Роскомнадзор заблокировал сайт с текстами песен Genius.com Статьи редакции
За несколько лет десятки материалов сайта были внесены в список запрещённых в России.
- 26 июля сайт Genius.com стал не доступен в России. При прямом заходе появилось сообщение «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании ФЗ от 27.07.2006 г. №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"».
- За последние несколько лет несколько десятков материалов сайта внесены Роскомнадзором или судами в реестр запрещенных материалов, по данным проекта «Роскомсвобода». Среди них тексты песен ЛСП, Face, группы «25/17», Amatory и других исполнителей.
- На сайте Роскомнадзора пока нет информации о внесении сайта в список запрещенных.
- Сайт Genius.com работает с 2009 года, он публикует тексты песен и трактовки некоторых фрагментов, которые предлагают пользователи.
блин, а как сейчас тогда узнать смысл песен славы марлоу?
грустно
Роскомнадзор, БЛ*ТЬ!
Слушай меня ВНИМАТЕЛЬНО!
Я говорю вежливо и подбираю СЛОВА!
Сегодня в интернете, на одном сайте, ты НАСРАЛ НА ВСЕ ПРАВИЛА!
И наш любимый сайт БЛОКИРУЮТ!
Я тебе ВЕЖЛИВО говорю, что это НЕУВАЖЕНИЕ к нам!
Роскомнадзор, это НЕ ОЧЕНЬ было культурно, СЛЫШЬ МЕНЯ?!
Когда он себя заблокирует.
Очень ждём
А что ты сделал для хип-хопа в свои годы?
Сук, пока КГБ у власти, все будут запрещать и запрещать, пока нас самих не запретят (((
Из Apple Music тоже скоро тексты исчезнут? Genius вроде бы поставщик текстов к песням для Apple Music.
Не факт, может просто конкретно с этим сайтом что-то не так для Роскомнадзора.
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За несколько лет десятки материалов сайта были внесены в список запрещённых в России.
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