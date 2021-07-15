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Медиа
TJ

Издание «Проект» признали «нежелательным» в России, главреда и сотрудников внесли в список «иноагентов» Статьи редакции

Журналисты делали расследования про Путина, Кадырова и многих других чиновников.

66 66 комментариев
2027 просмотров

Генпрокуратура признала «нежелательной» в России организацией Project Media, Inc. («Проект Медиа»), сообщается на сайте ведомства. Это юридическое лицо российского издания, которое специализируется на расследованиях.

По мнению Генпрокуратуры, деятельность НПО представляет «угрозу основам конституционного строя и безопасности» России. Пока в списке «нежелательных» организаций «Проекта» нет, но сведения о решении Генпрокуратуры уже направили в Минюст.

Главного редактора издания Романа Баданина, а также журналистов Ольгу Чуракову, Юлию Лукьянову и Марию Железнову включили в реестр «иностранных агентов». Также в обновлённый список попали журналисты «Открытых медиа» — главред Юлия Ярош и замглавреда Максим Гликин.

29 июня к журналистам «Проекта» пришли с обысками. За день до этого издание анонсировало расследование о главе МВД Владимире Колокольцове и его недвижимости, предположительно переписанной на родственников жены.

По официальной версии, обыски проходили в связи с делом о клевете 2017-го года из-за другого расследования — про бизнесмена Илью Трабера, однако сотрудники уверены, что причина в расследовании про Колокольцева.

  • В апреле Минюст внёс в список иноагентов «Медузу». После этого издание рассказало об уходе части рекламодателей и объявило сбор пожертвований.
  • В мае Минюст внёс в список фонд — администратор сайта VTimes бывших журналистов «Ведомостей». В редакции уточняли, что ни издание, ни фонд Stichting 2 Oktober не зарегистрированы как СМИ ни в одной из юрисдикций. В июне VTimes закрыли.

#новость

66 66 комментариев
28
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66 комментариев
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evilnw

39

Сейчас плашка "иностранный агент" является знаком качества.

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Искренний браслет

evilnw
–8

С какой стати? Это спокойно может быть знаком того, что властям не нравится 15% правды, которая там проскакивает среди прочей пропаганды.

Ответить

Maxim Petrukhin

Искренний
2

Пропаганды чего? 

Ответить

Искренний

Maxim
–8

Что в России все ужасно, все воруют и ничего не умеют. Ну, то же самое, что у нас про запад.

Ответить

Maxim Petrukhin

Искренн…
2

А причём здесь пропаганда? Там пишут про то, про что не говорит телевизор. Было бы странно, если бы российский телевизор не говорил про хорошее. 

Ответить

Искренний

Maxim
–10

Так ни одно такое медиа, как и иностранный телевизор, не пишет про что-то хорошее. Раз в неделю какая-нибудь заметка может проскочить, но с аккуратными формулировками, чтобы редакцию не сожрали с потрохами за продажность губернатору.

Обычные пропаганды властей и оппозиции. Правды там примерно поровну. Хотя качество повыше у государства, на мой взгляд. Но это из-за финансирования, скорее всего.

Ответить

colorless

Искренн…
2

Правды там примерно поровну.

Хорошо натянул сову на глобус, ай любо. Жди две кошкожена, партия довольна.

Ответить

Искренний

colorle…
–6

Какая на хуй партия? :)

Ответить

colorless

Искренн…
0

Мем такой.
https://tjournal.ru/internet/357150-ya-russkiy-rabochiy-uvazhayu-tovarishch-xi-kak-poyavilsya-mem-pro-kitayskih-botov-vedushchih-absurdnuyu-propagandu-v-runete

Я русский рабочий, уважаю товарищ Xi: как…
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tjournal.ru
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Искренний

colorle…
0

А я тут при чем? Я не бегаю с минусами за всеми антивластными комментариями, не обвиняю их авторов в продажности и не пишу одноклеточные комменты не к месту.

Ответить

colorless

Искренн…
7

При том, что х*йню ты пишешь, вот при чем.

Если Медуза еще с повесточкой работала и международной аудиторией, то Проект это чисто расследования на основе открытых данных "где какой чинуша наворовал и накосячил".

Вполне себе беззубые расследования, этим в принципе прокуратура должна заниматься с полицией, но, поскольку, в РФ нельзя показывать власти, что она занимается не тем, чем в принципе надо заниматься адекватной власти - отсюда и "санкции".

