Журналисты делали расследования про Путина, Кадырова и многих других чиновников.

2027 просмотров Слушать

Генпрокуратура признала «нежелательной» в России организацией Project Media, Inc. («Проект Медиа»), сообщается на сайте ведомства. Это юридическое лицо российского издания, которое специализируется на расследованиях.

По мнению Генпрокуратуры, деятельность НПО представляет «угрозу основам конституционного строя и безопасности» России. Пока в списке «нежелательных» организаций «Проекта» нет, но сведения о решении Генпрокуратуры уже направили в Минюст.

Главного редактора издания Романа Баданина, а также журналистов Ольгу Чуракову, Юлию Лукьянову и Марию Железнову включили в реестр «иностранных агентов». Также в обновлённый список попали журналисты «Открытых медиа» — главред Юлия Ярош и замглавреда Максим Гликин.

29 июня к журналистам «Проекта» пришли с обысками. За день до этого издание анонсировало расследование о главе МВД Владимире Колокольцове и его недвижимости, предположительно переписанной на родственников жены.

По официальной версии, обыски проходили в связи с делом о клевете 2017-го года из-за другого расследования — про бизнесмена Илью Трабера, однако сотрудники уверены, что причина в расследовании про Колокольцева.