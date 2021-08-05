Авторы «Южного парка» заключили одну из крупнейших сделок в истории ТВ и получат $900 млн за 14 фильмов и шесть сезонов Статьи редакции
Трей Паркер и Мэтт Стоун также получили 50% прав на показ мультсериала в онлайн-сервисах, их доля — больше $1 млрд.
Корпорация ViacomCBS заключила новый контракт с создателями мультсериала «Южный Парк» Треем Паркером и Мэттом Стоуном ещё на шесть лет, сообщает Bloomberg.
- Авторы и студия Паркера и Стоуна получат более $900 млн за шесть сезонов шоу (теперь оно продлится как минимум до 30 сезона), а также 14 полнометражных анимационных фильмов, которые выйдут эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Paramount+.
- Первая полнометражка по «Южному Парку» со времён «Большого, длинного, необрезанного» в 1999 году, должна выйти до конца 2021-го. Подробности о сюжете неизвестны, но все новые мультфильмы должны будут развить вселенную сериала и ввести новых персонажей.
- По условиям сделки, Паркер и Стоун также получили 50% прав на показ мультсериала в онлайн-сервисах. Их долю оценивают больше чем в $1 млрд.
В планах у авторов «Южного Парка» ещё одна видеоигра по франшизе и документальный фильм.
- ViacomCBS в марте 2021 года провела ребрендинг Paramount +, количество подписчиков увеличилось на миллионы. Компания хочет ускорить рост за счёт новых проектов «Южного парка». По данным на конец июня, у сервисов ViacomCBS (Paramount +, BET + и Showtime.) — более 42 млн подписчиков.
Они убили всех. Копы, проститутки, евреи... и выгодно это продали ))
Они убили Кенни ))
Ура, будет продолжение чудесного сериала )
да-да, я как раз пропустила серию, где убили Кенни. Хочу пересмотреть ))
Какую из?) его убивали огромное количество раз)
это была ирония )) его почти всегда убивали - охотно пересмотрю. Обожаю этот сериал
— Чуваки, на Рождество мне подарят футбольный шлем!
— Откуда знаешь?
— Я видел, как мама прятала его в шкафу.
— А я тоже наблюдал за мамой и знаю, что она подарит мне супер-ультра-вибратор 2000!
— А что это?
— Не знаю, но звучит круто.
Жаль, что они уже давно скатились(
Коренной шмель
Ну не скатились, просто концепция другая стала
Просто ты вырос
наверное и это влияет, но когда в 25-26 впервые смотрел старые сезоны, бывало ржал до слез. Потом пошли политкорректность, гомосексуализм, мочилово Трампа, Картман перестал шутить про евреев и все😥
Старые сезоны пересматриваю до сих пор. Новые - даже усмешки не вызывают.
Красавцы 👍🏼 фанат юп уже более 10 лет где то
Да он же испортился сезонов 5 назад. Когда начали шутить про хипстеров и толерастию.
Ну местами есть более слабые моменты, чем в сезонах прошлых лет, правда, но периодически некоторые серии меня разрывают не меньше лучших серий прошлых лет, особенно под 🤙🏼 так что еще держит марку) это же Симпсоны…
Шикарно!
Почему они не инагенты ?
Борьба с пластиком и со спекулянтами, сотни онлайн-курсов и миллионы долларов на поиск уязвимостей, гендерный баланс и благотворительность: в отчете по ESG рассказываем, что сделали для устойчивого развития в 2020 — и что планируем дальше.
«Ирония судьбы» научила нас: все новые дома похожи друг на друга — а значит, имея представление о новостройках в одном городе, можно сделать вывод и о домах в другом. Для этого теперь даже не нужен билет на поезд или самолёт: прогуляться по квартирам в новостройках можно с 3D-туром на сайте «Циан».
Чего только стоит Spotify с интерфейсом Winamp.
Оба издания заблокировал Роскомнадзор.
Трей Паркер и Мэтт Стоун также получили 50% прав на показ мультсериала в онлайн-сервисах, их доля — больше $1 млрд.
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