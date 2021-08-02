Медиа
Евгения Евсеева

Бывшие топ-менеджеры «Газпром-медиа» создали компанию Nut.Tech для запуска и консультаций видеоплатформ Статьи редакции

Рынок сервисов перенасыщен, и предложение может заинтересовать тех, для кого видеоконтент не в приоритете, считают эксперты.

  • По данным на сайте, Nut.Tech помогает развитию ОТТ-платформ и предлагает набор услуг для этого: запуск их «под ключ», консультирование, ИТ-разработку, закупку контента, создание стратегии.
  • Компанию запустили бывшие топ-менеджеры «Газпром-медиа» Владимир Чопов и Екатерина Миронова, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Kartoteka.ru. Гендиректором Nut.Tech стала Миронова, ей принадлежит 30% долей компании, Чопову — 70%.
  • Чопов и Миронова не ответили на запрос «Ъ», но в интервью подкасту «IT Бизнес Брокер» Миронова сообщала, что Nut.Tech планирует оказывать услуги по модели Software as a service (ПО как услуга), отмечает издание.
  • Команда разработчиков Nut.Tech состоит из бывших разработчиков компании «Ума.Тех», чьим гендиректором была Екатерина Миронова. «Ума.Тех» создала платформу Uma.Tech, на которой работают видеосервис Premier и сайты телеканалов холдинга «Газпром-медиа» («Матч ТВ», ТНТ и другие).
  • По мнению опрошенных изданием экспертов, рынок видеосервисов уже перенасыщен, а компаний, которые могут предлагать разработку целых платформ или отдельных компонентов, «уже с десяток». Новый сервис может быть востребован у тех компаний, которые не делают видео приоритетным для бизнеса.

#новость #онлайнкинотеатры

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Andrei Smirnovsky

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Очевидно, в Газпроме запрещено изучать английский))
Конч.тех это сильно

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Вася Михеев

Andrei
0

Не знаю, где вы такой перевод нашли, но это либо орех.тех или псих.тех. 
Интересно, какой орех у тех?

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Andrei Smirnovsky

Вася
0

Из англоязычного интернета) fyi no nut November

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Лев Щенин

0

Отличная новость !
Пять лет ищу в России сервис типа "видеоплатформа под ключ",
но не могу найти.
Какие у новичков тарифные планы для клиентов?
Постараюсь узнать сегодня к вечеру.
Позвонил им на городской номер.
"Аппарат абонента выключен"...
Спят, наверное, после вчерашнего фуршета у главного инвестора на его даче на Рублёвке...

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Правильный Взгляд

0

Что это за видеоплатформы, у которых видеоконтент не а приоритете ?

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