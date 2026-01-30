ИИ-киностудия Даррена Аронофски совместно с Google DeepMind и Time запустила сгенерированный исторический сериал

Он выходит на YouTube.Кадр из сериала «On This Day… 1776»Компания Primordial Soup, которую в 2025 году основал режиссёр «Реквиема по мечте» и «Чёрного лебедя» Даррен Аронофски, запустила ИИ-сериал «On This Day… 1776» о Войне за независимость США — к её 250-летию.В описании указано, что серии «частично» созданы с помощью ИИ-инструментов Google, в том числе модели Veo. Но озвучивают персонажей живые актёры.Трейлер сериала. Источник: TimeПрава принадлежат Time Studios, которая будет публиковать серии на YouTube-канале Time. Уже вышло два четырёхминутных эпизода: «1 января: Флаг» и «10 января: Здравый смысл». У них 26 тысяч и 10 тысяч просмотров. В комментариях под ними пишут, что визуал напоминает новогоднюю рекламу Coca-Cola.Google DeepMind и компания Аронофски объявили о партнёрстве в мае 2025 года. Тогда Primordial Soup анонсировала три короткометражных фильма, сделанных с помощью Veo. Их создают начинающие режиссёры под «наставничеством» от Аронофски и при поддержке исследовательской группы Google DeepMind.Ася КарповаAI05.06.2025Художников нанимают «стирать улики»: как голливудские студии используют нейросети, но «скрывают это» Пересказ материала журналиста New York Magazine и Vulture, побывавшего на открытии ИИ-киностудии Asteria.#новости