{"id":4529,"title":"\u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0430 \u00ab\u0430\u043d\u0442\u0438\u0430\u043a\u0441\u0435\u043b\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u00bb","url":"\/redirect?component=advertising&id=4529&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/266261-starthub-moscow&hash=abf1b85a7457cef1e33a57d8be96591519abffda011da33805e54ec9419f65ab","isPaidAndBannersEnabled":false}
Медиа
DTF

«Кинопоиск HD» стал лидером по количеству подписчиков среди онлайн-кинотеатров во втором квартале 2021 года — GfK Статьи редакции

Больше всего пользователи готовы рекомендовать Netflix — этот сервис лидирует по индексу потребительской лояльности.

23 23 комментария
1636 просмотров

Рейтингом онлайн-кинотеатров в России за второй квартал 2021 года поделилась исследовательская компания GfK. При подсчёте данных учитывались общее количество подписчиков сервиса, включая бесплатные и пробные версии, а также число платящих подписчиков.

Всего подписками на онлайн-кинотеатры пользовались 38% жителей российских городов в возрасте 16-55 лет. 23% из них — платные подписчики.

«Кинопоиск HD» стал лидером во втором квартале по общему количеству подписчиков (11% россиян) и платящей аудитории (6,5% россиян).

Онлайн-кинотеатр ivi опустился с первой строчки на вторую — сервисом пользовались 10,7% россиян, включая 5,5% платящих подписчиков.

Наибольший рост по числу платящих подписчиков показали «Кинопоиск HD» и Wink, а вот Megogo оказался единственным сервисом, у которого снизилось количество платных подписчиков.

По уровню пользования лидерство делят ivi (37%) и «Кинопоиск HD» (34%). В июне 2021 года «Кинопоиск HD» обогнал ivi по пользованию за последние 30 дней.По уровню знания сервиса также лидируют ivi (74%) и «Кинопоиск HD» (73%). А дальше расположились Okko (69%), Netflix (54%) и Megogo (52%).

Лидером по уровню готовности пользователей рекомендовать онлайн-кинотеатр стал Netflix. По итогам второго квартала 2021 года индекс потребительской лояльности (NPS) оказался равен 44 пунктам. Кроме Netflix в тройку также вошли «Кинопоиск HD» (31 NPS) и Premier (28 NPS).

В онлайн-опросе GfK приняли участие 7500 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет, проживающих в российских городах, включая малые с населением до 100 тысяч человек.

#новость #онлайнкинотеатры #кинопоиск #ivi #netflix #wink #megogo

23 23 комментария
6
{ "author_name": "DTF", "author_type": "editor", "tags": ["\u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d\u043a\u0438\u043d\u043e\u0442\u0435\u0430\u0442\u0440\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0438\u043d\u043e\u043f\u043e\u0438\u0441\u043a","wink","netflix","megogo","ivi"], "comments": 23, "likes": 6, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 268965, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 12 Jul 2021 16:09:54 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
23 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Роман Лебедев

9

Кинопоиск HD свои промокоды на каждом углу раздают. Про Яндекс.Плюс не забываем тоже.
Так что сомнительно.

Ответить

Трейдер мамкин

Роман
6

Тут вообще все сомнительно, откуда у мифической gfk могут быть актуальные данные о платящей аудитории, эти данные охраняются очень серьезно... Типа ебанули опрос на 7.5к и экстраполировали на всю страну, ну очень сомнительно что это работает, да и нет критериев репрезентативности

Ответить

Константин Приветов

Роман
0

Именно. У меня какие-то баллы яндекса есть, у меня списывается 1 руб и 200 баллов, такая вот подписка, пока есть эти лишние баллы - сижу там...)

Ответить

Роман Лебедев

Константин
3

Поздравляю, вы активный платящий пользователь. Учтем в рейтинге

Ответить

Константин

Роман
0

ну да, рубль котейку бережжжот!

Ответить

Martin Holbrook

8

Не забудьте посчитать подписчиков с триальными 90 дневневыми подписками, которые генерируются уже года 3

Ответить

Semyon Efimov

8

Что-то мне подсказывает, что достаточно убрать из подсчета бесплатные и пробные версии и результат будет совсем другим. Кроме того, у Яндекса же Кинопоиск входит в подписку, что тоже можно считать читерством :)

Ответить

Трейдер мамкин

–2

А можно ли вообще доверять такому исследованию?

Ответить

Алекс И

0

что лучше винк или кинопоиск?

Ответить

Папа Римский

Алекс
1

Винк дно. Начиная от контента и заканчивая их говноплеером.

Ответить

Murat Oshroev

Алекс
1

Netflix)

Ответить

Юрий Белкин

Алекс
0

Что такое "Винк"?

