«Открытые медиа» объявили о прекращении работы после блокировки Роскомнадзором Статьи редакции
О самоликвидации также сообщила «Правозащита Открытки».
О прекращении работы с 5 августа 2021 года говорится в заявлении редакции, опубликованном в телеграм-канале издания.
В редакции подчеркнули, что никогда не работали с нежелательными структурами. Проект «Открытые медиа» запустили 1 сентября 2017 года, Михаил Ходорковский предоставил проекту пятилетний грант через свою компанию Open press.
При этом ни у кого из журналистов издания «не было договоров или неоформленных отношений с иными компаниями Ходорковского».
О прекращении работы также объявил правозащитный проект «Правозащита Открытки». Об этом сообщила его юрист Анастасия Буракова.
- Роскомнадзор заблокировал сайты изданий «Открытые медиа» и «МБХ Медиа», а также правозащитной организации «Правозащита Открытки» вечером 4 августа.
- Как сообщили РИА «Новости» в Роскомнадзоре, доступ к ресурсам заблокировали по требованию Генеральной прокуратуры из-за связи с «организациями, признанными нежелательными на территории России».
Правительство РФ (Путин, который говорил, что никогда не будет вести переговоров с террористами) собирает в шикарном отеле представительство террористической организации Талибан.
Тут же Путин и шавки признают всех неугодных иноагентами......
Какой же это абсурд.
А то, что эти талибы не живут в Афганистане, а базируются в Катаре и приезжают чуть ли не каждый год, вас не смущает? А то, что США тоже с ними переговоры не ведёт, вас не смущает? Мб просто кому то инфоповод нужен
Ты ботик, определись уже... Это террористы или уважаемые пыненские партнеры?
Ссылка на решение Решение Верховного Суда РФ если че
http://nac.gov.ru/zakonodatelstvo/sudebnye-resheniya/reshenie-verhovnogo-suda-rf-ot-14-fevralya.html
Ты зарегался ради этого комментария и я бот?
Посмотри на дату пж, мир меняется, именно с этими талибами США обсуждали вывод войск
Тю, а шо, больше прозападные шавки не нужны стали как им пасть заткнули, а как же борьба "за нашу и вашу"?)
Надеюсь запустятся под новым названием
Затишье перед бурей
Часовой Денис
Перед пуком в муку
Юристов то за что
Комментарий удален
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