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Медиа
Евгения Евсеева

«МБХ медиа» вслед за «Открытыми медиа» объявило о прекращении работы Статьи редакции

Оба издания заблокировал Роскомнадзор.

О прекращении работы с 5 августа 2021 года написала главный редактор проекта Вероника Куцылло.

Она отметила, что издание за три с половиной года его работы блокировали несколько раз, но журналисты «каждый раз находили возможность вернуться к нашим читателям, зрителям и слушателям».

Я не готова ставить под угрозу свободу и жизни других людей. Михаил Ходорковский — тоже.

Проект «МБХ медиа» закрывается. Я очень благодарна всем, кто работал с нами все эти годы. Мы делали классные вещи. Спасибо вам. Я благодарна всем, кто нас читал, смотрел и слушал. Вы те, для кого мы работали. Спасибо вам за интерес и поддержку.

И я очень благодарна Михаилу Ходорковскому, который дал мне и нескольким десяткам людей, по-настоящему любящих Россию, возможность заниматься любимым делом, честно и увлечённо. Спасибо, было круто.

Я отдохну и придумаю что-то ещё.

Вероника Куцылло
главный редактор «МБХ медиа»
  • Роскомнадзор заблокировал сайты изданий «Открытые медиа» и «МБХ Медиа», а также правозащитной организации «Правозащита Открытки» вечером 4 августа.
  • 5 августа «Открытые медиа» объявили о прекращении работы.

#новость #мбх

1255 просмотров
29 29 комментариев
7
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29 комментариев
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Даниил Лепетков

16

Сколько у нас осталось независимых медиа?
Уже можно по пальцам посчитать(((((

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Nesterov Igor

Даниил
13

По пальцу вы хотели сказать? 

Ответить

Сергей Романюк

Даниил
1

А каким боком МБХ относилось к независимым.. самое что ни на есть зависимое - от конкретного персонажа... при чем не самых высоких моральных устоев...

Ответить

Steve Evets

Сергей
5

Независимым от того, от кого зависят все остальные СМИ в РФ - имеется в виду, конечно же

Ответить

Мудрый огонь

Даниил
4

А где существуют независимые медиа?) В самом лучшем случае они зависят не от государства и мнения владельцев, а от портрета их аудитории ;) 

Ответить

Вадим Моржик

Даниил
2

от закрытия МБХМедиа число независимых медиа, ОЧЕВИДНО, уменьшиться не может.

Ответить

Alexander Ivanov

Даниил
1

А они были?

Ответить

Федор Чеботарев

Alexander
0

Хороший вопрос. 

Ответить

Нормальный яд

Даниил
0

фрезеровщика

Ответить

Федор Чеботарев

Даниил
0

По пальцам ни одной руки

Ответить

Sergei Timofeyev

15

Инакомыслие преследуется по закону.

Ответить

Igor Kiselev

5

1984 в 2021.

Ответить

Nik N

Igor
–1

Удалено

Ответить

Виктор Дубов

4

-"Питерские гопники зачищают медиапространство :-(" © Ходорковский.

Ответить

Vlad Granin

1

Все мы лишь лягушки в кипятке ..

Ответить

Первичный Гоша

Vlad
–8

Так выпрыгивайте, хули!
Только ведь за бугром лягушек едят.

Ответить

Vlad Granin

Первичный
3

Все согласны что творится черти что. И никто ничего не делает. 

Ответить

AeternaMens

Vlad
2

Не все. Многим норм и так. 

Ответить

Il Russ

3

 "Коллеги , в результате последних реформ за последние 10 лет что-то изменилось в журналистике?
" — КОММЕНТАРИЙ УДАЛЕН МОДЕРАТОРОМ
— КОММЕНТАРИЙ УДАЛЕН МОДЕРАТОРОМ
— КОММЕНТАРИЙ УДАЛЕН МОДЕРАТОРОМ
— КОММЕНТАРИЙ УДАЛЕН МОДЕРАТОРОМ
— КОММЕНТАРИЙ УДАЛЕН МОДЕРАТОРОМ
— КОММЕНТАРИЙ УДАЛЕН МОДЕРАТОРОМ
— КОММЕНТАРИЙ УДАЛЕН МОДЕРАТОРОМ
"Спасибо коллеги, ситуация примерно ясна... " 

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Нормальный яд

Il
2

Ну я вот читаю про спорт на Чемпионат.ком, там один матч перенесли из Беларуси в Казань, человек спросил: а из-за чего? Я написал про самолет и т.п., в общем, про Лукашенко (без матов и вообще ничего такого, просто факты). Модератор 2 раза тер комментарии, и других людей тоже снизу потом. Хотя что такого в этой инфе? Но получается, что на рамблере даже про Луку нельзя писать.

Ответить

Il Russ

Нормальный
0

Потому что Лукашенко друг а друзей надо защищать)

Ответить

Нормальный яд

Il
0

Прикидывающийся другом, а это еще хуже...

Ответить

Первичный Гоша

–8

До свидания, наш ласковый Миша!

Ответить

Станислав Кукаев

Первичный
0

зачем ви тгавите?

Ответить

Первичный Гоша

Станислав
–2

Канонично писать "зочем".

Ответить

Станислав Кукаев

Первичн…
2

ЗОГчем?

Ответить

Первичный Гоша

Первичный
0

Минусы показывают только одно:
если из кустов раздался истошный поросячий визг, значит стрела попала в цель.

Ответить

Иван Шеметов

0

Я понимаю возмущение, если бы заблокировали Дождь Медведева или хотя бы the bell, но тут та што в чем возмущение 

Ответить

Il Russ

Иван
0

Ну попробуйте примерить на бизнес:
Есть хорошие булочные а есть плохие. И ваша булочная плохая , потому что в ней черный хлеб а не белый. А еще муку вы у соседей с дальнего хутора покупаете а не у своего мельника )
И поэтому -нет у вас больше булочной.

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