А ваш коммент про "15% правды" как раз и является типичным одноклеточным комментарием незнакомого с источником человека.

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Искренний

colorle…
0

Я про "Проект" ничего и не пишу. На месте властей я бы вообще на них не обращал внимания. Но даже с ходу на главной, среди расследований, у них будет обязательно висеть мнение историка по поводу идиотизма советских властей. А не какой-нибудь разбор предпосылок застоя.

Ответить

colorless

Искренн…
1

Само существование советского строя уже в принципе идиотизм.

Ответить

Искренний

colorle…
1

Приятно, что историки и экономисты так и не договорились, почему он рухнул, а ты в курсе, почему он и существовать не должен был. Напиши книгу, выкуплю весь тираж.

Ответить

colorless

Искренн…
0

Это мое личное мнение, обосновывать его я конечно же не буду.

Ответить

Maxim Petrukhin

Искренн…
0

Ни одно какое такое? Медузу посмотрите, например. Там все вполне объективно. Позитива там если и мало, так его и на провластных СМИ особо нет.
Ну и я уж не буду говорить о том, что позитив никому не нужен. Никого не интересуют хорошие новости. Так устроен человек. 

Ответить

Искренний

Maxim
0

"Медуза" — ближе к исключениям. Но давайте себя не обманывать, приписки в духе "но мы в этом не уверены" у них под каждым разбором, который в противном случае может быть воспринят прямо позитивно.

Ответить

Maxim

Искренн…
0

Давайте себя не обманывать и не придумывать какие-то приписки под каждым разбором Медузы. Уровень фактчекинга там вполне. Ни в чем не сомневается и не извиняется у нас только Путин и его миньоны. 

Ответить

Искренний

Maxim
0

В материалах с негативным окрасом таких приписок нет. Серьезно, если вы видите разницу между ютуб-каналом RT и ютуб-каналом ФБК, у вас огромное бревно в глазу из-за взглядов.

Ответить

Maxim

Искренн…
0

Я все ждал, когда вы скатитесь до обсуждения моей персоны. Беспредметный разговор. Пример в студию. 

Ответить

Искренний

Maxim
0

Да расслабься, мужик, "Медуза" с меня штуку в месяц списывает. Я говорю вот про такое, к таким формулировкам привыкли все читатели. И с ними не поспоришь, но они могли бы быть развернуты и в другую сторону, но не будут. 

Ответить

Maxim

Искренн…
0

Вы, похоже, первое предложение то ли другу, то ли бойфренду писали, да?

Переформулируйте подзаголовок. Как он должен, по вашему, звучать? Типа, но на самом деле они делают это ради вашей и нашей безопасности. А ещё посмотрите, какое солнышко светит чудесное. 
Это нормальный подход. 

Ответить

ivan krapivin

evilnw
3

Но не для рекламодателей

Ответить

Pepe Smoke

ivan
0

они и так рекламу не продавали

Ответить

ivan krapivin

Pepe
0

Тут речь идет не только о «Проекте».
Основные рекламодатели в медиа сейчас это все же не ИП Хамхоева, а банки, телеком, ит-гиганты, дочки и инвестпроекты российских экосистем.

Ответить

Ivan Zenkov

ivan
–2

Так американские как поддерживали так и будут поддерживать

Ответить

Денис Демидов

ivan
0

Это пока, потом и они подтянутся.

Ответить

Voin Mraka

evilnw
1

предлагаю дизайн плашки "иностранный агент", ловите ;-) 

Ответить

Иван Иванов

15

Чем же закончится этот пиздец...

Ответить

Rokia Acirbal

Иван
11

"Правдой" и "Мурзилкой"
P.S. Может быть фамилию на мавзолее поменяют

Ответить

Станислав Назаров

Иван
7

Созданием гражданского общества, ведь только вместе мы можем победить.

Ответить

Hoken PWNZ

Станислав
2

Кто мы? Кто мы то? Ты здесь один

Ответить

Станислав

Hoken
0

Я, ты и вот они, кто тебе лайки ставит и товарищ майор, который это читает и остальные все. 

Ответить

Hoken PWNZ

Станисл…
0

Ну че это получается. Мы сидим тута вдвоем

Ответить

Станислав

Hoken
1

Вопрос только в том, как скоро значительная часть нас, поймет что ты и я это мы. И живем мы тут вместе.

