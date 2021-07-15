За год работы Spotify россияне скачали его приложения 8,3 млн раз, в месяц ими пользуются 5,4 млн человек — App Annie Статьи редакции
Сам сервис не раскрывает количество подписчиков и пользователей в России.
С момента запуска музыкального стримингового сервиса в России в июле 2020 года по 7 июля 2021 года Spotify в App Store и Google Play скачали около 8,3 млн раз. Об этом vc.ru рассказали в аналитической компании App Annie.
На июнь 2021 года приложение занимает четвёртое место среди самых скачиваемых музыкальных приложений в России (не обязательно стриминговых). Среднемесячное число активных пользователей на смартфонах iPhone и Android достигло почти 5,4 млн — это на 30% больше, чем в первый месяц после выхода приложения.
По данным аналитиков, российское приложение Spotify на июнь 2021 года занимает второе место по среднему числу сессий на одного пользователя и второе место по общему количеству сессий. Первое место по обоим показателям у «Яндекс.Музыки».
В самом Spotify не раскрывают общее число пользователей и платных подписчиков на местных рынках. Однако в октябре 2020 года сервис называл запуск в России самым успешным за всё время. Страна принесла больше всего новых подписчиков за квартал, в том числе благодаря бесплатной раздачи подписок на три месяца.
Ого, серьезно? Кто-то использует Яндекс.музыка? Попахивает купленным местом.
Яндекс.Музыка бесплатна при подписке на Яндекс.Плюс для увеличения стоимости поездки в такси
Яндекс.Музыка неплохая, даже не знаю, почему ей не пользоваться — особенно если есть Плюс
Армия доставщиков Яндекс.Еда и Водителей Яндекс.Такси
это этический вопрос, я скорее имел в виду качество самого сервиса
В России ещё поспорить можно что лучше, ЯМ или спотифай, в который мало того что нихрена не завозят из функционала так ещё и хваленый алгоритм либо умер при переходе границ России, либо изначально был калом
Искренний браслет
Половина окружения использует. Я не использую. Говорят, нормальный сервис. Мне понравилось, что в каршеринге подхватывается сама.
Там подкасты уже завезли?
Да нихрена эти кончелыги с релиза не завезли, ни подкастов, ни текстов, ни списка песен у исполнителя, рокет саенс функции не иначе
Я даже не знал, что аимп еще жив и что в шазам можно стриминг слушать
Шазам разве не Apple принадлежит? Разве не сразу перебрасывает на Apple Music? Я хз просто
Не знаю. Если мне нужно определить песню, то говорю "Сири, угадай песню" и она открывает Apple Music. На картинке Шазам отдельно выделен.
Аимп нужен, если хочешь что-то в фоне на Андроиде включить, потому что многие другие не играют при отключении экрана
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