Таня Боброва
Медиа

«Алмаз синема» вслед за структурами объединённой киносети «Синема парк» и «Формула кино» потребовала от бывшего офиса Sony в России возмещения «упущенной выгоды»

Из-за ухода студии из страны.

Источник: sonypicturesjobs.com
  • В начале февраля 2026 года ООО «КФ Алмаз» (юрлицо «Алмаз синема») подало в Арбитражный суд Москвы иск к ООО «Контент-клуб» (бывшая «Сони пикчерс продакшнс энд релизинг», до 2022 года работала как представительство российского бизнеса студии Sony Pictures). На это обратили внимание «Ведомости».
  • По данным газеты, киносеть взыскивает с «Контент-клуба» убытки — с февраля 2022 года компания прекратила заключать соглашения о публичном показе новых релизов Sony Pictures и предоставлять лицензии на них, чем нарушила условия соглашения. Среди фильмов — «Морбиус», «Человек-паук: паутина вселенных», «Веном 3: последний танец» и другие.
  • «Алмаз синема» «в первоочередном порядке» требует с ответчика возмещения упущенной выгоды за 2023 год в размере 19,7 млн рублей. Свои совокупные убытки от бездействия ответчика за период с 2022-го по 2025 год киносеть оценила в 58 млн рублей. Это потенциальные сборы киносети от показа релизов за вычетом прокатной и арендной платы и «себестоимости продуктов».
  • Руководитель судебной практики BGP Litigation Владимир Ефремов, который представляет интересы «Контент-клуба» в суде, отметил: действия бывшего офиса Sony Pictures не могли привести к появлению у кинотеатров упущенной выгоды. У дистрибутора не было лицензий на фильмы и нет обязательства о предоставлении кинотеатрам этих картин. В «Алмаз синема» не ответили на запрос газеты.
  • Истец в своём заявлении также ссылается на уже принятые судебные решения по искам юрлиц объединённой киносети «Синема парк» и «Формула кино». В октябре 2025 года одна из структур отсудила у бывшего офиса Sony в России 162 млн рублей «упущенной выгоды», другая — более 620 млн рублей.

