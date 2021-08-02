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Таня Боброва

YouTube начал тестировать подписку Premium Lite — с отключением рекламы и без дополнительных функций Статьи редакции

В обычной премиум-подписке ещё есть сохранение роликов, фоновый режим и отключение рекламы в YouTube Music.

  • Компания тестирует Premium Lite в Бельгии, Дании, Финляндии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии и Швеции, пишет The Verge со ссылкой на компанию.
  • Подписка стоит €6,99 в месяц и включает просмотр видео на YouTube без рекламы в веб-версии, приложениях и приложениях для Smart TV, а также YouTube Kids. Бонусов для YouTube Music нет.
  • YouTube пока экспериментирует с подпиской Lite. Сервис примет решение о масштабировании на основе отзывов пользователей.
  • Подписка Premium включает отключение рекламы, просмотр видео в фоновом и офлайн-режиме, а также отключение рекламы в YouTube Music. В России она стоит 199 рублей в месяц, в Европе — около €11,99 в месяц, уточняет The Verge.
  • С 1 июня YouTube начал добавлять рекламу во все видео, опубликованные на платформе.

#новость #youtube

3370 просмотров
99 99 комментариев
15
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99 комментариев
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Роман Аванесов

22

Если в России за соточку будет — отлично зайдет. Сохранением роликов вообще не пользуюсь. 

Ответить

Сергей Милосердов

Роман
24

А вот фоновое воспроизведение тема.

Ответить

Влад Борщ

Сергей
15

YouTube Vanced и вообще бесплатно)

Ответить

Tim G

Влад
5

Да, там ещё встроенный SponsorBlock творит чудеса - интегрированную рекламу пропускает. Долгой жизни проекту.

Ответить

Маркетологов к

Tim
3

SponsorBlock - это чудо чудесное. В начале на ПК в виде расширения в браузер поставил, благо магазин Хром его пропустил, а уж когда в Ванседе появился - это просто сказка.

Ответить

Sergey Korneev

Влад
0

Стороние приложения всегда узконаправленные костыли

Ответить

Дэни Трэхо

Sergey
5

Что яблочный холоп может знать о сторонних приложениях? Ахахах. Плати подписку и не отсвечивай.

Ответить

Сергей Щукин

Влад
0

Спасибо тебе, товарищ 👍

Ответить

Dmitrii Bugrov

Сергей
0

Причем если ты смотришь купленный фильм, оно не работает 😂

Ответить

Сергей

Dmitrii
5

А зачем фильм смотреть в фоне?) Купленный тем более.

Ответить

Балкон.Ру

Сергей
1

Есть три буддийских способа смотреть телевизор. В сущности, это один и тот же способ, но на разных стадиях тренировки он выглядит по-разному.

Сначала ты смотришь телевизор с выключенным звуком. Примерно полчаса в день, свои любимые передачи. Когда возникает мысль, что по телевизору говорят что-то важное и интересное, ты осознаешь ее в момент появления и тем самым нейтрализуешь. Сперва ты будешь срываться и включать звук, но постепенно привыкнешь. Главное, чтобы не возникало чувства вины, когда не можешь удержаться. Сначала так со всеми бывает, даже с ламами.

Потом ты начинаешь смотреть телевизор с включенным звуком, но отключенным изображением.

И наконец, начинаешь смотреть выключенный телевизор. Это, собственно, главная техника, а первые две — подготовительные. Смотришь все программы новостей, но телевизор не включаешь.

Ответить

Дмитрий Энтелис

Сергей
0

А меня наоборот страшно бесило, пока не понял как отключить

Ответить

Семен Смирнов

Роман
9

Экономия по российски

Ответить

Степан Позняк

Семен
1

Ну это реально полезная тема
За сотку подписался бы. Мне эти сохранения роликов не нужны 90% времени. А при поездках куда-то проще через сторонние утилиты скачать на телефон и на ноут, чем ютубовским скачиванием пользоваться. Youtube Music не пользуюсь и даже за бесплатно не пользовался бы. Фоновое воспроизведение мне не нужно. Нужно воспроизведение в разделённом окне или в островке, но это и за бесплатно доступно сейчас

Ответить

Балкон.Ру

Роман
2

Сохранением роликов вообще не пользуюсь

Удобно в самолёте

Ответить

Дмитрий Филиппов

6

Сделаем поправку на зарплаты в Европе

Ответить

Ватная Корзиночка

Дмитрий
8

Жил в Стокгольме, после налогов, аренды и повседневных трат у тебя все равно останется столько же сколько в России, а то и меньше.

