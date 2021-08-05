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Медиа
Евгения Евсеева

Роскомнадзор задумал обязать онлайн-кинотеатры публиковать программы доступных в интернете телеканалов Статьи редакции

Также их могут обязать вести отдельную страницу для таких каналов.

  • Роскомнадзор подготовил проект приказа, обязывающий онлайн-кинотеатры рассказывать пользователям о возможности бесплатного просмотра общедоступных российских телеканалов.
  • Согласно документу, такую информацию нужно размещать на главной странице онлайн-кинотеатра.
  • Онлайн-кинотеатры должны публиковать список телеканалов с их названиями и логотипами, последовательность телеканалов и программу передач.
  • Владельцев онлайн-кинотеатров также обяжут вести отдельную страницу для телеканалов.
  • 1 августа вступил в силу закон о бесплатной трансляции в интернете 20 обязательных российских каналов. Комиссия Роскомнадзора вместе с представителями телеканалов должна определить платформу вещания до 1 октября. Наиболее вероятным кандидатом на роль единого поставщика онлайн участники рынка называли «Витрину ТВ», отмечает Forbes.

#новость #онлайнкинотеатры

1984 просмотров
32 32 комментария
6
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Анастасия А

28

Не смотрю наше тв уже лет 10 для сохранения своего здоровья и нервов. Даже каналы не настроены. То, что хочется смотреть - настроено через гугловую приставку.))) Они надеются, что те, кто принципиально отказался от просмотра официального ТВ, после рекламы начнут его смотреть? )))

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Виктор Якунин

Анастасия
27

Всю аудиторию этих кинотеатров автоматически посчитают как зрителей государственного тв. Тем самым нарисовав красивые циферки в статистике просмотров.

Получив показатели не менее 146% аудитории они смогут претендовать на очередное увеличение финансирования.

Ответить

Анастасия А

Виктор
7

А, ну это у нас умеют - циферки рисовать красивые.)))

Ответить

Михаил Костриков

Анастасия
2

Ещё сделали квест в Ростелекоме на отключение грёбаной антенны за 245 рублей в месяц.

Ответить

Jim Brighthead

Михаил
1

Идея для стартапа: сервис отписки от антенны и стационарного телефона.

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Михаил Костриков

Jim
0

Не получится. Только физически в офис, только собственник или по нотариальной доверенности +2000руб. А если и получится как-то, то либо будет дешевле продолжать платить абон. плату, либо государство прикроет мгновенно за ............ придумайте сами))))

Ответить

Константин

Jim
0

и радиоточки

Ответить

R.K. Sarov

Анастасия
0

Ваше право, никто не мешает. Это просто напоминание о возможности. Хотя судя по вашему тону для вас это оскорбление. Что ж хейт никто не запрещал и не отменял.

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Alex Alen

21

Смотри телек, СМОТРИ ТЕЛЕК, СУКА! 

Ответить

Иван Таранов

Alex
1

Не смотрю телек уже 4 года, от слова совсем! Жалею только об одном, что не бросил смотреть еще лет на 10 раньше.

Заодно и дети не смотрят всякую ересь и пропагандк. А мультики я им и так какие надо скачаю или в ютубе включу.

Ответить

Коренной шмель

–4

Ща начнётся срач.
По мне так херня - ну обязали программу передач публиковать на отдельной страничке. 
Кровавый режим

Ответить

Geni Alen

Коренной
12

Ну обязали вас смотреть полчаса в день программу время, вам чё сложно? Вы всё равно это время на мемы тратите. Кровавый режим.

Ответить

Коренной шмель

Geni
–3

Где обязали? Кого обязали? Вы новость вообще читали или так по вершкам? 

Ответить

Geni Alen

Коренной
0

Чел ты...

Ответить

Коренной шмель

Geni
0

Ну разворачивай мысль-то до конца

Ответить

Александр Дмитриев

3

Если посмотреть на это с другой стороны - более правдоподобной, то это выглядит примерно так:

Государству не выгодно, чтобы народ в стране умнел благодаря различным Online-курсам и отказа от убивания своего времени перед телеком, через который государство заливает в голову людям всякое говно и управляет их вниманием.

Телевизор, газеты и т.п. - всё это государственные инструменты влияния и управления стадом баранов, грубо говоря.

Государству не выгодно чтобы люди умнели, т.к. баранами проще управлять + рекламодатели меньше бабок будут приносить за размещение рекламы всякого говна, типа Кока-Коллы и Фаст-фуда на телевидении потому что охват аудитории уменьшается.

Ответить

Geni Alen

Александр
4

Не стоит переоценивать людей. Люди большую часть времени дико тупят в смищные видео и мемы, которые направлены только на развлечение и чаще всего несут ноль информационной нагрузки. Достаточно посмотреть на топ популярных приложений, популярных сообществ и тренды ютуба. Но, как бы так не совсем грубо сказать то... Ну скажем так, государство ебать не должно, во что тупят люди. Осознать, что люди просто выросли из контента 20летней давности и хотят чего то нового для своего поколения им очень сложно, поэтому опять тупой народ, опять этих баранов нужно заставлять ну итд.

Ответить

Евгений Быков

Geni
0

Вот именно, люди смотрять мемы, вместо того, чтобы принимать духовность и скрепы нашего Великого Лидера

Ответить

WAVEWITHME

5

Какие же они мерзкие...

Ответить

Павел

5

О, телик ни как не уймётся. 

Ответить

Pavel Pavel

2

Телекран в каждый дом

Ответить

Павел

Pavel
1

В аренду за 10% зп.

Ответить

Z IN THE ASS

1

Да толку от этого, если для ЧМ 2022 все равно эти бесплатные каналы будут просить перейти на сайт сраного смотри.ру, где естественно ничего не будет работать.

Ответить

Socolik

1

Зачем это??   Уже и в интернете не отстают.. смотрите Малахова сами ... 

Ответить

Artur S.

–1

Это оочень важно!

Ответить

Alehandro Gonszales

–2

лучше бы ebat'sja в jopu разрешили в кинотеатрах 

Ответить

Viktor Mann

0

Надо пересмотреть, кста.

Ответить

Socolik

Viktor
1

:) 

Ответить

 Anatoly Bereznyak

0

В контексте бизнеса было бы интересно посчитать их экономику.
Охваты то по медиаскопу скудненькие

Ответить

Иван Орлов

0

Уже представил, открываешь кинопоиск.HD а тебе вместо мультиков и фильмов подборка с Владимиром Соловьёвым)))
Если будет народу мешать - сольются же с площадок, а пиратских сайтов достаточно еще

Ответить

Anderson Silva

0

Ага бесплатно смотрите рекламу и всякий шлак. Не нужно!

Ответить

fdooch

–3

гордиться тем, что не смотришь ТВ — это как гордиться тем, что не носишь зелёные ботинки

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