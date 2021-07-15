Издание «Проект» признали «нежелательным» в России, главреда и сотрудников внесли в список «иноагентов» Статьи редакции
Журналисты делали расследования про Путина, Кадырова и многих других чиновников.
Генпрокуратура признала «нежелательной» в России организацией Project Media, Inc. («Проект Медиа»), сообщается на сайте ведомства. Это юридическое лицо российского издания, которое специализируется на расследованиях.
По мнению Генпрокуратуры, деятельность НПО представляет «угрозу основам конституционного строя и безопасности» России. Пока в списке «нежелательных» организаций «Проекта» нет, но сведения о решении Генпрокуратуры уже направили в Минюст.
Главного редактора издания Романа Баданина, а также журналистов Ольгу Чуракову, Юлию Лукьянову и Марию Железнову включили в реестр «иностранных агентов». Также в обновлённый список попали журналисты «Открытых медиа» — главред Юлия Ярош и замглавреда Максим Гликин.
29 июня к журналистам «Проекта» пришли с обысками. За день до этого издание анонсировало расследование о главе МВД Владимире Колокольцове и его недвижимости, предположительно переписанной на родственников жены.
По официальной версии, обыски проходили в связи с делом о клевете 2017-го года из-за другого расследования — про бизнесмена Илью Трабера, однако сотрудники уверены, что причина в расследовании про Колокольцева.
- В апреле Минюст внёс в список иноагентов «Медузу». После этого издание рассказало об уходе части рекламодателей и объявило сбор пожертвований.
- В мае Минюст внёс в список фонд — администратор сайта VTimes бывших журналистов «Ведомостей». В редакции уточняли, что ни издание, ни фонд Stichting 2 Oktober не зарегистрированы как СМИ ни в одной из юрисдикций. В июне VTimes закрыли.
Сейчас плашка "иностранный агент" является знаком качества.
Искренний браслет
С какой стати? Это спокойно может быть знаком того, что властям не нравится 15% правды, которая там проскакивает среди прочей пропаганды.
Пропаганды чего?
Что в России все ужасно, все воруют и ничего не умеют. Ну, то же самое, что у нас про запад.
А причём здесь пропаганда? Там пишут про то, про что не говорит телевизор. Было бы странно, если бы российский телевизор не говорил про хорошее.
Так ни одно такое медиа, как и иностранный телевизор, не пишет про что-то хорошее. Раз в неделю какая-нибудь заметка может проскочить, но с аккуратными формулировками, чтобы редакцию не сожрали с потрохами за продажность губернатору.
Обычные пропаганды властей и оппозиции. Правды там примерно поровну. Хотя качество повыше у государства, на мой взгляд. Но это из-за финансирования, скорее всего.
Какая на хуй партия? :)
Мем такой.
https://tjournal.ru/internet/357150-ya-russkiy-rabochiy-uvazhayu-tovarishch-xi-kak-poyavilsya-mem-pro-kitayskih-botov-vedushchih-absurdnuyu-propagandu-v-runete
А я тут при чем? Я не бегаю с минусами за всеми антивластными комментариями, не обвиняю их авторов в продажности и не пишу одноклеточные комменты не к месту.
При том, что х*йню ты пишешь, вот при чем.
Если Медуза еще с повесточкой работала и международной аудиторией, то Проект это чисто расследования на основе открытых данных "где какой чинуша наворовал и накосячил".
Вполне себе беззубые расследования, этим в принципе прокуратура должна заниматься с полицией, но, поскольку, в РФ нельзя показывать власти, что она занимается не тем, чем в принципе надо заниматься адекватной власти - отсюда и "санкции".
А ваш коммент про "15% правды" как раз и является типичным одноклеточным комментарием незнакомого с источником человека.
Я про "Проект" ничего и не пишу. На месте властей я бы вообще на них не обращал внимания. Но даже с ходу на главной, среди расследований, у них будет обязательно висеть мнение историка по поводу идиотизма советских властей. А не какой-нибудь разбор предпосылок застоя.
