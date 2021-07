{"items":[{"comment_id":3027187,"subsite_id":199130,"user_id":132115,"type":"comment_add","id":3027187,"hash":"ff13993d21ee90025596a0a143e83d90","date":1626171041,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/268053-mayor-grom-v-den-mezhdunarodnogo-reliza-na-netflix-stal-pervym-sredi-filmov-v-rossiyskom-prokate-ego-ne-ocenili?comment=3027187","text":">\u0430 \u043c\u043d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0441\u044f \u0444\u0438\u043b\u044c\u043c \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u043b \u043d\u0430 \u043a\u043f\u0445\u0434, \u043f\u043e-\u043c\u043e\u0435\u043c\u0443 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435 \u0432 \u0440\u0443 \u043d\u0435 \u0441\u043d\u0438\u043c\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u0443\u0436\u0435 \u0434\u0430\u0432\u043d\u0435\u043d\u044c\u043a\u043e



\u041f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u044b\u0439 \u0444\u0438\u043b\u044c\u043c \u0442\u0430\u043a\u0438\u043c \u0438 \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u0431\u044b\u0442\u044c \u2014 \u0445\u0443\u0451\u0432\u0435\u043d\u044c\u043a\u0438\u043c \u0438 \u0437\u0440\u0435\u043b\u0438\u0449\u043d\u044b\u043c, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043d\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f \u043d\u0435 \u043e\u0441\u043e\u0431\u043e \u0438\u0441\u043a\u0443\u0448\u0451\u043d\u043d\u043e\u043c\u0443 \u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044e, \u043f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438 \u043d\u0430 \u0442\u043e\u043f \u0441\u0430\u043c\u044b\u0445 \u043a\u0430\u0441\u0441\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0444\u0438\u043b\u044c\u043c\u043e\u0432, \u0442\u0430\u043c \u0442\u0430\u043a\u0430\u044f \u0436\u0435 \u0445\u0440\u0435\u043d\u043e\u0442\u0430:\u00a0https:\/\/www.kinopoisk.ru\/lists\/box\/usa-all-time\/","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":132115,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/132115-evil-pechenka","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/18b0a174-b6da-c9f2-22a9-5a116b178be5\/","name":"Evil Pechenka","isVerified":false},"content":{"id":268053,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/268053-mayor-grom-v-den-mezhdunarodnogo-reliza-na-netflix-stal-pervym-sredi-filmov-v-rossiyskom-prokate-ego-ne-ocenili","title":"\u00ab\u041c\u0430\u0439\u043e\u0440 \u0413\u0440\u043e\u043c\u00bb \u0432 \u0434\u0435\u043d\u044c \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u0440\u0435\u043b\u0438\u0437\u0430 \u043d\u0430 Netflix \u0441\u0442\u0430\u043b \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u043c \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438 \u0444\u0438\u043b\u044c\u043c\u043e\u0432 \u2014 \u0432 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u043c \u043f\u0440\u043e\u043a\u0430\u0442\u0435 \u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u043e\u0446\u0435\u043d\u0438\u043b\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3027188,"subsite_id":199123,"user_id":12492,"type":"comment_add","id":3027188,"hash":"a5518c2a1a7072ff95de9d339cca8e5e","date":1626171044,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/269258-prodakt-maryana-onysko-o-problemah-delegirovaniya-luchshe-menya-nikto-ne-sdelaet-bolshaya-cena-oshibki-i-drugie-barery?comment=3027188","text":"\u0438\u0434\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":12492,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/12492-viktor-fomin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/40a2a1bc-0fca-6d24-5ccc-635c84db4736\/","name":"\u0412\u0438\u043a\u0442\u043e\u0440 \u0424\u043e\u043c\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":269258,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/269258-prodakt-maryana-onysko-o-problemah-delegirovaniya-luchshe-menya-nikto-ne-sdelaet-bolshaya-cena-oshibki-i-drugie-barery","title":"\u041f\u0440\u043e\u0434\u0430\u043a\u0442 \u041c\u0430\u0440\u044c\u044f\u043d\u0430 \u041e\u043d\u044b\u0441\u044c\u043a\u043e \u043e \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430\u0445 \u0434\u0435\u043b\u0435\u0433\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f: \u00ab\u043b\u0443\u0447\u0448\u0435 \u043c\u0435\u043d\u044f \u043d\u0438\u043a\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0435\u0442\u00bb, \u00ab\u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0430\u044f \u0446\u0435\u043d\u0430 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0438\u00bb \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u0431\u0430\u0440\u044c\u0435\u0440\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3027189,"subsite_id":200396,"user_id":391192,"type":"comment_add","id":3027189,"hash":"29df0f2626a35fcefd45657c1f6d699f","date":1626171048,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/268578-covid-servisy-v-kitae-kak-sozdat-sistemu-uchityvayushchuyu-dannye-milliarda-chelovek-bez-korrupcii-i-raskola-obshchestva?comment=3027189","text":"\u043d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u044f\u043b, \u043f\u0440\u0438\u0447\u0435\u043c \u0442\u0443\u0442 \u043c\u0430\u043b\u043e\u0435 \u043a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u043d\u0430\u0441\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f? \u042d\u0442\u043e \u0442\u0438\u043f\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0438\u043c\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e? :)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":391192,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/391192-leo-uvarov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/fab4627c-94dd-d189-198d-15ea90b4f9b3\/","name":"Leo Uvarov","isVerified":false},"content":{"id":268578,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/268578-covid-servisy-v-kitae-kak-sozdat-sistemu-uchityvayushchuyu-dannye-milliarda-chelovek-bez-korrupcii-i-raskola-obshchestva","title":"Covid-\u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b \u0432 \u041a\u0438\u0442\u0430\u0435: \u043a\u0430\u043a \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0442\u044c \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0443, \u0443\u0447\u0438\u0442\u044b\u0432\u0430\u044e\u0449\u0443\u044e \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u0430\u0440\u0434\u0430 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a, \u0431\u0435\u0437 \u043a\u043e\u0440\u0440\u0443\u043f\u0446\u0438\u0438 \u0438 \u0440\u0430\u0441\u043a\u043e\u043b\u0430 \u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3027190,"subsite_id":199123,"user_id":692020,"type":"comment_add","id":3027190,"hash":"07d218676ccb5bdbaef547cdf1e9c45d","date":1626171061,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/269258-prodakt-maryana-onysko-o-problemah-delegirovaniya-luchshe-menya-nikto-ne-sdelaet-bolshaya-cena-oshibki-i-drugie-barery?comment=3027190","text":"\u041d\u0443 \u0432\u043e\u0442 \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u0435\u043d \u0441 \u0432\u0430\u043c\u0438 \u0432 \u0442\u0435\u043e\u0440\u0438\u0438, \u0430 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0435 \u0432\u0441\u0451 \u044d\u0442\u043e \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u0430\u0434\u0441\u043a\u0438 \u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u043e. \u041d\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u044e, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0431\u043e\u0441\u0441 \u0441 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438\u0442\u0430\u0440\u043d\u043e\u0439 \u043c\u0430\u043d\u0435\u0440\u043e\u0439 \u043e\u0431\u0441\u0443\u0436\u0434\u0430\u043b \u0441 \u043f\u043e\u0434\u0447\u0438\u043d\u0451\u043d\u043d\u044b\u043c \u0441\u0432\u043e\u0438 \u043c\u043e\u0442\u0438\u0432\u044b \u0438\u00a0 Definition of Done. \u042d\u0442\u043e \u0436\u0435 \u043d\u0435 \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u0435\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439) \u0427\u0430\u0441\u0442\u043e \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0430\u0434\u0435\u043a\u0432\u0430\u0442\u043d\u043e\u0433\u043e \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0430 \u0432\u0441\u0451 \u0441\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0441\u044f \u043a \u0444\u0440\u0430\u0437\u0435 \"\u0430 \u043a\u0430\u043a \u044d\u0442\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u043f\u0440\u0438\u0434\u0443\u043c\u0430\u0439 \u0441\u0430\u043c, \u043c\u044b \u0437\u0430 \u044d\u0442\u043e \u0442\u0435\u0431\u0435 \u0445\u0440\u0435\u043d\u043e\u0432\u0443 \u043a\u0443\u0447\u0443 \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u0438 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u043c\".","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":692020,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/692020-nikitinz","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/50cd846b-30b2-5812-b9f0-10c31612b66c\/","name":"Nikitinz","isVerified":false},"content":{"id":269258,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/269258-prodakt-maryana-onysko-o-problemah-delegirovaniya-luchshe-menya-nikto-ne-sdelaet-bolshaya-cena-oshibki-i-drugie-barery","title":"\u041f\u0440\u043e\u0434\u0430\u043a\u0442 \u041c\u0430\u0440\u044c\u044f\u043d\u0430 \u041e\u043d\u044b\u0441\u044c\u043a\u043e \u043e \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430\u0445 \u0434\u0435\u043b\u0435\u0433\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f: \u00ab\u043b\u0443\u0447\u0448\u0435 \u043c\u0435\u043d\u044f \u043d\u0438\u043a\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0435\u0442\u00bb, \u00ab\u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0430\u044f \u0446\u0435\u043d\u0430 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0438\u00bb \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u0431\u0430\u0440\u044c\u0435\u0440\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3027191,"subsite_id":199130,"user_id":85062,"type":"comment_add","id":3027191,"hash":"4fe97682aa58d050e3d0d48f49ac8f8b","date":1626171084,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/269301-antimonopolnyy-regulyator-vo-francii-oshtrafoval-google-na-500-mln-za-otkaz-platit-smi-za-ih-zagolovki-v-agregatore?comment=3027191","text":"\u041f\u0440\u0438\u043a\u0440\u0443\u0442\u044f\u0442 \u043d\u0435\u0439\u0440\u043e\u0441\u0435\u0442\u044c - \u0438 \u0437\u0430\u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043a\u0438 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0443\u0442 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u043c\u0438.



