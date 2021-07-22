Закрытый Telegram-канал «42 секунды» запустит сеть каналов под управлением искусственного интеллекта Статьи редакции
Канал создает короткие новости из статей про ИТ-технологии и российский сегмент интернета.
Ресторатор Александр Сысоев рассказал, что выкупил долю в проекте «42 секунды» — новостном Telegram-канале, который ведет искусственный интеллект. Сумму покупки стороны не раскрывают.
«42 секунды» запустили в 2020 году директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов и руководитель корпоративной пресс-службы «Яндекса» Илья Грабовский.
Подписаться на канал можно только через специального бота @fortytwo_Invite_bot. Чтобы получить приглашение, нужно представиться: написать свои имя и фамилию, должность и место работы, а также прикрепить ссылку на Facebook или LinkedIn. После этого бот принимает решение выдать приглашение или нет.
Сысоев рассказал, что вместе с основателями проекта планирует развивать целую сеть каналов, которыми будет управлять искусственный интеллект. По его словам, сейчас «42 секунды» читают главы и топ-менеджеры большинства ИТ-компаний.
Недавно читал, как бывший сотрудник Яндекса создал свой жилой поселок и детям одного из жильцов пытался запретить пользоваться детской площадкой. Вот теперь другой пускает в свой канал только тех, кого считает достойным. Я всегда считал сотрудников Яндекса токсичными калькуляторами, поэтому не удивлен. Ждём историй, как от туда будут выгонять.
Психический колос
Ну так правильно, Яндекс это как VK, только копировали не соц.сеть а поисковик. Потом Gmail и clouds. Потом правда решили импровизировать и сделали адищенский для продавцов Яндекс маркет.
Все то же самое, только у работников Гугл зарплата в $100-300k в год, а в Яндексе то 10K - 50k. Насчет 50k впрочем не уверен, наверное единицы.
А с тех пор как туда в менеджмент подсадили гэбню, это окончательно стало китайской копировальной и поставщиком искусственного интеллекта для войны с народом.
Конечно же нельзя после такого не обойтись без снобизма. Только так можно пытаться жить гармонично, работая во вредоносной шарашке.
10k$ в год? Что за чушь? Впрочем, как и все остальное)
Работники же не только программисты и не только опытные. И не только в МСК ;-)
https://career.habr.com/companies/yandex/scores
Ну не спорьте с фактами, каждый скажет что зарплаты там низкие.
"Недостатки
Очень-очень маленькая зарплата подходящая разве, что студентам ну и всё. Пытаться расти там профессионально как-то глупо, есть много других хороших мест.
Да и не для кого не секрет, что яша-это самая малооплачиваемая галера, даже среди галер и реально профессиональный труд малооплачиваем."
"Недостатки
Некомпетентные, но амбициозные люди в управлении направлениями, проектами, отделами.
Низкая зарплата, множество допзадач, постоянные переработки, куча чатов, в которых ты должен быть 24/7, даже если у тебя выходной, при этом дикая норма, установленная руклем на ознакомление инф-ии в чате, - 15 минут в день."
Это галера, соковыжималка.
Чтобы получить приглашение, нужно представиться: написать свои имя и фамилию, должность и место работы
класс ваще, отдать свои данные чтобы читать очередной ТГ канал, а потом тебя просто продадут в лучшем случае HR-ам
Сливать свои данные в тг, чтобы попасть в канал в 2021? Лол.
Можно переместить людей с совковым мышлением в тг, но совок из их головы уже не переместить никогда.
А что сливать? Своё ФИО и должность? Т.е. то что можно найти в свободном доступе на вашей странице в LinkedIn. И причём тут совок?
Канал создает короткие новости из статей про ИТ-технологии и российский сегмент интернета. Мы не против таких новостей
Написал боту два сообщения с двух разных аккаунтов:
— «Антон Пискунов, консультант в сфере информационной безопасности и технологий, бренд «PSKNV», среди клиентов: Тиньков, БКС, СКБКонтур, Яндекс, сервисы г. Москвы»
— «Артём Костунов, диванный эксперт в круге информационной безответственности и ручных проверок, бред «KEK», в среду клиентов: Тиньков, БКС, СКБКонтур и Яндекс видел около г. Москвы»
В обоих случаях был выдан инвайт и (сюрприз!) он оказался идентичным в обоих случаях: tg://join?invite=TwdqP__0HdN2jz-b
Собственно, ребятки собирают персональные данные, просто и без затей.
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