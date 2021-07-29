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Евгения Евсеева

Количество подписчиков онлайн-кинотеатра Okko снизилось за полгода с 2,4 млн до 1,7 млн Статьи редакции

В апреле «Сбер» объяснял снижение тем, что теперь раздельно считает постоянных пользователей и тех, кто пришёл по промокодам и другим акциям.

  • Количество подписчиков онлайн-кинотеатра Okko упало с 2,4 млн на конец декабря 2020 года до 1,7 млн на конец июля 2021 года. Данные указаны в финансовой отчётности «Сбера» за второй квартал.
  • Выручка направления «Развлечения» (входят Okko и «СберЗвук») во втором квартале выросла с 1,1 млрд до 3 млрд рублей. За квартал количество подписчиков музыкального сервиса выросло с 800 тысяч до 1,9 млн.
  • В первом квартале 2021 года Okko потерял полмиллиона подписчиков — их количество снизилось до 1,9 млн.
  • В апреле представитель «Сбера» заявил, что реальных подписчиков не стало меньше, а в отчёте — уточнённые показатели: банк решил разделить тех, кто реально платит за сервис и тех, кто пришел по промокодам и другим акциям.
  • «Сбер» стал единственным владельцем Okko в октябре 2020 года. В январе 2021 года в отставку ушла Яна Бардинцева, возглавлявшая Okko с конца 2019 года. На ее место пришел бывший вице-президент «Сбербанка», отвечавший за развитие розничного блока Максим Евдокимов.

#новость #okko #сбер

2008 просмотров
53 53 комментария
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53 комментария
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Eliot Ness

17

всегда было интересно, почему в сервисах типа netflix или amazon prime если ты платишь за подписку ,все фильмы в библиотеке бесплатны. У наших же сервисов (айви, окко итд) есть условно подписка + фильмы, которые в библиотеке, но за них нужно доплачивать отдельно.

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Maksat Atayev

Eliot
3

просто если убрать те фильмы и сериалы, которые нужно докупать, то там совсем позорная медиатека останется за которую прям стыдно платить такие деньги 🙈

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Eliot Ness

Maksat
1

ну я бы не сказала что в нетфликс регионального в россии такая уж обширная библиотека, но все же)

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Влад

Eliot
2

Из-за того, что многие сервисы не могут покупать права на показ из-за того что контент может быть эксклюзивом на другой платформе. Ну сравнивать бюджеты Нетфликс и Кинопоиск HD не корректно, притом что Нетфликс в разы дороже и не выгоден с точки зрения подписки "как сервис".

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Eliot Ness

Станислав
0

ну нет серьезно почему так, бизнес модель такая или за лицензии проката некоторых фильмов нужно доплачивать.

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Станислав С.

Eliot
3

Да мне тоже интересно)

А ещё, почему нетфликс способен сразу заливать сезонами, а наши размазывать на пару месяцев, восьмисерийный высер.

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Алексей Штейн

Станисл…
1

чтобы дольше не отменяли подписку))

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Андрей

Станисл…
0

Это не «наши», а общая практика. Только Нетфликс, помнится, и заливает сразу весь сезон.
Disney+, HBO Max, Apple TV+ и другие точно также выпускают по эпизоду в неделю.

Банальное удержание пользователя, чтобы платил дольше.

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Алексей Штейн

Eliot
0

в ivi мне говорили что такие требования у правообладателей фильмов на территории РФ. Видимо хотят больше денег срубить

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Денис Бурков

Eliot
0

Тоже не понимаю)))

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Alex Choy

Eliot
0

У Амазона как раз не очень много бесплатных фильмов, и за все остальное надо платить.

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Mikhail Golik

Eliot
0

Это не от сервисов зависит, а от правообладателей. На каких условиях продавать фильм. По подписке думаю правообладателям идут копейки, а если они на копейки не согласны, то или за доп. плату, или фильма не будет вообще. По мне первое лучше. Плюс у нетфликса и амазона гораздо больше денег и рыночного веса чтобы договариваться.

