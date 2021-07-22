Медиа
Евгения Евсеева

Закрытый Telegram-канал «42 секунды» запустит сеть каналов под управлением искусственного интеллекта Статьи редакции

Канал создает короткие новости из статей про ИТ-технологии и российский сегмент интернета.

Ресторатор Александр Сысоев рассказал, что выкупил долю в проекте «42 секунды» — новостном Telegram-канале, который ведет искусственный интеллект. Сумму покупки стороны не раскрывают.

«42 секунды» запустили в 2020 году директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов и руководитель корпоративной пресс-службы «Яндекса» Илья Грабовский.

Подписаться на канал можно только через специального бота @fortytwo_Invite_bot. Чтобы получить приглашение, нужно представиться: написать свои имя и фамилию, должность и место работы, а также прикрепить ссылку на Facebook или LinkedIn. После этого бот принимает решение выдать приглашение или нет.

Сысоев рассказал, что вместе с основателями проекта планирует развивать целую сеть каналов, которыми будет управлять искусственный интеллект. По его словам, сейчас «42 секунды» читают главы и топ-менеджеры большинства ИТ-компаний.

#новость

2045 просмотров
18 18 комментариев
2
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 18, "likes": 2, "favorites": 10, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 272724, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 22 Jul 2021 14:30:57 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
18 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Game Topia

27

Недавно читал, как бывший сотрудник Яндекса создал свой жилой поселок и детям одного из жильцов пытался запретить пользоваться детской площадкой. Вот теперь другой пускает в свой канал только тех, кого считает достойным. Я всегда считал сотрудников Яндекса токсичными калькуляторами, поэтому не удивлен. Ждём историй, как от туда будут выгонять.

Ответить

Психический колос

Game
4

Ну так правильно, Яндекс это как VK, только копировали не соц.сеть а поисковик. Потом Gmail и clouds. Потом правда решили импровизировать и сделали адищенский для продавцов Яндекс маркет. 

Все то же самое, только у работников Гугл зарплата в $100-300k в год, а в Яндексе то 10K - 50k. Насчет 50k впрочем не уверен, наверное единицы. 
А с тех пор как туда в менеджмент подсадили гэбню, это окончательно стало китайской копировальной и поставщиком искусственного интеллекта для войны с народом. 

Конечно же нельзя после такого не обойтись без снобизма. Только так можно пытаться жить гармонично,  работая во вредоносной шарашке. 

Ответить

Сергей Лукьянчиков

Психический
–1

10k$ в год? Что за чушь? Впрочем, как и все остальное)

Ответить

Психический

Сергей
1

Работники же не только программисты и не только опытные. И не только в МСК ;-)

Ответить

Психический

Сергей
0

https://career.habr.com/companies/yandex/scores

Ну не спорьте с фактами, каждый скажет что зарплаты там низкие. 

"Недостатки
Очень-очень маленькая зарплата подходящая разве, что студентам ну и всё. Пытаться расти там профессионально как-то глупо, есть много других хороших мест.

Да и не для кого не секрет, что яша-это самая малооплачиваемая галера, даже среди галер и реально профессиональный труд малооплачиваем."

"Недостатки
Некомпетентные, но амбициозные люди в управлении направлениями, проектами, отделами.

Низкая зарплата, множество допзадач, постоянные переработки, куча чатов, в которых ты должен быть 24/7, даже если у тебя выходной, при этом дикая норма, установленная руклем на ознакомление инф-ии в чате, - 15 минут в день."

Это галера, соковыжималка.

Компания «Яндекс» — о компании, фотографии…
Компания «Яндекс» — профиль работодателя на Хабр Карьере: о компании, фотографии офиса, контакты.
career.habr.com
Компания «Яндекс» — о компании, фотографии…
Компания «Яндекс» — профиль работодателя на Хабр Карьере: о компании, фотографии офиса, контакты.
career.habr.com
Ответить

Александр Королёв

Game
0

Канал автора, кого хочет того и пускает. Что в этом плохого?

Ответить

Bender Rodriguez

11

Чтобы получить приглашение, нужно представиться: написать свои имя и фамилию, должность и место работы

класс ваще, отдать свои данные чтобы читать очередной ТГ канал, а потом тебя просто продадут в лучшем случае HR-ам

Ответить

Александр Рамазанов

Bender
0

А сам, типа, не мечтаешь продаться подороже?)

Ответить

Gosha Animeem

8

Сливать свои данные в тг, чтобы попасть в канал в 2021? Лол.

Можно переместить людей с совковым мышлением в тг, но совок из их головы уже не переместить никогда.

Ответить

Gosha Animeem

Gosha
1

Совсем не реклама, да

Ответить

Ivan Perelivskiy

Gosha
0

А что сливать? Своё ФИО и должность? Т.е. то что можно найти в свободном доступе на вашей странице в LinkedIn. И причём тут совок?

