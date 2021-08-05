«Дзен» запустил программу мотивации авторов роликов и выделил на вознаграждения 50 миллионов рублей.

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Приложение «Яндекс» «Яндекс»

«Яндекс» запустил бесконечную ленту коротких видео в «Яндекс.Дзене» — сервис наподобие TikTok с вертикальными роликами длиной до минуты. Об этом в компании сообщили TJ.

Видео можно смотреть по отдельному табу «Ролики» в приложении «Яндекса» или через основную ленту рекомендаций «Дзена». Можно лайкать и комментировать контент, если хочется видеть понравившегося блогера чаще — подписаться на него прямо во время просмотра.

Пока что снимать, монтировать и редактировать видео прямо в приложении «Яндекса» нельзя, получится загрузить только уже готовый ролик. В компании обещают запустить функции камеры и видеоредактора в ближайшее время — их ещё тестируют.

Короткие ролики на «Яндекс.Дзен» «Яндекс»

Стандартной монетизации ролики на платформе не имеют, поэтому «Дзен» запустил программу поддержки блогеров и выделил на вознаграждения (в зависимости от количества просмотров) 50 миллионов рублей. По утверждению «Яндекса», в июле авторы заработали 7 миллионов рублей. Участвовать в программе поддержки могут любые блогеры платформы, для этого нужно подать заявку.

По данным «Яндекса», в июле пользователи «Дзена» ежедневно тратили на короткие видео более 10 млн минут, количество просмотров роликов приблизилось к 20 млн в день.

5 августа лента «Роликов» должна быть доступна всем пользователям приложения «Яндекса» для Andorid и для некоторых пользователей iOS. Компания обещает, что в ближайшие дни раздел будет виден всем.