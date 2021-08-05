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Медиа
DTF

Авторы «Южного парка» заключили одну из крупнейших сделок в истории ТВ и получат $900 млн за 14 фильмов и шесть сезонов Статьи редакции

Трей Паркер и Мэтт Стоун также получили 50% прав на показ мультсериала в онлайн-сервисах, их доля — больше $1 млрд.

  • Корпорация ViacomCBS заключила новый контракт с создателями мультсериала «Южный Парк» Треем Паркером и Мэттом Стоуном ещё на шесть лет, сообщает Bloomberg.

  • Авторы и студия Паркера и Стоуна получат более $900 млн за шесть сезонов шоу (теперь оно продлится как минимум до 30 сезона), а также 14 полнометражных анимационных фильмов, которые выйдут эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Paramount+.
  • Первая полнометражка по «Южному Парку» со времён «Большого, длинного, необрезанного» в 1999 году, должна выйти до конца 2021-го. Подробности о сюжете неизвестны, но все новые мультфильмы должны будут развить вселенную сериала и ввести новых персонажей.
  • По условиям сделки, Паркер и Стоун также получили 50% прав на показ мультсериала в онлайн-сервисах. Их долю оценивают больше чем в $1 млрд.

  • В планах у авторов «Южного Парка» ещё одна видеоигра по франшизе и документальный фильм.

  • ViacomCBS в марте 2021 года провела ребрендинг Paramount +, количество подписчиков увеличилось на миллионы. Компания хочет ускорить рост за счёт новых проектов «Южного парка». По данным на конец июня, у сервисов ViacomCBS (Paramount +, BET + и Showtime.) — более 42 млн подписчиков.

#новость #кино

3093 просмотров
35 35 комментариев
31
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35 комментариев
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Ольга Павленко

20

Они убили всех. Копы, проститутки, евреи... и выгодно это продали ))

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Антон Большаков

Ольга
0

Они убили Кенни ))

Ответить

Николай Гончаров

Антон
0

Они убили Токена

Ответить

Andrey Smalkov

9

Ура, будет продолжение чудесного сериала )

Ответить

Ольга Павленко

Andrey
7

да-да, я как раз пропустила серию, где убили Кенни. Хочу пересмотреть )) 

Ответить

Артем Арапов

Ольга
–1

Какую из?) его убивали огромное количество раз)

Ответить

Ольга Павленко

Артем
11

это была ирония ))   его почти всегда убивали - охотно пересмотрю. Обожаю этот сериал

Ответить

Николай Гончаров

Andrey
0

Даааа, боюсь что он с 18 сезона уже не особо чудесный. 

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Шизоидная обезьяна

11

— Чуваки, на Рождество мне подарят футбольный шлем!
— Откуда знаешь?
— Я видел, как мама прятала его в шкафу.
— А я тоже наблюдал за мамой и знаю, что она подарит мне супер-ультра-вибратор 2000!
— А что это?
— Не знаю, но звучит круто.

Ответить

One Logic

7

Пнятненько

Ответить

Андрей Дудич

5

Жаль, что они уже давно скатились(

Ответить

Коренной шмель

Андрей
3

Ну не скатились, просто концепция другая стала

Ответить

Николай Гончаров

Коренной
0

Ну, то есть скатились. 

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

Андрей
1

Просто ты вырос 

Ответить

Андрей Дудич

БАБКА
1

наверное и это влияет, но когда в 25-26 впервые смотрел старые сезоны, бывало ржал до слез. Потом пошли политкорректность, гомосексуализм, мочилово Трампа, Картман перестал шутить про евреев и все😥

Ответить

nochnoy.ru

БАБКА
0

Старые сезоны пересматриваю до сих пор. Новые - даже усмешки не вызывают.

Ответить

Николай Гончаров

БАБКА
0

На несколько сантиметров. 

Ответить

Хлоргексидин

Андрей
0

Наоборот же

Ответить

Николай Гончаров

Андрей
0

Жаль, но что делать? Доить корову надо)

Ответить

Artyom Lantratov

3

Красавцы 👍🏼 фанат юп уже более 10 лет где то

Ответить

nochnoy.ru

Artyom
0

Да он же испортился сезонов 5 назад. Когда начали шутить про хипстеров и толерастию.

Ответить

Artyom Lantratov

nochnoy.ru
0

Ну местами есть более слабые моменты, чем в сезонах прошлых лет, правда, но периодически некоторые серии меня разрывают не меньше лучших серий прошлых лет, особенно под 🤙🏼 так что еще держит марку) это же Симпсоны…

Ответить

Коренной шмель

2

Самый мой любимый мультфильм -)
Охуительно за ребят рад

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

Коренной
0

А как же поллитровая мышь?

Ответить

m0xfff

0

Шикарно!

Ответить

Roma Brann

m0xfff
3

*Щикарно! Ты хотел сказать.

Ответить

Vladislav Ross

1

Только не в 2001, а в 1999 полнометражка вышла

Ответить

Denis Sh

1

Кто еще не видел эпизод The Pandemic Special - очень рекомендую.

Ответить

John Smith

–6

Почему они не инагенты ?

Ответить

Хлоргексидин

John
1

Почему, почему...

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

John
1

Паук приплетает рашку.jpg 

Ответить

Vanyok Ovsienko

0

Поздравляю вас всех ☺️

Ответить

nizovsky.sergei

0

неплохо так, но мультик сам не нравится

Ответить

KINCH

0
Ответить

Часовой Денис

0

Когда там новый сезон ?

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Авторы «Южного парка» заключили одну из крупнейших сделок в истории ТВ и получат $900 млн за 14 фильмов и шесть сезонов Статьи редакции

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