\u0415\u0449\u0451 \u0438 \u043a\u043e\u043d\u0432\u0435\u0440\u0442\u0438\u0442\u044c \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 - \u0438 \u0442\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0433\u0443\u0433\u043b \u0441\u0430\u043c \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0437\u0430 \u044d\u0442\u043e \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u0431\u0440\u0430\u0442\u044c \u0441 \u0438\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u0439 \ud83e\udd14","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":85062,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/85062-sergey-shchukin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/22d81008-24bd-cc64-bc1b-42d883ed6850\/","name":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439 \u0429\u0443\u043a\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":269301,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/269301-antimonopolnyy-regulyator-vo-francii-oshtrafoval-google-na-500-mln-za-otkaz-platit-smi-za-ih-zagolovki-v-agregatore","title":"\u0410\u043d\u0442\u0438\u043c\u043e\u043d\u043e\u043f\u043e\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440 \u0432\u043e \u0424\u0440\u0430\u043d\u0446\u0438\u0438 \u043e\u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u043e\u0432\u0430\u043b Google \u043d\u0430 \u20ac500 \u043c\u043b\u043d \u0437\u0430 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u0421\u041c\u0418 \u0437\u0430 \u0438\u0445 \u0437\u0430\u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043a\u0438 \u0432 \u0430\u0433\u0440\u0435\u0433\u0430\u0442\u043e\u0440\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3027192,"subsite_id":199123,"user_id":609284,"type":"comment_add","id":3027192,"hash":"81ad2dc2336044f7e4dfbc21a6f8572a","date":1626171090,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/269258-prodakt-maryana-onysko-o-problemah-delegirovaniya-luchshe-menya-nikto-ne-sdelaet-bolshaya-cena-oshibki-i-drugie-barery?comment=3027192","text":">1. \u0410 \u043a\u0430\u043a \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441 \u0437\u0430\u0440\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b \u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d \u0441 \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447\u0435\u0439 \u0432 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0435?

\u0421 \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0435\u0435 \u0432\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f.



>2. \u0410\u0440\u0433\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438\u0440\u0443\u0439\u0442\u0435, \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430 \u0441 \u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c \u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438?



\u041d\u0443 \u044f \u043d\u0435 \u0437\u0440\u044f \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u043b \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440 \u0438\u0437 \u0433\u043e\u0441\u0441\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430. \u041a\u0440\u0443\u043f\u043d\u044b\u0439 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u044b\u0439, \u043e\u043a\u043e\u043b\u043e\u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439, \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u0447\u0438\u043a \u0447\u0430\u0441\u0442\u043e \u0437\u0430\u0442\u044f\u0433\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0432\u044b\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b. \u042d\u0442\u043e \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c, \u0432\u043e\u0442 \u0442\u0430\u043a\u0430\u044f \u043e\u043d\u0430 \u0438 \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c.



\u0412\u044b \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442\u0435 \u0432\u0441\u0435 \u0441\u0432\u043e\u0438 \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u044b \u0438\u0434\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0441\u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c, \u0440\u0430\u0441\u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \u0432\u0441\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447\u0438. \u041d\u043e, \u043f\u0440\u0438\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0441\u043b\u043e\u043d \u0432 \u043f\u043e\u0441\u0443\u0434\u043d\u043e\u0439 \u043b\u0430\u0432\u043a\u0435.



\u0421\u043b\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043d\u0430 \u044d\u0442\u0430\u043f\u0435 \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043e \u0432\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a\u0430\u044e\u0442 \u043f\u043e \u0432\u0438\u043d\u0435 \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u0438\u0445 \u043b\u0438\u0446, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0432 \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u0447\u0438\u043a \u0434\u043b\u044f \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u043c \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u044b \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442 \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u0438\u0445 \u043b\u0438\u0446. \u0411\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0435\u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0430\u044f \u043c\u0435\u043b\u043e\u0447\u044c \u0432\u044b\u043b\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0443 \u0438 \u043a\u0430\u043a \u0441\u043b\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u0432 \u0442\u0440\u0443\u0434\u043e\u0437\u0430\u0442\u0440\u0430\u0442\u044b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0433 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0432\u0438\u0434\u0435\u0442\u044c, \u0430 \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u0447\u0438\u043a \u0438 \u0432\u043e \u0432\u0441\u0435 \u043d\u0435 \u0437\u043d\u0430\u043b \u043f\u0440\u043e \u043d\u0438\u0445.



