Медиа
Евгения Евсеева

Apple заключила многолетнюю сделку со студией Александра Роднянского Статьи редакции

Это будет первая сделка Apple об оригинальном контенте на русском языке.

  • Сделка студии Александра Роднянского AR Content и Apple заключена в формате «first-look» — то есть сначала кинокомпания будет предлагать все свои новые проекты Apple, а в случае отказа — другим компаниям, пишет Variety.
  • По условиям сделки, контент может быть как на русском, так и на других языках, а снимать его можно в любой стране под руководством зарубежных и русских сценаристов и режиссёров.
  • Как сообщил Variety Роднянский, Apple в первую очередь заинтересовали проекты, созданные в России, хотя компания заключила контракт с филиалом AR Content в Лос-Анджелесе, который он основал три года назад.
  • Роднянский отметил, что Apple станет первой стриминговой платформой, которая подпишет подобное стратегическое партнерство с компанией с российскими корнями.
  • Проекты Роднянского могут стать первым оригинальным контентом для Apple TV+ на русском языке, пишет 9To5Mac. Сейчас в сервисе представлен в основном англоязычный контент, хотя Apple стремится расширить его и добавить шоу на французском, испанском, корейском и других языках.

#новость #apple

2106 просмотров
10 10 комментариев
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Fedor Ivashkin

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Классно!

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volkov

2

первая мысль ироничная :)

но, честно, это прям огонь новость! молодцы! очень рад за наших

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Yury Kotov

1

Ёлки 10 будут?

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Динислам Кутлумбетов

1

Новая этика теперь в 4К по подписке

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Pekelnyy Mikhail

1

Я так понимаю, теперь ментозавров я точно не дождусь на площадке apple(((

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Роман

0

Грейт ньюс!!

Ответить

Ruslan Umarkhanov

0

Походу Кук о5 кому-то проспорил😂😂😂

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No Name

0

Круто

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Alexander Ivanov

0

 студии Александра Роднянского AR Content

Не знаю такого, но рад за него.

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Сергей Щукин

–1

Ну с таким списком в качестве продюсера - туда ему и дорога. Как обходил стороной это говно - так и продолжу. А амеры пусть смотрят, если, конечно, им это надо

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