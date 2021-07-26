Академия Ростеха – о движении Ворлдскиллс Россия и его развитии на предприятиях Ростеха

Академия Ростеха уже на протяжении четырех лет формирует и готовит сборную Госкорпорации к Национальному чемпионату сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech. О том, как проходит отбор чемпионов на предприятиях, что дает сотрудникам участие в движении и как Ворлдскиллс популяризирует актуальные…