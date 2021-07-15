Сам сервис не раскрывает количество подписчиков и пользователей в России.

С момента запуска музыкального стримингового сервиса в России в июле 2020 года по 7 июля 2021 года Spotify в App Store и Google Play скачали около 8,3 млн раз. Об этом vc.ru рассказали в аналитической компании App Annie.

На июнь 2021 года приложение занимает четвёртое место среди самых скачиваемых музыкальных приложений в России (не обязательно стриминговых). Среднемесячное число активных пользователей на смартфонах iPhone и Android достигло почти 5,4 млн — это на 30% больше, чем в первый месяц после выхода приложения.

По данным аналитиков, российское приложение Spotify на июнь 2021 года занимает второе место по среднему числу сессий на одного пользователя и второе место по общему количеству сессий. Первое место по обоим показателям у «Яндекс.Музыки».

Распределение музыкальных приложений в России на июнь 2021 года: по скачиваниям, активным пользователям, проведённому времени, времени на пользователя, сессиям, сессиям на пользователя, продолжительности сессии App Annie

В самом Spotify не раскрывают общее число пользователей и платных подписчиков на местных рынках. Однако в октябре 2020 года сервис называл запуск в России самым успешным за всё время. Страна принесла больше всего новых подписчиков за квартал, в том числе благодаря бесплатной раздачи подписок на три месяца.