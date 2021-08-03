Twitter добавит под посты с дезинформацией ссылки на материалы Associated Press и Reuters Статьи редакции
Это первый случай, когда соцсеть привлекает новостные сайты для борьбы с недостоверными публикациями.
- Twitter начнёт сотрудничать с новостными агентствами, чтобы добавить «правдивый контекст в беседы». Ссылка на публикации может появиться как ярлык в твитах или как публикация в «Моментах», сообщает Reuters.
- Twitter будет работать отдельно с AP и с Reuters, и новостные ленты не будут пересекаться.
- В марте 2021 года Twitter запустила программу Birdwatch, в которой пользователи могли помочь выявлять и проверять факты в твитах.
Как будто "Associated Press" и "Reuters" не публикуют fake news со своими "анонимными источниками". :D
Фашист Дорси пробивает очередное дно. Твиттер превратился в выгребную яму и продолжает обмазываться фекалиями.
А как же Russia Today и РИА Новости?
То есть в Рейтерс и АП люди без греха работают? Ню ню
Настолько мощной машины формирования нужного мнения история ещё не знала.
И когда Твиттер успел стать такой тоталитарной помойкой?
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