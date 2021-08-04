Журналисты заявляют, что никаких уведомлений от Роскомнадзора или Генпрокуратуры не получали.

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Сайт «Открытые медиа», которым владеет Михаил Ходорковский, оказался заблокированным у большинства провайдеров, сообщает издание в телеграм-канале. Редакторы TJ проверили и убедились, что сайт «Открытых медиа» не открывается через провайдеров в разных российских регионах.

Издание уточняет, что их доменный адрес также внесли в реестр запрещённых ресурсов Роскомнадзора. Судя по базе, сайт заблокировали по требованию Генпрокуратуры из-за призывов к массовым беспорядкам, экстремизму или участию в несогласованных протестах.

Скриншот реестра Роскомнадзора

«Никаких уведомлений об этом — от регулятора или Генпрокуратуры — редакция не получала», — сообщают журналисты. По словам сотрудников издания, в 19:03 4 августа редакции пришло четыре письма от РКН с требованием удалить противоправную информацию, но какую именно, в ведомстве не уточнили.

Сайт «МБХ Медиа» также внесли в реестр Роскомнадзора.

Скриншот реестра Роскомнадзора

В «МБХ Медиа» сообщили, что причины блокировки сайта в России им неизвестны. Никаких уведомлений ни от Генпрокуратуры, ни от Роскомнадзора редакции не поступало.

Несмотря на схожесть в общественно-политической тематике и одного владельца, редакции «Открытых медиа» и «МБХ Медиа» работали отдельно друг от друга.

«Открытые медиа» — русскоязычное сетевое издание, специализирующееся на общественно-политических новостях. Юрлицо Open press OÜ зарегистрировано в Эстонии британской компанией Hanover 16 Limited, принадлежащей Михаилу Ходорковскому. В июне 2021 года Генпрокуратура признала деятельность четырёх его фондов «нежелательной».

В июле Минюст включил в список «СМИ — иностранных агентов» четырех сотрудников «Открытых медиа». В реестр попали Юлия Ярош (главред), Максим Гликин (замглавреда), журналисты Илья Рождественский и Алексей Постернак.