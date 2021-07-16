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Евгения Евсеева

«Расследований меньше не станет»: признанное «нежелательным» издание «Проект» сообщило о ликвидации американского юрлица Статьи редакции

«Журналистика — не преступление».

  • Журналисты «Проекта» сообщили в своём Telegram-канале, что юридическое лицо издания организацией Project Media, Inc. («Проект Медиа») находится в стадии ликвидации и «более не имеет финансовых отношений с кем-либо из журналистов, работающих в России».
  • Команда пообещала отдельно рассказать, в какой форме журналистский коллектив продолжит свою работу. «Пока можем сказать главное: расследований меньше не станет. И ещё раз благодарим всех за поддержку. Журналистика — не преступление!», — говорится в заявлении.
  • 15 июля «Проект» признали «нежелательным» в России, главреда и сотрудников внесли в список «иноагентов».
  • В 2017 году Роскомнадзор запретил СМИ распространять материалы нежелательных организаций и ставить ссылки на них. В противном случае регулятор может заблокировать СМИ или сайт без регистрации средства массовой информации после требования Генпрокуратуры.

#новость

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Alex Choy

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Все меньше изданий которые интересно читать. Это какое то сумасшествие. При том что выдавливают все самое интересное, то что остаётся читать не интересно и скучно.
Газета.ру и Лента.ру тому яркий пример. Я даже согласен был бы читать что нибудь нейтрально пропагандистское но хотя бы качественно написаное, но нет, там ведь заголовки теперь однотипные из серии «госдума оценила…». Если вы обратите внимание то там теперь все кого-то и зачем то оценивают, то есть читать такое говно невозможно с заголовка.
Надеюсь что Проект и Медуза выживут. Пальцы по привычке открывают Newsru, где остался только архив.
Мрак.

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Marcus Vinicius

0

Конечно не станет меньше, они же на гранты живут, а не на рекламу.

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Балкон.Ру

Marcus
0

Да хоть на прямые переводы с нибиру, если пишут правду. А если неправду то в суд и докажите что неправда.
И ещё насчёт грантов - можно сделать, чтобы первый канал, раша тудей и тд тоже на гранты америкосов жили, а не доили российский бюджет?

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