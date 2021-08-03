Медиа
Евгения Евсеева

Spotify начал тестировать подписку Spotify Plus — с рекламой, но без ограничений по прослушиванию Статьи редакции

Масштабировать подписку сервис пока не планирует.

  • Spotify Plus — это смесь из подписки Spotify Premium и бесплатной версии сервиса, пишет The Verge.
  • В подписке есть реклама, но слушать музыку можно без ограничений — пропускать любое количество песен и включать нужный трек сразу. Стоит $0,99 в месяц.
  • Сейчас Spotify Premium позволяет слушать музыку без рекламы и в офлайне, пользоваться сервисом за границей без ограничений по времени и открывает другие функции. В России подписка стоит от 169 рублей в месяц.
  • В бесплатной версии можно пропускать не больше шести песен в час и слушать только определённые песни из заранее составленных плейлистов.
  • В Spotify рассказали The Verge, что тестируют подписку с ограниченным количеством пользователей в США. При этом в сервисе сообщили, что у них пока нет планов расширять подписку для всех.

#новость #spotify

1677 просмотров
34 34 комментария
9
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","spotify"], "comments": 34, "likes": 9, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 277054, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 03 Aug 2021 12:43:44 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
34 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Джеймс Бонд

–19

Отличная идея, но владельцы андроидов (не все), все равно будут пиратить, дело не в цене, а в ментальности и логики нищих людей.
Как только Гугл закрутит гайки (а в этом направлении идет работа, хоть и медленно), андроид потеряет огромный пласт любителей халявы, а вместе с этим и лидерство мобильной операционки в процентном и абсолютном значении.

Палка о двух концах.
Спотифаю удачи, неплохой сервис, но Элл музыка лично мне больше нравится.

Ответить

Евгений Бв

Джеймс
5

Мы пиратим, потому что пиратские версии банально удобнее, более функциональные
Тот же Ютуб Вансед, позволяет убрать даже встроенную рекламу в ролике, чего нет в премиуме. Да, магазин Хром позволяет скачать расширение Спонсорблок для ПК, но в премиум они пока не добавили.
Тот же Инстаграм вообще не позволяет убрать рекламу, даже по подписке, а в пиратской версии она убрана.
И так везде
Проблема в том, что компании просто задрали со своей рекламой из-за жадности. Ее настолько много, что уже не представляешь себе выход в Интернет без блокировщиков.
А платить все - денег не хватит.

Ответить

artёm rudomёtov

Евгений
3

Ибо передоз рекламы во всех источниках. Невыносимо

Ответить

Евгений Бв

artёm
2

Не просто много, а просто дичь какая-то

Ответить

artёm rudomёtov

Евгений
4

Категорически солидарен. Не для людей сервисы, а для выжимки кошельков. А у кого глаз дёргается от рекламы, тому ещё и рекламу невропатолога добавят в кругозор.

Ответить

Евгений Бв

artёm
1

Все сбежали с телевизора из-за рекламы и теперь телевизионщики ноют. Реклама перетекла в интернет, но тут благо есть защита от нее.

Ответить

Джеймс Бонд

Евгений
0

Вот и ответ типичного андроид пользователя, платить за все - денег не хватит. 
Пользоваться всеми благами сервиса времени и наглости хватит, а вот заплатить - нет нет нет.

Тот кто не ценит чужую работу, как правило не ценит и свою работая за какие нибудь 150-800р в час.

Ответить

artёm rudomёtov

Джеймс
1

А при чем тут Android вообще?

Ответить

Евгений Бв

Джеймс
0

Без проблем, можно не пускать вообще в открытый доступ, как например клабхаус или рутуб и нахрен они никому не упрутся. Однако этого не делают.
Так что виновата жадность.

Ответить

Александр Аракчеев

Евгений
0

опачки, а есть пиратская insta? Где взять, не подскажете?

