Я не готова ставить под угрозу свободу и жизни других людей. Михаил Ходорковский — тоже.

Проект «МБХ медиа» закрывается. Я очень благодарна всем, кто работал с нами все эти годы. Мы делали классные вещи. Спасибо вам. Я благодарна всем, кто нас читал, смотрел и слушал. Вы те, для кого мы работали. Спасибо вам за интерес и поддержку.

И я очень благодарна Михаилу Ходорковскому, который дал мне и нескольким десяткам людей, по-настоящему любящих Россию, возможность заниматься любимым делом, честно и увлечённо. Спасибо, было круто.

Я отдохну и придумаю что-то ещё.