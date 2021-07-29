На сайте «Медузы» появится витрина с мерчем — часть средств от продаж пойдёт на поддержку работы издания Статьи редакции
Создавать и продавать мерч будут партнёры, издание — придумывать идею и слоганы.
- Издатель «Медузы» Галина Тимченко и главный редактор издания Иван Колпаков в своей рассылке рассказали, что в конце августа на сайте появится витрина с мерчем.
- Производить и продавать товары будут партнёры, «Медуза» — придумывает идеи и слоганы. Часть выручки от продаж пойдёт на поддержку работы издания.
- В мае ювелирная марка Avgvst Jewelery выпустила подвеску «Иноагент», прибыль от которой получила «Медуза» и Центр помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет». В июле магазин Friend Function выпустил шопер «Агент», 20% от продажи получает «Медуза».
- В апреле «Медуза» объявила о сборе донатов после включения в список иноагентов. По данным на май 2021 года, издание поддержали 80 тысяч человек.
Чтобы собру было проще идентифицировать кого брать в толпе)
Будет ли взрослый человек носить мерч "информационного канала" (сми по русски), не будучи работником? Слабо представляю мужиков в майках РенТв или ПервыйКультурный.
Вывод: целевуха - личинки, которых известно как и известно зачем эксплуатируют известно кто.
Зачем носить мерч медузы?
дураков то полно ... были кретины которые из за Лёшика Навального который в своём фонде своих родственников рассажал на все хлебные ложности в тюрягу сели.
1) Чтобы финансово поддержать издание, которое прессует государство
2) Чтобы в целом высказать позицию по ситуации с цензурой и признанием несогласных иноагентами
1) Берёшь и донатишь
2) Чтобы что? Что это за протест против всех - майку с надписью надеть?
1) Кто-то будет напрямую донатить, а если кому-то понравится мерч, то купят его и совместят это с донатами
2) Одна из форм протеста (не исключающая остальные), и не против всех, а против конкретной тенденции
Это уже сложный и индивидуальный вопрос о том, стоит ли реагировать на несправедливость и подвергать себя риску, тут каждый сам решает
Это же грантоеды и иноагенты. А куда руководство Медузы девают гранты ЕС/США ?
Или они как руководители "белорусской оппозиции" - грантов на свержение Лукашенко хватило только на квартиры в Кракове, Вильно и Риге.
Они даже мат.помощь лохам которые повелись и за них бастовали, а потом их уволили разворовали
Создавать и продавать мерч будут партнёры, издание — придумывать идею и слоганы. Крутень
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Че-нить прогрессивное из расовой теории, блм и белых привелегий будет? Закажу себе, пусть все знают что я долбоеб и читаю медузу.
Ps Сорян, вроде западные дяди еще не окучивают восточно-европейский регион этой повесточкой и не спустили своим балбесам методичку. Ну тогда, лгбтк, туалеты-для-трансгендеров-важны и какую-нить другую хуергу давайте
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