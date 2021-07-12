«Кинопоиск HD» стал лидером по количеству подписчиков среди онлайн-кинотеатров во втором квартале 2021 года — GfK Статьи редакции
Больше всего пользователи готовы рекомендовать Netflix — этот сервис лидирует по индексу потребительской лояльности.
Рейтингом онлайн-кинотеатров в России за второй квартал 2021 года поделилась исследовательская компания GfK. При подсчёте данных учитывались общее количество подписчиков сервиса, включая бесплатные и пробные версии, а также число платящих подписчиков.
Всего подписками на онлайн-кинотеатры пользовались 38% жителей российских городов в возрасте 16-55 лет. 23% из них — платные подписчики.
«Кинопоиск HD» стал лидером во втором квартале по общему количеству подписчиков (11% россиян) и платящей аудитории (6,5% россиян).
Онлайн-кинотеатр ivi опустился с первой строчки на вторую — сервисом пользовались 10,7% россиян, включая 5,5% платящих подписчиков.
Наибольший рост по числу платящих подписчиков показали «Кинопоиск HD» и Wink, а вот Megogo оказался единственным сервисом, у которого снизилось количество платных подписчиков.
По уровню пользования лидерство делят ivi (37%) и «Кинопоиск HD» (34%). В июне 2021 года «Кинопоиск HD» обогнал ivi по пользованию за последние 30 дней.По уровню знания сервиса также лидируют ivi (74%) и «Кинопоиск HD» (73%). А дальше расположились Okko (69%), Netflix (54%) и Megogo (52%).
Лидером по уровню готовности пользователей рекомендовать онлайн-кинотеатр стал Netflix. По итогам второго квартала 2021 года индекс потребительской лояльности (NPS) оказался равен 44 пунктам. Кроме Netflix в тройку также вошли «Кинопоиск HD» (31 NPS) и Premier (28 NPS).
В онлайн-опросе GfK приняли участие 7500 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет, проживающих в российских городах, включая малые с населением до 100 тысяч человек.
Кинопоиск HD свои промокоды на каждом углу раздают. Про Яндекс.Плюс не забываем тоже.
Так что сомнительно.
Тут вообще все сомнительно, откуда у мифической gfk могут быть актуальные данные о платящей аудитории, эти данные охраняются очень серьезно... Типа ебанули опрос на 7.5к и экстраполировали на всю страну, ну очень сомнительно что это работает, да и нет критериев репрезентативности
Именно. У меня какие-то баллы яндекса есть, у меня списывается 1 руб и 200 баллов, такая вот подписка, пока есть эти лишние баллы - сижу там...)
Поздравляю, вы активный платящий пользователь. Учтем в рейтинге
Не забудьте посчитать подписчиков с триальными 90 дневневыми подписками, которые генерируются уже года 3
Что-то мне подсказывает, что достаточно убрать из подсчета бесплатные и пробные версии и результат будет совсем другим. Кроме того, у Яндекса же Кинопоиск входит в подписку, что тоже можно считать читерством :)
что лучше винк или кинопоиск?
Винк мусор, озвучек оригинальных нет. КП за 199 вообще топчик, хотя бы потому что в комплекте с ямузыкой.
Не понял а где ТНТ Премьер
Пользуюсь кинопоиском уже долгое время. Причем без всякий бесплатных периодов и тд. Мне нравится. Единственное разочаровывает мало количество 4К контента. А так все норм.
В 8К я пока видел что существуют только всякие демонстрационные ролики. Полноценный контент не думаю что есть в таком разрешении.
Странно… хотя не удивительно, у них лучшая pr-компания среди остальные кинотеатров. Но. Okko куда лучше.
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