\u0418 \u043f\u0440\u0438\u0431\u0430\u0432\u044c\u0442\u0435 \u0441\u044e\u0434\u0430 \u0435\u0449\u0435 \u0434\u0435\u043b\u0435\u0433\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0441\u0432\u0435\u0440\u0445\u0443. \u0412\u043e\u0442 \u0438 \u043a\u0430\u043a \u0431\u044b\u0442\u044c?)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":609284,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/609284-shizoidnaya-obezyana","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1468641d-58c3-14e6-adfd-060da3241119\/","name":"\u0428\u0438\u0437\u043e\u0438\u0434\u043d\u0430\u044f \u043e\u0431\u0435\u0437\u044c\u044f\u043d\u0430","isVerified":false},"content":{"id":269258,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/269258-prodakt-maryana-onysko-o-problemah-delegirovaniya-luchshe-menya-nikto-ne-sdelaet-bolshaya-cena-oshibki-i-drugie-barery","title":"\u041f\u0440\u043e\u0434\u0430\u043a\u0442 \u041c\u0430\u0440\u044c\u044f\u043d\u0430 \u041e\u043d\u044b\u0441\u044c\u043a\u043e \u043e \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430\u0445 \u0434\u0435\u043b\u0435\u0433\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f: \u00ab\u043b\u0443\u0447\u0448\u0435 \u043c\u0435\u043d\u044f \u043d\u0438\u043a\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0435\u0442\u00bb, \u00ab\u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0430\u044f \u0446\u0435\u043d\u0430 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0438\u00bb \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u0431\u0430\u0440\u044c\u0435\u0440\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3027193,"subsite_id":199123,"user_id":818573,"type":"comment_add","id":3027193,"hash":"a4270c1bfaf8038a9319621f54a48da6","date":1626171093,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/269252-poehat-uchitsya-na-leto-v-amerikanskiy-vuz-i-postupit-v-britanskuyu-magistraturu?comment=3027193","text":"\u0415\u0441\u0442\u044c \u043b\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430\u0445 \u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0438\u043d\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0412\u0423\u0417\u043e\u0432 \u043a\u0443\u0440\u0441 \"\u0434\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0430\u0434\u043c\u0438\u043d\u0438\u0441\u0442\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441-\u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u043e\u0432\"?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":818573,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/818573-anton","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/203d32d2-131c-573a-b344-17f41926952b\/","name":"\u0410\u043d\u0442\u043e\u043d","isVerified":false},"content":{"id":269252,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/269252-poehat-uchitsya-na-leto-v-amerikanskiy-vuz-i-postupit-v-britanskuyu-magistraturu","title":"\u041f\u043e\u0435\u0445\u0430\u0442\u044c \u0443\u0447\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u043d\u0430 \u043b\u0435\u0442\u043e \u0432 \u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0432\u0443\u0437 \u0438 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c \u0432 \u0431\u0440\u0438\u0442\u0430\u043d\u0441\u043a\u0443\u044e \u043c\u0430\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0443\u0440\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3027194,"subsite_id":199130,"user_id":77183,"type":"comment_add","id":3027194,"hash":"cf27240d7650c9d41f83556deb7a8157","date":1626171098,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/269255-pikabu-okazalsya-vremenno-nedostupen-utrom-13-iyulya-registrator-otklyuchil-sayt-iz-za-neotvechennogo-zaprosa-na-dokumenty?comment=3027194","text":"\u0422\u0430\u043a \u0432\u0430\u043c \u0438 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0437\u0430 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u044e:

>\u00a0\u0410\u0434\u043c\u0438\u043d\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440 \u0432 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442 \u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b, \u0447\u0442\u043e \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043d\u0435 \u043c\u0435\u043d\u044f\u043b\u0438\u0441\u044c.

\u0410 \u0434\u0430\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u0446\u0438\u0440\u043a. \u041e\u0442\u0432\u0435\u0447\u0430\u0435\u0442\u0435 \u043d\u0435 \u0447\u0438\u0442\u0430\u044f?

>\u0412 5 \u0443\u0442\u0440\u0430 \u0443\u0437\u043d\u0430\u043b \u043e \u0440\u0430\u0437\u0434\u0435\u043b\u0435\u0433\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 (\u0441\u043f\u0430\u0441\u0438\u0431\u043e \u0440\u0435\u0431\u044f\u0442\u0430\u043c \u0438\u0437 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b \u0437\u0430 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435), \u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b \u043f\u0438\u0441\u044c\u043c\u043e \u0432 \u043e\u0431\u0449\u0443\u044e \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0443, \u043f\u044b\u0442\u0430\u043b\u0441\u044f \u0434\u043e\u0437\u0432\u043e\u043d\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f, \u043d\u043e \u0431\u0435\u0437\u0443\u0441\u043f\u0435\u0448\u043d\u043e.

>\u0412 8 \u0443\u0442\u0440\u0430 \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043d\u0438\u043b \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0443, \u043f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0438\u043b \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u0438\u0442\u044c \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b \u0438 \u0434\u0435\u043b\u0435\u0433\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u043d\u043e. \u0412 8:40 \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043d\u0438\u043b \u0441\u043d\u043e\u0432\u0430, \u0432\u044b\u044f\u0441\u043d\u0438\u043b\u043e\u0441\u044c, \u0447\u0442\u043e \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0435 \u043d\u0435 \u0432\u0438\u0434\u044f\u0442 \u0440\u0430\u0437\u0432\u043e\u0440\u043e\u0442 \u0441 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0438\u0441\u043a\u043e\u0439, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u044f \u043e\u0434\u043d\u0430\u043a\u043e \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u0438\u043b. \u0417\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u0438\u043b \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b \u0435\u0449\u0435 \u0440\u0430\u0437 \u043d\u0430 \u0432\u0441\u044f\u043a\u0438\u0439 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0439.

>\u0412 9 \u0443\u0442\u0440\u0430 \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043d\u0438\u043b \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0443 \u0432\u044b\u044f\u0441\u043d\u0438\u0442\u044c \u0441\u0442\u0430\u0442\u0443\u0441 \u043f\u043e \u0437\u0430\u044f\u0432\u043a\u0435: \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0438\u043b, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0438\u0447\u0435\u043c \u043f\u043e\u043c\u043e\u0447\u044c \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0438 \u0437\u0430\u044f\u0432\u043a\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u043d\u0430 \u0432 \u043e\u0431\u044b\u0447\u043d\u043e\u043c \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c\u0435 \u0432 \u0442\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0447\u0435\u0433\u043e \u0434\u043d\u044f.

