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Медиа
Маша Цепелева

«Пикабу» оказался временно недоступен утром 13 июля: регистратор отключил сайт из-за неотвеченного запроса на документы Статьи редакции

Проблему уже решили, но проблемы с доступом могут сохраняться в течение суток.

47 47 комментариев
2367 просмотров

Утром 13 июля пользователи «Пикабу» заметили, что домен разделегирован. Около 10 часов по московскому времени делегирование было восстановлено.

Основатель сайта Максим Хрящев рассказал vc.ru и написал на «Пикабу», что разделегирование произошло из-за его ошибки, но заметил, что остался огорчён действиями Reg.ru — регистратора домена.

Первое письмо от регистратора домена Хрящев получил 5 июля — Reg.ru просил подтвердить паспортные данные. Администратор в ответ написал, что данные не менялись.

8 июля регистратор отправил письмо с предупреждением, что разделегирует домен, если владелец не загрузит сканы паспорта. Хрящев пропустил письмо, потому что был в отпуске.

13 июля регистратор снял делегирование домена. Владелец узнал об этом рано утром.

В 5 утра узнал о разделегировании (спасибо ребятам из команды за сообщение), написал письмо в общую поддержку, пытался дозвониться, но безуспешно.

В 8 утра позвонил в поддержку, попросил проверить документы и делегировать обратно. В 8:40 позвонил снова, выяснилось, что в поддержке не видят разворот с пропиской, который я однако загрузил. Загрузил документы еще раз на всякий случай.

В 9 утра позвонил в поддержку выяснить статус по заявке: оператор сообщил, что ничем помочь не может и заявка будет рассмотрена в обычном режиме в течение рабочего дня.

Максим Хрящев
основатель «Пикабу»

В 10:10 мск делегирование вернули, но обновление данных DNS-серверов у разных провайдеров может занять до суток, поэтому в это время у пользователей могут возникнуть проблемы с доступом к сайту.

У владельца «Пикабу» была оформлена платная услуга REG.Private, которая должна гарантировать, что смена настроек домена не может произойти без физического присутствия владельца, а если есть запросы — владелец получит экстренное оповещение в случае проблем. Хрящев получил только письмо по электронной почте и заметил, что регистратор мог использовать и другие каналы связи.

В Reg.ru пояснили, что ситуация была связана с тем, что регистратор выборочно в автоматическом режиме проверяет данные администраторов доменов в зоне .ru на актуальность.

В течение семи дней (согласно правилам доменной зоны .RU) администратор должен загрузить необходимые документы, чтобы подтвердить актуальность данных. В случае с «Пикабу» данные не были загружены в срок, поэтому домен в автоматическом режиме был снят с делегирования. После этого к нам обратился администратор домена и предоставил документы. В данный момент работа ресурса восстановлена.

Екатерина Царькова
директор по коммуникациям Reg.ru

#новость #pikabu #regru

47 47 комментариев
13
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47 комментариев
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Александр Кузнецов

22

Не понимаю, кто ещё хранит домены в этой помойке.. более неудобного интерфейса я в жизни не встречал.

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REG.RU

Александр
–27

Подскажите, что именно в интерфейсе вас не устраивает? Как раз сейчас работаем над обновлением, передадим фидбэк UX-дизайнерам. 

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Эдгар Федоров

REG.RU
9

В том что нужно пердолить по безумному количеству экранов в поиске настройки или до ее смены и от любого мисклика не нажатая кнопка ок к примеру, все слетает к чертям. А ещё как вы обито лапошить с ценами на домены людей. Мне продолжать ? Не отмоетесь. Я извиняюсь перед владельцем ветки но не ожидал что вообще присутствие будет тут замечено вообще. Больше всего я сгорел с google g suite. Отврат.

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Сергей Мазур

Эдгар
1

Насрать на интерфейс, когда такое: https://vc.ru/claim/139520-ugnan-domen-iz-reg-ru-chto-delat

и вобще если погуглить, то случай далеко не единичный.

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Reg Help

Сергей
0

Загляните в комментарии. Мы прокомментировали этот инцидент. Домен украли, получив доступ к почте. Однако, мы приложили все усилия и вернули его владельцу. Как и с другими случаями, которые здесь были, а также подробно рассказали о них в статье: https://vc.ru/services/153111-ugnali-domen-chto-delat-itogi-trillera

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SURPRISED PANDA

Reg
2

Все равно ваша недоконтора дновое днище. Как же я рад, что снял с делегирования все свои домены!

Ответить

REG.RU

Эдгар
–10

В том что нужно пердолить по безумному количеству экранов в поиске настройки или до ее смены и от любого мисклика не нажатая кнопка ок к примеру, все слетает к чертям.

— Если получится записать видео с конкретным кейсом, будет здорово.

По продлению согласны, не для всех очевидно. Также работаем над этим вопросом.

