделилась исследовательская компания GfK. При подсчёте данных учитывались общее количество подписчиков сервиса, включая бесплатные и пробные версии, а также число платящих подписчиков.

Всего подписками на онлайн-кинотеатры пользовались 38% жителей российских городов в возрасте 16-55 лет. 23% из них — платные подписчики.

«Кинопоиск HD» стал лидером во втором квартале по общему количеству подписчиков (11% россиян) и платящей аудитории (6,5% россиян).

Онлайн-кинотеатр ivi опустился с первой строчки на вторую — сервисом пользовались 10,7% россиян, включая 5,5% платящих подписчиков.

Наибольший рост по числу платящих подписчиков показали «Кинопоиск HD» и Wink, а вот Megogo оказался единственным сервисом, у которого снизилось количество платных подписчиков.

По уровню пользования лидерство делят ivi (37%) и «Кинопоиск HD» (34%). В июне 2021 года «Кинопоиск HD» обогнал ivi по пользованию за последние 30 дней.По уровню знания сервиса также лидируют ivi (74%) и «Кинопоиск HD» (73%). А дальше расположились Okko (69%), Netflix (54%) и Megogo (52%).

Лидером по уровню готовности пользователей рекомендовать онлайн-кинотеатр стал Netflix. По итогам второго квартала 2021 года индекс потребительской лояльности (NPS) оказался равен 44 пунктам. Кроме Netflix в тройку также вошли «Кинопоиск HD» (31 NPS) и Premier (28 NPS).