>\u041c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c \u0425\u0440\u044f\u0449\u0435\u0432, \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u00ab\u041f\u0438\u043a\u0430\u0431\u0443\u00bb","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":77183,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/77183-gre-li","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c0e053bc-b95c-55a6-940a-7a49d6de914a\/","name":"Gre Li","isVerified":false},"content":{"id":269255,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/269255-pikabu-okazalsya-vremenno-nedostupen-utrom-13-iyulya-registrator-otklyuchil-sayt-iz-za-neotvechennogo-zaprosa-na-dokumenty","title":"\u00ab\u041f\u0438\u043a\u0430\u0431\u0443\u00bb \u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0441\u044f \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u043d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0435\u043d \u0443\u0442\u0440\u043e\u043c 13 \u0438\u044e\u043b\u044f: \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440 \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b \u0441\u0430\u0439\u0442 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043d\u0435\u043e\u0442\u0432\u0435\u0447\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430\u043f\u0440\u043e\u0441\u0430 \u043d\u0430 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3027195,"subsite_id":199130,"user_id":454820,"type":"comment_add","id":3027195,"hash":"2777d5c93cacd9fd011ccd21b5d4ae0f","date":1626171112,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/269255-pikabu-okazalsya-vremenno-nedostupen-utrom-13-iyulya-registrator-otklyuchil-sayt-iz-za-neotvechennogo-zaprosa-na-dokumenty?comment=3027195","text":"\u0412 2018 \u0443\u0448\u0451\u043b \u043e\u0442 \u043d\u0438\u0445 \u0432 Fozzy \u0438 \u0441\u0447\u0430\u0441\u0442\u043b\u0438\u0432 :)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":454820,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/454820-dmitriy-bashkirov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/37443886-2041-5bf4-89ee-e5200805f79d\/","name":"\u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439 \u0411\u0430\u0448\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":269255,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/269255-pikabu-okazalsya-vremenno-nedostupen-utrom-13-iyulya-registrator-otklyuchil-sayt-iz-za-neotvechennogo-zaprosa-na-dokumenty","title":"\u00ab\u041f\u0438\u043a\u0430\u0431\u0443\u00bb \u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0441\u044f \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u043d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0435\u043d \u0443\u0442\u0440\u043e\u043c 13 \u0438\u044e\u043b\u044f: \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440 \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b \u0441\u0430\u0439\u0442 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043d\u0435\u043e\u0442\u0432\u0435\u0447\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430\u043f\u0440\u043e\u0441\u0430 \u043d\u0430 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3027196,"subsite_id":199124,"user_id":550023,"type":"comment_add","id":3027196,"hash":"74b9f0fc8f073a23f27a0bf374177634","date":1626171128,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/269097-golosovoy-pomoshchnik-sbera-personalnye-dannye-popali-k-zloumyshlennikam?comment=3027196","text":"\u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0438 \u0421\u0431\u0435\u0440\u0430 \u0447\u0442\u043e \u043b\u0438 \u043c\u0438\u043d\u0443\u0441\u044f\u0442?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":550023,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/550023-andrey-gerashchenko","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/20c9e531-f91d-0b20-bbe2-0acd791f6c91\/","name":"\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u0413\u0435\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u043a\u043e","isVerified":false},"content":{"id":269097,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/269097-golosovoy-pomoshchnik-sbera-personalnye-dannye-popali-k-zloumyshlennikam","title":"\u0413\u043e\u043b\u043e\u0441\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u043d\u0438\u043a \u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u0430\u00bb \u2014 \u043f\u0435\u0440\u0441\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043f\u043e\u043f\u0430\u043b\u0438 \u043a \u0437\u043b\u043e\u0443\u043c\u044b\u0448\u043b\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3027197,"subsite_id":199124,"user_id":737788,"type":"comment_add","id":3027197,"hash":"7d154260968a85360d259f14e9992b3a","date":1626171132,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/269117-delimobil-vzyal-v-arendu-neispravnoe-ts?comment=3027197","text":"\u0410 \u0447\u0442\u043e \u043c\u0435\u0448\u0430\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0432\u0435\u0441\u0438\u0442\u044c\u00a0 \u043d\u0430 \u043f\u043b\u043e\u043c\u0431\u044b \u0441 \u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b\u043a\u043e\u0439?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":737788,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/737788-gareht-nineth","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d1a1b0b5-b616-5a42-8a2e-cdef05bf21f4\/","name":"Gareht Nineth","isVerified":false},"content":{"id":269117,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/269117-delimobil-vzyal-v-arendu-neispravnoe-ts","title":"\u00ab\u0414\u0435\u043b\u0438\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u00bb \u2014 \u0432\u0437\u044f\u043b \u0432 \u0430\u0440\u0435\u043d\u0434\u0443 \u043d\u0435\u0438\u0441\u043f\u0440\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435 \u0422\u0421"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3027198,"subsite_id":199124,"user_id":50686,"type":"comment_add","id":3027198,"hash":"5225db32a1ef3dcd8a9d85b2b658b053","date":1626171144,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/269101-aliexpress-i-problemy-logistiki-cainiao-kse?comment=3027198","text":"\u0421\u043c\u044b\u0441\u043b \u0435\u0441\u0442\u044c, \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u0439\u0442\u0435 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0447\u0430\u0439\u043d\u044f\u043e, \u0430 \u0441\u0430\u043c\u0438 \u043f\u043e\u0447\u0442\u043e\u0439.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":50686,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/50686-denis-demidov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4920bf68-a5e5-b2e3-3d50-33d5119ef847\/","name":"\u0414\u0435\u043d\u0438\u0441 \u0414\u0435\u043c\u0438\u0434\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":269101,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/269101-aliexpress-i-problemy-logistiki-cainiao-kse","title":"Aliexpress \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b \u043b\u043e\u0433\u0438\u0441\u0442\u0438\u043a\u0438 Cainiao, \u041a\u0421\u0415"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3027199,"subsite_id":199126,"user_id":542453,"type":"comment_add","id":3027199,"hash":"8ce5184da84c17f5b9723e137ff8575e","date":1626171148,"url":"https:\/\/vc.ru\/crypto\/161989-vytyanut-privatnyy-klyuch-iz-sid-frazy?comment=3027199","text":"\u041d\u0443\u0436\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c \u0435\u0441\u0442\u044c \u043b\u0438 \u043f\u043e\u043b\u044c\u043a\u0430 \u0432 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u0435 \u043c\u043e\u043d\u0435\u0442 iancoleman, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0435\u0441\u0442\u044c, \u0442\u043e \u0434\u0430 - \u0432\u0441\u0435 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":542453,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/542453-taki-183","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/fc671209-eaef-5182-3fff-6e5bac23a5a4\/","name":"taki 183","isVerified":false},"content":{"id":161989,"url":"https:\/\/vc.ru\/crypto\/161989-vytyanut-privatnyy-klyuch-iz-sid-frazy","title":"\u0412\u044b\u0442\u044f\u043d\u0443\u0442\u044c \u043f\u0440\u0438\u0432\u0430\u0442\u043d\u044b\u0439 \u043a\u043b\u044e\u0447 \u0438\u0437 \u0441\u0438\u0434 \u0444\u0440\u0430\u0437\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3027201,"subsite_id":199130,"user_id":527807,"type":"comment_add","id":3027201,"hash":"d5c9160110d56d0dc2e124d48c17d81d","date":1626171237,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/269255-pikabu-okazalsya-vremenno-nedostupen-utrom-13-iyulya-registrator-otklyuchil-sayt-iz-za-neotvechennogo-zaprosa-na-dokumenty?comment=3027201","text":"\u0411\u0440\u043e\u0441\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430\u0445 