Объединённая сеть «Синема парк» и «Формула кино» не станет переименовывать кинотеатры в Okko Статьи редакции
В 2020 году «Сбер» выкупил 45% Rambler Group — тогда же ему перешёл и онлайн-кинотеатр Okko.
«Синема парк» подала четыре заявки на регистрацию товарных знаков. Согласно базе Роспатента, все они содержат название «Синема парк» и логотип в виде голубого прямоугольника.
Все товарные знаки останутся, а новые кинотеатры будут открываться в обновленном дизайне и под брендом «Синема парк», рассказал AdIndex гендиректор объединенной киносети, куда входят «Синема парк» и «Формула кино», Алексей Васясин.
Уже существующие кинотеатры продолжат работать под названием Объединённая киносеть «Синема парк» и «Формула кино» и использовать логотип со словом «Кино», подтвердила Елена Круглова, руководитель контентного маркетинга компании. По её словам, сеть действительно решила не переходить на единый бренд «Кино Оkkо».
Rambler Group решила переименовать кинотеатры «Синема парк» и «Формула кино» в «Кино Okko» в 2018 году. Но успела перезапустить только три — в московских торговых центрах «Афимолл» и «Щелковский», а также в воронежском ТРК «Арена», отмечает AdIndex.
- В 2020 году «Сбер» выкупил 45% Rambler Group у Александра Мамута и стал единственным владельцем компании. Ему перешли холдинг Rambler&Co, LiveJournal, «Рамблер/Касса», проект Rambler.ru, который включает «Погоду», «Недвижимость», «Поиск» и другие сервисы, кинотеатр «Художественный» и онлайн-кинотеатр Okko.
- У Мамута остались объединённая сеть кинотеатров «Синема парк», «Формула кино» и «Кино Оkkо», а также кинотеатр «Пионер» (половина принадлежит структурам Романа Абрамовича) и издательская группа «Азбука-Аттикус».
Переименуют в СберКино👍🏻
Ну и правильно, а то приглашать кого-то в Окко как-то не очень
Главное, чтоб не в Ochko — именно там сейчас находится отрасль. В выходные сходил в кино в первый раз за год. Кроме нас еще 2 парочки на весь зал, и это в прайм-тайм!
Похоже на исключение. Я недавно ходил на несколько фильмов, по народу было норм
А в каком городе?
Москва :)
На мой взгляд - разумное решение, ибо лично у меня сформировалось очень негативное отношение к бренду из-за его тормознутости в смарт-тв и вечным дёрганиям-зависаниям и какое-то презрение (ну это уже личное) из-за его нахождения в так называемой эко-системе позорного сбера.
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