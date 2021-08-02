Стартап бывших руководителей Disney купил медиакомпанию Риз Уизерспун Hello Sunshine за $900 млн — WSJ Статьи редакции
При поддержке Blackstone они направят более $500 млн на выкуп акций у существующих инвесторов.
- Медиа-предприятие, которое ещё не имеет названия, поддерживается крупной инвестиционной компанией Blackstone и будет управляться бывшими руководителями Disney Кевином Майером и Томом Стэггсом, пишет The Wall Street Journal.
- Для новой организации Hello Sunshine станет первым приобретением. Риз Уизерспун и исполнительный директор Hello Sunshine Сара Харден войдут в совет директоров и продолжат управлять Hello Sunshine.
- Стороны не раскрывают условия сделки. Люди, знакомые с этим вопросом, сообщили WSJ, что Blackstone потратит более $500 млн наличными на покупку акций у существующих инвесторов Hello Sunshine. Риз Уизерспун и некоторые руководители переведут оставшийся капитал в доли новой компании.
- Медиакомпания Hello Sunshine производила контент для стриминговых сервисов, таких как Hulu , Apple и HBO. Она известна по проектам «Большая, маленькая ложь», «Утреннее шоу». В 2021 году Hello Sunshine вошла в список 100 самых влиятельных компаний по версии Time.
Когда в стране с экономикой более-менее нормально, хорошо растут on-top бизнесы типа "Здравствуй, солнце" от известной актрисы.
(если объяснить коротко для ленивых - "вишенка на торте" ).
А если в стране бардак сверху донизу и посконная морковь дорожает за год В ТРИ РАЗА - о чём вообще можно говорить?
Поэтому в России в ближайшие лет 8-16 такие новости будут "просто фантастикой"...
(тоска, грусть, сарказм)
8-16?!? А вы оптимист. Или вы что-то знаете за здоровье членов политбюро?
WSJ = SJW
Какой же всё это бред и пузырь, скорее бы рвануло, чтобы не было стартапов, покупающих за лярды компании
в чем суть компании?
Шоу типа "пусть говорят" и "вечерний ургант"
это их актив ? у них много таких шоу ?
Устройство поступит в продажу в октябре.
Каждая компания стремится сделать понятный и удобный онлайн сервис для партнеров. Бизнес тратит огромные средства на разработку программ и приложений. Но все это может быть напрасно, если вы не провели предварительную работу с заказчиками и не объяснили, зачем ему разбираться в вашем новом ИТ-продукте. Подготовили 6 антисоветов для тех, кто хочет…
Летом пользователи Yota стали больше играть в онлайн-игры, трафик в данной категории вырос почти в два раза на смартфонах, планшетах и модемах в июне и июле по сравнению с двумя месяцами ранее.
Хоть с помощью ИИ-сервисов и можно «оживить» умерших, в конечном итоге их всё равно придётся потерять, пишет San Francisco Chronicle.
До этого компания использовала чипы Qualcomm.
В один из августовских дней 2019 моей теще позвонили из УК
Капитал Инвест и спросили, нет ли у нее протечки в квартире.
Я в тот момент был в ее квартире, собирал мебель. Мы бросились
смотреть туалет и ванную, все было в порядке, о чем и сообщили
звонившей. Та ответила, что протечка возле стояка, проверили -
везде чисто и сухо.
Минут через 20…
Меня зовут Владимир, я независимый журналист. Не так давно на vc.ru вышла статья о том, как человек по имени Артем работал в финансовой пирамиде, название которой он не называл. Буквально через сутки статья была удалена.
Мне удалось связаться с ним, статью он удалил сам из-за вопроса собственной безопасности. Насколько я понимаю, теперь эта…
Сегодня в традиционной подборке рассказываем об удачных open source решениях нашей команды: архивном monkey patch и шаблоне чистой архитектуры на Go, а также анализируем тренды 2021 года в QA и тестировании.
Равикант засудил два фонда за то, что основатели проданного стартапа получили слишком мало, а сам инвестировал в более чем 100 проектов и заработал $60 млн.