Spotify начал тестировать подписку Spotify Plus — с рекламой, но без ограничений по прослушиванию Статьи редакции
Масштабировать подписку сервис пока не планирует.
- Spotify Plus — это смесь из подписки Spotify Premium и бесплатной версии сервиса, пишет The Verge.
- В подписке есть реклама, но слушать музыку можно без ограничений — пропускать любое количество песен и включать нужный трек сразу. Стоит $0,99 в месяц.
- Сейчас Spotify Premium позволяет слушать музыку без рекламы и в офлайне, пользоваться сервисом за границей без ограничений по времени и открывает другие функции. В России подписка стоит от 169 рублей в месяц.
- В бесплатной версии можно пропускать не больше шести песен в час и слушать только определённые песни из заранее составленных плейлистов.
- В Spotify рассказали The Verge, что тестируют подписку с ограниченным количеством пользователей в США. При этом в сервисе сообщили, что у них пока нет планов расширять подписку для всех.
Отличная идея, но владельцы андроидов (не все), все равно будут пиратить, дело не в цене, а в ментальности и логики нищих людей.
Как только Гугл закрутит гайки (а в этом направлении идет работа, хоть и медленно), андроид потеряет огромный пласт любителей халявы, а вместе с этим и лидерство мобильной операционки в процентном и абсолютном значении.
Палка о двух концах.
Спотифаю удачи, неплохой сервис, но Элл музыка лично мне больше нравится.
Мы пиратим, потому что пиратские версии банально удобнее, более функциональные
Тот же Ютуб Вансед, позволяет убрать даже встроенную рекламу в ролике, чего нет в премиуме. Да, магазин Хром позволяет скачать расширение Спонсорблок для ПК, но в премиум они пока не добавили.
Тот же Инстаграм вообще не позволяет убрать рекламу, даже по подписке, а в пиратской версии она убрана.
И так везде
Проблема в том, что компании просто задрали со своей рекламой из-за жадности. Ее настолько много, что уже не представляешь себе выход в Интернет без блокировщиков.
А платить все - денег не хватит.
Ибо передоз рекламы во всех источниках. Невыносимо
Не просто много, а просто дичь какая-то
Категорически солидарен. Не для людей сервисы, а для выжимки кошельков. А у кого глаз дёргается от рекламы, тому ещё и рекламу невропатолога добавят в кругозор.
Все сбежали с телевизора из-за рекламы и теперь телевизионщики ноют. Реклама перетекла в интернет, но тут благо есть защита от нее.
Вот и ответ типичного андроид пользователя, платить за все - денег не хватит.
Пользоваться всеми благами сервиса времени и наглости хватит, а вот заплатить - нет нет нет.
Тот кто не ценит чужую работу, как правило не ценит и свою работая за какие нибудь 150-800р в час.
Без проблем, можно не пускать вообще в открытый доступ, как например клабхаус или рутуб и нахрен они никому не упрутся. Однако этого не делают.
Так что виновата жадность.
опачки, а есть пиратская insta? Где взять, не подскажете?
А профили потом не угоняют?
Никто ничего не угоняет. Они хорошо живут на пожертвования и донаты.
Просто выпили рекламу и все.
Конечно есть, на 4пда есть инфа по этому, но правда надо поискать ссылки на скачивание. У самого стоит, ни единой рекламы уже года полтора.
владельцы андроидов (не все), все равно будут пиратить, дело не в цене, а в ментальности и логики нищих людей.
Элл музыка лично мне больше нравится
Ну понятно, кто тут нищий, а кто успешный))
Почему люди платят за Спотифай:
1. Колоссальная музыкальная база
2. Качественные алгоритмы рекомендаций
Пиратские сервисы не дадут ни того, ни другого, так что уж пару долларов в месяц мне совершенно не жалко на подписку)
В спотифае база, конечно, колоссальная (даже такие редкие из-за сложностей с лицензированием вещи, как Timecry, есть), но на пиратских торрентах все равно больше. Потому что какого-нибудь японского инди-прогрессива, который только на дисках выходил в подписочных сервисах не будет никогда. И с ранними альбомами инди групп бывают проблемы.
Элл музыка лично мне больше нравится
туда наконец завезли рекомендации?) у эпл музыки единственная классная фича это текст песен, вот это круто да, в остальном она полностью проигрывает конкурентам, что логично, ведь она не обновляется раз в 2 недели)
Это общая но неправильная ассоциация. Люди, особенно в России (вспоминаем среднюю ЗП 50-55 тысяч), на андроиде не от того, что там свободы больше, а из-за стоимости. И технически продвинуты многие из них не больше, чем это дает сделать «зарытая» iOS. Даже если андроид закроет возможность пиратской музыки, рынок он не потеряет. Кто с телефона за 20 тысяч перейдет на телефон за 60-100 тысяч только из-за этого?
Ну и половина пиратит не от того, что это выгодно, а от того, что это либо им удобнее, либо это не осуждается. Когда это начнет осуждаться в обществе, 150-200 рублей в месяц за яндекс/спотифай/apple будут небольшими деньгами, даже с ЗП 50-55 тысяч.
Если качество звука будет как в премиумной можно взять, обычно использую яндекс, но для разнообразия рекомендаций иногда запускаю спотифай.
Спасибо, спотифай, но пока есть nnm-club и крякнутая ЯМ, мы как-нибудь перетопчемся
Везде у населения деньги кончаются, что и Youtube и Spotify тестируют более дешёвые подписки? И в Бельгии и в США?
для некоторых людей есть "порог" того сколько они готовы платить за что-то, вот и тестируют насколько этих людей много
Напоминает бесплатное прослушивание в Яндексе музыке. Со 6 скипами в час.
Кстати, для владельцев Айфона и айпадов, с 15 версии аос они разрешили наконец в сафари добавлять браузерные расширения блокировщиков рекламы для сафари.
Адгуард уже запилил версию
Знаю, но с 15 версией, они расширили возможности блокировщиков. Сейчас в айфонах она очень слабая
Да все пофик на самом деле на Spotify.
Неужели событие, что у Spotify будет новая подписка! Жесть!
Мне вообще он показался очень не удобным!
Настолько пофик, что решили даже комментарий оставить, чтобы все поняли?
Я думаю прежде всего это связано с тем, что поджимают другие сервисы, например YouTube Music. YouTube подписал практически большинство топовых артистов. Сложно не найти музыку на ютубе.
Мне вот для полноты картины, не хватает годовой оплаты за подписку, как у Apple Music. Заплатил сразу за год 1690 рублей, и все, забыл на год об этом. Очень жду.
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