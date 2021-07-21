Медиа
Маша Цепелева

У «Альфа-банка» появился первый главный редактор — им стал бывший медиадиректор Sports.ru Александр Поливанов Статьи редакции

Поливанов будет отвечать за весь текстовый контент компании.

Александр Поливанов будет отвечать за редакционную политику «Альфа-банка», стиль общения с клиентами и целевой аудиторией компании.

Главный редактор — не совсем стандартная вакансия для банков, но, думаем, очень скоро она станет нормой для любой большой компании, создающей тексты и взаимодействующей с клиентами... Мы планируем вывести коммуникации "Альфа-банка" на новый уровень. Александр Поливанов — профессионал, тонко чувствующий слушателя и читателя, а в его текстах есть ум и свобода. Мы долго искали кандидата на вакансию главреда, но поняли, что Саша — самый правильный герой для этой роли.

Алексей Гиязов
директор по маркетингу «Альфа-Банка»

Александр Поливанов стал медиадиректором Sports.ru в 2019 году, до этого он был замглавреда «Медузы».

В 2019 году Александр Поливанов и Илья Красильщик запустили подкаст «Деньги пришли» с «Альфа-банком».

Александр Поливанов Скриншот видеоверсии подкаста «Деньги пришли»

#новость #альфабанк

39 просмотров
0 Обсудить
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u043b\u044c\u0444\u0430\u0431\u0430\u043d\u043a"], "comments": 0, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 272223, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 21 Jul 2021 13:48:18 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Читать все 0 комментариев
Личный опыт
ВКонтакте
Как запустить в VK школу по подготовке к ЕГЭ по литературе: история Кристины Митряйкиной

Когда в 13 лет идёшь работать, чтобы купить новые вещи, в 15 начинаешь читать, чтобы понять, о чём песни группы Jane Air, а в 22 — запускаешь для девочек курсы подготовки ЕГЭ по литературе, которые прошли уже 4 500 учениц.

Выпуск ЛИТ.PRO 2019 года
25 25 комментариев
26
Первая грузовая компания
Почему доставка грузов в open top контейнерах удобна и как выполнить ее технологично

Перевозка грузов в контейнерах с открытым верхом – open top – становится все более востребованной. Такой способ отправки продукции удобен для экспортеров, он помогает экономить ресурсы. Для доставки контейнеров нужно больше платформ, а также технологические решения для ускорения процесса грузоперевозки. Подготовили кейс о том, как решили эти…

0 Обсудить
–2
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Почта России
Почтовые беспилотники начнут работу на Чукотке и в Ямало-Ненецком автономном округе
БАС-200 от "Вертолеты России" Источник: пресс-служба АО "Почта России"
1 1 комментарий
0
Трибуна
Andrey Simagin
SiteAnalyzer 2.5 — скрейпинг данных, проверка уникальности текстов, Google PageSpeed

После весьма продолжительного периода мы, наконец, подготовили новый релиз программы SiteAnalyzer, который, надеемся, оправдает ваши ожидания и станет незаменимым помощником в SEO-продвижении.

0 Обсудить
6
SberDevices
Четвёртый митап SmartMarket: секреты создания смартапов, NLP-платформы и опытных участников сообщества

На митапе нашей команды с сообществом разработчиков вы узнаете, как создавать, продвигать и монетизировать навыки для виртуальных ассистентов семейства Салют. Делать это можно без знания языков программирования.

0 Обсудить
0
РТЛабс
Многоквартирный дом в телефоне: как мы делали полезное приложение

РТЛабс больше десяти лет развивает сервисы электронного правительства, например, «Госуслуги». Один из самых перспективных проектов последнего времени — мобильное приложение «Дом». Оно заменит чаты в «вотсапе», звонки в ЖКХ и (мы надеемся) победит привычку жильцов спорить у подъезда.

Михаил Голев 
8 8 комментариев
7
Офлайн
Евгения Евсеева
Основатель Amazon Джефф Безос пожертвовал $200 млн шеф-повару и журналисту на их социальные проекты Статьи редакции

По $100 млн получили сооснователь проекта по обеспечению питанием в случае стихийных бедствий и журналист-правозащитник.

37 37 комментариев
10
Маркетинг
PRESIUM
Дайджест публичных мероприятий компаний в 2021 году: от Apple до Bentley

Мы собрали и проанализировали самые яркие конференции и презентации этого года и выделили 8 приёмов, которые стоит использовать в своих выступлениях.

0 Обсудить
8
Calltouch
Новая премия для рекламных агентств: о трендах, профессионализме и инструментах

Артур Саркисян, коммерческий директор Calltouch, отвечает на все вопросы про Calltouch Key Partner: что она дает участникам и индустрии

1 1 комментарий
14
Транспорт
Маша Цепелева
Tesla сделает сеть своих станций зарядки доступными для других электромобилей до конца 2021 года Статьи редакции

Для этого компании нужно создать адаптер и обновить приложение.

Станции Superchargers Tesla
45 45 комментариев
23
Транспорт
Маша Цепелева
Таксисты в Москве попросили отменить новую систему для контроля медосмотров, переработок, судимости и оплаты штрафов Статьи редакции

Тех, кто не зарегистрируется в системе до 1 августа, отстранят от работы.

253 253 комментария
22
Больше статей
null