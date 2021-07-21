Главный редактор — не совсем стандартная вакансия для банков, но, думаем, очень скоро она станет нормой для любой большой компании, создающей тексты и взаимодействующей с клиентами... Мы планируем вывести коммуникации "Альфа-банка" на новый уровень. Александр Поливанов — профессионал, тонко чувствующий слушателя и читателя, а в его текстах есть ум и свобода. Мы долго искали кандидата на вакансию главреда, но поняли, что Саша — самый правильный герой для этой роли.