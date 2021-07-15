Медиа
Таня Боброва

За год работы Spotify россияне скачали его приложения 8,3 млн раз, в месяц ими пользуются 5,4 млн человек — App Annie Статьи редакции

Сам сервис не раскрывает количество подписчиков и пользователей в России.

С момента запуска музыкального стримингового сервиса в России в июле 2020 года по 7 июля 2021 года Spotify в App Store и Google Play скачали около 8,3 млн раз. Об этом vc.ru рассказали в аналитической компании App Annie.

На июнь 2021 года приложение занимает четвёртое место среди самых скачиваемых музыкальных приложений в России (не обязательно стриминговых). Среднемесячное число активных пользователей на смартфонах iPhone и Android достигло почти 5,4 млн — это на 30% больше, чем в первый месяц после выхода приложения.

По данным аналитиков, российское приложение Spotify на июнь 2021 года занимает второе место по среднему числу сессий на одного пользователя и второе место по общему количеству сессий. Первое место по обоим показателям у «Яндекс.Музыки».

Распределение музыкальных приложений в России на июнь 2021 года: по скачиваниям, активным пользователям, проведённому времени, времени на пользователя, сессиям, сессиям на пользователя, продолжительности сессии App Annie

В самом Spotify не раскрывают общее число пользователей и платных подписчиков на местных рынках. Однако в октябре 2020 года сервис называл запуск в России самым успешным за всё время. Страна принесла больше всего новых подписчиков за квартал, в том числе благодаря бесплатной раздачи подписок на три месяца.

#новость #spotify

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22 22 комментария
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Dima Tsurkan

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Ого, серьезно? Кто-то использует Яндекс.музыка? Попахивает купленным местом.

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MEGAtraXXXer666

Dima
7

Яндекс.Музыка бесплатна при подписке на Яндекс.Плюс для увеличения стоимости поездки в такси

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Aleksandr A

MEGAtraXXXer666
4

И на маркете))

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Андрей Фролов

Dima
7

Яндекс.Музыка неплохая, даже не знаю, почему ей не пользоваться — особенно если есть Плюс

Ответить

Александр Сорокин

Андрей
0

Армия доставщиков Яндекс.Еда и Водителей Яндекс.Такси

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Андрей Фролов

Алексан…
0

это этический вопрос, я скорее имел в виду качество самого сервиса

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Владислав Егоров

Dima
5

В России ещё поспорить можно что лучше, ЯМ или спотифай, в который мало того что нихрена не завозят из функционала так ещё и хваленый алгоритм либо умер при переходе границ России, либо изначально был калом

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Искренний браслет

Dima
0

Половина окружения использует. Я не использую. Говорят, нормальный сервис. Мне понравилось, что в каршеринге подхватывается сама.

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Марс Кит-Кат

0

Там подкасты уже завезли?

Ответить

Владислав Егоров

Марс
3

Да нихрена эти кончелыги с релиза не завезли, ни подкастов, ни текстов, ни списка песен у исполнителя, рокет саенс функции не иначе

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Марс Кит-Кат

Владислав
0

Подождём ещё годик

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Андрей Фролов

Марс
0

ещё нет

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Светлана Симонаева

Марс
–1

Давным давно все там есть

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Aleksandr A

1

Я даже не знал, что аимп еще жив и что в шазам можно стриминг слушать

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Давид Сабаури

Aleksandr
0

Шазам разве не Apple принадлежит? Разве не сразу перебрасывает на Apple Music? Я хз просто

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Aleksandr A

Давид
0

Не знаю. Если мне нужно определить песню, то говорю "Сири, угадай песню" и она открывает Apple Music. На картинке Шазам отдельно выделен.

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kei gelfer

Aleksandr
0

Аимп нужен, если хочешь что-то в фоне на Андроиде включить, потому что многие другие не играют при отключении экрана

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Амбиент Музыкантов

0

А вот это всё платно, да?

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Александр Мельниченко

0

и бесплатно можно послушать, в отличии от яндекса

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Поддержка Сайта

0

Взломанный Spotify разве что скачать

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Маркетологов к стенке

0

Есть бесплатный Ютуб Вансед, а в подарок идет и бесплатный Ютуб мьюзик. Зачем платить, если можно не платить?

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Вадим Самигулин

Маркетологов
0

Надеюсь твой работодатель так же думает в отношении тебя!

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