Ответить

Александр

Алексан…
1

https://thedise.me/instander/

Ответить

artёm rudomёtov

Алексан…
0

А профили потом не угоняют?

Ответить

Евгений Бв

artёm
1

Никто ничего не угоняет. Они хорошо живут на пожертвования и донаты.
Просто выпили рекламу и все.

Ответить

artёm rudomёtov

Евгений
0

Мерси. Опробую

Ответить

Andr K

Алексан…
1

instander

Ответить

Евгений Бв

Алексан…
0

Конечно есть, на 4пда есть инфа по этому, но правда надо поискать ссылки на скачивание. У самого стоит, ни единой рекламы уже года полтора.

Ответить

Alexandr Leibowitz

Джеймс
1

владельцы андроидов (не все), все равно будут пиратить, дело не в цене, а в ментальности и логики нищих людей.

Элл музыка лично мне больше нравится

Ну понятно, кто тут нищий, а кто успешный))

Почему люди платят за Спотифай:
1. Колоссальная музыкальная база
2. Качественные алгоритмы рекомендаций
Пиратские сервисы не дадут ни того, ни другого, так что уж пару долларов в месяц мне совершенно не жалко на подписку)

Ответить

Alexander A

Alexandr
0

В спотифае база, конечно, колоссальная (даже такие редкие из-за сложностей с лицензированием вещи, как Timecry, есть), но на пиратских торрентах все равно больше. Потому что какого-нибудь японского инди-прогрессива, который только на дисках выходил в подписочных сервисах не будет никогда. И с ранними альбомами инди групп бывают проблемы.

Ответить

Bender Rodriguez

Джеймс
1

 Элл музыка лично мне больше нравится

туда наконец завезли рекомендации?) у эпл музыки единственная классная фича это текст песен, вот это круто да, в остальном она полностью проигрывает конкурентам, что логично, ведь она не обновляется раз в 2 недели)

Ответить

Dmitry Proudnikov

Джеймс
0

Это общая но неправильная ассоциация. Люди, особенно в России (вспоминаем среднюю ЗП 50-55 тысяч), на андроиде не от того, что там свободы больше, а из-за стоимости. И технически продвинуты многие из них не больше, чем это дает сделать «зарытая» iOS. Даже если андроид закроет возможность пиратской музыки, рынок он не потеряет. Кто с телефона за 20 тысяч перейдет на телефон за 60-100 тысяч только из-за этого?
Ну и половина пиратит не от того, что это выгодно, а от того, что это либо им удобнее, либо это не осуждается. Когда это начнет осуждаться в обществе, 150-200 рублей в месяц за яндекс/спотифай/apple будут небольшими деньгами, даже с ЗП 50-55 тысяч.

Ответить

lakoros

2

Если качество звука будет как в премиумной  можно взять, обычно использую яндекс, но для разнообразия рекомендаций иногда запускаю спотифай.

Ответить

Александр Аракчеев

–7

Спасибо, спотифай, но пока есть nnm-club и крякнутая ЯМ, мы как-нибудь перетопчемся

Ответить

artёm rudomёtov

0

Везде у населения деньги кончаются, что и Youtube и Spotify тестируют более дешёвые подписки? И в Бельгии и в США?

Ответить

Bender Rodriguez

artёm
2

для некоторых людей есть "порог" того сколько они готовы платить за что-то, вот и тестируют насколько этих людей много

Ответить

Yan Purvenes

0

Напоминает бесплатное прослушивание в Яндексе музыке. Со 6 скипами в час.

Ответить

Поджог Сараев

Yan
0

В Яндексе вообще нельзя бесплатно прослушать трек целиком, не?

Ответить

Евгений Бв

0

Кстати, для владельцев Айфона и айпадов, с 15 версии аос они разрешили наконец в сафари добавлять браузерные расширения блокировщиков рекламы для сафари.
Адгуард уже запилил версию

Ответить

Евгений М

Евгений
0

iOS 14.6

Ответить

Евгений Бв

Евгений
0

Знаю, но с 15 версией, они расширили возможности блокировщиков. Сейчас в айфонах она очень слабая

Ответить

Андрей Татьянников

0

Да все пофик на самом деле на Spotify. 
Неужели событие, что у Spotify будет новая подписка! Жесть!

