YouTube начал тестировать подписку Premium Lite — с отключением рекламы и без дополнительных функций Статьи редакции
В обычной премиум-подписке ещё есть сохранение роликов, фоновый режим и отключение рекламы в YouTube Music.
- Компания тестирует Premium Lite в Бельгии, Дании, Финляндии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии и Швеции, пишет The Verge со ссылкой на компанию.
- Подписка стоит €6,99 в месяц и включает просмотр видео на YouTube без рекламы в веб-версии, приложениях и приложениях для Smart TV, а также YouTube Kids. Бонусов для YouTube Music нет.
- YouTube пока экспериментирует с подпиской Lite. Сервис примет решение о масштабировании на основе отзывов пользователей.
- Подписка Premium включает отключение рекламы, просмотр видео в фоновом и офлайн-режиме, а также отключение рекламы в YouTube Music. В России она стоит 199 рублей в месяц, в Европе — около €11,99 в месяц, уточняет The Verge.
- С 1 июня YouTube начал добавлять рекламу во все видео, опубликованные на платформе.
Если в России за соточку будет — отлично зайдет. Сохранением роликов вообще не пользуюсь.
А вот фоновое воспроизведение тема.
SponsorBlock - это чудо чудесное. В начале на ПК в виде расширения в браузер поставил, благо магазин Хром его пропустил, а уж когда в Ванседе появился - это просто сказка.
Стороние приложения всегда узконаправленные костыли
Что яблочный холоп может знать о сторонних приложениях? Ахахах. Плати подписку и не отсвечивай.
Причем если ты смотришь купленный фильм, оно не работает 😂
Есть три буддийских способа смотреть телевизор. В сущности, это один и тот же способ, но на разных стадиях тренировки он выглядит по-разному.
Сначала ты смотришь телевизор с выключенным звуком. Примерно полчаса в день, свои любимые передачи. Когда возникает мысль, что по телевизору говорят что-то важное и интересное, ты осознаешь ее в момент появления и тем самым нейтрализуешь. Сперва ты будешь срываться и включать звук, но постепенно привыкнешь. Главное, чтобы не возникало чувства вины, когда не можешь удержаться. Сначала так со всеми бывает, даже с ламами.
Потом ты начинаешь смотреть телевизор с включенным звуком, но отключенным изображением.
И наконец, начинаешь смотреть выключенный телевизор. Это, собственно, главная техника, а первые две — подготовительные. Смотришь все программы новостей, но телевизор не включаешь.
Экономия по российски
Ну это реально полезная тема
За сотку подписался бы. Мне эти сохранения роликов не нужны 90% времени. А при поездках куда-то проще через сторонние утилиты скачать на телефон и на ноут, чем ютубовским скачиванием пользоваться. Youtube Music не пользуюсь и даже за бесплатно не пользовался бы. Фоновое воспроизведение мне не нужно. Нужно воспроизведение в разделённом окне или в островке, но это и за бесплатно доступно сейчас
Сделаем поправку на зарплаты в Европе
Жил в Стокгольме, после налогов, аренды и повседневных трат у тебя все равно останется столько же сколько в России, а то и меньше.
Столько же, сколько в Москве?
не в бровь а в глаз) при этом еще налоги отбиваться социалочкой явно будут получше чем в России
Вы на что-то намекаете или нет, я не понял просто ?
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средняя пенсия в Швеции: 84.000 руб
средняя пенсия в России: 12.500 руб
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средняя продолжительность жизни в Швеции: 82 года
средняя продолжительность жизни в России: 70 лет
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*Продолжать нужно* ?
Вот и плюсы жить в России) Даже YouTube в 3 раза дешевле.
Зенитный нос
В 5.
AdBlock на Mac/Pc
YouTube Vanced на Android
SmartTube Next на Android-TV
YouTube-dl для скачивания
Качество контента на ютубе упало настолько, что платить за него деньги неразумно
Быстрый месяц
Спасибо тебе, добрый человек!
