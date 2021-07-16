Владелец WordPress купил приложение для подкастов Pocket Casts Статьи редакции
Сумма сделки не раскрывается.
- Как часть Automattic (владеет WordPress) Pocket Casts сохранит все функции для прослушивания и поиска подкастов, сообщила компания. Основатели сервиса Рассел Иванович и Филип Симпсон продолжат руководить Pocket Casts.
- Компания также рассмотрит возможности для интеграции WordPress и Pocket Casts, чтобы упростить распространение и прослушивание подкастов.
- Сервис запущен в 2010 году, а в 2018 году компанию купила некоммерческая организация National Public Radio и группа общественных радиостанций.
- По данным Current, которое ссылается на отчётность NRP, в 2020 финансовом году она получила $800 тысяч убытка. Сейчас приложение бесплатно для пользователей. В Automattic пока не ответили на вопросы The Verge о том, как планируют монетизировать приложение.
Владелец wordpress - его величество опенсорс
Не нужно оскорблять опенсорс таким говнищем!
Вордпресс говнище? Что за пренебрежение такое?
Вы хоть раз исходный код видели? А хотя бы с планировщиком работали?) Вот когда поработаете, тогда и поговорим)
В статику всё выводите и будет вам счастье на вашей хоумпаге ) это же опенсурсный движок для маленьких бложиков, не ругайте его он ещё маленький
Для маленьких бложиков есть куда более крутые движки, без тонны лигаси в коде, без процедурки и без тупой логики, когда при переходе на любую страницу подгружается все, что только можно, включая все настройки системы, проверки крона и так далее)
Побойтесь бога) Какой владелец Wordpress. Владельцы сервиса Wordpress.com может быть.
А также «UI фэйл» и другие полезные Telegram-каналы для дизайнеров в дайджесте от Futura by red_mad_robot.
Арт-директор Аша Саакян и продюсер Алёна Титова раскрывают подход агентства Nimax к созданию дизайн-концепций сайтов.
Попросил у девочек номера родителей и пригласил их в магазин на беседу.
Сегодня мы открываем отбор в оплачиваемую программу стажировки для студентов старших курсов. Сама стажировка начнётся в августе и продлится три месяца. Подать заявку можно до 31 июля здесь.
Пользователи смогут смотреть видео на иностранном языке с русской озвучкой.
Ниже – наш рассказ о том, как мы делали спецпроект «Чистая вода: как это получается», что в нём интересного, и как им пользоваться, а также много полезной и важной информации о воде и тому, как и зачем ее экономить.
Большая часть компаний успела вакцинировать 60% сотрудников, сообщили в мэрии.
Aleph Holding (“Aleph”), глобальный партнер крупнейших диджитал платформ и материнская компания Httpool, анонсировал сделку с одной из крупнейших глобальных частных инвестиционных компаний CVC Capital Partners ("CVC"). В рамках сделки фонд CVC Capital Partners VIII получит миноритарную долю в Aleph. Сделка должна завершиться к августу 2021 года.
Подпишитесь на cообщество Rumakers.club и будьте в курсе какие продукты запускают русскоязычные разработчики на мировой рынок, а также помогайте им в продвижении.