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442 \u0438 \u043d\u0430 \u0437\u0430\u0432\u043e\u0434 ))","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":527807,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/527807-ya-ne-skazhu-svoe-imya-mashine","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/80c78514-a4ac-500f-8e4a-e53bd9aad51f\/","name":"\u042f \u043d\u0435 \u0441\u043a\u0430\u0436\u0443 \u0441\u0432\u043e\u0435 \u0438\u043c\u044f \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u0435","isVerified":false},"content":{"id":269255,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/269255-pikabu-okazalsya-vremenno-nedostupen-utrom-13-iyulya-registrator-otklyuchil-sayt-iz-za-neotvechennogo-zaprosa-na-dokumenty","title":"\u00ab\u041f\u0438\u043a\u0430\u0431\u0443\u00bb \u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0441\u044f \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u043d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0435\u043d \u0443\u0442\u0440\u043e\u043c 13 \u0438\u044e\u043b\u044f: \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440 \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b \u0441\u0430\u0439\u0442 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043d\u0435\u043e\u0442\u0432\u0435\u0447\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430\u043f\u0440\u043e\u0441\u0430 \u043d\u0430 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3027204,"subsite_id":199113,"user_id":689762,"type":"comment_add","id":3027204,"hash":"2a646138850f80d8bc2476accaa34948","date":1626171260,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/269126-pochemu-reklama-v-gazete-komsomolskaya-pravda-prodaet-a-vse-eti-vashi-lendingi-i-smm-y-net?comment=3027204","text":"\u0422\u043e\u043d\u043d\u0430 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e \u0448\u043b\u0430\u043a\u0430 \u0432 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0435. \u041a \u0438\u043d\u0444\u043e\u0446\u044b\u0433\u0430\u043d\u0430\u043c \u0437\u0430\u0433\u043b\u044f\u043d\u0438\u0442\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":689762,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/689762-kirill-dalinin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2ca4b1b1-b241-5f65-b9b4-e15562ba03f4\/","name":"\u041a\u0438\u0440\u0438\u043b\u043b \u0414\u0430\u043b\u0438\u043d\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":269126,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/269126-pochemu-reklama-v-gazete-komsomolskaya-pravda-prodaet-a-vse-eti-vashi-lendingi-i-smm-y-net","title":"\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0430 \u0432 \u0433\u0430\u0437\u0435\u0442\u0435 \u00ab\u041a\u043e\u043c\u0441\u043e\u043c\u043e\u043b\u044c\u0441\u043a\u0430\u044f \u043f\u0440\u0430\u0432\u0434\u0430\u00bb \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0451\u0442, \u0430 \u0432\u0441\u0435 \u044d\u0442\u0438 \u0432\u0430\u0448\u0438 \u043b\u0435\u043d\u0434\u0438\u043d\u0433\u0438 \u0438 SMM-\u044b \u2013 \u043d\u0435\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3027205,"subsite_id":199124,"user_id":425288,"type":"comment_add","id":3027205,"hash":"f5e9c9287622038352c6f8a6788d7b00","date":1626171289,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/269117-delimobil-vzyal-v-arendu-neispravnoe-ts?comment=3027205","text":"\u041c\u043e\u0433\u0443 \u0441\u0443\u0434\u0438\u0442\u044c \u043f\u043e \u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u043c\u0443 \u043e\u043f\u044b\u0442\u0443. \u0423 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0447\u0442\u043e-\u0442\u043e \u043e\u043a\u043e\u043b\u043e 120-150 \u043f\u043e\u0435\u0437\u0434\u043e\u043a \u0432 \u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441 \u0414\u0440\u0430\u0439\u0432\u0435 \u0432 2019-2020 \u0433\u043e\u0434\u0430\u0445. \u0417\u0430 \u0432\u0441\u0451 \u044d\u0442\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043c\u043d\u0435 \u043d\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0443 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043f\u0430\u0434\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u0443\u0431\u0438\u0442\u0430\u044f \u0438\u043b\u0438 \u0443\u0448\u0430\u0442\u0430\u043d\u043d\u0430\u044f \u043f\u043e \u0441\u0430\u043b\u043e\u043d\u0443 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u0430. \u0411\u044b\u043b\u043e \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e 2 \u043d\u0435\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u043e\u0431\u0435 \u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d\u044b \u0441 \u0431\u043e\u0436\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043b\u0435\u0441\u043d\u0438\u0446\u0435\u0439 \u0420\u0435\u043d\u043e \u041a\u0430\u043f\u0442\u044e\u0440. \u041e\u0434\u0438\u043d \u0440\u0430\u0437 \u043f\u043e\u043f\u0430\u043b\u0441\u044f \u041a\u0430\u043f\u0442\u044e\u0440 \u0441 \u043c\u0435\u0440\u0442\u0432\u044b\u043c\u0438 \u0437\u0430\u0434\u043d\u0438\u043c\u0438 \u0441\u0442\u043e\u0439\u043a\u0430\u043c\u0438, \u0441\u0442\u0443\u0447\u0430\u0449\u0438\u043c\u0438 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043b\u0434\u043e\u0431\u0438\u043d\u0430\u0445, \u0430 \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u0440\u0430\u0437 \u0437\u0438\u043c\u043e\u0439 \u041a\u0430\u043f\u0442\u044e\u0440 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0441\u044f \u0435\u0445\u0430\u0442\u044c, \u043c\u043e\u0442\u0438\u0432\u0438\u0440\u0443\u044f \u044d\u0442\u043e \u043d\u0438\u0437\u043a\u0438\u043c \u0434\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u043c\u0430\u0441\u043b\u0430. \u041f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0435\u0435 - \u043f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u0431\u043e\u043b\u044f\u0447\u043a\u0430 \u0431\u043e\u0436\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b \u043a\u043e\u043b\u0435\u0441\u043d\u0438\u0446 \u041a\u0430\u043f\u0442\u044e\u0440. \u0414\u0430\u0442\u0447\u0438\u043a \u0434\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043c\u0430\u0441\u043b\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043e\u0442\u044a\u0435\u0437\u0436\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u0445\u043e\u043b\u043e\u0434\u0435 \u0438 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442 \u042d\u0411\u0423, \u0447\u0442\u043e \u0432\u0441\u0451 \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u043f\u043b\u043e\u0445\u043e, \u043c\u0430\u0441\u043b\u0430 \u043d\u0435\u0442, \u0435\u0445\u0430\u0442\u044c \u043d\u0435\u043b\u044c\u0437\u044f \u0438 \u043c\u043e\u0437\u0433\u0438 \u0433\u043b\u0443\u0448\u0430\u0442 \u043c\u043e\u0442\u043e\u0440. \u041e\u0431\u0435 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b \u0431\u044b\u043b\u0438 \u043f\u043e \u0441\u0430\u043b\u043e\u043d\u0443 \u0438 \u0432\u043d\u0435\u0448\u043a\u0435 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0438 \u0447\u0438\u0441\u0442\u044b\u0435. \u0410 \u0442\u043e \u0447\u0442\u043e \u041a\u0430\u043f\u0442\u044e\u0440 - \u043f\u043e\u043c\u043e\u0439\u043a\u0430 \u0438 \u0445\u0443\u0439\u043d\u044f \u0438\u0437-\u043f\u043e\u0434 \u043a\u043e\u043d\u044f, \u0430 \u043d\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c - \u044d\u0442\u043e \u043c\u044b \u0432\u0441\u0435 \u0438 \u0442\u0430\u043a \u0437\u043d\u0430\u0435\u043c \u0438 \u043a\u0430\u0440\u0448\u0435\u0440\u0438\u043d\u0433 \u0442\u0443\u0442 \u044f\u0432\u043d\u043e \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438 \u0447\u0451\u043c. \u0420\u0430\u0437\u0432\u0435 \u0447\u0442\u043e \u0438\u0445 \u043a\u043e\u0441\u044f\u043a \u0432 \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0437\u0430\u043a\u0443\u043f\u0438\u043b\u0438 \u044d\u0442\u0438 \u0432\u0451\u0434\u0440\u0430 \u0441 \u0431\u043e\u043b\u0442\u0430\u043c\u0438 \u0441 \u0441\u0430\u043b\u043e\u043d\u043e\u043c \u043e\u0442 \u0436\u0438\u0433\u0443\u043b\u0435\u0439 \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0442\u0435\u0445 \u0436\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0445 \u0438 \u043d\u0430\u0434\u0451\u0436\u043d\u044b\u0445 \u0425\u044e\u043d\u0434\u0430\u0451\u0432 \u041a\u0440\u0435\u0442, \u0441\u0442\u043e\u044f\u0449\u0438\u0445 \u0442\u043e\u0442 \u0436\u0435 \u0446\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a.