Я не знал про альтернативные клиенты для Андроида.
Поставил Youtube Vanced и теперь наконец-то мой глаз перестал дергаться от просмотра рекламы Тинькофф Инвестиций по 3-5 раз за ролик, каждый день на протяжении пары лет!
Я уже устал нажимать на кнопку "мне это неинтересно", она не работает вообще.
Теперь я наконец-то смогу нормально спать и кулаки перстанут сжиматься, когда слышу слова "Тинькоф инвестиции" и "Тинькоф блэк"
сотка в месяц была бы идеально, и еще сотка скидки с разовой оплаты за год. вансед-хуянсед это замечательно на андроид смартах, но на смартТВ с закрытым андроидом или на сафи и прочей срани, это не катит. а на хорошем телике с UHD одно удовольствие смотреть "что случилось с хаски Бубликом"и челленджи влада бумаги, под солью.
На самом деле не плохо, многим не хочется доплачивать за YouTube Music и Youtube Originals с какой то мутной хренью, которую никто не смотрит
Понабежали уже эксперты с обходными бесплатными решениями?
Когда же уже в Казахстане они запустят😫
Надоели рекламы, невозможно уже смотреть видео на YouTube.
Через VPN тоже не получается оплатить.
Вансед для этого есть
А, у вас айфон, тогда сорян. Смотрите через браузер Браве, и нет никакой рекламы.
Владельцы айфонов должны страдать)
Жалко все же их. Они тоже люди, хоть и жертвы маркетинга. Но это так забавно, когда им показываешь Вансед и его возможности, да еще и бесплатный. Это для них, как огонь изобрести, учитывая, что они платят за премиум и он хуже)))
можно купить сертификат и поставить взломанное приложение) кинопаб же есть айфоне)
Зачем такие сложности? Ван плас - ван лав и не знаю проблем. Что захотел, то и установил. Как захотел, так и настроил под себя телефон. Это и есть свобода.
какая сложность то. установить сертификат нажатием кнопки одной? Не сложнее чем андройду разрешить устанавливать стороннии апк. На айфоне много сторонних программ вне стора
Судя по последним новостям, дни монополии аппстора сочтены. По крайней мере очень хочется в это верить.
Тогда поздравляю, я просто не слышал, чтобы это можно сделать без джилбрейка.
есть такое.есть. Просто не надо стереотипов. Айфон божественен
А как сертификат покупается?
скину в лс.чтобы не посчитали рекламой
Его просто заменят другим названием. Так же можно будет скачивать с других источников. Это чисто для разработчиков
Вообще нет. Зачем распростронять слухи о том, в чём вы не разбираетесь?
.abb - чисто для разработчиков, чтобы в плеймаркет заливать. При чём ему уже много лет, просто раньше его использование было в добровольном порядке. А с плеймаркета пользователю всё тот же .apk скачивается
Следственн
Читайте внимательно что они сказали. Не-разработчиков это по сути не касается. Возможность генерировать и устанавливать "старый" apk - никто не отбирает.
Тут скорее проблема в том что в принципе гугл имеет возможность например отправить для аккаунта navalniy@gmail.com специальную версию Telegram и системы безопасности андроида не скажут ничего и обновление встанет поверх существующего.
А вот разработчикам реализовать обновление софта из Google Play на софт с сайта или другого стора - немного сложнее.
Можно попробовать поставить AdGuard в локальной сети или во внешнем интернете, тогда просто прописываете DNS и никаких блокеров вообще не надо. Будет работать и для андройда, и для IOs, и для СмартТВ.
Мамин Данила
Беспокоит то, можно ли доверять им проходящий траффик
Адгуардом пользуюсь кажется лет 6. Доверять им можно. Они зарабатывают с премиума.
Это self-hosted решение, просто запрещайте ему обслуживать какие-либо запросы, кроме NS.
