Приятное с полезным: Работа.ру арендовала коворкинг в Сочи и ввела гибридный формат работы в офисе

Чуть больше года назад весь мир столкнулся с пандемией. Большинству сотрудников пришлось сменить привычное пространство для работы на место за компьютером в своей квартире. А для многих работодателей главный критерий — эффективное выполнение задач, а не местоположение людей. По данным совместного исследования Работа.ру и СберКорус, более 50%…