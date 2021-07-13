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Маша Цепелева

Антимонопольный регулятор во Франции оштрафовал Google на €500 млн за отказ платить СМИ за их заголовки в агрегаторе Статьи редакции

Компания может получить дополнительный штраф до €900 тысяч в день, если не предоставит план выплат изданиям.

  • Французский регулятор оштрафовал Google за то, что компания использует заголовки СМИ в Google News, но не платит издателям.
  • Штраф был наложен, потому что компания проигнорировала решение регулятора в 2020 году, которое обязало Google заключать соглашение с сайтами на использование контента. Жалобу подали крупнейшие французские издания Agence France-Presse, Le Figaro и другие.
  • Также Google должен в течение двух месяцев подготовить план, как будет платить СМИ, иначе может получить дополнительный штраф — до €900 тысяч за каждый день просрочки.
  • «Мы очень разочарованы решением. Мы действовали добросовестно на протяжении всего разбирательства. Штраф игнорирует наши усилия по достижению перемирия и то, как новости работают на наших платформах», — рассказал представитель Google WSJ.
  • 12 июля «Яндекс» заявил, что будет платить СМИ за использование их материалов в дайджестах «Яндекс.Новостей». Размер выплат будет пропорционален показам.

#новость #google

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Ar AbduRashid

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Да пошли они, капитан удалите их из выдачи поиска. © Гугл.

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Сергей Щукин

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Прикрутят нейросеть - и заголовки станут другими.

Ещё и конвертить лучше будут - и тогда гугл сам будет за это деньги брать с изданий 🤔

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