Ответить

Hoken PWNZ

Станисл…
0

Мы этого не увидим, расслабься. Если хочешь что то поменять, лучше поменять СВОЮ жизнь(переехать)

Ответить

Станислав

Hoken
–1

Пффф... Такая себе альтернатива. Внутренняя эмиграция лучше чем внешняя. Да и Россия одна из лучших стран в мире, не смотря на существующие проблемы. 

Ответить

Hoken PWNZ

Станисл…
0

Я и не говорю про другие страны. Сам с Питера хочу либо в Карелию либо на Урал или ДВ переехать. Прописку ясен красен сохранить. Мало ли Питер Финке отойдет когда нибудь

Ответить

Pavel

Hoken
0

Так. Выезжаю в Южно-Сахалинск.

Ответить

Деловой алмаз

Станисл…
0

Лайками гражданское общество не построить:)

Ответить

Михаил Арнаутов

Иван
0

Социальным рейтингом

Ответить

Nikolay Ganin

Михаил
9
Ответить

Денис Демидов

Иван
1

Смертью вождя, новые пойдут мериться с западом.

Ответить

Радио МАЯК

Иван
0

Сам он не закончится, нужно его заканчивать своими руками...

Ответить

Jessica Logan

Иван
0

Обучением патриотизму россиян гражданами Италии, США и прочих не дружественных стран

Ответить

Константин Мигачев

16

О! Еще один достойный чтения ресурс о котором я не знал.
Спасибо Пу, за рекомендацию!

Ответить

Evil Pechenka

Константин
0

Отчасти, при всём при том, что у них есть неплохие расследования — с достоверными фактами там проблемы бывают.

Примеры:

«Проекту» не нужны документы чтобы делать заявления:
Как установил «Проект», Мусаева и Кадырова — это одно лицо, обладающее набором документов на оба имени.

Ну вот просто сказали всё.

Или вот такие источники используются:
предполагает член ее штаба

Роман Баданин пропускает желтуху ради хайпа.

Ответить

Pavel Pavel

11

Вопрос насколько обнуленный за оставшиеся ему 10-20 лет сможет превратить страну в Северную Корею. Старт взят неплохой.

Ответить

Konstantin_Andreevich

Pavel
6

Ну, он же думает, что Россия это Он. Видимо, закончится нажатием красной кнопки на смертном одре. Без Него не может быть России.

Ответить

Дмитрий

8

Всех кто неугоден нынешнему правительству клеймят "иностранными агентами".  Теперь мы точно знаем, где смотреть достоверные новости.

Ответить

colorless

3

Закрыли за расследование про Колокольцева :)
Очень уж хорошее расследование было.

Ответить

Dainex Battle

–24

Шо то херня, шо это херня...
Одной помойкой меньше 😌

Ответить

Александр Хорошилов

2

скоро запретят и публиковать имена иноагентов, а их семьи...  ну сами знаете, мрази под красными знаменами в свое время постарались.

Ответить

Sherry Price

0

Можно на счета минюста пару центов кинуть, с комментарием "на пропаганду".
Но, вряд ли поможет(

Ответить

Maxim Petrukhin

Sherry
3

https://www.currenttime.tv/a/russia-foreign-agents/31241559.html

Не поможет. Эта нога кого надо нога. ©

"Губернатору – 99 рублей". Признанный…
Главный редактор российского издания "Псковская губерния" Денис Камалягин, признанный властями…
www.currenttime.tv
Ответить

Комментарий удален

Syzygy

0

А в теории, можно ли получить убежище в ЕС или США если тебя признали иноагентом?

Ответить

Konstantin_Andreevich

Syzygy
0

Тэкс, пошёл писать статью!

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Даниил Гарипов

–10

И правильно сделали!

Ответить

Nikolay Ganin

0

Как прекрасно звучит «нежелательным»

Ответить

Вадим Зарипов

0

Удивительно, что они все ещё были на плаву столько времени

Ответить

Миша Магадан

0

За день до этого издание анонсировало

зачем такой анонс? чтобы потом можно было не публиковать расследование?

Ответить

Αлексей Μихеев

Миша
0

Чтобы удивить Мишу Магадана

Ответить

Миша Магадан

Αлексей
0

Ну сейчас никого не удивишь новостью о том, что кто-то из чиновников ворует. Даже меня. А уж анонсом этого тем более :)

Ответить

Артём Кучиев

0

Северная Корея привет, Путинская Россия идёт к тебе

Ответить

Иван Шеметов

0

Ну у них и правда слабые расследования, зачем их было банить 

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Dainex Battle

0

Днище оно и есть днище. И лежать ему на дне океана 🤭🤭

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