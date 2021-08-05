Роскомнадзор задумал обязать онлайн-кинотеатры публиковать программы доступных в интернете телеканалов Статьи редакции
Также их могут обязать вести отдельную страницу для таких каналов.
- Роскомнадзор подготовил проект приказа, обязывающий онлайн-кинотеатры рассказывать пользователям о возможности бесплатного просмотра общедоступных российских телеканалов.
- Согласно документу, такую информацию нужно размещать на главной странице онлайн-кинотеатра.
- Онлайн-кинотеатры должны публиковать список телеканалов с их названиями и логотипами, последовательность телеканалов и программу передач.
- Владельцев онлайн-кинотеатров также обяжут вести отдельную страницу для телеканалов.
- 1 августа вступил в силу закон о бесплатной трансляции в интернете 20 обязательных российских каналов. Комиссия Роскомнадзора вместе с представителями телеканалов должна определить платформу вещания до 1 октября. Наиболее вероятным кандидатом на роль единого поставщика онлайн участники рынка называли «Витрину ТВ», отмечает Forbes.
Не смотрю наше тв уже лет 10 для сохранения своего здоровья и нервов. Даже каналы не настроены. То, что хочется смотреть - настроено через гугловую приставку.))) Они надеются, что те, кто принципиально отказался от просмотра официального ТВ, после рекламы начнут его смотреть? )))
Всю аудиторию этих кинотеатров автоматически посчитают как зрителей государственного тв. Тем самым нарисовав красивые циферки в статистике просмотров.
Получив показатели не менее 146% аудитории они смогут претендовать на очередное увеличение финансирования.
Ещё сделали квест в Ростелекоме на отключение грёбаной антенны за 245 рублей в месяц.
Идея для стартапа: сервис отписки от антенны и стационарного телефона.
Не получится. Только физически в офис, только собственник или по нотариальной доверенности +2000руб. А если и получится как-то, то либо будет дешевле продолжать платить абон. плату, либо государство прикроет мгновенно за ............ придумайте сами))))
Ваше право, никто не мешает. Это просто напоминание о возможности. Хотя судя по вашему тону для вас это оскорбление. Что ж хейт никто не запрещал и не отменял.
Смотри телек, СМОТРИ ТЕЛЕК, СУКА!
Не смотрю телек уже 4 года, от слова совсем! Жалею только об одном, что не бросил смотреть еще лет на 10 раньше.
Заодно и дети не смотрят всякую ересь и пропагандк. А мультики я им и так какие надо скачаю или в ютубе включу.
Если посмотреть на это с другой стороны - более правдоподобной, то это выглядит примерно так:
Государству не выгодно, чтобы народ в стране умнел благодаря различным Online-курсам и отказа от убивания своего времени перед телеком, через который государство заливает в голову людям всякое говно и управляет их вниманием.
Телевизор, газеты и т.п. - всё это государственные инструменты влияния и управления стадом баранов, грубо говоря.
Государству не выгодно чтобы люди умнели, т.к. баранами проще управлять + рекламодатели меньше бабок будут приносить за размещение рекламы всякого говна, типа Кока-Коллы и Фаст-фуда на телевидении потому что охват аудитории уменьшается.
Не стоит переоценивать людей. Люди большую часть времени дико тупят в смищные видео и мемы, которые направлены только на развлечение и чаще всего несут ноль информационной нагрузки. Достаточно посмотреть на топ популярных приложений, популярных сообществ и тренды ютуба. Но, как бы так не совсем грубо сказать то... Ну скажем так, государство ебать не должно, во что тупят люди. Осознать, что люди просто выросли из контента 20летней давности и хотят чего то нового для своего поколения им очень сложно, поэтому опять тупой народ, опять этих баранов нужно заставлять ну итд.
Вот именно, люди смотрять мемы, вместо того, чтобы принимать духовность и скрепы нашего Великого Лидера
Телекран в каждый дом
Да толку от этого, если для ЧМ 2022 все равно эти бесплатные каналы будут просить перейти на сайт сраного смотри.ру, где естественно ничего не будет работать.
Надо пересмотреть, кста.
В контексте бизнеса было бы интересно посчитать их экономику.
Охваты то по медиаскопу скудненькие
Уже представил, открываешь кинопоиск.HD а тебе вместо мультиков и фильмов подборка с Владимиром Соловьёвым)))
Если будет народу мешать - сольются же с площадок, а пиратских сайтов достаточно еще
гордиться тем, что не смотришь ТВ — это как гордиться тем, что не носишь зелёные ботинки
Трели соловьев и певчих дроздов можно послушать в лесопарковой зоне Кузьминки-Люблино. Здесь же недавно в кадр фотолюбителей попала желтая трясогузка, которая включена в Красную книгу Москвы. Среди обитателей – лазоревки, зяблики, зарянки и большие синицы. Из хищных птиц гнездятся перепелятники, пустельги, ушастые совы и неясыти.
Huawei и Xiaomi потеснили Apple в пятерке популярных смартфонов у пользователей Yota, который занял четвертое место, не удержав “бронзу” прошлого года.
Первым партнёром сервиса стал «Тинькофф».
Друзья привет! В своё время покупал для личного использования разные сервисы. Теперь решил раздать, может кому-нибудь будут полезны.
Чего только стоит Spotify с интерфейсом Winamp.
Оба издания заблокировал Роскомнадзор.
«Ирония судьбы» научила нас: все новые дома похожи друг на друга — а значит, имея представление о новостройках в одном городе, можно сделать вывод и о домах в другом. Для этого теперь даже не нужен билет на поезд или самолёт: прогуляться по квартирам в новостройках можно с 3D-туром на сайте «Циан».
Многое в жизни Александра Бердин-Лазурского произошло по воле случая: преподаватель сопромата решил быть дизайнером и за один вечер под пиво изготовил себе портфолио. Потом за годы приятной работы вырос до арт-директора и... выгорел. Тогда он понял, чем на самом деле хочет заниматься и как на этом зарабатывать.
Американские власти хотят возобновить международный туризм, но не готовы рисковать из-за распространения дельта-штамма.
За один только 2020 год на Западе запустились сразу несколько ярких банковских продуктов для детей. Например, британский Starling объявил о выпуске детского счета Kite, JPMorgan Chase представил продукт для финансовой грамотности детей Chase First Banking, а Apple запустил Cash Family.