\u041d\u043e \u0437\u0430\u0442\u043e \u043c\u043d\u0435 2 \u0440\u0430\u0437\u0430 \u043f\u043e\u043f\u0430\u0434\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u0430\u0431\u0441\u043e\u043b\u044e\u0442\u043d\u043e \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u041e\u043a\u0442\u0430\u0432\u0438\u0438 \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0431\u0435\u0433\u043e\u043c \u0447\u0442\u043e-\u0442\u043e \u043e\u043a\u043e\u043b\u043e 20\u043a\u043c (\u044f, \u0441\u0443\u0434\u044f \u043f\u043e \u0432\u0441\u0435\u043c\u0443, \u0431\u044b\u043b \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u043c \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u043c).



\u0427\u0442\u043e \u043a\u0430\u0441\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u044f \u0438\u0437 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0430, \u0442\u043e \u044f \u0432\u043e\u0442 \u0447\u0442\u043e \u0434\u0443\u043c\u0430\u044e. \u042f \u0445\u043e\u0442\u044c \u0438 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0435\u0441\u0441\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0441\u043b\u0435\u0441\u0430\u0440\u044c, \u043d\u043e \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0435\u043c\u043e\u043d\u0442\u043e\u043c \u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0442\u044e\u043d\u0438\u043d\u0433\u043e\u043c \u0443\u0432\u043b\u0435\u043a\u0430\u044e\u0441\u044c \u043f\u043b\u043e\u0442\u043d\u043e \u0438 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043b\u0435\u0442. \u0423\u0441\u043f\u0435\u043b \u0434\u0430\u0436\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u044c \u043e\u0434\u0438\u043d \u043a\u043e\u0440\u0447 \u0441\u0432\u043e\u0438\u043c\u0438 \u0440\u0443\u043a\u0430\u043c\u0438 \u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0431\u0440\u0430\u0442\u044c \u0434\u043e \u0431\u043e\u043b\u0442\u0438\u043a\u0430 4 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b \u0438 1 \u043c\u043e\u0442\u043e\u0446\u0438\u043a\u043b. \u0422\u0430\u043a \u0432\u043e\u0442, \u0441\u0443\u0434\u044f \u043f\u043e \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u043d\u043e\u043c\u0443, \u0443 \u041f\u043e\u043b\u043e\u0432\u0438\u043a\u0430 \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u0438\u043d\u0438\u0432\u0430\u043b \u043e\u0434\u0438\u043d \u0438\u0437 \u043f\u043e\u0440\u0448\u043d\u0435\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u0433\u043e \u0441\u0443\u043f\u043f\u043e\u0440\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u043e\u0434\u043d\u043e\u043c \u043a\u043e\u043b\u0435\u0441\u0435. \u041e\u0442 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0442\u043e\u0440\u043c\u043e\u0437\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0433\u0440\u0435\u043b\u0438\u0441\u044c \u0438 \u0432\u0441\u043a\u0438\u043f\u0435\u043b\u0430 \u0442\u043e\u0440\u043c\u043e\u0437\u0443\u0445\u0430. \u041a\u043b\u0438\u043d \u043f\u043e\u0440\u0448\u043d\u044f \u0432\u0441\u0442\u0440\u0435\u0447\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u0438 \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0431\u044b\u043b \u0441 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u043c\u043e\u0435\u0439 \u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0439 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u043e\u0439. \u041d\u0430 \u0441\u0442\u0430\u0440\u044b\u0445 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u0430\u0445 \u0435\u0449\u0435 \u0431\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0432 \u043c\u0430\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u043b\u044c \u043f\u043e\u043f\u0430\u0434\u0430\u0435\u0442 \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439-\u043d\u0438\u0431\u0443\u0434\u044c \u043c\u0443\u0441\u043e\u0440 \u0438 \u0437\u0430\u0431\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0442\u0440\u0443\u0431\u043a\u0443 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043e \u0442\u043e\u0440\u043c\u043e\u0437\u043d\u043e\u0433\u043e \u0446\u0438\u043b\u0438\u043d\u0434\u0440\u0430 (\u0435\u0441\u043b\u0438 \u0431\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u043d) \u0438\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0440\u0448\u043d\u044f. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u0430 \u0441\u0432\u0435\u0436\u0430\u044f \u0438 \u0435\u0439 \u043d\u0435 20 \u043b\u0435\u0442, \u0442\u043e \u0441\u043a\u043e\u0440\u0435\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u043f\u043e\u043f\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u0431\u0440\u0430\u043a\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u0430\u044f \u043c\u0430\u043d\u0436\u0435\u0442\u0430 \u043f\u043e\u0440\u0448\u043d\u044f \u0438 \u0442\u0443\u0434\u0430 \u043d\u0430\u0431\u0438\u043b\u043e\u0441\u044c \u043a\u0430\u043a\u043e\u0435-\u0442\u043e \u0433\u043e\u0432\u043d\u043e. \u0418\u043b\u0438 \u0431\u044b\u043b\u0430 \u043d\u0435\u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u0442\u043e\u0440\u043c\u043e\u0437\u0443\u0445\u0430. \u041e\u0442 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u043d\u0435 \u0437\u0430\u0441\u0442\u0440\u0430\u0445\u043e\u0432\u0430\u043d \u043d\u0438\u043a\u0442\u043e \u0438 \u044d\u0442\u043e \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0445 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u0430\u0445. \u0418 \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435\u043b\u044c\u0437\u044f \u0434\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0437\u0430\u0440\u0430\u043d\u0435\u0435. \u0421\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u0430 \u0435\u0434\u0435\u0442 \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e, \u0430 \u0437\u0430\u0432\u0442\u0440\u0430 \u0440\u0430\u043d\u0434\u043e\u043c\u043d\u044b\u043c \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u043c \u043f\u043e\u0434 \u043c\u0430\u043d\u0436\u0435\u0442\u0443 \u043f\u043e\u043f\u0430\u0434\u0430\u0435\u0442 \u043a\u0430\u043c\u0443\u0448\u0435\u043a \u0438\u043b\u0438 \u043e\u0448\u043c\u0435\u0442\u043e\u043a \u0440\u0436\u0430\u0432\u0447\u0438\u043d\u044b \u043e\u0442 \u0442\u044b\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u044b \u043a\u043e\u043b\u043e\u0434\u043a\u0438. \u0418\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e-\u043d\u0438\u0431\u0443\u0434\u044c \u0435\u0437\u0434\u043e\u043a\u0430 \u043c\u043e\u0433\u043b\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c \u043c\u0435\u0445\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043f\u043e\u0432\u0440\u0435\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0442\u043e\u0440\u043c\u043e\u0437\u043d\u0430\u044f \u0442\u0440\u0443\u0431\u043a\u0430 - \u0441\u043f\u043b\u044e\u0449\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f. \u0418 \u0442\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0436\u0438\u0434\u043a\u043e\u0441\u0442\u044c \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0442\u0443\u0433\u043e \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u0434\u043e \u0441\u0443\u043f\u043f\u043e\u0440\u0442\u0430, \u043d\u043e \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \u0442\u0430\u043a \u0436\u0435 \u0442\u0443\u0433\u043e \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0449\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0438 \u0440\u0430\u0441\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u0442\u044c \u043a\u043e\u043b\u043e\u0434\u043a\u0438.

