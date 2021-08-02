Медиа
Nazigul Jusupova

Стартап бывших руководителей Disney купил медиакомпанию Риз Уизерспун Hello Sunshine за $900 млн — WSJ Статьи редакции

При поддержке Blackstone они направят более $500 млн на выкуп акций у существующих инвесторов.

  • Медиа-предприятие, которое ещё не имеет названия, поддерживается крупной инвестиционной компанией Blackstone и будет управляться бывшими руководителями Disney Кевином Майером и Томом Стэггсом, пишет The Wall Street Journal.
  • Для новой организации Hello Sunshine станет первым приобретением. Риз Уизерспун и исполнительный директор Hello Sunshine Сара Харден войдут в совет директоров и продолжат управлять Hello Sunshine.
  • Стороны не раскрывают условия сделки. Люди, знакомые с этим вопросом, сообщили WSJ, что Blackstone потратит более $500 млн наличными на покупку акций у существующих инвесторов Hello Sunshine. Риз Уизерспун и некоторые руководители переведут оставшийся капитал в доли новой компании.
  • Медиакомпания Hello Sunshine производила контент для стриминговых сервисов, таких как Hulu , Apple и HBO. Она известна по проектам «Большая, маленькая ложь», «Утреннее шоу». В 2021 году Hello Sunshine вошла в список 100 самых влиятельных компаний по версии Time.

#новости #blackstone #hellosunshine

1659 просмотров
11 11 комментариев
2
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["hellosunshine","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","blackstone"], "comments": 11, "likes": 2, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 276838, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 02 Aug 2021 21:00:33 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
11 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Лев Щенин

8

Когда в стране с экономикой более-менее нормально, хорошо растут on-top бизнесы типа "Здравствуй, солнце" от известной актрисы.
(если объяснить коротко для ленивых - "вишенка на торте" ).
А если в стране бардак сверху донизу и посконная морковь дорожает за год В ТРИ РАЗА  - о чём вообще можно говорить?
Поэтому в России в ближайшие лет 8-16 такие новости будут "просто фантастикой"...
(тоска, грусть, сарказм)

Ответить

Андрей Крамарь

Лев
1

8-16?!? А вы оптимист. Или вы что-то знаете за здоровье членов политбюро?

Ответить

Илья Шишкунов

2

WSJ = SJW 
Какой же всё это бред и пузырь, скорее бы рвануло, чтобы не было стартапов, покупающих за лярды компании 

Ответить

Zaeer Dobryy

Илья
2

ппц у тебя бомбит))

Ответить

Илья Шишкунов

Zaeer
0

Где? 

Ответить

Эбдул Эшотович

2

Класс, у меня вроде есть пара процентов акций этой компании.

Ответить

LISA

2

Какая Риз молодец! 👏
блондинка в законе ;)

Ответить

Artemida Svet

0

в чем суть компании?

Ответить

Андрей Крамарь

Artemida
0

Шоу типа "пусть говорят" и "вечерний ургант"

Ответить

Artemida Svet

Андрей
0

это их актив ? у них много таких шоу ?

Ответить

Андрей Крамарь

Artemida
0

Без понятия. Погугли, например.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 11 комментариев
Дизайн
Nazigul Jusupova
IKEA представила свой первый «умный» очиститель воздуха, встроенный в журнальный столик Статьи редакции

Устройство поступит в продажу в октябре.

45 45 комментариев
16
Первая грузовая компания
Как отпугнуть клиента от онлайн сервисов: 6 вредных советов

Каждая компания стремится сделать понятный и удобный онлайн сервис для партнеров. Бизнес тратит огромные средства на разработку программ и приложений. Но все это может быть напрасно, если вы не провели предварительную работу с заказчиками и не объяснили, зачем ему разбираться в вашем новом ИТ-продукте. Подготовили 6 антисоветов для тех, кто хочет…

0 Обсудить
1
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Яндекс.Маршрутизация
Настройки доставки: почему логистика последней мили требует экспериментов
0 Обсудить
0
Yota
Миллениалы предпочитают World of Tanks и Minecraft: Yota составила рейтинг популярных онлайн-игр

Летом пользователи Yota стали больше играть в онлайн-игры, трафик в данной категории вырос почти в два раза на смартфонах, планшетах и модемах в июне и июле по сравнению с двумя месяцами ранее.

4 4 комментария
3
Будущее
Полина Лааксо
Как в «Чёрном зеркале»: нейросеть GPT-3 помогла канадцу «связаться» с умершей невестой — в ИИ-чате Статьи редакции

Хоть с помощью ИИ-сервисов и можно «оживить» умерших, в конечном итоге их всё равно придётся потерять, пишет San Francisco Chronicle.

Клои Эллингсон для Chronicle
11 11 комментариев
33
Техника
Nazigul Jusupova
Google анонсировала новые смартфоны Pixel на собственном чипе Tensor Статьи редакции

До этого компания использовала чипы Qualcomm.

Новые Pixel Google
100 100 комментариев
40
Приёмная
Petr Kasinskiy
ООО СК "Сбербанк Страхование" предлагает возместить стоимость ущерба в порядке суброгации непричастных к этому людей

В один из августовских дней 2019 моей теще позвонили из УК
Капитал Инвест и спросили, нет ли у нее протечки в квартире.
Я в тот момент был в ее квартире, собирал мебель. Мы бросились
смотреть туалет и ванную, все было в порядке, о чем и сообщили
звонившей. Та ответила, что протечка возле стояка, проверили -
везде чисто и сухо.
Минут через 20…

2 2 комментария
6
GoTech Innovation
Finlanding: окно в Европу для бизнеса
0 Обсудить
1
Личный опыт
Vladimir Listevich
Как я работал в финансовой пирамиде

Меня зовут Владимир, я независимый журналист. Не так давно на vc.ru вышла статья о том, как человек по имени Артем работал в финансовой пирамиде, название которой он не называл. Буквально через сутки статья была удалена.
Мне удалось связаться с ним, статью он удалил сам из-за вопроса собственной безопасности. Насколько я понимаю, теперь эта…

4 4 комментария
6
Evrone
Evrone News #07: тренды QA и open source

Сегодня в традиционной подборке рассказываем об удачных open source решениях нашей команды: архивном monkey patch и шаблоне чистой архитектуры на Go, а также анализируем тренды 2021 года в QA и тестировании.

0 Обсудить
1
Истории
Vyacheslav Shushurikhin
Это Наваль Равикант: он привёл к стартапам частных инвесторов и создал AngelList, «Tinder для вложений» Статьи редакции

Равикант засудил два фонда за то, что основатели проданного стартапа получили слишком мало, а сам инвестировал в более чем 100 проектов и заработал $60 млн.

Наваль Равикант The Financial Pandora
11 11 комментариев
44
Больше статей
null