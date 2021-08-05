«Яндекс» запустил в «Дзене» аналог TikTok — ленту с короткими видео Статьи редакции
«Дзен» запустил программу мотивации авторов роликов и выделил на вознаграждения 50 миллионов рублей.
«Яндекс» запустил бесконечную ленту коротких видео в «Яндекс.Дзене» — сервис наподобие TikTok с вертикальными роликами длиной до минуты. Об этом в компании сообщили TJ.
Видео можно смотреть по отдельному табу «Ролики» в приложении «Яндекса» или через основную ленту рекомендаций «Дзена». Можно лайкать и комментировать контент, если хочется видеть понравившегося блогера чаще — подписаться на него прямо во время просмотра.
Пока что снимать, монтировать и редактировать видео прямо в приложении «Яндекса» нельзя, получится загрузить только уже готовый ролик. В компании обещают запустить функции камеры и видеоредактора в ближайшее время — их ещё тестируют.
Стандартной монетизации ролики на платформе не имеют, поэтому «Дзен» запустил программу поддержки блогеров и выделил на вознаграждения (в зависимости от количества просмотров) 50 миллионов рублей. По утверждению «Яндекса», в июле авторы заработали 7 миллионов рублей. Участвовать в программе поддержки могут любые блогеры платформы, для этого нужно подать заявку.
По данным «Яндекса», в июле пользователи «Дзена» ежедневно тратили на короткие видео более 10 млн минут, количество просмотров роликов приблизилось к 20 млн в день.
5 августа лента «Роликов» должна быть доступна всем пользователям приложения «Яндекса» для Andorid и для некоторых пользователей iOS. Компания обещает, что в ближайшие дни раздел будет виден всем.
- В июне «Яндекс» купил видеоредактор Hypee для развития коротких вертикальных роликов в «Дзене».
ТикТок в Дзене - это прям говнокомбо.
В мире капитализма единственная линейка - бабло
Ваши сентенции не котируются в мире чистогана и наживы. Если, конечно, они не приносят бабло..
Ваш коммент заработал денег? Нет?
Ну вот и всё 🤷♂️ сорямба
Мой коммент в следующем году выходит на IPO.
Уверен, что в следующем году ещё будет айпио?
У китайцев эта аббревиатура будет звучать иначе
что за фетиш делать аналоги тиктока?)
что за фетиш делать аналоги тиктока?)
Я думаю для некоторых компаний, обладающих мировыми амбициями, это просто необходимость.
*лень подписывать картинку, но думаю смысл должен быть понятен.
Только вчера этот фильм посмотрел, отменное кино
Я даже не знаю откуда это =) Картинку выдал Bing по запросу "попытка запрыгнуть в уходящий поезд".
Читать нынче не модно(
Если это воспринимать в контексте дзена, то там и нечего читать. Теперь ещё и смотреть нечего будет!
Наверное из-за того что нечего читать туда и впихнули видео)
Которое тоже смотреть не будут.
’’Внихнули’’ видео для того, чтобы у блогеров была возможность реализовать свои творческий возможности, а у пользователей это увидеть)
В Дзене есть разный контент, и если пока вы не увидели интересный для себя, скорее всего, системе не хватает ваших взаимодействий с лентой для её персонализации. При помощи блокировок или подписок на источники, лайков/дизлайков публикациям это можно исправить)
Вы врёте! Зайдите через разделы и увидите, какой там шлак. Вы создали говнплатформу с помощью которой продвигают старые говносайты содержащий контент для дебил. Другими словами, раньше было тысяча говноуродливых сайтов с бредом, а сегодня один дзен. Если вы этого не видите, то мне и лично вас жаль. И ваши рейтинги - бредовы, ваши нейронки - бредову, ваш поисковик - полный бред отображающий контент из 2000 годов. Яндексом пользуются только те, кто либо малоопытен, либо испытывает оргазм от жёлтого цвета. Если этих индивидуумов изобразить в виде яблок на дереве, то говнобизнес безнес, чтобы дотянутся до них, использует вас в качестве подставки для ног. Больше ваш дзен никому не упёрся.
