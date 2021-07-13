«Пикабу» оказался временно недоступен утром 13 июля: регистратор отключил сайт из-за неотвеченного запроса на документы Статьи редакции
Проблему уже решили, но проблемы с доступом могут сохраняться в течение суток.
Утром 13 июля пользователи «Пикабу» заметили, что домен разделегирован. Около 10 часов по московскому времени делегирование было восстановлено.
Основатель сайта Максим Хрящев рассказал vc.ru и написал на «Пикабу», что разделегирование произошло из-за его ошибки, но заметил, что остался огорчён действиями Reg.ru — регистратора домена.
Первое письмо от регистратора домена Хрящев получил 5 июля — Reg.ru просил подтвердить паспортные данные. Администратор в ответ написал, что данные не менялись.
8 июля регистратор отправил письмо с предупреждением, что разделегирует домен, если владелец не загрузит сканы паспорта. Хрящев пропустил письмо, потому что был в отпуске.
13 июля регистратор снял делегирование домена. Владелец узнал об этом рано утром.
В 10:10 мск делегирование вернули, но обновление данных DNS-серверов у разных провайдеров может занять до суток, поэтому в это время у пользователей могут возникнуть проблемы с доступом к сайту.
У владельца «Пикабу» была оформлена платная услуга REG.Private, которая должна гарантировать, что смена настроек домена не может произойти без физического присутствия владельца, а если есть запросы — владелец получит экстренное оповещение в случае проблем. Хрящев получил только письмо по электронной почте и заметил, что регистратор мог использовать и другие каналы связи.
В Reg.ru пояснили, что ситуация была связана с тем, что регистратор выборочно в автоматическом режиме проверяет данные администраторов доменов в зоне .ru на актуальность.
Не понимаю, кто ещё хранит домены в этой помойке.. более неудобного интерфейса я в жизни не встречал.
В том что нужно пердолить по безумному количеству экранов в поиске настройки или до ее смены и от любого мисклика не нажатая кнопка ок к примеру, все слетает к чертям. А ещё как вы обито лапошить с ценами на домены людей. Мне продолжать ? Не отмоетесь. Я извиняюсь перед владельцем ветки но не ожидал что вообще присутствие будет тут замечено вообще. Больше всего я сгорел с google g suite. Отврат.
Насрать на интерфейс, когда такое: https://vc.ru/claim/139520-ugnan-domen-iz-reg-ru-chto-delat
и вобще если погуглить, то случай далеко не единичный.
Загляните в комментарии. Мы прокомментировали этот инцидент. Домен украли, получив доступ к почте. Однако, мы приложили все усилия и вернули его владельцу. Как и с другими случаями, которые здесь были, а также подробно рассказали о них в статье: https://vc.ru/services/153111-ugnali-domen-chto-delat-itogi-trillera
Все равно ваша недоконтора дновое днище. Как же я рад, что снял с делегирования все свои домены!
В том что нужно пердолить по безумному количеству экранов в поиске настройки или до ее смены и от любого мисклика не нажатая кнопка ок к примеру, все слетает к чертям.
— Если получится записать видео с конкретным кейсом, будет здорово.
По продлению согласны, не для всех очевидно. Также работаем над этим вопросом.
А что не так с Google Workspace? Можете поделиться?
Ооо, рег.ру, лично я молюсь, чтобы в моем л/к окончательно не отключили старый интерфейс, ибо ваше новое творение (ну как новое, ему уже года 2-3 точно) - это сааамое говёное, что я видел в жизни!!!🤦🏻♂️🤬 Если у меня отключат старый интерфейс - 100% перенесу все свои 100+ доменов к другому регистратору, хоть я с вами аж с 2008 года! Хуже вас теперь в плане UX - только niс.ru, и то под вопросом! Я не знаю, кто там вам напел, что новый кабинет это круто, ведь по факту - это полнейшее днище!!!😤
А ещё у вас весело каждый год добавляются услуги к домену и если глазами не смотреть, то можно на деньги налететь.
В последнее время я часто за вас слышу плохие комментарии, вы согласитесь что у вас проблемы в последнее время?
У нас все замечательно. Можно не ориентироваться на слухи: предоставим вам промокод на домен, тест-драйв хостинга или Облачных серверов, чтобы в этом убедиться. Сделаете самостоятельные выводы.
В данном случае, мы также проинформировали клиента о том, что через неделю домен будет разделегирован.
Единственный момент, можно было сделать это не только по почте, но и по другим каналам связи. С этим согласны, оперативно доработаем.
Я держу на reg.ru только, домены из зоны ru. Остальное на namecheap. Так как namecheap не позволяет регить домены в ru.
Интересно, можно ru домены перенести на namecheap если они уже зареганы?
Про помойку согласен, чуть зазеваешься, продадут вместе с доменом какой-нибудь хостинг. Такое чувство, что имеешь дело с "менеджерами" из московских автосалонов, а не с регистратором доменов.
