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Маша Цепелева

Twitter добавит под посты с дезинформацией ссылки на материалы Associated Press и Reuters Статьи редакции

Это первый случай, когда соцсеть привлекает новостные сайты для борьбы с недостоверными публикациями.

  • Twitter начнёт сотрудничать с новостными агентствами, чтобы добавить «правдивый контекст в беседы». Ссылка на публикации может появиться как ярлык в твитах или как публикация в «Моментах», сообщает Reuters.
  • Twitter будет работать отдельно с AP и с Reuters, и новостные ленты не будут пересекаться.
  • В марте 2021 года Twitter запустила программу Birdwatch, в которой пользователи могли помочь выявлять и проверять факты в твитах.

#новость #twitter

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Gennadiy Khatuntsev

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Как будто "Associated Press" и "Reuters" не публикуют fake news со своими "анонимными источниками". :D

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Jay Green

2

Фашист Дорси пробивает очередное дно. Твиттер превратился в выгребную яму и продолжает обмазываться фекалиями.

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Alex Choy

2

А как же Russia Today и РИА Новости?

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Сергей Милосердов

Alex
0

ИА Панорама

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mnktlux

Alex
0

Так та Твиттер замедлили, смысл делать им это с ру источниками?

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Mikhail Dragunov

2

То есть в Рейтерс и АП люди без греха работают? Ню ню

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Jay Green

Mikhail
0

Это не важно, главно что бы не мешали фашисту Дорси продвигать кошерную идеологию. 

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Royal Naidu

1
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Андрей Браиловский

0

Настолько мощной машины формирования нужного мнения история ещё не знала.
И когда Твиттер успел стать такой тоталитарной помойкой?

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