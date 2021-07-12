Apple заключила многолетнюю сделку со студией Александра Роднянского Статьи редакции
Это будет первая сделка Apple об оригинальном контенте на русском языке.
- Сделка студии Александра Роднянского AR Content и Apple заключена в формате «first-look» — то есть сначала кинокомпания будет предлагать все свои новые проекты Apple, а в случае отказа — другим компаниям, пишет Variety.
- По условиям сделки, контент может быть как на русском, так и на других языках, а снимать его можно в любой стране под руководством зарубежных и русских сценаристов и режиссёров.
- Как сообщил Variety Роднянский, Apple в первую очередь заинтересовали проекты, созданные в России, хотя компания заключила контракт с филиалом AR Content в Лос-Анджелесе, который он основал три года назад.
- Роднянский отметил, что Apple станет первой стриминговой платформой, которая подпишет подобное стратегическое партнерство с компанией с российскими корнями.
- Проекты Роднянского могут стать первым оригинальным контентом для Apple TV+ на русском языке, пишет 9To5Mac. Сейчас в сервисе представлен в основном англоязычный контент, хотя Apple стремится расширить его и добавить шоу на французском, испанском, корейском и других языках.
первая мысль ироничная :)
но, честно, это прям огонь новость! молодцы! очень рад за наших
Я так понимаю, теперь ментозавров я точно не дождусь на площадке apple(((
студии Александра Роднянского AR Content
Не знаю такого, но рад за него.
Ну с таким списком в качестве продюсера - туда ему и дорога. Как обходил стороной это говно - так и продолжу. А амеры пусть смотрят, если, конечно, им это надо
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