Ответить

Александр Саввин

5

Хорошая реклама канала

Ответить

Artemy

1

Хороший проект, с ним связываю надежды по уходу с vc.ru

Ответить

Макар Куприхин

1

Канал-то реально сам по себе неплохой для людей из сферы IT

Ответить

Ma Fia

0

Дичь как она есть.

Ответить

Андрей Кириллов

0

Подписался год назад, не имея ни ФБ ни Линкдина.

Ответить

Тимофей Айрих

0

Канал создает короткие новости из статей про ИТ-технологии и российский сегмент интернета. Мы не против таких новостей 

Ответить

Антон Пискунов

0

Написал боту два сообщения с двух разных аккаунтов:

— «Антон Пискунов, консультант в сфере информационной безопасности и технологий, бренд «PSKNV», среди клиентов: Тиньков, БКС, СКБКонтур, Яндекс, сервисы г. Москвы»

— «Артём Костунов, диванный эксперт в круге информационной безответственности и ручных проверок, бред «KEK», в среду клиентов: Тиньков, БКС, СКБКонтур и Яндекс видел около г. Москвы»

В обоих случаях был выдан инвайт и (сюрприз!) он оказался идентичным в обоих случаях: tg://join?invite=TwdqP__0HdN2jz-b

Собственно, ребятки собирают персональные данные, просто и без затей.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 18 комментариев
Истории
Полина Лааксо
Копировала идеи и изводила сотрудников, но подняла рынки вне США: разбор «фабрики стартапов» Rocket Internet Статьи редакции

Многие инвесторы и предприниматели считают, что братья Замверы наживаются на чужих идеях и не уважают основателей. Но они упускают из виду другое — Rocket Internet создала сотни рабочих мест и привлекла внимание к рынкам, на которые другие даже не смотрели, пишет The Generalist.

Слева направо: Оливер, Марк и Александр в 2003 году Jamba
9 9 комментариев
13
Карьера
LMS-Service
5 методов, которые помогут работать меньше, но успевать больше

Ну вот мы и подобрались к теме, которая с приходом вируса, вызывающего исчезновение гречи с полок, начала волновать всех немного больше, чем обычно. Тайм-менеджмент, друзья. Как не тащить работу домой, как успевать, если ты на удаленке, как успеть все, но не свихнуться.

6 6 комментариев
8
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
DiDi
Возможности, как в корпорации, а гибкость, как у стартапа. Что думают о своей работе сотрудники DiDi

Пять представителей российского офиса компании рассказали о корпоративной культуре, рабочем дне, языковом барьере, профессиональных вызовах.

10 10 комментариев
7
Карьера
SETTERS
Как мы внедряли психотерапию в компании: кейс Setters x YouTalk

В кейсе SETTERS и онлайн-сервиса психологической помощи YouTalk рассказываем, как мы запустили корпоративную программу психологической поддержки, вовлекли в нее большую часть команды и улучшили процессы внутри агентства.

1 1 комментарий
6
Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ
No-code - что это и кому подходит?
0 Обсудить
5
Machine learning
Евгения Евсеева
«Яндекс» опубликовал набор данных беспилотников для исследований в области машинного обучения Статьи редакции

А также данные «Переводчика» и «Погоды».

10 10 комментариев
11
IVI
IVI покажет все серии откровенного сериала для взрослых «Клиника счастья»
1 1 комментарий
0
Трибуна
Николай Иванов
Как создать готовое функциональное приложение, если ты не дизайнер и не программист. Sizze.io

Всем привет, меня зовут Ник Иванов, я продуктовый дизайнер и предприниматель. Довольно часто в моей работе мне попадается действительно классный дизайн приложений, разработанный коллегами по цеху. И еще чаще он создан только в дизайне, а на его реализацию нет времени или денег.

63 63 комментария
54
GoTech Innovation
X5 Group: ищем стартапы, которые приносят значимые деньги

Сразу 9 стартапов по итогам первого года работы Retail Innovation Tech Alliance (RITA) проведут пилот с X5 Group. Об этом рассказали руководитель направления по работе с инновациями X5 Group Денис Левченко и руководитель проектов по поиску и отбору инноваций Наталия Мартемьянова в беседе с сооснователем и исполнительным директором консалтинговой…

0 Обсудить
3
SEO
Lezhebokov
Когда SEO уже не работает

Все мы знаем, что SEO не работает, если у вас не сайт-агрегатор по типу Profi.ru, или же у вас лендинг, узконаправленный сайт или компания саун в городе. В таких случаях лучше использовать такой маркетинг , как развитие бренда, продвижение отзывами и таргетная реклама.

5 5 комментариев
16
Маркетинг
Евгения Евсеева
«Желаю Деградировать И Тупеть Ежедневно»: «Матч ТВ» намекнул на трансляцию АПЛ через пост «уволенного» сотрудника Статьи редакции

Английская премьер-лига вернётся на телеканал с 2022 года.

54 54 комментария
13
Больше статей
null