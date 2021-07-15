Медиа
Евгения Евсеева

Netflix запланировал добавить видеоигры в свой сервис в 2022 году — Bloomberg Статьи редакции

Сервис уже нашёл руководителя подразделения игр и будет набирать команду в ближайшие месяцы.

  • Netflix назначил Майка Верду руководителем подразделения видеоигр, пишет Bloomberg.
  • Раньше Верду был вице-президентом Facebook Reality Labs и отвечал за разработку игр для очков виртуальной реальности Oculus, а до этого работал вице-президентом по мобильным играм в Electronic Arts.
  • По словам источника Bloomberg, знакомого с ситуацией, Netflix планирует добавить игры на платформу в течение 2022 года. Брать дополнительную плату за контент сервис пока не собирается.
  • В ближайшие месяцы Netflix будет набирать команду для игрового направления и уже начал размещать соответствующие вакансии, говорит источник.
  • У компании уже есть интерактивные шоу — например, по «Чёрному зеркало», а также она поддержала выпуск ретро-игры Stranger Things 3: The Game, которая сопровождала третий сезон «Очень странных дел». Но расширение направление позволит сервису привлечь больше подписчиков и предложить контент, которого нет у конкурентов.

#новость #netflix

1082 просмотров
7 7 комментариев
7
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","netflix"], "comments": 7, "likes": 7, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 270100, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 15 Jul 2021 09:43:24 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Абстрактный ключ

9
Ответить

Дмитрий Духовник

Абстрактный
0

😁👍

Ответить

Богдан Водолазский

3

Будем пультом играть в теннис на телевизоре, как в моем детстве?

Ответить

Сергей Щукин

Богдан
2

Нейролинк в череп - и пульт не нужен.. хотя, тогда, возможно, и телек не нужен тоже 🤔😉

Ответить

Сергей Щукин

0

ЕА в резюме - это мрачно априори 👀
Для игроков, во всяком случае

Ответить

Подозрительный мангал

Сергей
0

Работал вице президент и судя по всему себя хорошо чувствует. 

Ответить

Сергей Щукин

Подозрительный
0

Я же не про его ощущения - я про каинову печать на лбу 😬

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 7 комментариев
Aitarget
Как снизить CPL с помощью автоматически подобранных таргетингов. Кейс SMM-агентства

Настроенный таргетинг выгорел? Ищете свой сегмент аудитории? Продаете сложный продукт? С такими задачами сталкиваются рекламодатели достаточно часто. Рассказываем, как Готовые Аудитории от Aitarget One помогли SMM-агентству «Символ роста» решить эти задачи и снизить стоимость лида на 33%.

0 Обсудить
7
Торговля
Евгения Евсеева
«Магнит» не сможет купить около 150 магазинов «Дикси» из-за антимонопольных ограничений — «Ъ» Статьи редакции

Но ситуация не сильно повлияет на стоимость покупки.

8 8 комментариев
4
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
APIBank
Как меняется деловой ландшафт с появлением категории самозанятых

Алексей Петров, сооснователь и CEO APIBank, и Николай Петелин, сооснователь «Точки» и автор «Красной книги бизнеса», обсудили, как развивается сегмент самозанятых, кто на нем зарабатывает и есть ли будущее у ИП.

Алексей Петров, сооснователь и CEO платформы APIBank
0 Обсудить
0
Маркетинг
Alexander Andriushkin
Самые интересные молодые стартапы в области маркетинга и E-commerce

Привет! Меня зовут Александр Андрюшкин, я занимаюсь аналитикой и скаутингом в стартап-студии Admitad Projects. Регулярно я делаю обзоры того, что происходит в мире венчур-билдеров и стартапов в целом.

0 Обсудить
5
Тинькофф
Как Тинькофф прокачивает студентов в бэкенд-разработке

Тинькофф открыл набор на новую двухлетнюю программу “Академия Бэкенда”. Это бесплатная программа обучения для студентов технических специальностей, которые хотят прокачаться в бэкенд-разработке.

0 Обсудить
5
Сервисы
Таня Боброва
Microsoft пообещала в Twitter вернуть «Скрепыша» в виде эмодзи за 20 тысяч лайков — и собрала 125 тысяч Статьи редакции
Microsoft @Microsoft
If this gets 20k likes, we’ll replace the paperclip emoji in Microsoft 365 with Clippy. https://t.co/6T8ziboguC
0 Обсудить
Финансы
Маша Цепелева
Российский фонд развития информационных технологий объявил конкурс грантов до 300 млн рублей для ИТ-компаний Статьи редакции

Деньги должны покрывать до 50% стоимости проекта, принять участие в конкурсе могут и стартапы.

0 Обсудить
7
Медиа
Евгения Евсеева
Netflix запланировал добавить видеоигры в свой сервис в 2022 году — Bloomberg Статьи редакции

Сервис уже нашёл руководителя подразделения игр и будет набирать команду в ближайшие месяцы.

7 7 комментариев
7
Приёмная
Danya Safro
Мошенники под видом сотрудников ЦБ смогли обмануть мою сестру — она взяла кредит на 700 тысяч

Вчера, 14.07.2021, я узнал от своей старшей сестры, что ее обманули мошенники, и она взяла в «Сбербанке» кредит на 700 тысяч рублей, и перевела им все эти деньги. Мне было очень сложно понять произошедшее, потому что думал, что такие уловки могут обмануть лишь доверчивых пенсионеров, и оказался не прав.

197 197 комментариев
33
O2 Consulting
Новый закон о регулировании конвертируемых займов – как изменится венчурное инвестирование в России?

По оценкам Incrussia и Российской венчурной компании, в течение 2017-2019 годов объем венчурных инвестиций в российскую экономику вырос:

0 Обсудить
0
Больше статей
null