По факту reg.ru показал себя как токсичный контрагент. Резюме - лучше не иметь с ним никаких дел.
А как же особая, услуга? Почему 7 дней? Почему не связались по мобильному? В чем вообще дело? Почему какие то ваши регламенты важнее бизнеса ваших клиентов? Эти и есть токсичность, когда неирешают проблемму а ссылаются на хитрые пуктики договора. Вам ещё не хватает подписи в письме: идите в жо.. У с уважением, Ваш Жёлтый банк. В вашем случаем, рег. Ру в, конце
Так вам и ответили за неделю:
Администратор в ответ написал, что данные не менялись.
А дальше вообще цирк. Отвечаете не читая?
В 5 утра узнал о разделегировании (спасибо ребятам из команды за сообщение), написал письмо в общую поддержку, пытался дозвониться, но безуспешно.
В 8 утра позвонил в поддержку, попросил проверить документы и делегировать обратно. В 8:40 позвонил снова, выяснилось, что в поддержке не видят разворот с пропиской, который я однако загрузил. Загрузил документы еще раз на всякий случай.
В 9 утра позвонил в поддержку выяснить статус по заявке: оператор сообщил, что ничем помочь не может и заявка будет рассмотрена в обычном режиме в течение рабочего дня.
Максим Хрящев, основатель «Пикабу»
Это при том, что
У владельца «Пикабу» была оформлена платная услуга REG.Private, которая должна гарантировать, что смена настроек домена не может произойти без физического присутствия владельца, а если есть запросы — владелец получит экстренное оповещение в случае проблем. Хрящев получил только письмо по электронной почте и заметил, что регистратор мог использовать и другие каналы связи.
А комментатору ниже, обещали что с этой услугой «будете звонить на ТЕЛЕФОН много раз».
reg ru это же просто гг
есть альтернативы?
Да, потому что потому , Reg!
Проверяете по базам налоговой и в случае устранения юрлица быстро чекаете это и потом деньги огромные просите, чтобы домен передать новому юр.лицу.
Даже понимая, что переговоры никуда не двигаются, оставляете домен у себя в надежде на то, что лох клюнет.
Вы уже просто достали, у меня такое случилось уже с несколькими клиентами. Они ООО сменили по разным причинам и потеряли доступ к своим доменам, а следовательно к сайтам.
Вы - зло! Поддерживаю всех комментаторов.
Почему все негативные комментарии про Пикабу тут удаляют?)
.
Когда смотрю комментарии на Пикабу надеюсь что это все боты, а не реальные россияне. Кто нибудь в курсе там много ботов? или это реально наше общество такое?
А что там такого? Сколько статей читаю по стройке, самоделкам, программированию - процентов 30-40 комментариев вполне адекватные и даже полезные. Остальные да, а где лучше? Виси чтоль лучше? Тут даже 40% адекватных комментов не набирается.
Вот как раз стройки, самоделок и программирования там все меньше и меньше...
Что там не так с людьми? Читаю сайт без регистрации, менее токсично ,чем на том же tj
Потому что новость — не о контенте «Пикабу», а о проблеме с регистратором.
Когда будет про контент, тогда и приходите
А вдруг эта вся возня как то связана с контентом Пикабу?
Если бы не было чёткого объяснения сразу с двух сторон, то можно было бы что-то такое заподозрить.
Но нет.
Ну да, когда это было видано, чтобы две стороны высказались о проблеме публично, а на самом деле проблема была в другой плоскости.
Тот я думаю на дтф тупых мемов стало больше, а это контент мейкеры перебрались
Абсолютно знакомая, аналогичная ситуация. Только аж два раза. По одному домену также не увидел сообщение (не следил за почтой какое-то время), разделегировали.
По многу раз в день писал в чат и звонил (каждый раз говорили сейчас передадим отделу, ждите ответ...), в итоге всё восстановили только через 5 дней. Это еще очень повезло pikabu, видимо ресурс крупный, в RegRu ускорились.
Так через пару месяцев опять та же ситуация с другим доменом, но в этот раз по какой-то причине их письмо я нашел в спаме. Вообще без шансов, хотя даже свой фильтр поставил на их письма. Снова несколько дней нервотрепки и потери денег.
Самый трэш в том, что после этого всего говорил по телефону с их оператором, спрашиваю:
- Если я возьму платный пакет экстренного оповещения, такого больше не произойдет, будут мне звонить на ТЕЛЕФОН много раз?
- Да, конечно, без Вашего ответа уже такой ситуации не повторится, будем звонить и писать везде, куда укажете.
А теперь вижу эту новость и подключенным reg private
Нравится это кому-то или нет но, обьективно говоря, в данной ситуации регру абсолютно прав а пикабувладелец - сам себе злобный буратино...
У меня есть глубокие сомнения, что их хранилище данных авторизовано по ФСТЭК.
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Вот ведь уроды регистраторы. Хочу анонимный интернет. Где регистрировать сайт?
Ох уж эти сисадмины уходящие в отпуск с концами, на которых подвязано всё.
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