Мне вообще он показался очень не удобным! 

Ответить

artёm rudomёtov

Андрей
0

Настолько пофик, что решили даже комментарий оставить, чтобы все поняли?

Ответить

Vadim Zolotokrylin

0

Я думаю прежде всего это связано с тем, что поджимают другие сервисы, например YouTube Music. YouTube подписал практически большинство топовых артистов. Сложно не найти музыку на ютубе.

Ответить

Promy

0
Ответить

Евгений Калимуллин

0

Мне вот для полноты картины, не хватает годовой оплаты за подписку, как у Apple Music. Заплатил сразу за год 1690 рублей, и все, забыл на год об этом. Очень жду.

Ответить

Комментарий удален

Написать комментарий...
Читать все 34 комментария
БКС Мир инвестиций
Сколько зарабатывает среднестатистический инвестор и есть ли способ не стать «середнячком»

Недавнее исследование JP Morgan AM, опубликованное в выпуске квартального гида по рынкам, показало, что среднестатистический инвестор в США за последние 20 лет зарабатывал не более 2,9% годовых.

0 Обсудить
0
Сервисы
Lamoda
Как мы решили комплексные проблемы склада Lamoda всего одним приложением

Мы расскажем, зачем разработчики добивались максимально быстрого отклика приложения и чем заменили отвлекающие визуальные оповещения. А также почему мы планируем сделать систему полностью автономной и работающей оффлайн, несмотря на то, что на складе сотни роутеров.

Склад Lamoda
24 24 комментария
27
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Финансы
Евгения Евсеева
Акции Tencent и NetEase упали на 10% после сравнения игр с наркотиками в китайских государственных СМИ Статьи редакции

Инвесторы опасаются, что ограничения китайских регуляторов распространятся и на игровой рынок.

159 159 комментариев
28
Техника
Евгения Евсеева
От SymbianOS до Android: как менялись доли мобильных ОС на рынке смартфонов с 2007 по 2021 годы Статьи редакции
PieChartPirate
6 6 комментариев
18
Дизайн
Embacy
Дайджест новых стилей и сайтов digital-компаний за июль, где много красоты от героев будущего времени

Всем привет! Это юбилейный, 10 дайджест о том, что важного и интересного происходит в мире стилей и сайтов digital-компаний. Сегодняшний выпуск за июль. За клавиатурой и редактором статей на vc.ru я, Вадим Орлов, основатель Embacy.

0 Обсудить
11
ICU Agency
Маркетинг-абьюзер: токсичные отношения

Чем раньше вы распознаете рекламного абьюзера, тем лучше для вас! И жизнь будет спокойнее, и морально восстанавливаться после таких взаимодействий не придется.

1 1 комментарий
0
Columbus Russia
3 проблемы планирования производства, которые мешают вашей компании превзойти ожидания клиентов
0 Обсудить
–1
Трибуна
Роман Мальцев
Я искал удобный способ записывать тренировки, а в итоге создал SaaS для тренеров

В статье расскажу о проблемах с мотивацией для тренировок, какие бизнес-модели мы пробовали и зачем мы идем в Испанию. В конце статьи приятный бонус для читателей VC.ru.

18 18 комментариев
24
GetBlogger
Как сделать рекламу у блогеров, которая точно достигнет цели?
0 Обсудить
0
Техника
Евгения Евсеева
Microsoft запустила Windows 365 — «облачную» ОС для бизнеса по цене от 2 тысяч рублей на пользователя в месяц Статьи редакции

Можно выбрать и свои настройки — тогда подписка обойдётся в 1350 рублей в месяц на человека за минимальные характеристики.

59 59 комментариев
12
Больше статей
null