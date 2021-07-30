«Амедиатека» и WarnerMedia заключили сделку на релизы HBO Max — фильмы и сериалы появятся в сервисе в августе Статьи редакции
Также они появятся у подписчиков «Амедиатеки» у партнёров онлайн-кинотеатра.
- В рамках сделки подписчики российского сервиса получат доступ к избранному контенту от HBO Max, рассказали vc.ru в сервисе. Условия сделки стороны не раскрывают.
- Контент начнёт появляться в «Амедиатеке» с августа 2021 года. Доступ к ним получат и пользователи подписки «Амедиатека» у партнёров сервиса — например, в подписке «Кинопоиск HD» с «Амедиатекой».
- Пользователи смогут посмотреть сериалы вроде «Сплетницы», а также шоу производства самого HBO Max — «Воспитанных волками» Ридли Скотта, «Долину слез» и «Бортпроводницу» и новинки сервиса.
- Подписчики «Амедиатеки» также получат сериалы из библиотеки WB, включая «По волчьим законам», «11.22.63» и «В поле зрения».
- Онлайн-кинотеатр HBO Max запустился в США в мае 2020 года. В России эксклюзивные права на показ фильмов и сериалов HBO были у «Амедиа ТВ» (телеканалы Amedia Premium, Amedia Hit и онлайн-кинотеатр «Амедиатека»). Партнёры заключили сделку в 2017 году, соглашение рассчитано более чем на пять лет.
Ура, ждем на кинопоиске Бесконечный поезд!)
он на нетфликсе есть, вроде
Класс. Хорошие новости. Куплю годовую подписку Амедиатеки :)
Для пользователей новость хорошая, для бизнеса - капля в море
Всё-таки OTT в России только в зачаточном состоянии, или если говорить корректно, то он в "инвестиционной фазе". Высокие цены на контент, по которым закупаются стриминговые сервисы, вкупе со слабой покупательной способностью и отсутствием реального спроса (зачем, если можно бесплатно на пиратских сайтах?) не внушают оптимизма, как по мне.
И скорей всего, весь стриминг будет поглощён монополиями и встроен в их экосистемы под девизом "Обогнат и Перегнат Netflix", а по факту станет убыточной статьёй бизнеса (простите, в инвестиционной фазе). Говорить об успехе независимых стартапов не приходится в принципе.
Я это к чему. Возможно, я не прав, и такие сделки только двигают OTT к российскому потребителю, если это так - буду рад почитать хорошую аналитику. Но пока новость вызывает только эффект "ясно понятно пойду поем".
Воу! Шикарно! Хотя бы я с удовольствием увидел запуск HBO Max в России.
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Также они появятся у подписчиков «Амедиатеки» у партнёров онлайн-кинотеатра.