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Темир Ипиев

Maksim
1

Поясните плиз, пользуюсь Окко, отличный сервис как по мне. 

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Станислав С.

Темир
12

Скудная библиотека, высокая цена.

Погуглите «Кинопаб»)

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Влад

Станисл…
1

Пиратство не всегда выход, увы. Я все же за адекватную цену и удобство.

Ответить

Станислав С.

Влад
4

Кстати кинопаб в разы удобней и насыщенней любого нашего стримингового видеосервиса.

Ответить

Влад

Станисл…
0

Суть в поддержки авторов и режиссеров. Окко дичь, но есть и другие, хорошие сервисы.

Ответить

Алексей Штейн

Влад
3

кинопаб в разы удобнее любого стриминга,как сайт , так и проложения

Ответить

Влад

Алексей
2

И что? Это пиратство. Из-за развития стриминга в РФ, сейчас некоторые тайтлы день в день выходят с хорошим Дубляжем или озвучкой. Тот же Рик и Морти или Хороший доктор. И игра престолов выходила день в день. За это платят люди, чтоб не ждать корявой озвучки или сабов. И чтоб такого было больше.

Я не говорю про компании, которые зажрались, но 270 рублей то ,вроде, не много в месяц. В Макдак сходить дороже.

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Ray Smith

Влад
0

Что плохого в пиратстве? Предлагаете иметь 10 подписок на все возможные кинотеатры, чтобы охватить весь нужный контент?

Ответить

Влад

Ray
0

Пиратство не всегда есть плохо, но я считаю глупым за 300 рублей в месяц не поддерживать хотяб подписку Яндекса, минимум как из-за приятных плюшек, поддержки производителей фильмов и сериалов и той же музыки

Ответить

Алексей Штейн

Влад
0

За 150 р в месяц там все возможные сериалы и фильмы,мульты,аниме, ни у кого нет такой медиатеки. Многое в 4к hdr, с любым сочетанием озвучки и сабов. никакой рекламы. Выходит там все в течении получаса после появления. СТоит только попробовать, это не то пиратство,которое было 5 лет назад

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Влад

Алексей
0

Это пиратство еще хуже, чем обычное из-за того что ты отдаешь деньги хз кому. Я понимаю рутрекер так как там все бесплатно, но если ты платишь пиратскому сервису это как минимум глупо.

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Пространственный

Влад
0

А как быть тем у кого предпочтения такие что ни один сервис не может удовлетворить? Я вот смотрю разные сериалы (фильмы редко) исключительно на английском и половины сериалов нету даже на US Netflix (не рушном). Или вот вышел новый эпизод сериала - где я его ещё посмотрю? В РФ их не дублируют на английском как только они выйдут, на нетфликсе тоже (обычно когда сезон закончится и не все сериалы), то что, как смотреть то тогда если не скачивать.

Ответить

Влад

Простра…
0

Ну так как сервис поймет, что тебе это нужно, если ты не показываешь это рублем?

Ответить

Пространст

Влад
1

Так а зачем я буду платить за то что на сервисе нету?) 

Ответить

Влад

Простра…
0

Ну так не плати, я плачу за то что мне интересно. Мне не интересен Окко, я и не плачу. Но я плачу за комбо Кинопоиск с+ Амедиатекой + More tv и мне и моей семье это обходится в копейки. Нетфликс выходит дороже из-за глупой ценовой политики, но там то что мне интересно. Выходит в месяц как Пожрать в Макдаке.

Ответить

Пространст

Влад
0

Смотрю кинопоиск - там нет сериалов на оригинале (больше половины тех что смотрю) амедиотека также, море тв также, на ivi не так много где есть на оригинале.
На US нетфликсе (не путать с ру), да там часть сериалов есть. Но - там нет всё равно многих сериалов + те серии которые выходят сейчас там тоже не показывают новые. Многие каналы не пускают на нетфликс свои сериалы. Выходит пиратство единственный способ. Тем более нетфликс периодически удаляет некоторые сериалы потом.