Ответить

Валерий Никнейм

Ватная
25

Столько же, сколько в Москве?

Ответить

Владислав Егоров

Валерий
6

не в бровь а в глаз) при этом еще налоги отбиваться социалочкой явно будут получше чем в России

Ответить

Ilya Z

Ватная
1

Вы на что-то намекаете или нет, я не понял просто ?

——————————-

средняя пенсия в Швеции: 84.000 руб
средняя пенсия в России:  12.500 руб

——————————-

средняя продолжительность жизни в Швеции: 82 года
средняя продолжительность жизни в России: 70 лет

——————————-

*Продолжать нужно* ?

Ответить

Германский нос

9

Сделай человеку плохо, а потом верни как было.

Ответить

Vilent

2

Вот и плюсы жить в России) Даже YouTube в 3 раза дешевле. 

Ответить

Германский нос

Vilent
16

И зарплаты!

Ответить

Зенитный нос

Vilent
4

В 5.

Ответить

Иван Таранов

Зенитный
0

Ты наверно хотел сказать в 25😄

Ответить

Alex Revin

4

AdBlock на Mac/Pc
YouTube Vanced на Android
SmartTube Next на Android-TV
YouTube-dl для скачивания

Качество контента на ютубе упало настолько, что платить за него деньги неразумно

Ответить

Быстрый месяц

Alex
0

Спасибо тебе, добрый человек!
Я не знал про альтернативные клиенты для Андроида.
Поставил Youtube Vanced и теперь наконец-то мой глаз перестал дергаться от просмотра рекламы Тинькофф Инвестиций по 3-5 раз за ролик, каждый день на протяжении пары лет!

Я уже устал нажимать на кнопку "мне это неинтересно", она не работает вообще.

Теперь я наконец-то смогу нормально спать и кулаки перстанут сжиматься, когда слышу слова "Тинькоф инвестиции" и "Тинькоф блэк"

Ответить

Денис Колокольцев

4

сотка в месяц была бы идеально, и еще сотка скидки с разовой оплаты за год. вансед-хуянсед это замечательно на андроид смартах, но на смартТВ с закрытым андроидом или на сафи и прочей срани, это не катит. а на хорошем телике с UHD одно удовольствие смотреть "что случилось с хаски Бубликом"и челленджи влада бумаги, под солью.

Ответить

Влад

4

На самом деле не плохо, многим не хочется доплачивать за YouTube Music и Youtube Originals с какой то мутной хренью, которую никто не смотрит

Ответить

Алексей Дымов

4

Понабежали уже эксперты с обходными бесплатными решениями?

Ответить

Мамин Данила

Алексей
0

На месте!

Ответить

Maqsood Abdurahmanov

2

Когда же уже в Казахстане они запустят😫
Надоели рекламы, невозможно уже смотреть видео на YouTube.
Через VPN тоже не получается оплатить.

Ответить

Маркетологов к стенке

Maqsood
1

Вансед для этого есть
А, у вас айфон, тогда сорян. Смотрите через браузер Браве, и нет никакой рекламы.

Ответить

Eric Turussov

Маркетологов
5

Владельцы айфонов должны страдать)

Ответить

Маркетологов к

Eric
–4

Жалко все же их. Они тоже люди, хоть и жертвы маркетинга. Но это так забавно, когда им показываешь Вансед и его возможности, да еще и бесплатный. Это для них, как огонь изобрести, учитывая, что они платят за премиум и он хуже)))

Ответить

Мамин Данила

Маркето…
0

можно купить сертификат и поставить взломанное приложение) кинопаб же есть  айфоне)

Ответить

Маркетологов к

Мамин
0

Зачем такие сложности? Ван плас - ван лав и не знаю проблем. Что захотел, то и установил. Как захотел, так и настроил под себя телефон. Это и есть свобода.

Ответить

Мамин Данила

Маркето…
0

какая сложность то. установить сертификат нажатием кнопки одной? Не сложнее чем андройду разрешить устанавливать стороннии апк. На айфоне много сторонних программ вне стора

Ответить

Alex Revin

Мамин
1

Судя по последним новостям, дни монополии аппстора сочтены. По крайней мере очень хочется в это верить.

Ответить

Мамин

Alex
0

да уже никт оне мешает без джейла использовать левые магазины

Ответить

Маркетолог

Мамин
0

Тогда поздравляю,  я просто не слышал, чтобы это можно сделать без джилбрейка.

Ответить

Мамин

Маркето…
0

есть такое.есть. Просто не надо стереотипов. Айфон божественен

Ответить

Маркетолог

Мамин
0

А как сертификат покупается?

