{"id":5216,"title":"\u0414\u0438\u0432\u0430\u043d, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0437\u0451\u0442 \u0432\u0430\u0441 \u043f\u0440\u044f\u043c\u043e \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443","url":"\/redirect?component=advertising&id=5216&url=http:\/\/vc.ru\/promo\/273080&hash=ac75fb334f8a661f5098af4eb069714a77581636311acf4396dd1fea57c6c8c2","isPaidAndBannersEnabled":false}
Медиа
Евгения Евсеева

Объединённая сеть «Синема парк» и «Формула кино» не станет переименовывать кинотеатры в Okko Статьи редакции

В 2020 году «Сбер» выкупил 45% Rambler Group — тогда же ему перешёл и онлайн-кинотеатр Okko.

12 12 комментариев
1301 просмотров

«Синема парк» подала четыре заявки на регистрацию товарных знаков. Согласно базе Роспатента, все они содержат название «Синема парк» и логотип в виде голубого прямоугольника.

Все товарные знаки останутся, а новые кинотеатры будут открываться в обновленном дизайне и под брендом «Синема парк», рассказал AdIndex гендиректор объединенной киносети, куда входят «Синема парк» и «Формула кино», Алексей Васясин.

Уже существующие кинотеатры продолжат работать под названием Объединённая киносеть «Синема парк» и «Формула кино» и использовать логотип со словом «Кино», подтвердила Елена Круглова, руководитель контентного маркетинга компании. По её словам, сеть действительно решила не переходить на единый бренд «Кино Оkkо».

Rambler Group решила переименовать кинотеатры «Синема парк» и «Формула кино» в «Кино Okko» в 2018 году. Но успела перезапустить только три — в московских торговых центрах «Афимолл» и «Щелковский», а также в воронежском ТРК «Арена», отмечает AdIndex.

«Кино Okko»
  • В 2020 году «Сбер» выкупил 45% Rambler Group у Александра Мамута и стал единственным владельцем компании. Ему перешли холдинг Rambler&Co, LiveJournal, «Рамблер/Касса», проект Rambler.ru, который включает «Погоду», «Недвижимость», «Поиск» и другие сервисы, кинотеатр «Художественный» и онлайн-кинотеатр Okko.
  • У Мамута остались объединённая сеть кинотеатров «Синема парк», «Формула кино» и «Кино Оkkо», а также кинотеатр «Пионер» (половина принадлежит структурам Романа Абрамовича) и издательская группа «Азбука-Аттикус».

#новость #okko #формулакино #синемапарк

12 12 комментариев
6
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u043e\u0440\u043c\u0443\u043b\u0430\u043a\u0438\u043d\u043e","\u0441\u0438\u043d\u0435\u043c\u0430\u043f\u0430\u0440\u043a","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","okko"], "comments": 12, "likes": 6, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 277455, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 04 Aug 2021 11:18:46 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Rudolf Boiars

9

Переименуют в СберКино👍🏻

Ответить

Vladimir Kudryavcev

Rudolf
6

СберМегаКино

Ответить

Александр Утемов

6

Ну и правильно, а то приглашать кого-то в Окко как-то не очень

Ответить

Marakuya

Александр
2

Наоборот, приглашаешь кого-нибудь в Окко, а ведёшь домой

Ответить

Роман Аванесов

2

Главное, чтоб не в Ochko — именно там сейчас находится отрасль. В выходные сходил в кино в первый раз за год. Кроме нас еще 2 парочки на весь зал, и это в прайм-тайм!

Ответить

No Name

Роман
2

По ситуации. Иногда битком набит, а иногда вдвоем сидите в пустом зале

Ответить

Олег Стаин

Роман
1

Похоже на исключение. Я недавно ходил на несколько фильмов, по народу было норм

Ответить

Роман Аванесов

Олег
0

А в каком городе?

Ответить

Олег Стаин

Роман
0

Москва :)

Ответить

Роман Аванесов

Олег
0

Мы живём в Москве из разных вселенных, видимо :)

Ответить

Igor Zakurdaev

2

На мой взгляд - разумное решение, ибо лично у меня сформировалось очень негативное отношение к бренду из-за его тормознутости в смарт-тв и вечным дёрганиям-зависаниям и какое-то презрение (ну это уже личное) из-за его нахождения в так называемой эко-системе позорного сбера.

Ответить

Jack Hammer

0

SberMovie.

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Написать комментарий...
Читать все 12 комментариев
Финансы
Евгения Евсеева
Росфинмониторинг заказал разработку сервиса для отслеживания операций с биткоинами Статьи редакции

Система поможет отследить финансирование оборота наркотиков, терроризма и схемы отмывания доходов.

70 70 комментариев
16
Транспорт
Филипп Концаренко
«Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор» появились в CarPlay и Android Auto Статьи редакции

Как работают обновлённые приложения и какие есть ограничения.

62 62 комментария
38
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Транспорт
Маша Цепелева
Компания «Сбера» и Cognitive Technologies будет продавать автопилоты для сельхозтехники в США Статьи редакции

Системы будут продавать через eBay в США, Канаде и Южной Америке за $11-16 тысяч.

19 19 комментариев
8
Почта России
Как устроена drop-off сеть Почты России и как она помогает сокращать время доставки и расходы на логистику

В этом году Почта России открыла крупнейшую в стране сеть пунктов сдачи отправлений для продавцов онлайн-маркетплейсов и интернет-магазинов. Оттуда товары напрямую попадают к клиентам, минуя промежуточный этап — склад маркетплейса. Зачем это нужно и чем будет полезно компаниям?

0 Обсудить
Медиа
Евгения Евсеева
Объединённая сеть «Синема парк» и «Формула кино» не станет переименовывать кинотеатры в Okko Статьи редакции

В 2020 году «Сбер» выкупил 45% Rambler Group — тогда же ему перешёл и онлайн-кинотеатр Okko.

12 12 комментариев
6
Bridge Agency
Кейс: как мы первыми на Twitch провели тест-драйв автомобиля и получили ER 19%
0 Обсудить
8
Макс
Как продвигать компьютерный сервис без специалистов по рекламе

Владелец компьютерной мастерской «ПеКарня» в Самаре Роман Услонцев рассказал об особенностях продвижения в своей нише и о том, как виртуальный маркетолог Макс помог снизить стоимость заявки в три раза.

0 Обсудить
2
Winstrike
Насколько сложно простому игроку стать киберспортсменом?

Как сделать карьеру киберспортсмена и достичь вершин PRO-сцены, играя в любимые игры

0 Обсудить
0
Транспорт
Евгения Евсеева
«Россия» начала предлагать бортпроводникам по 25 тысяч рублей за «лояльность» на фоне сообщений о забастовках Статьи редакции

Рейсы авиакомпании задерживаются из-за бортпроводников, которые жалуются на низкие зарплаты и переработки, говорят источники.

134 134 комментария
23
Финансы
Roman Romanovich
Акции китайских компаний в США – «ненастоящие»

За первое полугодие 2021 года китайские компании провели 34 IPO в США и привлекли $12,5 миллиардов. За аналогичный период прошлого года объемы привлеченного капитала на IPO составили скромные $1,9 миллиардов. Но все акции китайских компаний, размещаемых в США — это акции не китайских, а каймановых компаний. Почему так — разбираемся в материале.

26 26 комментариев
41
Будущее
Полина Лааксо
Можно ли выбрать здорового ребенка: стартап Genomic Prediction ищет рак и диабет у эмбрионов Статьи редакции

Тесты стоят тысячи долларов, но учёные сомневаются в их эффективности.

Sheba
2 2 комментария
5
Больше статей
null