Антимонопольный регулятор во Франции оштрафовал Google на €500 млн за отказ платить СМИ за их заголовки в агрегаторе Статьи редакции
Компания может получить дополнительный штраф до €900 тысяч в день, если не предоставит план выплат изданиям.
- Французский регулятор оштрафовал Google за то, что компания использует заголовки СМИ в Google News, но не платит издателям.
- Штраф был наложен, потому что компания проигнорировала решение регулятора в 2020 году, которое обязало Google заключать соглашение с сайтами на использование контента. Жалобу подали крупнейшие французские издания Agence France-Presse, Le Figaro и другие.
- Также Google должен в течение двух месяцев подготовить план, как будет платить СМИ, иначе может получить дополнительный штраф — до €900 тысяч за каждый день просрочки.
- «Мы очень разочарованы решением. Мы действовали добросовестно на протяжении всего разбирательства. Штраф игнорирует наши усилия по достижению перемирия и то, как новости работают на наших платформах», — рассказал представитель Google WSJ.
- 12 июля «Яндекс» заявил, что будет платить СМИ за использование их материалов в дайджестах «Яндекс.Новостей». Размер выплат будет пропорционален показам.
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