Ответить

Мамин

Маркето…
0

скину в лс.чтобы не посчитали рекламой 

Ответить

Маркетолог

Мамин
0

вижу, спасибо

Ответить

Aleksei

Мамин
0

АПК же уже все, гугл сказал .

Ответить

Маркетолог

Aleksei
0

Его просто заменят другим названием. Так же можно будет скачивать с других источников. Это чисто для разработчиков

Ответить

Aleksei

Маркето…
0

Ну как бы теперь нужно качать файлы под каждый девайс отдельно.

Ответить

Маркетолог

Aleksei
0

Решат эту проблему

Ответить

Степан

Aleksei
0

Вообще нет. Зачем распростронять слухи о том, в чём вы не разбираетесь?
.abb - чисто для разработчиков, чтобы в плеймаркет заливать. При чём ему уже много лет, просто раньше его использование было в добровольном порядке. А с плеймаркета пользователю всё тот же .apk скачивается

Ответить

Следственн

Aleksei
0

Читайте внимательно что они сказали. Не-разработчиков это по сути не касается. Возможность генерировать и устанавливать "старый" apk  - никто не отбирает. 
Тут скорее проблема в том что в принципе гугл имеет возможность например отправить для аккаунта navalniy@gmail.com специальную версию Telegram и системы безопасности андроида не скажут ничего и обновление встанет поверх существующего.
А вот разработчикам реализовать обновление софта из Google Play на софт с сайта или другого стора - немного сложнее. 

Ответить

Alex Revin

Мамин
0

Можно попробовать поставить AdGuard в локальной сети или во внешнем интернете, тогда просто прописываете DNS и никаких блокеров вообще не надо. Будет работать и для андройда, и для IOs, и для СмартТВ.

Ответить

Мамин Данила

Alex
0

Беспокоит то, можно ли доверять им проходящий траффик

Ответить

Маркетолог

Мамин
1

Адгуардом пользуюсь кажется лет 6. Доверять им можно. Они зарабатывают с премиума.

Ответить

Alex Revin

Мамин
1

Это self-hosted решение, просто запрещайте ему обслуживать какие-либо запросы, кроме NS.

Скорее всего они продают данные статистическим анализаторам, но не персонализированные. С таким же успехом можно утверждать, что АдБлок перепродает данные о кастомерах.

Ответить

Для закладок

Eric
0

За свои же деньги
Без лоха и жизнь плоха (с)

Ответить

Игорь Кольцов

Маркетологов
1

Я с эпла ушел только потому, что надо без остановки за что-то платить. На компе с видной у меня уже больше года ни одна программа не просит денег. Если бы был какой-то ассистент, который за меня платил бы я бы может быть еще подумал. Но когда ты каждый день кому-то должен от $2 до $300 это напрягает

Ответить

Маркетологов к

Игорь
2

Да, есть такое, но это еще пол беды. Проблема в том, что тот же ютуб премиум - хуже, чем бесплатный Вансед. Это вообще не поддается логики.
Пока в премиуме не будет убрана вшитая в ролик реклама, ни о какой оплате не может идти и речи. В Ванседе такая реклама убрана.

Ответить

Vitaly

Маркето…
2

И на что создателям контента его делать лол. На этой рекламе и держится более менее качественный контент.

Ответить

Маркетологов к

Vitaly
3

Если я плачу за премиум, я не должен видеть рекламу в принципе - это аксиома.
Создатели контента должны получать % от ютуба, с премиум подписок. Все.

Ответить

Павел

Маркето…
0

Хз, только кому они это должны, если интеграции от создателей контента с ютуб монетизацией не связаны. 

Ответить

Маркетолог

Павел
0

Ютуб должен бороться за чистоту роликов. Если человек платит деньги, то и продукт должен быть соответствующий

Ответить

Павел

Маркето…
0

Те ютуб должен обязать авторов использовать только его методы монетизации? 

Ответить

Мамин

Павел
0

да

Ответить

Павел

Мамин
0

Эм, а на основании чего? 

Ответить

Hoken PWNZ

Vitaly
0

Создатели контента используют нативку. Весь детский контент целиком и полностью демонетизирован, но это не мешает ребятам пилить бабки на рекламе

Ответить

Vlad Sporykhin

Maqsood
1

Зайди с ру VPN и купи русскую подписку.

Ответить

Maqsood Abdurahmanov

Vlad
0

Ну конечно я так пробовал, все равно не получается. И с телефона через vpn зашел, и с компьютера.

Ответить

Для закладок

Maqsood
–2

Да поставь ты адблок уже. Смотреть невозможно, но блокиратор рекламы не поставлю?

