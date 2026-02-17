«Теневой» прокат зарубежных новинок в 2025 году принёс российским кинотеатрам 2,8 млрд рублей

На 35% меньше, чем в 2024-м. Кадр из «Зверополиса»Лидерами стали короткометражки, в паре с которыми кинотеатры показывали «Minecraft в кино», «Зверополис 2», «Капитан Америка: Новый мир», «Микки 17», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные издание Cinemaplex. Сколько собрал каждый фильм по отдельности — не уточняется.За год сборы сократились на 35%, до 2,8 млрд рублей, количество зрителей — на 40%, до 6,3 млн.По подсчётам аналитиков, в итоговых сборах доля «теневого» проката составила 5,6% — а из 8,3 млн официальных сеансов прошло 400 тысяч «теневых». Это меньше, чем в 2023-м (6,1%) и 2024-м (6,4%). Доля зрителей упала до 5,4% против 8,2% в 2024 году.Стоимость билетов у пиратских показов всё так же выше, но разница в цене сокращается: в 2024 году она составляла 14%, в 2025 году — 3%. На «обычный» сеанс билеты в среднем обходились посетителям кинотеатров в 427 рублей. «Теневой» прокат — это показ фильмов без лицензии. В России он проходит в основном в формате «предсеансового обслуживания»: зрителю продают билет на короткометражку или документальный фильм с прокатным удостоверением, но перед ними транслируют голливудскую новинку.По данным «Фонда кино», совокупные кассовые сборы кинотеатров в 2025 году составили более 50 млрд рублей, почти 77% из них собрали российские фильмы. Они выросли на 9,3%, а посещаемость, наоборот, снизилась — почти на 7%.Таня БоброваМедиа12 янвКассовые сборы российских кинотеатров на новогодних каникулах 2026 года впервые превысили 10 млрд рублей Средняя стоимость билетов достигла 533 рублей.#новости #кинотеатры