Как монетизировать этот контент? Мой брат начал добавлять ролики туда (в тикток довольно популярный танцор), набирают по 100к просмотров, монетизации 0, хотя подключили ее. В этих роликах нельзя вставлять рекламу, так как они слишком короткие для этого. Зачем тогда кому то выклывать ролики в дзен, если нет никакого профита?
С тикток все понятно, там монетизации тоже нет особо, только с прямым эфиров, и иногда может быть прямая реклама, но там аудитория огромная. Дзен сделал свой тикток, только забыл где то аудиторию взять, а в остальном авторы так же ничего не получают.
Я смотрел у вас многие ролики добавляют, чтобы набрать просмотры для монетизации, а дальше продолжают писать статьи. У брата где то миллион просмотров, монетизация 0, со статьи только 12 рублей прилетело. Этот контент уже умер на вашей площадке, в нем нет абсолютно никакого смысла для авторов, только накручивать читаемость для получения монетизации
Спасибо местным комментаторам, которые вовремя подсказали, как выпилить блок с дзеном с главной страницы Яндекса.
Мне жаль Яндекс.
Жалеть жадных монополистических капиталистов, у которых только доллары на уме - это как-то, ммм, сверхгуманно.
Никто не знает, почему Яндекс так резко превратился в старшего брата Мейл ру? Кризис идей или захватили часть рынка и булки расслабили?
Я понимаю что в большинстве своем он шел по пути копирования успешных кейсов с бугра, но есть же бабки и спецы чтоб создавать инновации а они в говне ковыряются выжимая траф.
Полагаю что это единственный способ зарабатывать бабки на уровне страны, население которой на 20% не имеет средств на качественную еду.
Ну не может яндекс (в виду многих причин) быть той самой компанией что был раньше и толкать на рынок действительно качественные вещи, поэтому они и занимаються всякой хернём типа дзена, а в ссср было самое лучше образование, именно поэтому люди заряжали воду от телевизора, относили все деньги в ммм играют в танки и читают дзен.
Раньше дзен банил авторов каналов (тяжело называть их блогерами) по беспределу. Теперь видеоавторов будет также банить?)
Подожди, я не понял. То есть, к примеру, ты считаешь бан топового канала за три поста, где по мнению модера слишком кликбейтная обложка, неправильным? Ты может ещё считаешь что неправильно забаненным блокировать вывод УЖЕ НАЧИСЛЕННЫХ НА ИХ СЧЕТ средств?
Ты если какие-то претензии имеешь, ты давай сюда свою почту на Яндексе, посмотрим, у кого тут яйца. А кто по пункту 14.8.8.228 пользовательского соглашения(изменения которого юзер мониторить должен сам) АБСОЛЮТНО СПРАВЕДЛИВО, отлетит в банчик.
Видео запустили что бы научить читать?)))
Ага. Пока в микрофон не начитаешь текст в картинки видео не запустится
Я уж не знаю, насколько Дзен говно; Все-таки сам не раз выходил на статьи в нём через гугл, но уверен, что Яндекс ещё раз показал какое он тормознутое говно.
Как раз когда стало ясно, что ТикТок сдинули максимально, дальше он двигаться не будет, у него есть самое важное - бОльшая часть авторов такого контента. ВЫЛЕТАЕТ ЯНДЕКС!
Вы, господа, как-то удивительно быстро оправились после попыток зимой пододвинуть Ютуб, тоже расширив арсенал Дзена. Шизики, лучше продолжайте в СШП на машинках еду развозить - это реально ваш уровень. А в что-то серьёзное лучше не надо...
самое смешное, что во всех этих сервисах просто перезаливают видосы из тиктока, даже не удивлюсь если это делают боты
при чем перезаливают с вотермарками или словами "вот выложил ролик в тикток"
ждем повторения "историй", когда все себе их сделали, но кроме как у инсты ни у кого и не полетело
Друзья, привет! В своё время покупал для личного использования разные сервисы. Теперь решил раздать, может, кому-нибудь будут полезны.
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