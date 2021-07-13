В 5 утра узнал о разделегировании (спасибо ребятам из команды за сообщение), написал письмо в общую поддержку, пытался дозвониться, но безуспешно.

В 8 утра позвонил в поддержку, попросил проверить документы и делегировать обратно. В 8:40 позвонил снова, выяснилось, что в поддержке не видят разворот с пропиской, который я однако загрузил. Загрузил документы еще раз на всякий случай.

В 9 утра позвонил в поддержку выяснить статус по заявке: оператор сообщил, что ничем помочь не может и заявка будет рассмотрена в обычном режиме в течение рабочего дня.