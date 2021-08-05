«МБХ медиа» вслед за «Открытыми медиа» объявило о прекращении работы Статьи редакции
Оба издания заблокировал Роскомнадзор.
О прекращении работы с 5 августа 2021 года написала главный редактор проекта Вероника Куцылло.
Она отметила, что издание за три с половиной года его работы блокировали несколько раз, но журналисты «каждый раз находили возможность вернуться к нашим читателям, зрителям и слушателям».
- Роскомнадзор заблокировал сайты изданий «Открытые медиа» и «МБХ Медиа», а также правозащитной организации «Правозащита Открытки» вечером 4 августа.
- 5 августа «Открытые медиа» объявили о прекращении работы.
Сколько у нас осталось независимых медиа?
Уже можно по пальцам посчитать(((((
А каким боком МБХ относилось к независимым.. самое что ни на есть зависимое - от конкретного персонажа... при чем не самых высоких моральных устоев...
Независимым от того, от кого зависят все остальные СМИ в РФ - имеется в виду, конечно же
Мудрый огонь
А где существуют независимые медиа?) В самом лучшем случае они зависят не от государства и мнения владельцев, а от портрета их аудитории ;)
от закрытия МБХМедиа число независимых медиа, ОЧЕВИДНО, уменьшиться не может.
А они были?
1984 в 2021.
Все мы лишь лягушки в кипятке ..
Первичный Гоша
Так выпрыгивайте, хули!
Только ведь за бугром лягушек едят.
Все согласны что творится черти что. И никто ничего не делает.
"Коллеги , в результате последних реформ за последние 10 лет что-то изменилось в журналистике?
" — КОММЕНТАРИЙ УДАЛЕН МОДЕРАТОРОМ
— КОММЕНТАРИЙ УДАЛЕН МОДЕРАТОРОМ
— КОММЕНТАРИЙ УДАЛЕН МОДЕРАТОРОМ
— КОММЕНТАРИЙ УДАЛЕН МОДЕРАТОРОМ
— КОММЕНТАРИЙ УДАЛЕН МОДЕРАТОРОМ
— КОММЕНТАРИЙ УДАЛЕН МОДЕРАТОРОМ
— КОММЕНТАРИЙ УДАЛЕН МОДЕРАТОРОМ
"Спасибо коллеги, ситуация примерно ясна... "
Ну я вот читаю про спорт на Чемпионат.ком, там один матч перенесли из Беларуси в Казань, человек спросил: а из-за чего? Я написал про самолет и т.п., в общем, про Лукашенко (без матов и вообще ничего такого, просто факты). Модератор 2 раза тер комментарии, и других людей тоже снизу потом. Хотя что такого в этой инфе? Но получается, что на рамблере даже про Луку нельзя писать.
Потому что Лукашенко друг а друзей надо защищать)
зачем ви тгавите?
Первичный Гоша
Канонично писать "зочем".
Первичный Гоша
Минусы показывают только одно:
если из кустов раздался истошный поросячий визг, значит стрела попала в цель.
Я понимаю возмущение, если бы заблокировали Дождь Медведева или хотя бы the bell, но тут та што в чем возмущение
Чего только стоит Spotify с интерфейсом Winamp.
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