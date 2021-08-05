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Медиа
TJ

«Открытые медиа» объявили о прекращении работы после блокировки Роскомнадзором Статьи редакции

О самоликвидации также сообщила «Правозащита Открытки».

20 20 комментариев
1724 просмотров

О прекращении работы с 5 августа 2021 года говорится в заявлении редакции, опубликованном в телеграм-канале издания.

Вчера РИА «Новости» опубликовали информацию о том, что Роскомнадзор заблокировал наш сайт по требованию Генпрокуратуры РФ, которая считает «Открытые медиа» связанными с организациями, признанными нежелательными на территории России.

У нас до сих пор нет подтверждения этой информации от РКН и Генпрокуратуры, но мы всё равно вместе с инвестором приняли решение остановить работу, потому что риски для сотрудников проекта слишком велики.

«Открытые медиа»

В редакции подчеркнули, что никогда не работали с нежелательными структурами. Проект «Открытые медиа» запустили 1 сентября 2017 года, Михаил Ходорковский предоставил проекту пятилетний грант через свою компанию Open press.

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При этом ни у кого из журналистов издания «не было договоров или неоформленных отношений с иными компаниями Ходорковского».

К сожалению, власти не нужны медиапроекты с критическим взглядом на происходящее в стране, чем больше критики — тем короче жизнь проекта. Но мы хотя бы попытались.

«Открытые медиа»

О прекращении работы также объявил правозащитный проект «Правозащита Открытки». Об этом сообщила его юрист Анастасия Буракова.

  • Роскомнадзор заблокировал сайты изданий «Открытые медиа» и «МБХ Медиа», а также правозащитной организации «Правозащита Открытки» вечером 4 августа.
  • Как сообщили РИА «Новости» в Роскомнадзоре, доступ к ресурсам заблокировали по требованию Генеральной прокуратуры из-за связи с «организациями, признанными нежелательными на территории России».

#новость #открытыемедиа

20 20 комментариев
7
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20 комментариев
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WAVEWITHME

27

Правительство РФ (Путин, который говорил, что никогда не будет вести переговоров с террористами) собирает в шикарном отеле представительство террористической организации Талибан.

Тут же Путин и шавки признают всех неугодных иноагентами......

Какой же это абсурд.

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Иван Шеметов

WAVEWITHME
4

А то, что эти талибы не живут в Афганистане, а базируются в Катаре и приезжают чуть ли не каждый год, вас не смущает? А то, что США тоже с ними переговоры не ведёт, вас не смущает? Мб просто кому то инфоповод нужен 

Ответить

Николай Грин

Иван
–2

Ты ботик, определись уже...  Это террористы или уважаемые пыненские партнеры?

Ссылка  на решение Решение Верховного Суда РФ если че
http://nac.gov.ru/zakonodatelstvo/sudebnye-resheniya/reshenie-verhovnogo-suda-rf-ot-14-fevralya.html

Решение Верховного Суда РФ от 14 февраля 2003 г…
Именем Российской Федерации Верховный суд Российской Федерации в составе рассмотрел в закрытом…
nac.gov.ru
Ответить

Иван Шеметов

Николай
2

Ты зарегался ради этого комментария и я бот? 
Посмотри на дату пж, мир меняется, именно с этими талибами США обсуждали вывод войск 

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Иван Шеметов

Иван
0

переговоры ведёт

Так правильнее 

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Часовой Денис

WAVEWITHME
4

Германия тоже встречалась с талибаном

Ответить

Владимир Николаев

WAVEWITHME
2

Написал иностранный агент😁

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Serj Koss

WAVEWITHME
–4

Тю, а шо, больше прозападные шавки не нужны стали как им пасть заткнули, а как же борьба "за нашу и вашу"?)

Ответить

hakhagmon

2

Надеюсь запустятся под новым названием

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AZP

hakhagmon
7

Приоткрытые медиа

Ответить

Александр Привалов

AZP
1

Почему же, "Закрытые медиа"

Ответить

Олег Ващуков

2

Затишье перед бурей 

Ответить

Часовой Денис

Олег
1

Перед пуком в муку

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Александр Привалов

Часовой
0

А то и в кокос

Ответить

Anton Kosenko

1

Чем?

Ответить

Изя Слоу

1

Как вовремя блокировка пришла - как раз под окончание гранта.

Ответить

Алексей Никифоров

0

VC рискует

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Алексей Кошляков

0

Юристов то за что

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Serj Koss

Алексей
0

"а нас-то за що"(с)

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Комментарий удален

Глеб Елкин

Sara
0

@Инспектор 

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