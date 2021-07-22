5 методов, которые помогут работать меньше, но успевать больше

Ну вот мы и подобрались к теме, которая с приходом вируса, вызывающего исчезновение гречи с полок, начала волновать всех немного больше, чем обычно. Тайм-менеджмент, друзья. Как не тащить работу домой, как успевать, если ты на удаленке, как успеть все, но не свихнуться.