Ни одно какое такое? Медузу посмотрите, например. Там все вполне объективно. Позитива там если и мало, так его и на провластных СМИ особо нет.
Ну и я уж не буду говорить о том, что позитив никому не нужен. Никого не интересуют хорошие новости. Так устроен человек.
"Медуза" — ближе к исключениям. Но давайте себя не обманывать, приписки в духе "но мы в этом не уверены" у них под каждым разбором, который в противном случае может быть воспринят прямо позитивно.
В материалах с негативным окрасом таких приписок нет. Серьезно, если вы видите разницу между ютуб-каналом RT и ютуб-каналом ФБК, у вас огромное бревно в глазу из-за взглядов.
Да расслабься, мужик, "Медуза" с меня штуку в месяц списывает. Я говорю вот про такое, к таким формулировкам привыкли все читатели. И с ними не поспоришь, но они могли бы быть развернуты и в другую сторону, но не будут.
Вы, похоже, первое предложение то ли другу, то ли бойфренду писали, да?
Переформулируйте подзаголовок. Как он должен, по вашему, звучать? Типа, но на самом деле они делают это ради вашей и нашей безопасности. А ещё посмотрите, какое солнышко светит чудесное.
Это нормальный подход.
Но не для рекламодателей
они и так рекламу не продавали
Тут речь идет не только о «Проекте».
Основные рекламодатели в медиа сейчас это все же не ИП Хамхоева, а банки, телеком, ит-гиганты, дочки и инвестпроекты российских экосистем.
Чем же закончится этот пиздец...
Созданием гражданского общества, ведь только вместе мы можем победить.
Кто мы? Кто мы то? Ты здесь один
Ну че это получается. Мы сидим тута вдвоем
Мы этого не увидим, расслабься. Если хочешь что то поменять, лучше поменять СВОЮ жизнь(переехать)
Я и не говорю про другие страны. Сам с Питера хочу либо в Карелию либо на Урал или ДВ переехать. Прописку ясен красен сохранить. Мало ли Питер Финке отойдет когда нибудь
Социальным рейтингом
Обучением патриотизму россиян гражданами Италии, США и прочих не дружественных стран
О! Еще один достойный чтения ресурс о котором я не знал.
Спасибо Пу, за рекомендацию!
Отчасти, при всём при том, что у них есть неплохие расследования — с достоверными фактами там проблемы бывают.
Примеры:
«Проекту» не нужны документы чтобы делать заявления:
Как установил «Проект», Мусаева и Кадырова — это одно лицо, обладающее набором документов на оба имени.
Ну вот просто сказали всё.
Или вот такие источники используются:
предполагает член ее штаба
Роман Баданин пропускает желтуху ради хайпа.
Вопрос насколько обнуленный за оставшиеся ему 10-20 лет сможет превратить страну в Северную Корею. Старт взят неплохой.
Ну, он же думает, что Россия это Он. Видимо, закончится нажатием красной кнопки на смертном одре. Без Него не может быть России.
Всех кто неугоден нынешнему правительству клеймят "иностранными агентами". Теперь мы точно знаем, где смотреть достоверные новости.
Закрыли за расследование про Колокольцева :)
Очень уж хорошее расследование было.
скоро запретят и публиковать имена иноагентов, а их семьи... ну сами знаете, мрази под красными знаменами в свое время постарались.
Можно на счета минюста пару центов кинуть, с комментарием "на пропаганду".
Но, вряд ли поможет(
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А в теории, можно ли получить убежище в ЕС или США если тебя признали иноагентом?
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За день до этого издание анонсировало
зачем такой анонс? чтобы потом можно было не публиковать расследование?
Чтобы удивить Мишу Магадана
Ну сейчас никого не удивишь новостью о том, что кто-то из чиновников ворует. Даже меня. А уж анонсом этого тем более :)
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