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Маша Цепелева

На сайте «Медузы» появится витрина с мерчем — часть средств от продаж пойдёт на поддержку работы издания Статьи редакции

Создавать и продавать мерч будут партнёры, издание — придумывать идею и слоганы.

  • Издатель «Медузы» Галина Тимченко и главный редактор издания Иван Колпаков в своей рассылке рассказали, что в конце августа на сайте появится витрина с мерчем.
  • Производить и продавать товары будут партнёры, «Медуза» — придумывает идеи и слоганы. Часть выручки от продаж пойдёт на поддержку работы издания.
  • В мае ювелирная марка Avgvst Jewelery выпустила подвеску «Иноагент», прибыль от которой получила «Медуза» и Центр помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет». В июле магазин Friend Function выпустил шопер «Агент», 20% от продажи получает «Медуза».
  • В апреле «Медуза» объявила о сборе донатов после включения в список иноагентов. По данным на май 2021 года, издание поддержали 80 тысяч человек.

#новость #медуза

938 просмотров
19 19 комментариев
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Andrei Smirnovsky

16

Чтобы собру было проще идентифицировать кого брать в толпе)

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xxx xxx

Andrei
1

Проблема была не в том что некого ухватить, а девать было некуда.

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Andrei Smirnovsky

xxx
0

Ну а теперь смогут более таргетированно брать, а не всех подряд)

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Valentin G

4

Респект Медузе.

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Yan Alex

3

Будет ли взрослый человек носить мерч "информационного канала" (сми по русски), не будучи работником? Слабо представляю мужиков в майках РенТв или ПервыйКультурный.

Вывод: целевуха - личинки, которых известно как и известно зачем эксплуатируют известно кто.

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xxx xxx

Yan
0

Есть футболка levis с американским флагом и дядей сэмом, одеваю иногда и представьте себе небо на землю не упало, если пердаки у кого-то от этого загорелись, виду не подали.

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Yan Alex

xxx
0

"Это другое" 😄😉

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Андрей Деревянко

3

Зачем носить мерч медузы?

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Максим Морозов

Андрей
–3

дураков то полно ... были кретины которые из за Лёшика Навального который в своём фонде своих родственников рассажал на все хлебные ложности в тюрягу сели.

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Григорий Копиев

Андрей
0

1) Чтобы финансово поддержать издание, которое прессует государство
2) Чтобы в целом высказать позицию по ситуации с цензурой и признанием несогласных иноагентами

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Андрей Деревянко

Григорий
1

1) Берёшь и донатишь
2) Чтобы что? Что это за протест против всех - майку с надписью надеть?

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Григорий Копиев

Андрей
0

1) Кто-то будет напрямую донатить, а если кому-то понравится мерч, то купят его и совместят это с донатами
2) Одна из форм протеста (не исключающая остальные), и не против всех, а против конкретной тенденции

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Сергей

Григорий
0

А оно нужно вообще ? А то будет так же, как с теми кто донатил навальному. Давать деньги опозиции, живя в россии, все равно что рисовать мишень у себя на спине. 

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Григорий Копиев

Сергей
0

Это уже сложный и индивидуальный вопрос о том, стоит ли реагировать на несправедливость и подвергать себя риску, тут каждый сам решает

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Руслан Астафьев

–4

Иноагент с мерчугой...

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Максим Морозов

0

Это же грантоеды и иноагенты. А куда руководство Медузы девают гранты ЕС/США ?

Или они как руководители "белорусской оппозиции" - грантов на свержение Лукашенко хватило только на квартиры в Кракове,  Вильно и Риге.
Они даже мат.помощь лохам которые повелись и за них бастовали, а потом их уволили разворовали 

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irmr

1

Осторожно, в комментариях пиздец.

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Алиса Тинькова

0

Создавать и продавать мерч будут партнёры, издание — придумывать идею и слоганы. Крутень 

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Комментарий удален

Даниил Слесарчук

–2

Че-нить прогрессивное из расовой теории, блм и белых привелегий будет? Закажу себе, пусть все знают что я долбоеб и читаю медузу.

Ps Сорян, вроде  западные дяди еще не окучивают восточно-европейский регион этой повесточкой и не спустили своим балбесам методичку. Ну тогда, лгбтк, туалеты-для-трансгендеров-важны и какую-нить другую хуергу давайте 

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