Медиа
Маша Цепелева

Роскомнадзор заблокировал сайт с текстами песен Genius.com Статьи редакции

За несколько лет десятки материалов сайта были внесены в список запрещённых в России.

  • 26 июля сайт Genius.com стал не доступен в России. При прямом заходе появилось сообщение «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании ФЗ от 27.07.2006 г. №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"».
  • За последние несколько лет несколько десятков материалов сайта внесены Роскомнадзором или судами в реестр запрещенных материалов, по данным проекта «Роскомсвобода». Среди них тексты песен ЛСП, Face, группы «25/17», Amatory и других исполнителей.
  • На сайте Роскомнадзора пока нет информации о внесении сайта в список запрещенных.
  • Сайт Genius.com работает с 2009 года, он публикует тексты песен и трактовки некоторых фрагментов, которые предлагают пользователи.
«Аннотировать весь мир»: история сайта Genius…
Одним из инвесторов был фонд Andressen Horowitz. Сам Бен Хоровиц так любил хип-хоп, что…
vc.ru

#новость #genius

1671 просмотров
23 23 комментария
5
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23 комментария
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Хозяин

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Sergey Ilyin

Хозяин
2

Зашёл в комментарии за этой картинкой

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Юрий

Хозяин
0

огонь!)))))

Ответить

Елизавета Дроздова

Юрий
0

вода))))!

Ответить

artёm rudomёtov

Хозяин
0

Красава!

Ответить

Леонид Кравцов

7

блин, а как сейчас тогда узнать смысл песен славы марлоу?

грустно

Ответить

Marat Nigametzianov

Леонид
4

Там не так много текста

Ответить

KINCH

7

Роскомнадзор, БЛ*ТЬ!
Слушай меня ВНИМАТЕЛЬНО!
Я говорю вежливо и подбираю СЛОВА!

Сегодня в интернете, на одном сайте, ты НАСРАЛ НА ВСЕ ПРАВИЛА!
И наш любимый сайт БЛОКИРУЮТ!
Я тебе ВЕЖЛИВО говорю, что это НЕУВАЖЕНИЕ к нам!

Роскомнадзор, это НЕ ОЧЕНЬ было культурно, СЛЫШЬ МЕНЯ?!

Ответить

Артем Якимов

5

Когда он себя заблокирует.

Ответить

Sergey Fisak

Артем
2

Очень ждём

Ответить

Артем Якимов

Sergey
1

Это будет праздник

Ответить

KINCH

Артем
0

 Когда он себя заблокирует.

Когда ребра ненужные удалит

Ответить

Пабы старой Руси

3

А что ты сделал для хип-хопа в свои годы?

Ответить

Поля Глейзер

Пабы
2

Я его не слушала

Ответить

Anton Pestsov

3

РКН - лучший маркетолог сразу всех VPN сервисов

Ответить

Raimond Vladimirov

0

Вывод: РКН читает vc

«Аннотировать весь мир»: история сайта Genius…
Одним из инвесторов был фонд Andressen Horowitz. Сам Бен Хоровиц так любил хип-хоп, что…
vc.ru
Ответить

Hln_ Sokol

0

Идиоты . Себя заблокируйте .

Ответить

Sergey Fisak

0

Сук, пока КГБ у власти, все будут запрещать и запрещать, пока нас самих не запретят (((

Ответить

Hln_ Sokol

0

Не лезьте б**ть в хоп-хоп
©

Ответить

Елизавета Дроздова

0

Ну и зачем, что не так то с ним было?

Ответить

Николай Беликов

0

Из Apple Music тоже скоро тексты исчезнут? Genius вроде бы поставщик текстов к песням для Apple Music.

Ответить

Елизавета Дроздова

Николай
0

Не факт, может просто конкретно с этим сайтом что-то не так для Роскомнадзора. 

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ur spam

0

Вне закона ты
Вне закона я
...

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Роскомнадзор заблокировал сайт с текстами песен Genius.com Статьи редакции

За несколько лет десятки материалов сайта были внесены в список запрещённых в России.

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