Ответить

Maqsood Abdurahmanov

Для
0

Ты знаешь что такое Apple TV?

Ответить

Для закладок

Maqsood
–2

Говноедский треш для доширачников, наверное, там ведь приставка "эпл".

Ответить

kova7ev

0

<sarcasm>пожалуй я останусь на премиуме за 199</sarcasm>

Ответить

Islam Babaev

kova7ev
5

Дак это цены в Европе, у них премиум стоит косарь

Ответить

Maksim K

kova7ev
1

Европейская цена… предпоследний абзац посмотрите, у нас 200₽ в Европе 12€(1000₽). Поэтому если проект с “lite” будет успешен, то у нас будет стоить 50-100₽..

Ответить

Маркетологов к стенке

0

Уже года два тестирую YouTube Vanced, бесплатный и с гораздо большими функциями, чем премиум. Один Спонсорблок чего стоит, такого даже в премиум нет, чтобы вырезали встроенную в ролик рекламу.
Полет - великолепный!

Ответить

Семен Смирнов

Маркетологов
3

Один Спонсорблок чего стоит, такого даже в премиум нет

Было бы странно если бы был

Ответить

Маркетологов к стенке

Семен
1

Ну вот, поэтому какой смысл платить за премиум, если все равно рекламу показывают?

Ответить

Alex Revin

Маркетологов
0

 Очень нехватает плагина для константы Вадсворфа.

Ответить

Маркетологов к стенке

Alex
1

А это что такое?

Ответить

Alex Revin

Маркето…
1

https://www.reddit.com/r/pics/comments/kxfxy/and_so_ends_20_years_of_frustration/c2o1cyy/

По сути утверждение, что первые 20-30% первых минут видео можно запросто пропускать т.к. там вода.

что-то похожее на нетфликсе есть

Wadsworth's comment from discussion "And so ends…
2,134 votes and 755 comments so far on Reddit
www.reddit.com
Ответить

Маркетологов к

Alex
0

Так спонсорблок для этого есть.

Ответить

Alex Revin

Маркето…
1

не не не, спонсорблок перематывает интеграции, а эта константа применима к "подписывайтесь, ставьте лайки, для тех кто не смотрел прошлое видео, участвуйте в розыгрыше на канале" и т.д.

Ответить

Маркетологов к

Alex
0

Так спонсорблок и это вырезает. Вернее каждый может сам это вырезать и сохранить навечно.

Ответить

Антон Варанов

1

Это мне надо!

Ответить

Игорь Кольцов

1

Зачем когда есть это https://newpipe.net/

NewPipe - a free YouTube client
NewPipe - a free YouTube client
newpipe.net
Ответить

Балкон.Ру

Игорь
0
Ответить

Alex Revin

1

Еще один аргумент в пользу того, чтобы ютубе труба шаталь:
У меня в понравившихся видео более половины старых записей недоступно: копирайт страйки. 

Ответить

Ivan Zenkov

1

Очень этого ждал, а то музыку не слушаю, но плачу за неё

Ответить

Anon

0

Смысл писать сколько это в рублях, если это для западной Европы цены

Ответить

Philip Poteryahin

Anon
0

Что бы построить аналогию, в случае успешности проекта, сколько будет в пропорции стоить в России. Как-то так наверное)

Ответить

Роман Дегтярев

–1

Неее, мне что-то лень за это платить. А вот фоновый режим могли бы и бесплатным сделать. Вот на Твиче он бесплатный.

Ответить

Dmitry Proudnikov

0

Это европейские/американские цены. В рублях не сравнивайте. В тех реалиях premium lite на 40% дешевле полной версии.

Ответить

Роман Дегтярев

Dmitry
1

Да даже 200 рублей я платить не готов. 

Ответить

Павел

Роман
1

За удаление рекламы? Или за контент, который там потребляете? 

Ответить

ЯжПрограммист

0

Них себе лайт

Ответить

Комментарий удален

Max B

0

Смотреть ютуп, и получать всего 7 ойро в месяц?
Не ценят они зрителя! Не ценят! ))

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Andr K

0

пользуюсь премиум-подпиской с самого её появления в России, но в последнее время стало ОЧЕНЬ много встроенной рекламы - очень мне надо слушать в "Скажи Гордеевой" или Намедни как ведущие нахваливают очередного застройщика 😡

Ответить

Yury Gagarin

0

А чем хуже браузер Brave + плагин savefrom? Бесплатно! 

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Михаил Соколков

Yury
0

Тем, что на условном андроид-ТВ или телевизоре им особо не попользуешься

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