Ответить

Дэни Трэхо

Алекс
0

Винк мусор, озвучек оригинальных нет. КП за 199 вообще топчик, хотя бы потому что в комплекте с ямузыкой.

Ответить

Alexander Romanov

0

Не понял а где ТНТ Премьер

Ответить

Alexander Romanov

Alexander
0

Извиняюсь увидел!

Ответить

Трейдер мамкин

Alexander
0

Не занесли

Ответить

Юрий Белкин

Alexander
0

В ....

Ответить

Станислав Мокеев

0

Лучший. Люблю его)

Ответить

Кусок Идиотизма

0

а меня кинопоиск устраивает ваще, только дизайн плеера ебучий сделали

Ответить

Дмитрий Блинов

0

Пользуюсь кинопоиском уже долгое время. Причем без всякий бесплатных периодов и тд. Мне нравится. Единственное разочаровывает мало количество 4К контента. А так все норм.

Ответить

Алекс И

Дмитрий
0

а больше 4к? например 8к есть? 

Ответить

Дмитрий Блинов

Алекс
0

В 8К я пока видел что существуют только всякие демонстрационные ролики. Полноценный контент не думаю что есть в таком разрешении.

Ответить

Артём Кучиев

0

Странно… хотя не удивительно, у них лучшая pr-компания среди остальные кинотеатров. Но. Okko куда лучше.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 23 комментария
Будущее
Маша Цепелева
Илон Маск забронировал билет на суборбитальный полёт на космолёте Virgin Galactic Ричарда Брэнсона Статьи редакции

В ответ Ричард Брэнсон заявил, что однажды может полететь в космос на корабле Crew Dragon от SpaceX.

Richard Branson @richardbranson
Big day ahead. Great to start the morning with a friend. Feeling good, feeling excited, feeling ready.

Watch #Unity22 launch and livestream TODAY at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST.

@virgingalactic @elonmusk http://virgingalactic.com https://t.co/FRQqrQEbH8
Впереди большой день. Замечательно начать утро с другом. Чувствую себя хорошо, готов и в предвкушении.
127 127 комментариев
62
Работа.ру
Приятное с полезным: Работа.ру арендовала коворкинг в Сочи и ввела гибридный формат работы в офисе

Чуть больше года назад весь мир столкнулся с пандемией. Большинству сотрудников пришлось сменить привычное пространство для работы на место за компьютером в своей квартире. А для многих работодателей главный критерий — эффективное выполнение задач, а не местоположение людей. По данным совместного исследования Работа.ру и СберКорус, более 50%…

0 Обсудить
1
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ
О важности привлечения хороших эдвайзеров

Публикуем интересные отрывки из нашей встречи с предпринимателем, венчурным инвестором и выпускником НИУ ВШЭ, Николаем Давыдовым

0 Обсудить
1
Открытие Брокер
Программа лояльности «O.InveStore!» теперь в вашем мобильном приложении

Рекомендуем обновить мобильное приложение «Открытие Брокер. Инвестиции» до последней версии – теперь в нем доступен раздел программы лояльности для инвесторов и трейдеров «O.InveStore!».

1 1 комментарий
0
Дизайн
Мамкин Дизайнер
Интерактивные компоненты Figma

Сегодня поговорим об интерактивных компонентах – новом beta-функционале Figma.

2 2 комментария
16
Медиа
DTF
«Кинопоиск HD» стал лидером по количеству подписчиков среди онлайн-кинотеатров во втором квартале 2021 года — GfK Статьи редакции

Больше всего пользователи готовы рекомендовать Netflix — этот сервис лидирует по индексу потребительской лояльности.

23 23 комментария
6
Крипто
TJ
124-летняя гидроэлектростанция в США начала работать на майнинг биткоинов — это выгоднее, чем продавать электроэнергию Статьи редакции

Генерация криптовалюты приносит в три раза больше прибыли на каждый кВт⋅ч.

Shutterstock
34 34 комментария
25
GenerationS
Milestone для GenerationS: о результатах и перспективах развития в 2021 году
GenerationS на пороге перезагрузки
Платформа по развитию корпоративных инноваций GenerationS, вместе с Российской венчурной компанией…
www.comnews.ru
0 Обсудить
БКС Мир инвестиций
Упустил шанс заработать. Что такое FOMO: теория и практика

«А вот купил бы я акции Сбербанка по 200 руб. в конце 2020 г. и продал бы в мае по 320 руб., поехал бы в отпуск». «Почему я не купил Virgin Galactic по $15?» «А одноклассник успел на крипте заработать».

0 Обсудить
0
Медиа
Евгения Евсеева
Apple заключила многолетнюю сделку со студией Александра Роднянского Статьи редакции

Это будет первая сделка Apple об оригинальном контенте на русском языке.

10 10 комментариев
Больше статей
null