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Таня Боброва

Владелец WordPress купил приложение для подкастов Pocket Casts Статьи редакции

Сумма сделки не раскрывается.

  • Как часть Automattic (владеет WordPress) Pocket Casts сохранит все функции для прослушивания и поиска подкастов, сообщила компания. Основатели сервиса Рассел Иванович и Филип Симпсон продолжат руководить Pocket Casts.
  • Компания также рассмотрит возможности для интеграции WordPress и Pocket Casts, чтобы упростить распространение и прослушивание подкастов.
  • Сервис запущен в 2010 году, а в 2018 году компанию купила некоммерческая организация National Public Radio и группа общественных радиостанций.
  • По данным Current, которое ссылается на отчётность NRP, в 2020 финансовом году она получила $800 тысяч убытка. Сейчас приложение бесплатно для пользователей. В Automattic пока не ответили на вопросы The Verge о том, как планируют монетизировать приложение.

#новость #подкасты

938 просмотров
8 8 комментариев
4
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Дмитрий

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Владелец wordpress - его величество опенсорс

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Андрей Николаев

Дмитрий
–4

Не нужно оскорблять опенсорс таким говнищем!

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Andrey Vinokurov

Андрей
3

Вордпресс говнище? Что за пренебрежение такое?

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Андрей Николаев

Andrey
0

Вы хоть раз исходный код видели? А хотя бы с планировщиком работали?) Вот когда поработаете, тогда и поговорим)

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Nikolai Kovalev

Андрей
0

В статику всё выводите и будет вам счастье на вашей хоумпаге ) это же опенсурсный движок для маленьких бложиков, не ругайте его он ещё маленький

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Андрей Николаев

Nikolai
0

Для маленьких бложиков есть куда более крутые движки, без тонны лигаси в коде, без процедурки и без тупой логики, когда при переходе на любую страницу подгружается все, что только можно, включая все настройки системы, проверки крона и так далее)

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Raimond Vladimirov

3

Приключения Рассела Ивановича и Филипа Симпсона

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Alecs Proz

1

Побойтесь бога) Какой владелец Wordpress. Владельцы сервиса Wordpress.com может быть.

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