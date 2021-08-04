В 2020 году «Сбер» выкупил 45% Rambler Group — тогда же ему перешёл и онлайн-кинотеатр Okko.

1301 просмотров

«Синема парк» подала четыре заявки на регистрацию товарных знаков. Согласно базе Роспатента, все они содержат название «Синема парк» и логотип в виде голубого прямоугольника.

Все товарные знаки останутся, а новые кинотеатры будут открываться в обновленном дизайне и под брендом «Синема парк», рассказал AdIndex гендиректор объединенной киносети, куда входят «Синема парк» и «Формула кино», Алексей Васясин.

Уже существующие кинотеатры продолжат работать под названием Объединённая киносеть «Синема парк» и «Формула кино» и использовать логотип со словом «Кино», подтвердила Елена Круглова, руководитель контентного маркетинга компании. По её словам, сеть действительно решила не переходить на единый бренд «Кино Оkkо».

Rambler Group решила переименовать кинотеатры «Синема парк» и «Формула кино» в «Кино Okko» в 2018 году. Но успела перезапустить только три — в московских торговых центрах «Афимолл» и «Щелковский», а также в воронежском ТРК «Арена», отмечает AdIndex.

«Кино Okko»