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Влад

Простра…
0

Я же говорю, что в основном это не правильно, но плюсы есть. Я сам могу зайти на рутрекер, но у меня есть подписка Кинопоиска и Нетфликса при этом, я понимаю что не может в сервисах все быть идеально, и временами приходится чекать торренты, но это они в любом случае удобнее и дешевле, чем были раньше.

И это лучше чем платить пиратскому сервису.

Ответить

Пространст

Влад
0

Да и касаемо новых эпизодов я не думаю что это возможно. Это же заключать надо какие то соглашения с зарубежными каналами на право транслирование. А они порой нетфликсу не дают показывать, а уж что говорить про наши.

Ответить

Нина Парамонова

Влад
1

А как же посмотреть 3 часа рекламы джойказино?

Ответить

Станислав С.

Влад
0

Ну окко точно не удобен, и не самый дешевый. Библиотека старья, с толикой нового контента.

Ответить

Дэни Трэхо

Станисл…
1

Пиратить, так ещё и платить за этого? Боже упаси.

Ответить

Дмитрий Иванов

Станисл…
0

Предполагаю что тут общее кол-во с Окко.Спорт. Я тоже подписан на АПЛ, отличный контент )

Ответить

Александр

Дмитрий
0

Видимо, "были подписаны" до нового сезона?)

Upd: я упустил, что Матч выкупил права на следующий сезон 2022/2023, а не на ближайший

Ответить

Diana Campbell

Станисл…
0

Действительно, скудновато. Почти все есть в бесплатном доступе.

Ответить

Нина Парамонова

Станисл…
0

Вот тут согласна, сериалы там полное г в основном, фильмы в пакетах тоже. 

Ответить

Станислав С.

Maksim
1

Ну от 140 млн не так уж и много)

Ответить

Антон Казаков

Maksim
1

Поясните, пжл

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Sasha Tsereteli

4

Я пользуюсь всеми видеосервисами в России и не вижу ни одного преимущества у Окко. Там и набор не очень, и интерфейс, и эксклюзивы. Вообще, спасибо, что напомнили отписаться. Давно в него не заходил.

Ответить

Денис Бурков

1

Потому что сбер купил, а как известно, все его покупки рано или поздно превращаются в гавно 😃

Ответить

Алексей Штейн

Денис
3

Я думал это Mail все в говно превращает)

Ответить

Нина Парамонова

Денис
0

А что там изменилось после покупки Сбером?

Ответить

Maksat Atayev

1

а я то думаю чего это мне предложили 3 месяца Оптимум бесплатно 😂

Ответить

Дикий торшер

Maksat
1

Так точно - опять промки погнали со всех щелей

Ответить

Илья Немченко

1

ну это ж из-за сберпрайма, наверняка
количество подписчиков кинопоиска или яндекс.музыки наверняка тоже сильно сократилось, тк многие на «плюс» перешли

Ответить

Илья Волочков

1

Посчитайте лучше реальных пользователей Яндекс.Плюса, которые пришли не по бесплатным промокодам.

Ответить

Bender Rodriguez

Илья
0

у яндекса много реальных юзеров, так как за такие деньги тебе дают фильмы + музыку, плюс еще всякие кешбеки на каршеринг, такси и тд

Ответить

Влад

0

Ну логично.. высокая цена и скучная библиотека. Новое завозят не быстро.

Ответить

Кирилл Баскус

0

Халявщики отвалились

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Комментарий удален

Вел Колдин

0

недавно вернулся за 1 руб. на месяц, но всё же. прошу довнести меня в статистику

Ответить

fdooch

0

сезон АПЛ закончился — люди отписались
в августе начнётся новый — снова подпишутся

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Inna Suvorova

0

я думаю, это не только ОККО такое испытывает. Во времена карантина и сидения дома все подписались, а теперь вот и отписались
 

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