Скорее всего они продают данные статистическим анализаторам, но не персонализированные. С таким же успехом можно утверждать, что АдБлок перепродает данные о кастомерах.
Я с эпла ушел только потому, что надо без остановки за что-то платить. На компе с видной у меня уже больше года ни одна программа не просит денег. Если бы был какой-то ассистент, который за меня платил бы я бы может быть еще подумал. Но когда ты каждый день кому-то должен от $2 до $300 это напрягает
Да, есть такое, но это еще пол беды. Проблема в том, что тот же ютуб премиум - хуже, чем бесплатный Вансед. Это вообще не поддается логики.
Пока в премиуме не будет убрана вшитая в ролик реклама, ни о какой оплате не может идти и речи. В Ванседе такая реклама убрана.
Если я плачу за премиум, я не должен видеть рекламу в принципе - это аксиома.
Создатели контента должны получать % от ютуба, с премиум подписок. Все.
Ютуб должен бороться за чистоту роликов. Если человек платит деньги, то и продукт должен быть соответствующий
Создатели контента используют нативку. Весь детский контент целиком и полностью демонетизирован, но это не мешает ребятам пилить бабки на рекламе
Зайди с ру VPN и купи русскую подписку.
Ну конечно я так пробовал, все равно не получается. И с телефона через vpn зашел, и с компьютера.
Да поставь ты адблок уже. Смотреть невозможно, но блокиратор рекламы не поставлю?
Ты знаешь что такое Apple TV?
Говноедский треш для доширачников, наверное, там ведь приставка "эпл".
<sarcasm>пожалуй я останусь на премиуме за 199</sarcasm>
Уже года два тестирую YouTube Vanced, бесплатный и с гораздо большими функциями, чем премиум. Один Спонсорблок чего стоит, такого даже в премиум нет, чтобы вырезали встроенную в ролик рекламу.
Полет - великолепный!
Один Спонсорблок чего стоит, такого даже в премиум нет
Было бы странно если бы был
Ну вот, поэтому какой смысл платить за премиум, если все равно рекламу показывают?
Очень нехватает плагина для константы Вадсворфа.
А это что такое?
https://www.reddit.com/r/pics/comments/kxfxy/and_so_ends_20_years_of_frustration/c2o1cyy/
По сути утверждение, что первые 20-30% первых минут видео можно запросто пропускать т.к. там вода.
что-то похожее на нетфликсе есть
Так спонсорблок для этого есть.
не не не, спонсорблок перематывает интеграции, а эта константа применима к "подписывайтесь, ставьте лайки, для тех кто не смотрел прошлое видео, участвуйте в розыгрыше на канале" и т.д.
Так спонсорблок и это вырезает. Вернее каждый может сам это вырезать и сохранить навечно.
Зачем когда есть это https://newpipe.net/
Еще один аргумент в пользу того, чтобы ютубе труба шаталь:
У меня в понравившихся видео более половины старых записей недоступно: копирайт страйки.
Смысл писать сколько это в рублях, если это для западной Европы цены
Что бы построить аналогию, в случае успешности проекта, сколько будет в пропорции стоить в России. Как-то так наверное)
Неее, мне что-то лень за это платить. А вот фоновый режим могли бы и бесплатным сделать. Вот на Твиче он бесплатный.
Это европейские/американские цены. В рублях не сравнивайте. В тех реалиях premium lite на 40% дешевле полной версии.
Да даже 200 рублей я платить не готов.
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пользуюсь премиум-подпиской с самого её появления в России, но в последнее время стало ОЧЕНЬ много встроенной рекламы - очень мне надо слушать в "Скажи Гордеевой" или Намедни как ведущие нахваливают очередного застройщика 😡
А чем хуже браузер Brave + плагин savefrom? Бесплатно!
Тем, что на условном андроид-ТВ или телевизоре им особо не попользуешься
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