А что не так с Google Workspace? Можете поделиться?

Ответить

Danila Poyarkov

REG.RU
2

Не тратьте время зря, всё равно не получится ничего путного

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Боря Бро

REG.RU
3

Ооо, рег.ру, лично я молюсь, чтобы в моем л/к окончательно не отключили старый интерфейс, ибо ваше новое творение (ну как новое, ему уже года 2-3 точно) - это сааамое говёное, что я видел в жизни!!!🤦🏻‍♂️🤬 Если у меня отключат старый интерфейс - 100% перенесу все свои 100+ доменов к другому регистратору, хоть я с вами аж с 2008 года! Хуже вас теперь в плане UX - только niс.ru, и то под вопросом! Я не знаю, кто там вам напел, что новый кабинет это круто, ведь по факту - это полнейшее днище!!!😤

Ответить

Reg Help

Боря
–2

Вы также можете поделиться, что именно вам не нравится в Новом личном кабинете.

Наши UX-дизайнеры также читают vc.ru и возьмут себе на заметку ваши пожелания. 

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Sergei Timofeyev

REG.RU
1

А ещё у вас весело каждый год добавляются услуги к домену и если глазами не смотреть, то можно на деньги налететь.

Ответить

Viktor Mann

REG.RU
1

Фидбек принят, с обеда все поправим.

Ответить

Светлана Завацкая

REG.RU
0

В последнее время я часто за вас слышу плохие комментарии, вы согласитесь что у вас проблемы в последнее время?

Ответить

Reg Help

Светлана
0

У нас все замечательно. Можно не ориентироваться на слухи: предоставим вам промокод на домен, тест-драйв хостинга или Облачных серверов, чтобы в этом убедиться. Сделаете самостоятельные выводы.

В данном случае, мы также проинформировали клиента о том, что через неделю домен будет разделегирован.

Единственный момент, можно было сделать это не только по почте, но и по другим каналам связи. С этим согласны, оперативно доработаем. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Светлана
0

Последние лет 20

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Иван Хорев

Александр
2

Я держу на reg.ru только, домены из зоны ru. Остальное на namecheap. Так как namecheap не позволяет регить домены в ru.
Интересно, можно ru домены перенести на namecheap если они уже зареганы?

Про помойку согласен, чуть зазеваешься, продадут вместе с доменом какой-нибудь хостинг. Такое чувство, что имеешь дело с "менеджерами" из московских автосалонов, а не с регистратором доменов.

Ответить

anon ymos

Александр
0

какие альтернативы посоветуете?

Ответить

Напряженный супер_стар

anon
0

Бросить нах этот интернет и на завод ))

Ответить

A. Bigkkuzin

Александр
0

помойность всё же не UI определяется :)

Ответить

Дмитрий Башкиров

Александр
0

В 2018 ушёл от них в Fozzy и счастлив :)

Ответить

Vilent

17

 pikabu.com у иностранного регистратора было бы безопаснее. 

Ответить

Ruslan Saidov

12

Reg.ru - это зло

Ответить

Aleksey Murashko

9

По факту reg.ru показал себя как токсичный контрагент. Резюме - лучше не иметь с ним никаких дел.

Ответить

Reg Help

Aleksey
–2

Не согласимся.

Мы уведомили администратора по почте за неделю до разделегирования домена. Есть, что сделать лучше — да. Но, вряд ли это токсичное поведение.

Ответить

Aleksey Murashko

Reg
2

А как же особая, услуга? Почему 7 дней? Почему не связались по мобильному? В чем вообще дело? Почему какие то ваши регламенты важнее бизнеса ваших клиентов? Эти и есть токсичность, когда неирешают проблемму а ссылаются на хитрые пуктики договора. Вам ещё не хватает подписи в письме: идите в жо.. У с уважением, Ваш Жёлтый банк. В вашем случаем, рег. Ру в, конце

Ответить

Vilent

Reg
0

Чисто теоретически Вы допускает, что администратор домена может быть физическим лицом, которое может быть где-нибудь в отпуске или на лечении без возможности прочитать почту? 

Ответить

Gre Li

Reg
0

Так вам и ответили за неделю:
 Администратор в ответ написал, что данные не менялись.

А дальше вообще цирк. Отвечаете не читая?
В 5 утра узнал о разделегировании (спасибо ребятам из команды за сообщение), написал письмо в общую поддержку, пытался дозвониться, но безуспешно.

В 8 утра позвонил в поддержку, попросил проверить документы и делегировать обратно. В 8:40 позвонил снова, выяснилось, что в поддержке не видят разворот с пропиской, который я однако загрузил. Загрузил документы еще раз на всякий случай.

В 9 утра позвонил в поддержку выяснить статус по заявке: оператор сообщил, что ничем помочь не может и заявка будет рассмотрена в обычном режиме в течение рабочего дня.

