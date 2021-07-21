У «Альфа-банка» появился первый главный редактор — им стал бывший медиадиректор Sports.ru Александр Поливанов Статьи редакции
Поливанов будет отвечать за весь текстовый контент компании.
Александр Поливанов будет отвечать за редакционную политику «Альфа-банка», стиль общения с клиентами и целевой аудиторией компании.
Александр Поливанов стал медиадиректором Sports.ru в 2019 году, до этого он был замглавреда «Медузы».
В 2019 году Александр Поливанов и Илья Красильщик запустили подкаст «Деньги пришли» с «Альфа-банком».
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