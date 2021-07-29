Количество подписчиков онлайн-кинотеатра Okko снизилось за полгода с 2,4 млн до 1,7 млн Статьи редакции
В апреле «Сбер» объяснял снижение тем, что теперь раздельно считает постоянных пользователей и тех, кто пришёл по промокодам и другим акциям.
- Количество подписчиков онлайн-кинотеатра Okko упало с 2,4 млн на конец декабря 2020 года до 1,7 млн на конец июля 2021 года. Данные указаны в финансовой отчётности «Сбера» за второй квартал.
- Выручка направления «Развлечения» (входят Okko и «СберЗвук») во втором квартале выросла с 1,1 млрд до 3 млрд рублей. За квартал количество подписчиков музыкального сервиса выросло с 800 тысяч до 1,9 млн.
- В первом квартале 2021 года Okko потерял полмиллиона подписчиков — их количество снизилось до 1,9 млн.
- В апреле представитель «Сбера» заявил, что реальных подписчиков не стало меньше, а в отчёте — уточнённые показатели: банк решил разделить тех, кто реально платит за сервис и тех, кто пришел по промокодам и другим акциям.
- «Сбер» стал единственным владельцем Okko в октябре 2020 года. В январе 2021 года в отставку ушла Яна Бардинцева, возглавлявшая Okko с конца 2019 года. На ее место пришел бывший вице-президент «Сбербанка», отвечавший за развитие розничного блока Максим Евдокимов.
всегда было интересно, почему в сервисах типа netflix или amazon prime если ты платишь за подписку ,все фильмы в библиотеке бесплатны. У наших же сервисов (айви, окко итд) есть условно подписка + фильмы, которые в библиотеке, но за них нужно доплачивать отдельно.
просто если убрать те фильмы и сериалы, которые нужно докупать, то там совсем позорная медиатека останется за которую прям стыдно платить такие деньги 🙈
ну я бы не сказала что в нетфликс регионального в россии такая уж обширная библиотека, но все же)
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ну нет серьезно почему так, бизнес модель такая или за лицензии проката некоторых фильмов нужно доплачивать.
Да мне тоже интересно)
А ещё, почему нетфликс способен сразу заливать сезонами, а наши размазывать на пару месяцев, восьмисерийный высер.
в ivi мне говорили что такие требования у правообладателей фильмов на территории РФ. Видимо хотят больше денег срубить
Это не от сервисов зависит, а от правообладателей. На каких условиях продавать фильм. По подписке думаю правообладателям идут копейки, а если они на копейки не согласны, то или за доп. плату, или фильма не будет вообще. По мне первое лучше. Плюс у нетфликса и амазона гораздо больше денег и рыночного веса чтобы договариваться.
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Поясните плиз, пользуюсь Окко, отличный сервис как по мне.
Скудная библиотека, высокая цена.
Погуглите «Кинопаб»)
Кстати кинопаб в разы удобней и насыщенней любого нашего стримингового видеосервиса.
кинопаб в разы удобнее любого стриминга,как сайт , так и проложения
И что? Это пиратство. Из-за развития стриминга в РФ, сейчас некоторые тайтлы день в день выходят с хорошим Дубляжем или озвучкой. Тот же Рик и Морти или Хороший доктор. И игра престолов выходила день в день. За это платят люди, чтоб не ждать корявой озвучки или сабов. И чтоб такого было больше.
Я не говорю про компании, которые зажрались, но 270 рублей то ,вроде, не много в месяц. В Макдак сходить дороже.
За 150 р в месяц там все возможные сериалы и фильмы,мульты,аниме, ни у кого нет такой медиатеки. Многое в 4к hdr, с любым сочетанием озвучки и сабов. никакой рекламы. Выходит там все в течении получаса после появления. СТоит только попробовать, это не то пиратство,которое было 5 лет назад
Пространственный
А как быть тем у кого предпочтения такие что ни один сервис не может удовлетворить? Я вот смотрю разные сериалы (фильмы редко) исключительно на английском и половины сериалов нету даже на US Netflix (не рушном). Или вот вышел новый эпизод сериала - где я его ещё посмотрю? В РФ их не дублируют на английском как только они выйдут, на нетфликсе тоже (обычно когда сезон закончится и не все сериалы), то что, как смотреть то тогда если не скачивать.
Так а зачем я буду платить за то что на сервисе нету?)
Ну так не плати, я плачу за то что мне интересно. Мне не интересен Окко, я и не плачу. Но я плачу за комбо Кинопоиск с+ Амедиатекой + More tv и мне и моей семье это обходится в копейки. Нетфликс выходит дороже из-за глупой ценовой политики, но там то что мне интересно. Выходит в месяц как Пожрать в Макдаке.
Смотрю кинопоиск - там нет сериалов на оригинале (больше половины тех что смотрю) амедиотека также, море тв также, на ivi не так много где есть на оригинале.
На US нетфликсе (не путать с ру), да там часть сериалов есть. Но - там нет всё равно многих сериалов + те серии которые выходят сейчас там тоже не показывают новые. Многие каналы не пускают на нетфликс свои сериалы. Выходит пиратство единственный способ. Тем более нетфликс периодически удаляет некоторые сериалы потом.
Я же говорю, что в основном это не правильно, но плюсы есть. Я сам могу зайти на рутрекер, но у меня есть подписка Кинопоиска и Нетфликса при этом, я понимаю что не может в сервисах все быть идеально, и временами приходится чекать торренты, но это они в любом случае удобнее и дешевле, чем были раньше.
И это лучше чем платить пиратскому сервису.
Да и касаемо новых эпизодов я не думаю что это возможно. Это же заключать надо какие то соглашения с зарубежными каналами на право транслирование. А они порой нетфликсу не дают показывать, а уж что говорить про наши.
Ну окко точно не удобен, и не самый дешевый. Библиотека старья, с толикой нового контента.
Предполагаю что тут общее кол-во с Окко.Спорт. Я тоже подписан на АПЛ, отличный контент )
Вот тут согласна, сериалы там полное г в основном, фильмы в пакетах тоже.
Я пользуюсь всеми видеосервисами в России и не вижу ни одного преимущества у Окко. Там и набор не очень, и интерфейс, и эксклюзивы. Вообще, спасибо, что напомнили отписаться. Давно в него не заходил.
Потому что сбер купил, а как известно, все его покупки рано или поздно превращаются в гавно 😃
а я то думаю чего это мне предложили 3 месяца Оптимум бесплатно 😂
ну это ж из-за сберпрайма, наверняка
количество подписчиков кинопоиска или яндекс.музыки наверняка тоже сильно сократилось, тк многие на «плюс» перешли
Посчитайте лучше реальных пользователей Яндекс.Плюса, которые пришли не по бесплатным промокодам.
у яндекса много реальных юзеров, так как за такие деньги тебе дают фильмы + музыку, плюс еще всякие кешбеки на каршеринг, такси и тд
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недавно вернулся за 1 руб. на месяц, но всё же. прошу довнести меня в статистику
сезон АПЛ закончился — люди отписались
в августе начнётся новый — снова подпишутся
я думаю, это не только ОККО такое испытывает. Во времена карантина и сидения дома все подписались, а теперь вот и отписались
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