\u041a\u043e\u0440\u043e\u0447\u0435, \u043b\u043e\u043c\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u043b\u044e\u0431\u044b\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438. \u0418 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u041c\u0430\u0439\u0431\u0430\u0445\u0438, \u0438 40-\u043b\u0435\u0442\u043d\u0438\u0435 \u0434\u0435\u0434\u043e\u0432\u044b \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0438\u0447\u0438. \u0418 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0430\u043c\u0438 \u0441\u0438\u0434\u0438\u0448\u044c \u0441 \u0442\u0430\u043a\u0438\u043c\u0438 \u0436\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0434\u0440\u043e\u0447\u0435\u0440\u0430\u043c\u0438-\u0430\u0432\u0442\u043e\u0441\u043b\u0435\u0441\u0430\u0440\u044f\u043c\u0438 \u0432 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0435 \u0438 \u0434\u0443\u043c\u0430\u0435\u0448\u044c \"\u043e\u0444\u0438\u0433\u0435\u0442\u044c, \u043a\u0430\u043a \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u043c\u043e\u0433\u043b\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0439\u0442\u0438?! \u0428\u0430\u043d\u0441 1 \u043d\u0430 1000000\". \u0423 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0432\u043e\u0442 \u043d\u0430 \u043c\u043e\u0442\u043e\u0446\u0438\u043a\u043b\u0435 \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043a\u0430 \u0448\u0430\u0442\u0443\u043d\u0430 \u0432 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0435 \u043f\u0430\u043b\u044c\u0446\u0430 \u043e\u0442\u043e\u0440\u0432\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u0438 \u043f\u043e\u0440\u0448\u0435\u043d\u044c \u043f\u043e\u043b\u0435\u0442\u0435\u043b \u043a\u0443\u0432\u044b\u0440\u043a\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u0446\u0438\u043b\u0438\u043d\u0434\u0440\u0435 \u043d\u0430 \u0441\u043a\u043e\u0440\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043e 150. \u0410 \u043c\u043e\u0442\u043e\u0446\u0438\u043a\u043b \u0431\u044b\u043b \u0432\u044b\u043b\u0438\u0437\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0431\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u0434\u043e \u0432\u0438\u043d\u0442\u0438\u043a\u0430 \u0438 \u0434\u043e \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u043e\u0447\u043a\u0430 \u043c\u043e\u0438\u043c\u0438 \u0440\u0443\u043a\u0430\u043c\u0438 - \u043a\u0430\u043a \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u0441\u044f, \"\u0434\u043b\u044f \u0441\u0435\u0431\u044f\" \u0432\u0441\u0451 \u0434\u0435\u043b\u0430\u043b. \u042f \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u043b \u0444\u043e\u0442\u043a\u0438 \u0434\u0440\u0443\u0437\u044c\u044f\u043c-\u043c\u043e\u0442\u043e\u0446\u0438\u043a\u043b\u0438\u0441\u0442\u0430\u043c \u0438 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0438\u043b \u043d\u0430 \u043c\u043e\u0442\u043e\u0444\u043e\u0440\u0443\u043c\u0430\u0445 \u0438 \u043c\u043d\u0435 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u043b\u0438, \u0447\u0442\u043e \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0440\u0430\u0437 \u0437\u0430 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d \u043e\u0442\u0440\u0435\u043c\u043e\u043d\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043c\u043e\u0442\u043e\u0446\u0438\u043a\u043b\u043e\u0432 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u0432\u0438\u0434\u044f\u0442.



