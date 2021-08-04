Роскомнадзор заблокировал издания «Открытые медиа» и «МБХ Медиа» Статьи редакции
Журналисты заявляют, что никаких уведомлений от Роскомнадзора или Генпрокуратуры не получали.
Сайт «Открытые медиа», которым владеет Михаил Ходорковский, оказался заблокированным у большинства провайдеров, сообщает издание в телеграм-канале. Редакторы TJ проверили и убедились, что сайт «Открытых медиа» не открывается через провайдеров в разных российских регионах.
Издание уточняет, что их доменный адрес также внесли в реестр запрещённых ресурсов Роскомнадзора. Судя по базе, сайт заблокировали по требованию Генпрокуратуры из-за призывов к массовым беспорядкам, экстремизму или участию в несогласованных протестах.
«Никаких уведомлений об этом — от регулятора или Генпрокуратуры — редакция не получала», — сообщают журналисты. По словам сотрудников издания, в 19:03 4 августа редакции пришло четыре письма от РКН с требованием удалить противоправную информацию, но какую именно, в ведомстве не уточнили.
Сайт «МБХ Медиа» также внесли в реестр Роскомнадзора.
В «МБХ Медиа» сообщили, что причины блокировки сайта в России им неизвестны. Никаких уведомлений ни от Генпрокуратуры, ни от Роскомнадзора редакции не поступало.
Несмотря на схожесть в общественно-политической тематике и одного владельца, редакции «Открытых медиа» и «МБХ Медиа» работали отдельно друг от друга.
«Открытые медиа» — русскоязычное сетевое издание, специализирующееся на общественно-политических новостях. Юрлицо Open press OÜ зарегистрировано в Эстонии британской компанией Hanover 16 Limited, принадлежащей Михаилу Ходорковскому. В июне 2021 года Генпрокуратура признала деятельность четырёх его фондов «нежелательной».
В июле Минюст включил в список «СМИ — иностранных агентов» четырех сотрудников «Открытых медиа». В реестр попали Юлия Ярош (главред), Максим Гликин (замглавреда), журналисты Илья Рождественский и Алексей Постернак.
В марте Роскомнадзор сообщил, что в феврале 2018 года Генпрокуратура внесла сайт «МБХ медиа» в реестр запрещённой информации за публикацию материалов «нежелательной» организации.
Не журналисты, а представители древнейшей профессии.
Слабо представляю, что там пишут в МПХ медиа, но сам подход, что госпидорасы решают, что мне читать - слегонца напрягает.
Давно пора эту упоротую продажную либерасневую оголтелую шоблу бахнуть. Вместе с их лысоголовым комсомольцем.
Уведомление от РКН выглядело примерно так?
"Срочно удалите... это... как там его... мля, ссылку потеряли... А хотя пох, забейте, неважно. Прости, прощай, привет."
Журналисты заявляют, что никаких уведомлений от Роскомнадзора или Генпрокуратуры не получали. Не понятно кто прав кто виноват
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