Максим Хрящев, основатель «Пикабу»

Это при том, что 

 У владельца «Пикабу» была оформлена платная услуга REG.Private, которая должна гарантировать, что смена настроек домена не может произойти без физического присутствия владельца, а если есть запросы — владелец получит экстренное оповещение в случае проблем. Хрящев получил только письмо по электронной почте и заметил, что регистратор мог использовать и другие каналы связи.

А комментатору ниже, обещали что с этой услугой «будете звонить на ТЕЛЕФОН много раз».

Ответить

911

6

reg ru это же просто гг
есть альтернативы?

Ответить

Sergei Timofeyev

911
1

Для RU зоны? Любая другая.

Ответить

Aik Music

5

Да, потому что потому , Reg!
Проверяете по базам налоговой и в случае устранения юрлица быстро чекаете это и потом деньги огромные просите, чтобы домен передать новому юр.лицу.
Даже понимая, что переговоры никуда не двигаются, оставляете домен у себя в надежде на то, что лох клюнет.
Вы уже просто достали, у меня такое случилось уже с несколькими клиентами. Они ООО сменили по разным причинам и потеряли доступ к своим доменам, а следовательно к сайтам.
Вы - зло! Поддерживаю всех комментаторов.

Ответить

Фагиз Мавлютов

0

Почему все негативные комментарии про Пикабу тут удаляют?)
.
Когда смотрю комментарии на Пикабу надеюсь что это все боты, а не реальные россияне. Кто нибудь в курсе там много ботов? или это реально наше общество такое?

Ответить

Андрей Николаев

Фагиз
7

А что там такого? Сколько статей читаю по стройке, самоделкам, программированию - процентов 30-40 комментариев вполне адекватные и даже полезные. Остальные да, а где лучше? Виси чтоль лучше? Тут даже 40% адекватных комментов не набирается.

Ответить

Фагиз Мавлютов

Андрей
1

Вот как раз стройки, самоделок и программирования там все меньше и меньше... 

Ответить

Алексей Штейн

Фагиз
3

Что там не так с людьми? Читаю сайт без регистрации, менее токсично ,чем на том же tj

Ответить

Андрей Фролов

Фагиз
0

Потому что новость — не о контенте «Пикабу», а о проблеме с регистратором.
Когда будет про контент, тогда и приходите

Ответить

Фагиз Мавлютов

Андрей
0

А вдруг эта вся возня как то связана с контентом Пикабу? 

Ответить

Андрей Фролов

Фагиз
0

Если бы не было чёткого объяснения сразу с двух сторон, то можно было бы что-то такое заподозрить.
Но нет.

Ответить

Фагиз Мавлютов

Андрей
0

Ну да, когда это было видано, чтобы две стороны высказались о проблеме публично, а на самом деле проблема была в другой плоскости.

Ответить

Anton Ivanov

Фагиз
0

в политических постах из свежего да, одни боты

Ответить

Ivan Zenkov

3

Тот я думаю на дтф тупых мемов стало больше, а это контент мейкеры перебрались

Ответить

Николай Агеев

2

Абсолютно знакомая, аналогичная ситуация. Только аж два раза. По одному домену также не увидел сообщение (не следил за почтой какое-то время), разделегировали.
По многу раз в день писал в чат и звонил (каждый раз говорили сейчас передадим отделу, ждите ответ...), в итоге всё восстановили только через 5 дней. Это еще очень повезло pikabu, видимо ресурс крупный, в RegRu ускорились.

Так через пару месяцев опять та же ситуация с другим доменом, но в этот раз по какой-то причине их письмо я нашел в спаме. Вообще без шансов, хотя даже свой фильтр поставил на их письма. Снова несколько дней нервотрепки и потери денег.

Самый трэш в том, что после этого всего говорил по телефону с их оператором, спрашиваю:
- Если я возьму платный пакет экстренного оповещения, такого больше не произойдет, будут мне звонить на ТЕЛЕФОН много раз?
- Да, конечно, без Вашего ответа уже такой ситуации не повторится, будем звонить и писать везде, куда укажете.

А теперь вижу эту новость и подключенным reg private

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Демьян Федулов

–4

Нравится это кому-то или нет но, обьективно говоря, в данной ситуации регру абсолютно прав а пикабувладелец  - сам себе злобный буратино...

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Sergei Timofeyev

Демьян
0

У меня есть глубокие сомнения, что их хранилище данных авторизовано по ФСТЭК.

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Арсений Петрович

0

Вот ведь уроды регистраторы. Хочу анонимный интернет. Где регистрировать сайт?

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Влад Борщ

Арсений
0

I2p, tor

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Екатерина Реднекова

0

Ох уж эти сисадмины  уходящие в отпуск с концами, на которых подвязано всё. 

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Izabella D

0

Я давно с reg, но, блин, дорого. И цена на домен каждый год только взлетает.

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