\u041f\u0440\u0438 \u0432\u0441\u0435\u0439 \u043c\u043e\u0435\u0439 \u043d\u0435\u043b\u044e\u0431\u0432\u0438 \u043a \u0428\u0442\u0440\u0430\u0444\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044e, \u0442\u0430\u043a\u0438\u0435 \u043f\u043e\u043b\u043e\u043c\u043a\u0438 \u043d\u0435\u043b\u044c\u0437\u044f \u043f\u0440\u0435\u0434\u0443\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c \u0438 \u0442\u0443\u0442 \u0434\u0435\u043b\u043e \u043d\u0435 \u0432 \u043d\u0435\u0443\u0445\u043e\u0436\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u043d\u0435\u043e\u0431\u0441\u043b\u0443\u0436\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b. \u042d\u0442\u043e\u0442 \u0441\u0443\u043f\u043f\u043e\u0440\u0442 \u043c\u043e\u0433 \u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u0431\u0435\u0437 \u043f\u043e\u043b\u043e\u043c\u043e\u043a 30 \u043b\u0435\u0442, \u0442\u0430\u043c \u043c\u0435\u0445\u0430\u043d\u0438\u0437\u043c \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0439 \u043a\u0430\u043a \u0443\u0433\u043e\u043b \u0434\u043e\u043c\u0430, \u0430 \u043c\u043e\u0433 \u0437\u0430\u043a\u043b\u0438\u043d\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u0434\u0435\u043d\u044c \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0432\u044b\u0435\u0437\u0434\u0430 \u0437\u0430 \u0432\u043e\u0440\u043e\u0442\u0430 \u0434\u0438\u043b\u0435\u0440\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":425288,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/425288-ilya-prokopenko","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7a294dbb-7306-576e-97dd-0caf0c021d2b\/","name":"\u0418\u043b\u044c\u044f \u041f\u0440\u043e\u043a\u043e\u043f\u0435\u043d\u043a\u043e","isVerified":false},"content":{"id":269117,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/269117-delimobil-vzyal-v-arendu-neispravnoe-ts","title":"\u00ab\u0414\u0435\u043b\u0438\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u00bb \u2014 \u0432\u0437\u044f\u043b \u0432 \u0430\u0440\u0435\u043d\u0434\u0443 \u043d\u0435\u0438\u0441\u043f\u0440\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435 \u0422\u0421"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3027207,"subsite_id":199119,"user_id":205161,"type":"comment_add","id":3027207,"hash":"8fd1650f07aab1477967144da74e8a05","date":1626171362,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/269099-osnovatel-dodo-piccy-fedor-ovchinnikov-rasskazal-ob-ocenke-kompanii-v-8-mlrd-rubley-v-2020-godu?comment=3027207","text":"\u0423 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0435\u0441\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u043d\u044b\u0435 300 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u044f \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 0,0000001% \u0430\u043a\u0446\u0438\u0439 \u0414\u043e\u0414\u043e. \u0427\u0442\u043e \u0441 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u043e\u043c \u043d\u0430 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":205161,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/205161-aleksis-vtoroy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2e4115af-c73f-64f1-11a2-14f29a517046\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0438\u0441 \u0412\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439","isVerified":false},"content":{"id":269099,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/269099-osnovatel-dodo-piccy-fedor-ovchinnikov-rasskazal-ob-ocenke-kompanii-v-8-mlrd-rubley-v-2020-godu","title":"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u00ab\u0414\u043e\u0434\u043e \u043f\u0438\u0446\u0446\u044b\u00bb \u0424\u0451\u0434\u043e\u0440 \u041e\u0432\u0447\u0438\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b \u043e\u0431 \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0432 8 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0432 2020 \u0433\u043e\u0434\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3027208,"subsite_id":199123,"user_id":454452,"type":"comment_add","id":3027208,"hash":"9a21d44bf2464dea942a95a64c8b120e","date":1626171386,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/269258-prodakt-maryana-onysko-o-problemah-delegirovaniya-luchshe-menya-nikto-ne-sdelaet-bolshaya-cena-oshibki-i-drugie-barery?comment=3027208","text":"\u0410 \u043a\u0430\u0440\u0442\u043e\u0448\u0435\u0447\u043a\u0430?\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":454452,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/454452-too-many-irons-in-the-fire","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/97ffdfe2-3419-5f9c-978c-b3c646a869dd\/","name":"Too many irons in the fire","isVerified":false},"content":{"id":269258,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/269258-prodakt-maryana-onysko-o-problemah-delegirovaniya-luchshe-menya-nikto-ne-sdelaet-bolshaya-cena-oshibki-i-drugie-barery","title":"\u041f\u0440\u043e\u0434\u0430\u043a\u0442 \u041c\u0430\u0440\u044c\u044f\u043d\u0430 \u041e\u043d\u044b\u0441\u044c\u043a\u043e \u043e \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430\u0445 \u0434\u0435\u043b\u0435\u0433\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f: \u00ab\u043b\u0443\u0447\u0448\u0435 \u043c\u0435\u043d\u044f \u043d\u0438\u043a\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0435\u0442\u00bb, \u00ab\u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0430\u044f \u0446\u0435\u043d\u0430 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0438\u00bb \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u0431\u0430\u0440\u044c\u0435\u0440\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3027210,"subsite_id":199113,"user_id":811736,"type":"comment_add","id":3027210,"hash":"77d46df0dabb8d5fca19e2f26bd274b5","date":1626171392,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/269246-idealnoe-predlozhenie-pochemu-lyudi-pokupayut?comment=3027210","text":"\u0412\u0441\u0451 \u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u043e \u0438 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e, \u043d\u043e \u0432\u044b \u0443\u0436\u0435 \u0437\u0430\u0438\u043f\u0430\u043b\u0438!

\u0421\u043e \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d \u043b\u0435\u0437\u0443\u0442 \u0445\u0438\u0442\u0440\u043e\u0436\u043e\u043f\u044b\u0435 \u0438 \u0432\u043e\u043e\u0440\u0443\u0436\u0451\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043d\u043e\u0432\u0435\u0439\u0448\u0438\u043c\u0438 \u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u043d\u0438\u043a\u0438, \u0438 \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0441\u0432\u043e\u0451 \u043d\u0438\u043a\u043e\u043c\u0443 \u043d\u0435 \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e\u0435 \u0433\u043e\u0432\u043d\u043e \u0445\u0432\u0430\u043b\u0438\u0442, \u043f\u0440\u0438\u043a\u0438\u0434\u044b\u0432\u0430\u044f - \u0433\u0434\u0435 \u0436\u0435 \u0443 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0431\u043e\u043b\u044c, \u043a\u0430\u043a \u0431\u044b \u0442\u0443\u0442 \u043f\u0438\u0441\u044e \u043a \u043d\u043e\u0441\u0443 \u043f\u0440\u0438\u0442\u044f\u043d\u0443\u0442\u044c...","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":811736,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/811736-aleksey-shatin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e0085912-eca4-29a5-4b59-fe41d5406c2b\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0435\u0439 \u0428\u0430\u0442\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":269246,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/269246-idealnoe-predlozhenie-pochemu-lyudi-pokupayut","title":"\u0418\u0434\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435: \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u043b\u044e\u0434\u0438 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u044e\u0442?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3027211,"subsite_id":199124,"user_id":305046,"type":"comment_add","id":3027211,"hash":"f84f9fe8e37ffdffe59dea32ced7f218","date":1626171416,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/269097-golosovoy-pomoshchnik-sbera-personalnye-dannye-popali-k-zloumyshlennikam?comment=3027211","text":"\u0411\u0435\u0437\u0434\u0443\u043c\u043d\u043e \u043a\u0430\u043a-\u0442\u043e \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 (","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":305046,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/305046-aleksandr-grafov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4955e864-3632-18f7-f659-716f9383b53a\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u0413\u0440\u0430\u0444\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":269097,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/269097-golosovoy-pomoshchnik-sbera-personalnye-dannye-popali-k-zloumyshlennikam","title":"\u0413\u043e\u043b\u043e\u0441\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u043d\u0438\u043a \u00ab\u0421\u0431\u0435\u0440\u0430\u00bb \u2014 \u043f\u0435\u0440\u0441\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043f\u043e\u043f\u0430\u043b\u0438 \u043a \u0437\u043b\u043e\u0443\u043c\u044b\u0448\u043b\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c"},"isAnonymous":false}]}