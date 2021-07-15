Netflix запланировал добавить видеоигры в свой сервис в 2022 году — Bloomberg Статьи редакции
Сервис уже нашёл руководителя подразделения игр и будет набирать команду в ближайшие месяцы.
- Netflix назначил Майка Верду руководителем подразделения видеоигр, пишет Bloomberg.
- Раньше Верду был вице-президентом Facebook Reality Labs и отвечал за разработку игр для очков виртуальной реальности Oculus, а до этого работал вице-президентом по мобильным играм в Electronic Arts.
- По словам источника Bloomberg, знакомого с ситуацией, Netflix планирует добавить игры на платформу в течение 2022 года. Брать дополнительную плату за контент сервис пока не собирается.
- В ближайшие месяцы Netflix будет набирать команду для игрового направления и уже начал размещать соответствующие вакансии, говорит источник.
- У компании уже есть интерактивные шоу — например, по «Чёрному зеркало», а также она поддержала выпуск ретро-игры Stranger Things 3: The Game, которая сопровождала третий сезон «Очень странных дел». Но расширение направление позволит сервису привлечь больше подписчиков и предложить контент, которого нет у конкурентов.
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